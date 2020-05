KONAČAN ODLAZAK U POLITIČKU PENZIJU Vesne Pusić

Autor: Mate Bašić/7dnevno

Bernardićev SDP oformio je ponovno predizbornu koaliciju nepronicljiva zbirnoga naziva – ovaj put se ne zove smiješnim imenom, recimo, Kukuriku, već se zove Restart, što je donekle manje smiješno, ali nije ništa manje besmisleno pretenciozno sa svojim tobože informatičkim konotacijama. Mudrom strategijom krpelja, uza SDP zakvačili su se HSU, tj. jednočlani Silvano Hrelja iz Hrvatske stranke umirovljenika, i SNAGA tj. jednočlani Goran Aleksić iz Stranke narodnog i građanskog aktivizma, te HSS znamenitog Krešimira Beljaka i, konačno, Građansko-liberalni savez (GLAS) Anke Mrak-Taritaš koji je, zapravo, jedna od frakcija negdašnjega HNS-a, a kojoj su nakon raskola/raspada HNS-a u Saboru preostala četiri mjesta koja su do ponedjeljka zauzimali Anka Mrak-Taritaš, Goran Beus-Richembergh, Nada Turina-Đurić i Vesna Pusić.

“GLAS će vjerojatno ući s jednom zastupnicom, Ankom Mrak-Taritaš u parlament, hoće li nakon toga razviti aktivnost i popuniti mjesto koje je imao HSLS ili HNS, vidjet ćemo”, u ponedjeljak je za TV N1 izjavila Vesna Pusić, dometnuvši: “Ja neću biti na izbornim listama. Ovo je kraj ove vrste moje karijere u aktivnoj politici, no kraj komentiranja i pisanja o politici nije”.

Otac u vojsci NDH

Vesna Pusić, negdašnja predsjednica HNS-a, negdašnja ministrica vanjskih i europskih poslova, negdašnja potpredsjednica (Milanovićeve Kukuriku) Vlade i negdašnja ambiciozna autolansirana kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a, tako je najavila svoje ultimativno političko umirovljenje! Inšallah, Madona, inšallah! – poslužimo se nestašno stilističkom dosjetkom Miljenka Jergovića.

Rođena je 25. ožujka 1953. u Zagrebu u obitelji majke Višnje, rođene Anđelinović, profesorice engleskog jezika, i oca Eugena, akademika i profesora na Pravnom fakultetu u Zagrebu koji je ostvario značajnu međunarodnu karijeru, jedno je vrijeme bio ekspert i savjetnik glavnog tajnika UN-a te je objavio 35 knjiga i više od 1300 znanstvenih i stručnih članaka. Preminuo je u Zagrebu 2010., da bi se tek tada doznalo da je više od 50 godina pred javnošću konvertitski tajio činjenicu kako je od prvih do zadnjih dana postojanja Nezavisne Države Hrvatske služio kao (odlikovani) natporučnik OS NDH na raznim časničkim dužnostima (Pravosudni ured Zapovjedništva zračnih snaga 25. studenoga 1941. – 2. studenoga 1943.; Ustrojstveni odjel Glavnog stožera Oružanih snaga 3. studenoga 1943.- 2. travnja 1945.; Pobočničtvo Glavnog stožera Hrvatskih oružanih snaga 3. travnja 1945.- 26. travnja 1945.; i za pravosudnog izvjestitelja Pobočničtva Glavnog stožera HOS-a postavljen 27. travnja 1945. godine).

Vesna je u Zagrebu završila II. gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu 1976. diplomirala je sociologiju i filozofiju te potom dvije godine provela na Institutu za sociologiju u Ljubljani na kojemu radi na istraživanju o “industrijskoj demokraciji” u 12 europskih zemalja. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od 1978., a 1984. doktorirala je iz područja sociologije kod akademika Josipa Županova radom na temu “Uloga kolektivnog odlučivanja u realizaciji radničkih interesa”. U jednom je mandatu (od 1992. do 1994.) bila pročelnica Odsjeka za sociologiju, a od 1998. godine je redovni profesor Fakulteta, gdje je predavala Sociologiju politike i Teoriju industrijske demokracije. Autorica je triju knjiga koje služe kao sveučilišna literatura: “Demokracije i diktature” (Novi Liber, 1998.), “Vladaoci i upravljači” (Novi Liber, 1992.) i “Industrijska demokracija i civilno društvo” (Sociološko društvo Hrvatske, 1986.) te koautorica “Industrial Democracy in Europe i European Industrial Relations” (Clarendon Press, Oxford, 1981.), a objavila je i 50-ak znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.

Potkraj sedamdesetih (1978.) bila je jedna od sedam žena koje su inicirale i organizirale prvu feminističku skupinu u Jugoslaviji nakon 2. svjetskog rata, pod nazivom “Žena i društvo”, koja je bila predmetom kritike tadašnje službene politike.

Devedesetih je bila jedna od osnivača te direktorica “Erazmus Gilde”, nevladina (NGO) “projekta za promicanje kulture demokracije”, u sklopu kojega je izlazio i časopis Erasmus, koji se uglavnom fokusirao na različite aspekte tranzicije u Hrvatskoj te ostalim istočnoeuropskim zemljama.

U doba uoči prvih višestranačkih izbora bila je potpisnica peticije za stvaranje Koalicije narodnog sporazuma i jedna od osnivačica Hrvatske narodne stranke, osnovane 13. listopada 1990., kada se u vodstvu okupila ekipa bivših najviših rukovodilaca Saveza komunista Hrvatske koja je 1971. predvodila tzv. Hrvatsko proljeće i koja je u grubom unutarpartijskom obračunu bila maknuta s pozicija: prvom predsjednicom HNS-a postala je Savka Dabčević-Kučar, a u uže vodstvo stranke ušli su Miko Tripalo, Dragutin Haramija, Srećko Bijelić, Krešimir Džeba, Ivica Vrkić, Slavko Meštrović i Radimir Čačić koji je predsjedničko mjesto u stranci preuzeo 1994. (nap. od nabrojenih, danas su samo trojica zadnjih još živa). HNS je bila prva i – ako ne računamo GLAS – jedina stranka u koju se Vesna Pusić učlanila, a stranački je bila aktivna do 1992., kada se deaktivirala, da bi se u rad stranke ponovno uključila 1997., kada je izabrana za predsjednicu Savjeta HNS-a i članicu Predsjedništva.

Na parlamentarnim izborima 2000. Vesna ulazi u Sabor, a iste je godine u travnju izabrana za predsjednicu HNS-a. Na izborima 2003. ponovno ulazi u Sabor te je izabrana za njegovu potpredsjednicu (predsjednik Sabora bio je Luka Bebić, a premijer Ivo Sanader), a godinu poslije HNS je ponovno bira za predsjednicu stranke. Za vrijeme njezina mandata HNS je postao treća stranka u Hrvatskom saboru i zemlji, povećao je broj članova te upeterostručio broj zastupnika u Saboru, a 2005. u veljači ujedinjuju se HNS i LIBRA Joze Radoša (strančice nastale podmuklim razbijanjem Budišina HSLS-a), kada se HNS prozvao Hrvatskom narodnom strankom – liberalnim demokratima (nap. europarlamentarac Jozo Radoš danas je u otpadničkoj stranci od HNS-a, dakle, u GLAS-u).

Godine 2006., Vesna Pusić postala je potpredsjednica Europske liberalno-demokratske reformističke stranke (ELDRP). Tu je dužnost obavljala do 2012., odnosno u tri mandata.

Nekoliko se vrtoglavih rotacija potom izdogađalo: 2008. vodstvo stranke ponovno preuzima Radimir Čačić, a Vesna Pusić preuzima funkciju predsjednice HNS-ova saborskoga Kluba zastupnika i izabrana je za predsjednicu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU. Prva predsjednica HNS-a Savka Dabčević-Kučar preminula je 2009., a na parlamentarne izbore 2011. HNS je izašao u Kukuriku koaliciji sa SDP-om, IDS-om i HSU-om. U Vladi RH tada su četiri ministra iz kvote HNS-a – prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, ministrica kulture Andrea Zlatar-Violić i ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. U Saboru, HNS-ov klub broji 15 zastupnika; na čelu Kluba je Jozo Radoš. Naglasak na pitanja ljudskih prava prenosi Vesna Pusić i u rad Ministarstva vanjskih poslova, gdje je ministrica: Hrvatska tako u UN-u postaje jedna od 11 zemalja-članica LGBT Core Group, na negodovanje socijalno konzervativnijih grupa u hrvatskom društvu. U ožujku 2012. za predsjednika HNS-a ponovno je izabran Radimir Čačić, dok su za potpredsjednike stranke izabrani Vesna Pusić i Ivan Vrdoljak, da bi na 12. izbornom saboru 23. ožujka 2013. za predsjednicu Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata bila izabrana opet – Vesna Pusić. U siječnju 2014., kada je Radimir Čačić izbačen iz stranke odlukom Predsjedništva HNS-a, uz obrazloženje da njegove političke aktivnosti štete stranci, Čačić je postao predsjednikom nove stranke nazvane Narodna stranka – Reformisti koja je na parlamentarnim izborima 2016. osvojila jedan mandat, a kada je HNS u lipnju 2017. – sada s Ivanom Vrdoljakom na čelu – odlučio poduprijeti nestabilnu većinu HDZ-a, mnogi su članovi otišli iz stranke (među njima i četvero zastupnika u Saboru), te su na čelu sa Ankom Mrak-Taritaš utemeljili novu stranku Građansko-liberalni savez.

U novom mileniju, očito, njezine su ambicije narastale, no redovito ostajući obrnuto proporcionalne postignutim rezultatima: na predsjedničkim izborima održanima 27. prosinca 2009. kao kandidatkinja HNS-a osvojila je tek 7,25 posto glasova, a za predsjednika je izabran Ivo Josipović, naslijedivši dvomandatnoga Stjepana Mesića.

Nakon parlamentarnih izbora 2011., kada je Vladu formirao SDP-ov šef Zoran Milanović, 23. prosinca 2011. imenovana je za ministricu vanjskih i europskih poslova, no već nakon parlamentarnih izbora 2015., na kojima je Kukuriku koalicija, ovaj put pod imenom “Hrvatska raste” izgubila, 23. siječnja 2016. predala je ministarstvo HDZ-ovu Miru Kovaču.

Zbog toga, Vesna se smjesta nominirala za glavnu tajnicu UN-a, ali je 4. kolovoza 2016. ipak odustala od borbe za tu funkciju: prvo, ne samo da se nije uopće moglo otkriti tko ju je kandidirao (spominjao se Carl Bildt, no on to nije želio potvrditi), već se na prvome zatvorenom sastanku vijeća koje o kandidatima raspravlja, od 15 mogućih članova, njih čak 11 o Vesni Pusić izrazilo nepovoljno).

Persona non grata

Danas, kad odlazi u političku mirovinu, teško je u tri – zapravo, zbog onih pauza, aktivna dva – desetljeća djelovanja Vesne Pusić u stranačkom i u državnom vrhu, pronaći nešto dovoljno dobro što bi nadvladalo gorak okus zbog svih poteza koje je učinila, a osobito zbog njezinih javnih istupa kroz koje su se mogli nazreti i motivi za takve poteze. Pritom je, naravno, od najmanjega značaja njezino pozivanje na “ljudska prava”, koje se ionako uglavnom svodilo na prava LGBT-skupina. Daleko su, recimo, u javnosti bolnije doživljene njezine žestoke izjave o “nacionalističkim dogovorima” Tuđmana i Miloševića u svrhu “razbijanja Bosne” (?!), o postojanju “građanskoga” rata u Hrvatskoj, o “hrvatskoj agresiji na BiH”, o pokolju koji je 1945. počeo u Bleiburgu, a nastavio se na hrvatskim križnim putovima (“Nisu svi nevine žrtve, već nisu sudskim procesom proglašeni krivim”), sve do njezine kolaboracije s – u konačnici, diskreditiranom – bivšom glavnom tužiteljicom Haškoga tribunala Carlom del Ponte, ili kampanje protiv Vice Vukojevića u doba kada je bio imenovan za suca Ustavnog suda, tobože zbog “silovanja muslimanke u nekom konc-logoru u Hercegovini”, a za “silovanu muslimanku” poslije se nedvojbeno utvrdilo da uopće ne postoji, baš kao ni logor ili Vukojevićev zločin itd.

Zbog takvih je razloga, primjerice, udruga Hrvatsko nacionalno etičko sudište 18. travnja 2015. osudila Vesnu, sa Stjepanom Mesićem i Miloradom Pupovcem, zbog toga “… što je u dvama proteklim desetljećima bila među najradikalnijim osobama koje su se sustavno borile protiv hrvatskih nacionalnih interesa, u širenju krivotvorina o Domovinskom ratu i lažnom optuživanju i predsjednika Tuđmana i hrvatskih generala, a s otvorenom podrškom Carli del Ponte, glavnoj tužiteljici međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, (…) što je sustavno pokušavala pretvoriti agresiju Srbije, Crne Gore i JNA na Hrvatsku i BiH u navodni građanski rat, s podijeljenom odgovornošću i krivnjom. Štoviše, u Hrvatskom je saboru, zlonamjerno i neistinito proglasila Hrvatsku agresorom na BiH”. Također, i Hrvati u Argentini su na sjednici Međudruštvenog odbora hrvatskih udruga i ustanova 9. veljače 2016. sročili javnu poruku u kojoj je stajalo: “Argentinski Hrvati proglasili su bivšu ministricu vanjskih poslova i sadašnju potpredsjednicu Sabora RH Vesnu Pusić ‘personom non grata’ među Hrvatima u Argentini! Osim toga, naša će argentinska zajednica izaći na ulice Buenos Airesa kako bi prosvjedovali zbog izjave Vesne Pusić da na Bleiburgu ‘nisu svi nevine žrtve već nisu sudskim procesom proglašeni krivim’. Također, odbor je Saboru predložio da pokrene kazneni postupak protiv Vesne Pusić”, te su održali prosvjed 14. veljače 2016. u Buenos Airesu. Slično tome, njezino potpredsjedanje Milanovićevom Vladom po učinku je jednako žalosno učinku samoga Milanovića na mjestu premijera, kao i učinku cijele Vlade, a da posebno ne apostrofiramo skandale koji su obilježili ministarske mandate njezinih stranačkih drugarica Anke Mrak-Taritaš i Andreje Zlatar-Violić.

Dobra vijest

Jednako tako, doba Vesnina ministrovanja u MVEP-u ostat će više upamćeno po skandalima tipa naručivanja Vladina zrakoplova da je vrati iz Turske u Zagreb, tipa neshvatljiva kadroviranja po Ministarstvu ili tipa raspolaganja novcem, pri čemu je najpamtljiviji onaj slučaj kada je značajna sredstva nepovratno, bez nužnih obrazloženja i bez povratne informacije o svrsishodnom ili ne utrošku dodjeljivala NGO-udrugama u čijim je vodstvima jedna od nekoliko najistaknutijih osoba nitko drugi do – njezin brat Zoran.

Stara narodna mudrost kaže: čovjeku se svašta može dogoditi, ali samo dok je živ. Tako se i nama dogodilo da smo se Vesnina brata dotaknuli slučajno, nikako stoga što nam je u cilju kopati po javnim likovima iz njezine uže ili šire, bliže ili dalje obitelji.

Jer, čak ako bi obiteljska povjesnica Anđelinovića ili Pusića i mogla ukazivati na genezu razvoja političkih, ideoloških ili svjetonazorskih silnica, ipak je ovdje riječ samo o tome da je dr. Vesna Pusić (67) konačno najavila svoj odlazak u političku mirovinu, svoje isključivanje iz aktivne politike. Što je, zapravo, jedna vrlo lijepa vijest, a nadasve dobar i pohvalan primjer na koji bi se mogli ugledati mnogi što žive u oblacima hrvatskoga društvenoga i političkoga života.