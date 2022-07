MARIĆEV POVRATAK U VELIKOM STILU: ‘Mogao bi biti premijer!’ On je svježa krv neokaljanog HDZ-ovca i jedini čovjek koji bi mogao zaustaviti ‘plenkovićizaciju’ stranke

Autor: E.P./7dnevno

Polako se sliježe prašina nakon naprasnog odlaska iz Vlade, prema mnogim anketama i medijskim analizama, omiljenog i popularnog ministra financija Zdravka Marića. Prošli utorak je još prisustvovao stavljanju konačnog pečata na ulazak Hrvatske u eurozonu, što analitičari smatraju Marićevom krunom karijere, i nakon toga se povukao u tišinu i osamu svojega doma. Upućeni svjedoče da Marić najprije namjerava na dugi odmor kakav nije imao godinama, usprkos aferama koje su iskakale u medijima zbog njegovih ljetovanja na jahtama ili odlascima na nogometna prvenstva s kontroverznim poduzetnicima i političarima. Ni u tišini svoga doma, doznajemo, Marić neće mirovati, nego će skupljati snagu za ono što dolazi i za potencijalni veliki povratak na političku scenu, iako je u zadnjem obraćanju medijima rekao da je on svoju političku dionicu odradio.

Rekao je to i premijer Andrej Plenković koji tvrdi kako nije znao da se Marić sprema napustiti njegov brod u kriznim vremenima i postati 17. ministar koji je prestao biti član Plenkovićeva tima otkad je taj diplomat došao iz Bruxelllesa i preuzeo palicu od Tihomira Oreškovića. Vrtjelo se nekoliko teorija oko Marićeva odlaska iz Vlade, a on i poslije premijer rekli su da se zasitio politike i u šest godina dostigao zenit te odlazi na vrhuncu i svoj će put nastaviti negdje u privatnom sektoru iako zasad navodno nema dogovoren angažman.

Uzeo 6 + 6

Kad smo kod šestice, aktivirat će Marić i famoznih 6 + 6 naknadu za bivše dužnosnike, a kako kaže, koristit će je “do sljedećeg angažmana”. Od sljedećih angažmana spominjalo se mjesto koje Hrvatska dobiva za nagradu ili kaznu nakon uvođenja eura, to je jedna pozicija u Europskoj središnjoj banci, a spominjala se i Svjetska banka. Iako je Marić rekao da njegov angažman neće biti ni jedna slična institucija, bio bi to logičan slijed za ministra financija zemlje koja dovršava svoj put pridruživanja europskoj eliti.





Kad je riječ o korporacijama, u kuloarima se spominje da Marića čeka važna i barem tri puta plaćenija pozicija od one ministarske – istaknutog menadžera u Adris grupi, u koju ga, kako doznajemo iz dobro upućenog menadžerskog miljea, već mjesecima vabi Ante Vlahović, bivši direktor tvornice duhana Rovinj. Ipak, sve bi to moglo pasti u vodu jer, kako doznajemo, Marić ima druge planove i spomenuti odlazak u privatni i korporativni sektor samo je plašt nad stvarnim ambicijama ovog još mladog političara i priznatog ekonomskog stručnjaka. Uostalom, ne bi bio prvi put da političari svoju karijeru stave u mirovanje i krenu u poduzetničke vode, ali vrlo brzo odustanu i vrate se svojem životnom pozivu na sigurnoj plaći u javnom sektoru. Najsvježiji primjer je predsjednik Zoran Milanović, koji je nakon kraha političke karijere zaplovio poduzetničkim vodama da bi to zapravo vrlo dobro iskoristio kao pripremu i podlogu za povratak na scenu i osvajanje Pantovčaka. Zna se dobro u HDZ-u koliko je ambiciozan Zdravko Marić, čak je pokrenuta i priča da je sve što ide prema van zapravo dobro odrađen PR i lažna skromnost koju koristi za bildanje imidža.

Upućeni izvor

Od jednog HDZ-ova stranačkog doajena koji je sudjelovao na prvim sastancima te stranke ranih devedesetih godina doznajemo kako Marić dobro kotira unutar nekoliko stranačkih frakcija te da mnogi ne bi imali ništa protiv da se poput feniksa uzdigne iz političke smrti i vrati na scenu u velikom stilu. “Moglo bi doći do Marićeva povratka i moguće je da je sve što slijedi zapravo priprema terena. On je jedini političar za kojim ljudi žale, a da se dogodi situacija u kojoj Plenković više ne bi htio biti premijer, Marić bi bio odličan nasljednik”, rekao nam je ovaj prekaljeni HDZ-ovac, inače razočaran strankom zbog brojnih stranputica i posrtanja u novijoj povijesti. “Da se to dogodi, opet bih glasao za HDZ”, rekao je naš izvor.

Valja podsjetiti da Marić uopće nije član HDZ-a i to mu je zapravo cijelo vrijeme bio još jedan plus u javnosti koja je vrlo osjetljiva i nemilosrdna prema HDZ-ovim stranačkim iskaznicama. Dođe li do Marićeva povratka, doznajemo, to bi ovog puta bilo odrađeno prema osnovama političkog marketinga pa bi tako uvijek nezavisnog Marića učlanili u stranku samo nekoliko tjedana prije političke kampanje za parlamentarne izbore 2024.

Izvor blizak Mariću koji je jedan od začetnika ideje o njegovu povratku opisao nam je odakle je sve počelo. “Sjetite se Karamarkova učlanjenja u stranku i kako je nakon toga preuzeo palicu i napravio vrlo jaku karijeru unutar stranke koja i dan-danas ima ostatke svoje struje u HDZ-ovim redovima. Mariću će njegovih 6 plus 6 isteći taman u vrijeme pretkampanje za parlament. Bit će dovoljno vremena za pripremu i da ga se 20 dana prije početka kampanje učlani u stranku”, rekao nam je naš izvor blizak Mariću.

I zaista, poznavatelji HDZ-ovih unutarnjih previranja vrlo dobro znaju da su članovi nezadovoljni Ivom Sanaderom i njegovom ostavštinom naprasno tada krenuli tražiti spasitelja kojeg nisu vidjeli u Jadranki Kosor i Karamarka su dočekali na velika vrata. Sada se mnogi nezadovoljnici nadaju da bi upravo Marić mogao biti taj koji bi zaustavio plenkovićevizaciju stranke kojom su svi nezadovoljnici stavljeni na margine, a oni moćniji koji bi se i pobunili ušutkani su nekom pozicijom u upravnom odboru ili u ministarstvu.

Prokušana metoda

Da je svemu posrijedi vrlo kvalitetno odrađivan PR, vidi se iz činjenice da Marić odlazi na vrhuncu karijere, kao nekada Janica Kostelić s povijesno uspješnim skijaškim sezonama iza sebe. Tako će Marić ostati zapamćen kao uspješan, kulturan, uglađen, ugodan i simpatičan ministar koji je za Hrvatsku radio sve što je bilo u njegovoj moći. A da je ostao samo koji mjesec dulje, ostao bi zapamćen kao čovjek koji iza sebe ostavlja zemlju u neviđenoj krizi, vjerojatno velikoj recesiji i mogućim socijalnim neredima najesen zbog nestašica i nezaustavljive inflacije.









Zasad je sve odrađeno prema planu i polako se gradi mozaik kako da ovaj bivši ministar pripremi svoj povratak i započne pokušaj uspinjanja prema premijerskoj fotelji, o čemu se između ostalog govorilo i prethodnih godina kad god bi se u javnost pustio balon da Plenković uskoro odlazi u Europsku komisiju ili neku drugu europsku birokratsku instituciju, gdje je, kako kaže, cijenjen i ima puno moćnih saveznika. A Marić je u šest i pol godina na funkciji stvorio zavidnu bazu koja ne bi imala ništa protiv da on preuzme sve konce u HDZ-u, to ne bi smetalo ni Plenkovićevim oponentima Ivanu Anušiću i Olegu Butkoviću, kao ni vječnom savezniku Gordanu Jandrokoviću koji bi bili zadovoljni dok god su potpredsjednici Vlade, odnosno predsjednik Hrvatskog sabora.

Gdje ima dima, ima i vatre pa tako i politički analitičar i komentator Karlo Jurak smatra da je moguć povratak sada već bivšeg ministra financija u političku arenu te napominje da bi mogao zadati vrlo ozbiljan udarac Andreju Plenkoviću. “Marić može ugroziti Plenkovića ako se tako uključi kao ‘deus ex machina’ u stranku. No, trebaju se ispuniti i brojni preduvjeti – Marić nije izdanak neke od frakcija u HDZ-u čija međusobna borba stalno tinja, a ako bismo ga i gledali kroz tu prizmu, sigurno je bliži ‘plenkistima’, nego onoj ‘desnoj’ frakciji”, napominje Jurak za naš tjednik.

Ozbiljan udarac

Ovaj analitičar tvrdi kako bi Marić zapravo bio još jači udarac na unutarstranačku desnicu koja je pod Plenkovićevom palicom gotovo potpuno ugušena.









“Pojava Marića kao ‘ugroze’ Plenkoviću značila bi upravo i pobjedu Plenkovićeve misije unutar HDZ-a – da se riješi unutarstranačke desnice, samo što bi u slučaju koji navodite to značilo da bi, kao regenerirana životinja, ta ostvarena misija na kraju njemu došla glave, a ujedno bi značilo i da je desnica potpuno marginalizirana, što bi je emancipiralo još više izvan HDZ-a”, zaključio je Jurak.

I možda bi upravo ta višegodišnja plenkovićevizacija stranke pa zatim i Hrvatske mogla doći političke glave samom Plenkoviću, a kao što povijest pamti, HDZ-ovci svoje velike vođe prije ili poslije zakopaju i sruše, ako to prije ne učini neko pravosudno tijelo. Kako doznajemo, upravo bi Zdravko Marić trebao biti u jednu ruku svježa krv neokaljanog HDZ-ovca, a s druge strane čovjek koji iza sebe ima opipljivu ostavštinu na ekonomskom planu, ali i dobro razgrađenu političku mrežu nakon šest i pol godina rada za državu.