KULTNE RIJEČI GENERALA GOTOVINE: Otkrivamo što je rekao o Ivici Toliću!

Autor: Mark Cigoj / 7dnevno

Ratni veteran, komodor i bivši HDZ-ov eurozastupnik, Ivica Tolić, tragično je skončao život, dan prije svog 51. rođendana, u rodnom Imotskom. Bolovao je od teškog karcinoma jednjaka. U EU parlament ušao je 2016. kao zamjena za Andreja Plenkovića, a silno ga je pogodilo što ga premijer nije ni nazvao kada je sastavljao listu za posljednje europske izbore – otkriva bliski Tolićev prijatelj.

Tragičnom kraju Ivice Tolića, iza kojeg su ostali supruga i dvojica sinova, prethodila je briljantna vojna, a zatim i politička karijera. Osim što je završio vojnu akademiju, odnosno Zapovjedno-stožernu i ratnu školu u Hrvatskoj, a stekao je i međunarodnu diplomu u NATO-ovu koledžu za obranu u Rimu, bio je i diplomirani inženjer strojarstva, a magistrirao je i ekonomiju.

U rat je otišao sa samo 22 godine. Sa svojom 3. imotskom bojnom vatreno je krštenje prošao u Kruševu kod Obrovca. Već je na početku rata postao zapovjednik 3. imotske bojne koja je djelovala u sklopu elitne 4. gardijske brigade, na zadarskom, šibenskom, drniškom i južnom bojištu. Bio je, govore njegovi suborci, i genijalan zapovjednik mornaričkoga desantnog pješaštva, što je u ratno vrijeme bio hrvatski pandan – američkim marincima. Djelovali su pod načelnikom stožera južnog bojišta, Nojka Marinovića, kojega je Tolić na toj poziciji naslijedio na kraju rata.

Nakon rata ostao je raditi u Hrvatskoj ratnoj mornarici, gdje je imenovan načelnikom Stožera HRM-a, te je promaknut u čin komodora. Zbog zasluga u Domovinskom ratu odlikovan je najvišim vojnim odličjima.

Nakon umirovljenja 2008. godine u činu komodora, angažirao se u udruzi veterana 4. gardijske brigade, a ubrzo je postao dopredsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih brigada. Na izborima za Europski parlament 2014. godine, bio je kandidat HDZ-a, a u EU parlament je ušao 2016., kao zamjena, nakon što se Andrej Plenković vratio u Hrvatsku i postao premijer.





Široj javnosti nije poznato da je Ivica Tolić imao najveću podršku u vojnoj karijeri u generalu, Anti Gotovini. Gotovina ga je u razgovoru s predsjednikom Tuđmanom jednom prilikom čak usporedio s Napoleonom! No, i Gotovina i Tolić imali su jaku oporbu u dijelu vojnog i političkog vrha, što je potpuno jasno postalo u posttuđmanovskom razdoblju.

I u tom kontekstu vrlo je zanimljiv transkript razgovora iz Ureda predsjednika, sa sastanka održanog 22. rujna 1999., na kojem su bili predsjednik Franjo Tuđman, ministar obrane, Pavao Miljavac, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, Davor Domazet Lošo, glavni inspektor HV-a, Ante Gotovina, zamjenik ministra obrane, Krešimir Ćosić, načelnik Personalne uprave MORH-a, Marinko Krešić, načelnik Političke uprave MORH-a, Ivan Tolj, predstojnik Ureda predsjednika, Ivica Kostović i pročelnik predsjednikova vojnog kabineta, Živko Zrilić.

Osim Kostovića, gotovo svi generali koji su činili hrvatski vojni i državni vrh, raspravljali su o profesionalnim sudbinama generala i brigadira koji su upravo završili ratnu školu: Mile Ćuka, Miljenka Filipovića, Stanka Sopte, Joze Milićevića, Darka Grdića, Ivana Kapulara, Marijana Marekovića, Slavka Barića, Renata Romića, Ivice Tolića…

Dijelovi transkripta iz Ureda Predsjednika RH o komodoru Ivici Toliću:

MILJAVAC: … Sljedeći je komodor Ivica Tolić. Predsjedniče, on je bio načelnik Stožera u Hrvatskoj ratnoj mornarici. Po nama, ne znam, ocjena je… sigurno se radi o perspektivnom mornaričkom časniku. Mislim da je išao, ipak, malo prebrzo, jer je relativno mlad. Mislili smo da bismo ga stavili za zapovjednika Vojnog pomorskog sektora sjeverni Jadran, kratko, da vidimo kako će to gore ići i da bismo kasnije eventualno razmišljali i o nekakvom pomicanju prema zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice. Ako se ne bi prihvatio prijedlog za zapovjednika Vojnog pomorskog sektora, mislim da ga onda barem treba vratiti na istu poziciju načelnika Stožera, da ne bismo odmah išli sa zamjenikom zapovjednika, jer to je mjesto slobodno, sada po novom ustroju, ali nije popunjeno. Prema tome, možda u ovom momentu i nema razloga odmah ga popunjavati. Ali, mislim da bi ga u svakom slučaju onda trebalo ili vratiti na istu razinu ili mu dati da bude zapovjednik. Mislim, to je taj prijedlog. Jučer smo svi malo to razmatrali.

PREDSJEDNIK: Ja ga osobno ne znam. Osim što sam čuo, mislim da je to dobro razmišljanje. (… ’68. je godište…)

GOTOVINA: Mornarica je zasad, možda, grana vojske koja je u najlošijem stanju. Toga moramo biti svjesni.

PREDSJEDNIK: U kojem najlošijem stanju, kadrovskom, ili…

GOTOVINA: Kadrovskom, ako je operativno u lošem stanju, zasigurno je problem kadrovski.

MILJAVAC: Ne može biti…

PREDSJEDNIK: Ne samo kadrovski, pitanje je i tehnike itd…

MILJAVAC: … a koja je izuzetno skupa i složena… (… i financije…). Da, jasno, i financije.

GOTOVINA: Uvijek se može nešto raditi. Tolić je jedan dobar i mlad kadar i zasigurno nije dobro da ga se odjednom tako … jer on je bio načelnik Stožera u Hrvatskoj ratnoj mornarici … stavi za zapovjednika sjevernog sektora, to je ispuštanje… a, prije je bio načelnik Stožera…

MILJAVAC: Da li je trebao biti prije…

GOTOVINA: I, on odlazi u Ratnu školu i vraća se na nižu dužnost.

MILJAVAC: Slažem se, ali da li je trebao biti prije načelnik Stožera. Predsjedniče, njegov prijedlog vi ste osobno dva puta vratili. Kao načelnika Stožera niste ga prihvatili upravo zbog ovih argumenata koje sam ja govorio. Nakon toga ste, ipak, neću sada ići u detalje, prihvatili da bude načelnik Stožera. Ja kažem, ako je ovdje, ja neću biti…

PREDSJEDNIK: Tko je sada načelnik Stožera?

GOTOVINA: Kapetan bojnog broda, Supić (… brigadir)

DOMAZET-LOŠO: Gospodine predsjedniče, valjda ja kao mornarički časnik mogu reći nešto o tome. Mornarički časnički kor dugo se stvara, on ne nastaje tek tako, ad hoc, od pranja palube, i sve ostalo, da ne pričam. Nedvojbeno je da general Tolić ima predispozicije da se razvije u dobrog mornaričkog časnika, međutim, ako preskoči bilo koju skalinu, to neće biti dobro ni za njega, a ni poslije kada dođe na tako visoke dužnosti, poglavito ono što će Hrvatska mornarica biti u budućnosti, i mora biti. Zbog toga sam mišljenja da on mora proći, jer nije zapovijedao ni običnim čamcem, a mora se znati bar koji vjetrovi pušu na Jadranu… (… to je točno…). On mora, ako ga ne možemo staviti za zapovjednika broda, ne možemo ga staviti za zapovjednika flote u ovom trenutku, ali ga možemo i tu staviti na jednu visoku dužnost . komodorsku – i da prođe jedno relativno kratko vrijeme, ne puno, da bi ga … i mora proći i flotu, da bi on došao na razinu zapovjedništva Ratne mornarice, ili kao načelnik Stožera, ili kao zamjenik, i, sutra, eventualno zapovjednik Ratne mornarice. Ali, mora proći taj proces. On je naglo isforsiran, naglo je došao do dužnosti koje ne može obnašati kao mornarički časnik, jer mora proći određenu zrelost. Nije slučajno da su u mornarici barbe bili sa sijedim bradama, s lulama, itd, mislim, ima razloga zašto je to tako.

GOTOVINA: Da, ali cijeli život su tukli more.

DOMAZET-LOŠO: Ante, a on ga nije ni dva sata i nije zapovijedao ni malim čamcem…

KOSTOVIĆ: Smijem li nešto pitati? Kada sam prije par godina razgovarao s ovim Budimirom, tamo, navodno, na sjevernom sektoru nije bio ni jedan jedini brod. Sada ćete vi to tako, i sada je to paradoks, i on sada ide tamo gdje nema niti jednog broda. Dakle, o moru i brodu tamo neće doznati ništa. To je moja primjedba, sasvim operativna. Dakle, ići na sjeverni sektor, gdje nema ni jednog broda…

PREDSJEDNIK: Nisam siguran da je baš tako.

KOSTOVIĆ: Dakle, evo, neka me negiraju.

PREDSJEDNIK: Molim, znam i ja…

MILJAVAC: Nema baš borbenih brodova previše, ali ima ostalih.

KREŠIĆ: Ako je Tolić perspektivan, ako ga se planira za ovo sve što ste sada predložili predsjedniku u budućnosti, onda je stvarno najbolje da prođe sve te faze (… mora proći …). Pa, 30 godina ima… Čemu tako naglo…

PREDSJEDNIK: Ima to logike.

GOTOVINA: Napoleon je imao 35 godina i bio je Napoleon, nisu godine koje određuju… (… samo je izgubio bitke…)

PREDSJEDNIK: Ali je postao Napoleon u ratu.

GOTOVINA: Da, pa i ovaj je bio u ratu.

PREDSJEDNIK: Ali ne pomorskom.

GOTOVINA: Ovaj je bio zapovjednik u kopnenoj vojsci, zapovjednik… Ja možda znam navigaciju bolje nego neki koji su prošli, i časnici, jer to je laički, ja sam autodidakt u tome, i navigaciju znam jako dobro. Ima puno onih časnika kod nas u Ratnoj mornarici koji nikada nisu stavili nogu na brod, a mi govorimo o tome. I, zasigurno se Ivica Tolić neće razvijati kako mi mislimo, ako ide za zapovjednika sektora sjever. Onda je bolje da mu se nađe neka funkcija u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornance.

ĆOSIĆ: Gospodine predsjedniče, on će biti izoliran. Ja ne vjerujem da će on imati na sjevernom Jadranu…

MILJAVAC: Stavimo ga za zapovjednika Ratne mornarice. Ako je to taj trend, onda nemojmo tako, pa lijepo smo razgovarali, nemojte… Ne, nije u redu da sada imate sasvim drukčija mišljenja. Mislim, ako smo se jučer dogovorili i zaključili smo to i uskladili se, i sada govorite drugo…

GOTOVINA: Svejedno, ministre, ja sam rekao u svezi Tolića vama jučer, i, rekao sam, da, ako me pitate, da ću vam dati svoje mišljenje. Znači, ja nisam rekao da….

PREDSJEDNIK: Čekajte, nema razloga da se zaoštravamo u mišljenjima… Osim Tolića, ima li neki drugi časnik, pomorski, koji sutra može biti to za što njega predviđamo – i za načelnika Stožera mornarice i za zamjenika i za zapovjednika mornarice. (Upadica: … bilo bi žalosno da nema…) Da, žalosno bi bilo, i, zato i govorim to da to razmotrimo. I, dajmo ga onda pripremajmo…

ĆOSIĆ: Barem onda trojicu, petoricu…

MILJAVAC: Evo, jedan je tu predložen, Zdravko Kardum.

KREŠIĆ: Kardum, kapetan bojnog broda, Supić, i ima ih … nije samo Tolić…

MILJAVAC: Predsjedniče, ja jesam stvarno za to da čovjeka gledamo kao perspektivu i da ga sutra vidimo u trojici kandidata, sigurno za zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. To njegov ratni put zaslužuje. Predsjedniče, oprostite, ali mi često napravimo grešku kada ljude gurnemo na takve pozicije, relativno mlade, neiskusne, i da ne mogu te pozicije odrađivati.

PREDSJEDNIK: Slažem se.

MILJAVAC: Da, i zato je moj prijedlog bio takav, a ne protiv čovjeka. Dapače, ja njega cijenim, poštujem i imat će uvijek moju potporu.

PREDSJEDNIK: Ima li, osim tog petog područja, nekakva pomorska dužnost, koja je…

GOTOVINA: Može zapovjednik flote. Može biti zapovjednik flote, može biti načelnik Stožerne mornarice.

PREDSJEDNIK: Znači, može biti zamjenik, a ne zapovjednik flote.

KOSTOVIĆ: To je svjetska stvar, to je kao avijacija…

DOMAZET-LOŠO: Dr. Kostović, logika bi stvari bila da i zapovjednik flote dođe za načelnika Stožera Ratne mornarice ili, eventualno, za zamjenika. To je logika stvari u mornaričkom… tog kadra.

ĆOSIĆ: Ja bih rekao sljedeće. Ja neću razgovarati o tome bi li trebao ići na sjeverni Jadran, ili u… Moja je dilema, gdje će se on moći najkvalitetnije profesionalno usavršavati.

PREDSJEDNIK: Da, to ja tražim.

ĆOSIĆ: Nisam siguran da će se on na sjevernom Jadranu, u nedostatku kvalitetnih časnika, kvalitetno i dobro usavršavati.

PREDSJEDNIK: Gdje, gdje?

ĆOSIĆ: Moj je prijedlog, ako me to pitate, neka onda ostane na onom mjestu na kojem je bio. Mislim da će biti u jednom okruženju daleko stručnijem i kompetentnijem, gdje će moći sagledavati cjelinu HRM-a, nego što bi to mogao sam, možda, na sjevernom Jadranu, a bez i jednog broda.

PREDSJEDNIK: Gdje, i što je samo sjeverni Jadran, nema drugog nikakvog područja, ni dužnosti…?

KREŠIĆ́: Ima sjeverni Jadran, ima srednji Jadran, ima južni Jadran, to sve ima…

TOLJ: Sinoć smo o ovome do 9 sati razgovarali i ovaj problem nije bio sinoć, pa smo onda trebali o tome raspraviti.

GOTOVINA: Reci svoje mišljenje.

TOLJ: Svašta smo imali sinoć, a što nismo raspravljali.

GOTOVINA: Kako nismo raspravljali, kada smo baš o tome… Ministre, jesmo li o Ivici Toliću raspravljali?

MILJAVAC: Jesmo, da.

TOLJ: I, složili smo se s tim da je ovo… za sjeverni Jadran…

GOTOVINA: Nismo se složili, zašto kažeš da smo se složili…

KREŠIĆ: Imam na južnom Jadranu g. Urlića, koji je zapovjednik južnog Jadrana, koji je 7 godina zapovjednik… (… tu dužnost mora proći…)

ĆOSIĆ: Dobro, mislite da je u stručnom profesionalnom smislu to dobar izbor, nemam ništa protiv. (Upadica: … svakako da treba proći sve stepenice…)

PREDSJEDNIK: Ne mora proći baš sve stepenice, ali mora proći one bitne…

GOTOVINA: Ivica Tolić je završio Mornaričku akademiju.

PREDSJEDNIK: Završio je Mornaričku…?

GOTOVINA: Kako ne. To znači da oni koji su malo stariji od njega i koji su na određenim funkcijama, nemaju veće iskustvo od njega; ja ne vidim na kojim su brodovima zapovijedali.

DOMAZET-LOŠO: Ima, ima, zapovjednika brodova. Ante, završiti Mornaričku akademiju je kao i svaku akademiju, to ti ne govori da si ispekao bilo kakav zanat, poglavito mornarički zanat. Nakon toga treba dobro ploviti, bar desetak godina da bi mogao raditi. Ali, to govorim iz osobnog iskustva.

PREDSJEDNIK: … malo previše…

DOMAZET-LOŠO: Mogu. I, najmanje 10 godina nemaš od njega očekivati…

KOSTOVIĆ: To je kao avijacija…

PREDSJEDNIK: Ti misliš da trebamo znati i podvodni ribolov…

KOSTOVIĆ: Ma ne, pa to je svjetski standard.

DOMAZET-LOŠO: Za njega će biti korisno da to prođe… ne mora biti dugo, ali mora proći tu dužnost, to je jedna vrlo značajna dužnost. Jer, zašto? Tu će nam sada biti instalirani svi radarski sustavi, nadzor mornaričkoga dijela po teritorijalnim vodama, operacija s NATO-om, prihvaćanje tih snaga, on to mora proći. Jer, sada mi imamo specifičnu uporabu Hrvatske ratne mornarice. Mora razumjeti to, on ne mora biti dugo, a idući njegov korak mora proći u flotu, da bi došao na tu dužnost gore, a radi se o čovjeku koji ima 30 godina…

PREDSJENDIK: U redu. Može biti na nekoj dužnosti 6 mjeseci ili godinu dana.

DOMAZET-LOŠO: Tako je, da prođe to sve, apsolutno…

MILJAVAC: To je bila inače moja ideja, da se provuče makar godinu dana…

DOMAZET-LOŠO: Može, apsolutno, jer to je ideja, to je cjelokupna ideja, da tom čovjeku ne napravimo štetu, nego da mu napravimo korist.

PREDSJEDNIK: Ne, nije pitanje samo tog čovjeka, nego je pitanje, u ovom slučaju Ratne mornarice, Hrvatske vojske, itd.

MILJAVAC: Predsjedniče, pitanja nisu nimalo laka, vjerujte, jer ja sam to osam dana vrtio i kontaktirao ljude…

PREDSJEDNIK: Ja vrlo dobro znam da nisu laka, to su uvijek najteža pitanja. Jer, ako pogriješiš, onda trpi, ne samo čovjek, nego i služba…

MILJAVAC: Dugoročno možeš onda…

TOLJ: Gdje da ga stavimo? Da li ga ostaviti…

ĆOSIĆ: Na istom mjestu ga ostaviti. Mislim, ako je to stepenica niže…

PREDSJEDNIK: Čekaj, zašto ti sada jednostrano, na istom mjestu. Ako mu trebaju…. jer, ovi su argumenti opravdani. Treba mu, da bi bio boss u mornarici, onda treba znati i probleme broda, zapovjedništva i područja, itd.

MILJAVAC: Ne mora biti na sjeveru, može biti na jugu… To je inače nužna promjena, 7 godina je već…

KREŠIĆ: Da, 7 godina, i možemo ga, moramo ga mijenjati.

ĆOSIĆ: Nije to sada toliko krupno pitanje.

MILJAVAC: Ne, to nije toliko krupno pitanje.

PREDSJEDNIK: Onda ga pošaljite na južni Jadran i recite mu, tu ćeš biti pola godine, godinu ili dulje, ako zadovoljiš… Čak mu i u smislu unutarnjih zadaća treba dati takve, da se priprema za višu dužnost. Dobro, idemo dalje…