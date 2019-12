KOLAKUŠIĆ RASTE: Ako ovako nastavi, moguće je da bivši sudac ide u drugi krug

Najnovijim istraživanjem javnog mnijenja dvije najveće stranke u Hrvatskoj, HDZ i SDP, nikako ne mogu biti zadovoljne, jer im potpora birača i dalje pada. Ipak najviše razloga za zabrinutost može imati Most koji ne prelazi izborni prag i koji ima najlošiji rezultat od 2015. godine. No, za razliku od njih, lista Mislava Kolakušića neprestano raste te ovaj bivši sudac Trgovačkog suda koji ima ambicije pobijediti na svim idućim izborima, počevši od ovih predsjedničkih, te tako ujediniti sve najvažnije funkcije u državi (od predsjednika RH, premijera, ministra pravosuđa i policije), može zadovoljno trljati ruke. Naime, najnoviji rezultat Crobarometra, redovitog istraživanja agencije IPSOS koje objavljuje Nova TV, ukazuje na stalni trend rasta liste Mislava Kolakušića, koja

je postala treća politička snaga u državi, odmah iza HDZ-a i SDP-a. Pitanje je koliko će Kolakušićeva lista nastaviti rasti, jer je očigledno da on u svoju košaru skuplja glasove razočaranih glasača Živog zida, koji polako nestaje s hrvatske političke scene, baš kao nekada Orah Mirele Holy, ali u Kolakušićevo jato dolepršat će i brojni nezadovoljni birači

Mosta, koji svakoga dana u svakom pogledu padaju ispod izbornog praga.

Najava uhićenja

O fenomenu Kolakušić naš je tjednik pisao više puta te je konstatirao da njegova popularnost raste nakon svakog njegova pojavljivanja u medijima i radikalnih istupa koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. A većina analitičara je složna u konstataciji da Kolakušić ima izrazitu autoritarnu crtu i prikuplja birače koji vole snažan i antidemokratski izričaj.

Takvih je birača svakim danom sve više. Oni su potpuno razočarani dosadašnjom politikom i hoće čuti da se netko zalaže za radikalne promjene i rezove, baš kao što to u svojim

javnim istupima čini Kolakušić. Tako je njegova tvrdnja da bi on, dođe li na vlast, odrezao 100.000 radnih mjesta u javnom i državnom sektoru, od čega bi najmanje pola otpalo na

pravosuđe, pala na plodno tlo, ako je suditi po rastu njegove popularnosti i rastu podrške u svim dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja. Ne treba ni spominjati kakva je percepcija u javnosti kada se spomene pravosuđe. No, tu se Mislav Kolakušić ne zaustavlja te u najnovijim istupima ide i korak dalje te najavljuje masovna uhićenja kakva nismo vidjeli od početka 70-

ih. Ako se želite boriti protiv korupcije, to znači da će tisuće ljudi završiti u zatvoru , rekao je Kolakušić, objašnjavajući kako je bez velikog vala otkaza u javnim

službama nemoguće doći do malog, ali efikasnog državnog aparata.

Remetinec ili Goli otok

Nakon ovakvih njegovih izjava, pogotovo izjava o masovnim uhićenjima, ne bi nas trebalo iznenaditi ako Kolakušićeva popularnost u idućim anketama još više poraste. U tom

kontekstu prisjetio sam se jednog intervjua legendarnog trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića koji je dao tadašnjem političkom dnevniku Vjesnik, i to neposredno prije parlamentarnih izbora 2007. godine. Na novinarsko pitanje zašto je on protiv tadašnjega predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, Ćiro je otprilike rekao da mu je jednom prigodom

to isto pitanje postavio i sam Milanović kada su se sreli na nekoj manifestaciji. Tada je Ćiru pitao što mu zamjera i što bi mu savjetovao u izbornoj kampanji. A Ćiro mu je u svom

stilu kao iz topa odgovorio da bi mu savjetovao da najavi uhićenja svih lopova u državi jer sine moj, raja to voli !

Čini se da je Ćiro bio u pravu, barem ako je suditi po rastu popularnosti predsjedničkog kandidata Mislava Kolakušića, kojemu nakon svake radikalne izjave popularnost skoči za koji

postotak. Stoga ne treba uopće sumnjati da će se njegove najave o masovnim uhićenjima kakva nismo vidjeli još od početka 70-ih godina vrlo brzo odraziti na još veći porast

potpore hrvatskih birača. Naravno da se odmah javljaju i Kolakušićevi oponenti koji se pitaju gdje će to bivši sudac Trgovačkog suda smjestiti toliko uhićenika, te hoće li dati graditi neki novi veliki Remetinec za cijelu Hrvatsku. Ili će možda, sarkastično pitaju drugi, Kolakušić dati obnoviti Goli otok kako bi na njega strpao sve lopove u državi.

Provjerena strategija

No, na stranu komentari, Kolakušić će se sigurno držati one provjerene taktike da tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati. Njegova dosadašnja strategija pokazala se veoma uspješnom, jer

je s njom uspio postati najveći hit europarlamentarnih izbora u svibnju ove godine te na iznenađenje mnogih ući u EU parlament. Sada mu popularnost u Hrvatskoj kontinuirano raste

pa se u medijskim i političkim kuloarima sve više spekulira da bi se i Kolakušić mogao naći u drugome krugu predsjedničkih izbora. Jer sudeći po najnovijim anketama, Mislavu Kolakušiću

je u nešto više od mjesec dana popularnost narasla za više od 130 posto, što se može usporediti, istini za volju pomalo nategnuto, s meteorskim usponom Stipe Mesića 2000. godine.

Mesić je tada krenuo u kampanju sa samo dva-tri posto potpore, a onda u velikom stilu uvjerljivo pobijedio. Kolakušić je još daleko od pobjede, ali ako nastavi ovako kako je počeo, a čini se da hoće, smiješi mu se i drugi krug predsjedničkih izbora. Jer čini se da vrijeme puno više radi za njega negoli za ostale kandidate.