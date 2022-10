KREĆE OPERACIJA ELIMINACIJE PLENKOVIĆA! Traži se nasljednik: Opasan trojac razrađuje strategiju za preuzimanje stranke

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

On upravlja kompletnim primorsko-goranskim HDZ-om, u odličnim je odnosima s tamošnjim županom Zlatkom Komadinom, šefovima policije, lokalnog Državnog odvjetništva, ali i vodećim ljudima iz SOA-e, simpatičan je, razgovorljiv i neopisivom lakoćom uvlači se pod kožu nacije… Tim riječima u HDZ-ovim redovima opisuju ministra prometa Olega Butkovića, koji prema tvrdnjama upućenih polako, ali sigurno prerasta u najveću prijetnju za premijera Andreja Plenkovića, s kojim Butković nikada nije bio u pretjerano dobrim odnosima.

No Plenković se u svojim političkim slagalicama drži one prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže, pa je ljetos Butković i dogurao do pozicije potpredsjednika Vlade, i to kao jedan od najdugovječnijih ministara u Plenkovićevu vladajućem timu. U Plenkovićevu timu Butković se natjecao i na posljednjim unutarstranačkim izborima koji su mu osigurali poziciju potpredsjednika stranke. Premda je i sam nedavno tvrdio da njegovi intelektualni kapaciteti nisu na razini onih premijerskih, upućeni tvrde da su Butkovićeve ambicije mnogo veće od onoga što bi se prosječnom promatraču političke scene moglo učiniti.

Ozbiljna mreža

Butković je spreman zavladati državom kao premijer, ali i kao predsjednik HDZ-a, a ta ideja u njegovoj glavi vrzma se godinama. I prije nego što je Plenković preuzeo vodstvo Vlade i vladajuće stranke, Butkovića se spominjalo kao potencijalnog vođu, no on nije političar koji istrčava, nego tip koji strpljivo čeka svoju priliku, znajući da iza svakog ozbiljnog političara stoji ozbiljna mreža, koju je Butković i u stranci i izvan stranke uspio skrojiti. U nizu državnih tvrtki sjede njegovi kadrovi, posebice kada je riječ o tvrtkama iz njegova resora, a osim toga, za razliku od premijera Plenkovića, ministar Butković prilično je blizak s takozvanom unutarstranačkom desnicom, preko koje i jest ušao u svijet nacionalne politike kao kadar Milijana Brkića i Tomislava Karamarka, koji su u mladom gradonačelniku Novog Vinodolskog prepoznali ogroman potencijal.





Taj potencijal Butković je odlično iskoristio pa nije čudno što Plenković u posljednje vrijeme na spomen njegova imena postaje nervozan. Atmosfera u HDZ-u dugo nije bila ovako zategnuta, posebice otkako se u medijskom prostoru počela analizirati afera INA. Iako se premijer nadao da bi to mogla biti jedna od onih priča koje će brzo pasti u zaborav, to se nije dogodilo, umjesto toga, probudila se kritična unutarstranačka desnica kojom rukovodi Butković pa se sada Plenkoviću ozbiljno zaljuljala fotelja, što bi za premijera možda i bilo zanemarivo da u posljednja dva mjeseca strelovito ne padaju i njegov i stranački rejting, što se nikada dosad ni s jednom aferom i ni s jednom krizom nije događalo. Plenković s tom aferom nema ništa, okružio se krivim ljudima, savjetnicima upitnih profila koji su ga zbog svojeg kriminala stjerali u kut, reći će oni koji s premijerom gotovo svakodnevno ispijaju kave. S druge strane, oni neskloni Plenkoviću pitaju se kako je moguće da Plenković nije znao ništa o onome što se događa u INA-i.

Opasan trojac

Ako on o tome nije znao ništa, onda je potpuno nesposoban, komentiraju HDZ-ovci s takozvanog desnog krila stranke, zazivajući promjene ne samo zbog ove afere nego i zbog toga što HDZ ne izlazi iz krila Milorada Pupovca. Ne zazivaju se u HDZ-u promjene samo po stranačkim kuloarima, odnedavno se na tome počelo raditi konkretnije pa se tako Butković nedavno u Osijeku sastao sa županom Ivanom Anušićem i HDZ-ovim virovitičkim vladarom Josipom Đakićem. Ovaj trojac navodno kuje plan za Plenkovićevu eliminaciju te sastavlja tim s kojim bi se uskoro moglo krenuti u taj proces.

Na to Plenković ne misli gledati prekriženih ruku, navodno je spreman na konkretne okršaje s Butkovićem i otvaranje ozbiljnih afera na koje će se uskoro usredotočiti kako bi zaštitio svoju poziciju, ali i kako bi građanima demonstrirao dugo najavljivanu borbu protiv korupcije, što je za Plenkovića u ovim trenucima jedina slamka spasa. Nedavno je na Plenkovićevo inzistiranje eliminirana Uprava INA-e, a ako je vjerovati njegovim suradnicima, to je tek početak Plenkovićeva obračuna s korupcijom, u sklopu čega će se, kako zasad stvari stoje, morati obračunati i s takozvanom unutarstranačkom desnicom koja se počela grupirati po marginama, razrađujući strategiju za preuzimanje stranke.

Nije nepoznanica da su Butković i Anušić već neko vrijeme u odličnim odnosima, no pomalo je neobično što im se odnedavno pridružio Đakić, ali oni koji su dobro upućeni u stranačke odnose svjedoče da je Plenković s Đakićem zaigrao pogrešnu igru jer se u njegovu lokalnom sukobu s mladim županom Igorom Androvićem priklonio Androviću, koji je nedavno preuzeo predsjedanje HDZ-ovim ogrankom u Virovitičko-podravskoj županiji. Ogranak je to koji je Đakić godinama vodio i u kojem HDZ nikada nije izgubio izbore, no bez obzira na to, u želji da pomladi stranku, Plenković se zauzeo za Androvićevo preuzimanje te organizacije, čime se zamjerio Đakiću koji ga je podržavao na unutarstranačkim izborima. Đakić je u međuvremenu pronašao novu momčad kojoj se priklonio pa sada s Anušićem po Slavoniji ispija kave i nastoji u njegovoj slagalici pronaći mjesto za sebe.

Najbolnija točka

Svoje mjesto u HDZ-u odavno je našao Anušić, o kojem i Plenkovićevi suradnici govore s dozom poštovanja. Kako tvrde, on svoj utjecaj bazira na sudjelovanju u Domovinskom ratu, što mu nitko ne može osporiti, u Slavoniji je proveo niz korektnih projekata, što mu je, doduše, omogućio Plenković koji je pristao na to da u njegovu vladu uđe mlada Nataša Tramišak zahvaljujući kojoj se dobar dio europskog novca slijeva na Anušićeve slavonske projekte. To premijerovim suradnicima nije sporno, oni osporavaju to što je Anušić pristao na to da bude dio ekipe koja remeti Plenkovićevu vladajuću poziciju. No koliko god osporavaju to što Anušić čini, toliko je premijerovim suradnicima najbolnija točka ministar Butković, on je blizak i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja je odnedavno sve prisutnija u medijskom prostoru. Iako je bivša predsjednica nedavno odbacila mogućnost ponovne kandidature za šeficu države, u HDZ-ovim kuloarima spominje se teorija prema kojoj se Grabar-Kitarović ponovno zbližila s klanom Butković – Anušić koji bi je mogao progurati do premijerske pozicije. Iako je u tu teoriju zasad teško povjerovati, kada se govori o HDZ-u, uvijek ostaje ona da ništa nije nemoguće. Nije nemoguće ni to da Butković doista nakon europskih izbora konkretnije otkrije svoje planove i ambicije, a od toga dana nas dijeli još podosta vremena.

No jasno je da je situacija u vladajućim redovima u najmanju ruku zategnuta, dodatne neugodnosti Plenkoviću izaziva svaka nova afera koja se otkrije, a kojih u njegovim mandatima ne nedostaje, pa se zapravo među premijerovim suradnicima, osim od Butkovića i njegove momčadi, strahuje i od neotkrivenih aferaša koji bi mogli dovesti u pitanje opstojnost Plenkovićeve vlade. Kada se pak govori o Plenkovićevim oponentima, tada valja reći da su Đakić i Butković bliski godinama pa je tako svojedobno uz Đakićevo posredovanje u Butkovićevu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture organiziran sastanak na kojem je dogovoreno osiguranje financijskih sredstava za brzu cestu do Virovitice, odnosno Terezina Polja, pri čemu se spominjao i remont željezničke pruge od Koprivnice do Virovitice, što su Đakić i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin označili kao iznimno važne projekte za svoj kraj. Niz važnih projekata u svojem kraju realizira i Anušić, čija je vladajuća pozicija u Slavoniji odavno zacementirana. Sada pak preostaje samo realizacija Butkovićevih ambicija, kojima se Plenković opire, znajući da je Butković takav profil političara koji bi mogao odgovarati i unutarstranačkoj desnici, ali i onima koji ga danas tapšaju po ramenu laskajući mu bez imalo kritike i realnih sugestija, što se Plenkoviću počelo obijati o glavu i što njegovi oponenti počinju koristiti u svojim unutarstranačkim ratovima, o kojima se dugo po HDZ-ovim kuloarima nije govorilo.









Još jedan rat

Spominjanje Plenkovićeve poljuljane pozicije ozbiljna je prijetnja za premijera kojemu više nisu naklonjeni ni mediji koji mu posljednjih godina laskaju, trenutna pozicija predsjednika Vlade neodoljivo podsjeća na poziciju Ive Sanadera nekoliko mjeseci prije njegova pada. I on je u ona vremena vodio bitke s unutarstranačkim frakcijama, recesijom i stezanjem remena, Plenković sada, uz ekonomsku i gospodarsku krizu, pred sobom ima stranačku krizu, ministre koji padaju zbog afera, ali i ministre koji nisu sposobni provesti reforme, kada svemu tome dodate i posljedice rata, jasno je da je kriza u njegovim redovima golema. S druge strane, rastu apetiti Plenkovićeve unutarstranačke oporbe koji, ako ništa drugo, nagovještavaju još jednu krizu i još jedan HDZ-ov rat u kojem će Plenković morati upotrijebiti sve raspoloživo oružje, premda je do prije godinu dana bio siguran kako se s odlaskom Milijana Brkića trajno obračunao s HDZ-ovom desnicom, što je pomalo naivno s obzirom na to da ova stranka bez svojeg desnog krila nikada nije mogla funkcionirati.