KONAČNI PAD: Čačić više nije politički faktor! Nadao se ministarskom mjestu, umjesto toga postaje meta pravosudnih tijela

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Mjesecima se u vladajućim redovima progovara u krizi u koaliciji koju premijer Andrej Plenković nastoji prikazati stabilnom znajući za tijesnu većinu koju ima u parlamentu. Znao je sve to vrijeme i sam Plenković da je njegov odnos s varažadinskim reformistom Radimirom Čačićem poljuljan još od posljednjih lokalnih izbora na kojima je u Varaždinskoj županiji pobjedu izborio HDZ-ov Anđelko Stričak, zbog čega je Čačić ostao bez svoje najstabilnije fotelje, a time i bez ozbiljnijeg političkog značaja. Čačić se do dana današnjeg nije pomirio s time da više nije župan, ali bez obzira na to što njegov politički značaj nije relevantan, on ne prestaje nastupati na domaćim televizijama na kojima je u posljednje vrijeme stalno kritizirao HDZ, u kojem su uvjereni da Čačićeve kritike proizlaze iz njegove bliskosti s predsjednikom Zoranom Milanovićem kojega je prilično izravno podržavao kada je ovaj za predsjednicu Vrhovnog suda predlagao profesoricu Zlatu Đurđević, kojoj vladajući nisu željeli dati potporu. Još otkako je Čačić prvi otkrio da će Milanović predložiti Đurđević, premijer Plenković počeo se distancirati od njega, potom je uslijedio novi sukob nakon privođenja bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata, kada je Čačić jasno dao do znanja da će napustiti koaliciju ako se privođenja nastave i ako ministri pod istragama ostanu u Vladi. Nedugo nakon toga Plenković je za ministra graditeljstva pokušao imenovati HNS-ova šefa Stjepana Čuraja, što je izazvalo nove konflikte s Čačićem koji na tu opciju nije pristajao.

Velike ambicije

Mnogi su tvrdili da Čačić i sam želi biti ministar te da ne bi ni bilo loše da baš on preuzme resor graditeljstva, ali Plenković se odlučio za novo, mlado lice i taj kompleksni resor prepustio je Ivanu Paladini, ostavljajući Čačića kratkih rukava, što je pridonijelo zahlađenju odnosa. Nedavno je Čačić otkrio da definitivno napušta vladajuću koaliciju, no u Vladi premijera Plenkovića u tome ne vide velik problem, premijer se na njegove prijetnje praktički nije ni osvrnuo premda njegova Vlada cijeli ovaj mandat, odnosno posljednje dvije godine funkcionira “na knap”, uz potporu 76 ili 77 zastupnika, međutim, s većinom zaista nije bilo problema, što pokazuje slabost oporbe, zbog čega nitko tko tvori vladajuću većinu nema namjeru iz nje istupati kako bi se priklonio oporbenim opcijama koje su na duge staze nestabilne. Ne zabrinjava Plenkovića stabilna većina ni zato što HDZ-ovci u Saboru ionako računaju na famozne žetončiće koji ih u svakom trenutku, kada i ako zagusti, mogu izvući pa u tom kontekstu spominju bivšeg suverenista Hrvoja Zekanovića, ali i pojedince iz nedavno oformljenih Socijaldemokrata. Sve i da problema s većinom na jesen zaista ne bude, problemi s Čačićem već su počeli u varaždinskom kraju nakon glasanja o iskazivanju povjerenja novom ministru financija, lokalni HDZ-ovci na društvenim mrežama narugali su se Čačiću. “Čestitamo novoizabranom ministru financija, iako žalimo za pojedinim živopisnim kandidatima kojima novac teče venama”, napisali su na Facebooku ironično varaždinski HDZ-ovci koji nisu izravno naveli o kome je riječ, premda je vidljivo da aludiraju na bivšeg župana Čačića, što proizlazi iz fotografija medijskih napisa koji govore baš o njemu – Čačić ostao dužan državi, Čačićev Coning ostao dužan, Čačić dužan 177 mil. kuna. Dakako, Reformisti na te lokalne prozivke nisu ostali dužni, nego su istom mjerom odgovorili na društvenim mrežama. “Ono kad te proziva HDZ za kriminal. Pravomoćno osuđena stranka i najnesposobniji župan u povijesti Hrvatske, čiji je najbolji kompić pritvoren zbog sumnje za pljačku od 30 milijuna eura”, napisali su Reformisti dodajući kako Čačić nikada nije optužen, za razliku od potvrđenih optužbi protiv Stričaka i suđenja aktualnom županu za obiteljsko nasilje te anonimnih prijava za silovanje. Te su reformističke poruke izazvale komešanje u lokalnom HDZ-u, ali i izvan njega, a i od samog premijera Plenkovića očekuje se da stavi Čačića pod kontrolu, s tim da u stranci drže da premijer to može učiniti u svakom trenutku ako privoli pravosudne institucije da se pozabave velikim popisom Čačićevih dugogodišnjih afera. U varaždinskom HDZ-u podsjećaju kako je nedavno uhićeni Stjepan Ptiček godinama jedan od Čačićevih najbližih poslovnih partnera, a uz to napominju kako je to svojim istupom na društvenim mrežama potvrdio i sam Nenad Bakić. “Baš sam se pitao kako se Čačić ničim izazvan našao izjavljivati gluposti o meni i Varteksu, a ja sam cijeli život izbjegavao takve kao što je on, kad ono danas uhapšen … tko? Njegov najbliži poslovni partner. Puno bi se o tome dalo, ovo je samo hint. Zanimljivo je da je Ptiček uhapšen zbog projekta koji sufinanciraju Hrvatske vode. A tko je u Upravnom vijeću Hrvatskih voda? Pa naravno, potpredsjednik je naš dragi Radimir, a dok je bio prvi potpredsjednik Vlade, firme mu je vodio … Ptiček. Zgodno”, poručio je Bakić koji se referirao na akciju europskog tužitelja i policije u sklopu koje su u u Varaždinu uhićena trojica osumnjičenika zbog primanja i davanja mita, nakon čega je pretraženo sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Zagrebu.

Niz uhićenja

Uhićeni su direktor GK Grupe Robert Gotić iz HDZ-a, bivši gradski vijećnik s liste Ivana Čehoka i nekadašnji direktor Varkoma Željko Bunić te projektant Stjepan Ptiček, nekadašnji direktor Čačićeva Coninga i aktualni direktor tvrtke Ecoenergy. Navedena trojka, prema potvrdi Ureda europskog javnog tužitelja, uhićena je zbog sumnje u primanje i davanje mita vezano uz dodjelu radova prilikom dogradnje i rekonstrukcije pročišćavanja otpadnih voda u Varaždinu, odnosno zbog projekta koji je sufinancirala Europska unija, a čija je vrijednost procijenjena na 23,7 milijuna eura. Odvijala se, dakle, u varaždinskom kraju velika akcija koja je privukla pozornost medija, ali i lokalnih političara koji se pitaju tko je sljedeći među njima. Dok se oni tako propitkuju, oči varaždinskih HDZ-ovaca uprte su u Plenkovića od kojega očekuju da ih riješi Čačića, što Plenkoviću ne bi trebao biti problem jer ni on s Čačićem nije u dobrim odnosima, no pitanje je je li mu doista potrebno ulaziti u akcije toga tipa, što će se vrlo vjerojatno doznati do jeseni koja će po svemu sudeći u političkom smislu biti prilično vruća.