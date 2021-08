KERUMOVI SUCI ODLUČUJU O NJEGOVIH 27 SLUČAJEVA! Uvjeren je da će ih sve dobiti. Ne zato što je dobar sa sucima, nego zbog najbolje odvjetnice!

Autor: Daniela Delale

Nije uspio postati gradonačelnik Splita, no za osebujnog poduzetnika Željka Keruma ipak nema brige. Politika je za njega samo izlet kroz koji gradi svoj utjecaj – utjecaj koji, po svemu sudeći, ima i na splitsku sudačku kremu koja se s njim družila u njegovoj konobi Pršut. Ondje su ga posjetili predsjednik Županijskog suda u Splitu Bruno Klein, predsjednik Upravnog suda u Splitu Silvio Čović, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Dinko Mešin, sudac splitskog Županijskog suda Miho Mratović te Tomislav Zlodre, sudac sa splitskog Općinskog suda.

“To je normalno”, komentirao je Kerum dok se nacija zabavljala ićem i pićem splitske sudačke elite u njegovoj konobi. Koliko je to normalno u trenutku kada njegova nekadašnja perjanica Kerum d.o.o. pred sudovima vodi 27 sporova, javnost do danas nije doznala.

Sporovi i pršut

No zna se da bi se na Općinskom i Upravnom sudu uskoro trebali naći postupci u koje će biti uključen Željko Kerum, ali i tvrtka Kruščica u vlasništvu njegove atraktivne supruge Fani. Pred sud bi trebala i Kerumova sestra Nevenka Bečić, široj javnosti poznata kao bivša saborska zastupnica. Grupa sudaca koja se zabavljala s Kerumom kao da je zaboravila na to da pred tamošnjim Općinskim sudom počinju dva kaznena postupka, dok se na Upravnom sudu odlučuje o predmetima koji se odnose na tvrtku njegove supruge.

Prvi kazneni postupak izravno se odnosi na Keruma. Riječ je o slučaju u kojem je ranije osuđen na pola godine zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine zbog prijetnji izrečenih aktualnom dogradonačelniku, nekadašnjem aktivistu Bojanu Ivoševiću. Lani u srpnju protiv Keruma je podignuta optužnica jer je Ivoševiću zaprijetio čupanjem gučka, a prijetnju je izgovorio zato što ga je Ivošević u lokalnim medijima nazvao malignim tumorom Splita. Osebujni Kerumov istup Ivošević je percipirao kao ozbiljnu prijetnju te je kontaktirao policiju, nakon čega je uslijedio postupak i podizanje optužnice. To je rezultiralo kaznenim nalogom na koji je Kerum podnio prigovor, što je dovelo do sudskog procesa na Općinskom sudu u Splitu.

Na tom se sudu nalazi spor koji se odnosi i na sestru Bečić. Naime, splitsko Općinsko državno odvjetništvo u ožujku 2018. godine protiv Kerumove sestre podiglo je optužnicu zbog utaje poreza u visini od 4,5 milijuna kuna, kao i zbog neplaćenog PDV-a i poreza na dobit. Slučaj je bio i na splitskom Županijskom sudu, a zbog korištenja jahte Joke vrijedne deset milijuna eura u vlasništvu tvrtke Kerum, Porezna je 2012. godine podnijela kaznenu prijavu upravo protiv Nevenke Bečić. Utvrđeno je da je njezin brat, bivši splitski gradonačelnik, od početka travnja 2004. godine do kraja 2006. godine koristio jahtu u privatne svrhe, a Županijski sud u Splitu 2013. godine ipak odbija provođenje istrage o tom slučaju. Predmet je stigao i do Vrhovnog suda koji ga je vratio zaključivši kako ipak postoji osnova za istragu. Proces se po običaju otegnuo pa je optužnica protiv Kerumove sestre podignuta u ožujku 2018. godine, a suđenje nije ni na vidiku.

Osam postupaka

Pune ruke posla s Kerumovima ima i splitski Upravni sud, koji se bavi upravnim postupcima u kojima se tvrtka njegove Fani spori s Ministarstvom prometa. Premda detalja o tom slučaju nema previše, doznalo se kako je riječ o dvama predmetima bespravne gradnje od kojih je jedan riješen, dok za drugi rješenje još nije doneseno. U navedenih 27 postupaka tvrtka Kerum kao tužitelj se navodi sedam puta, dok je u 20 postupaka Kerum tuženik, čak se 15 postupaka vodi na Trgovačkom sudu u Splitu, u tri postupka tvrtka je tužitelj. Samo jedan postupak vodi se u Zagrebu, također na Trgovačkom sudu, po jedan postupak vodi se i na općinskim sudovima u Zadru, Šibeniku, Gospiću i Zagrebu, dok je njih osam pred splitskim Općinskim sudom. Ukupna vrijednost sporova iznosi više od 500 milijuna kuna.

Zanimljiva priča povezana je s tvrtkom Neva Kerum koja je početkom veljače, baš na dan kada se Kerum družio sa sucima, završila u stečaju. Spor je težak 277 milijuna kuna. Tvrtku je, kako stoji u sudskom registru, osnovao Željko Kerum, a do odlaska u stečaj vodila ju je njegova nećakinja Željka Kerum-Topalušić, kći njegova brata Jakova. To je, međutim, tek jedna od tvrtki u kojoj Kerum tuži Keruma. U tom kontekstu spominje se i tvrtka Town, čiji je osnivač također Kerum, a vrijednost ovog predmeta tvrtke u stečaju iznosi 8,4 milijuna kuna.

Mnogo sudskih procesa, ali ni jedna konkretna presuda simptomatični su za domaće pravosuđe, jasno je to i iz primjera pokojnog Kerumova kolege Milana Bandića koji je na onaj svijet ispraćen kao nevin čovjek, dok danas policija uskače u urede njegovih bivših partnera privodeći ih u sklopu akcije kojom se rasvjetljava njegova koruptivna mreža. Priča je to koja pred sudove tek treba dospjeti, no kako Bandića više nema, može se pretpostaviti da je utjecaj njegove pravosudne mreže oslabljen pa stoga zagrebačka javnost ipak može očekivati kakve-takve presude na koje se ne bi trebalo dugo čekati.

Spor sa Skalinadom

S druge strane, Kerum, osim što jede i pije sa sucima, snagu svoje mreže može zahvaliti i svojoj očito iznimno utjecajnoj pravnoj zastupnici, supruzi bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, splitskoj odvjetnici Eciji Kuljiš-Bajić. Svojedobno su mediji propitkivali primanja Bajićeve supruge koja je prema njegovoj imovinskoj kartici zarađivala samo 5938 kuna. Sumnjivo je to nizak iznos mjesečne plaće, kada se zna da Kuljiš-Bajić u gradu pod Marjanom vodi odvjetnički ured s odvjetnicom Meri Blaslov-Pavasović.









Suvlasništvo u tom uredu u Bajićevoj imovinskoj kartici, dok je još bio zaposlenik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a ne samo moćni vanjski savjetnik, i dok je morao prijavljivati svu svoju imovinu, pod stavkom imovina bračnog druga nije spominjano. U Bajićevoj kartici zato se spominjalo da njegova supruga posjeduje 1752 dionice u nominalnoj vrijednosti od 702 tisuće kuna. Riječ je o dioničarskom udjelu u Banci splitsko-dalmatinskoj. Kako je Bajićeva supruga s plaćom manjom od šest tisuća kuna mjesečno uspjela doći do tako vrijednog paketa dionica, nikada se nije doznalo, no zato se doznalo da je u samo jednom predmetu od Grada Splita zaradila više od 700.000 kuna.

Kako je tada objašnjavao bivši gradonačelnik Ivo Baldasar, riječ je o troškovima zastupanja Grada Splita u parnici po tužbi pokojnog Zdenka Runjića i producentske kuće Skalinada. Naime, 2011. godine Skalinada je izgubila spor koji se desetak godina povlačio po sudovima pa je morala uredu Bajićeve žene isplatiti 630 tisuća kuna na ime sudskih troškova. Taj izdatak Skalinada nije mogla podnijeti pa u priču ulazi Kerum, koji tada kao splitski gradonačelnik odlučuje da se iz gradske blagajne sa 700 tisuća kuna pomogne toj tvrtki. Bio je to trošak koji se odnosio na organizaciju Runjićevih večeri u Splitu, međutim, evidentno je da je riječ o novcu koji je Skalinadi trebao kako bi namirila troškove parničenja s Kuljiš-Bajić.

Dok je Mladen Bajić bio glavni državni odvjetnik, pisalo se kako svaki vikend odlazi u Split kako bi boravio sa svojom suprugom, s kojom se tijekom tjedna nije viđao. Dok je on u Zagrebu vodio DORH, ona je u Splitu vodila svoj odvjetnički ured, no tvrdilo se da kao bračni par profesionalno nisu u sukobu interesa jer je Bajićeva bolja polovica specijalizirana za imovinsko, a ne kazneno pravo.