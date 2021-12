KARAMARKO SE POTPUNO POSVETIO BOGU: U svijet duhovnosti ga uveo svećenik koji se godinama bavio istjerivanjem đavla!

Autor: Iva Međugorac

Nije nepoznanica da se pokojni Zdravko Tomac desetak godina prije smrti potpuno transformirao pa je od partijskog činovnika i komunista profesor Tomac postao veliki vjernik i preobraćenik, koji je u svim svojim istupima spominjao Boga i Isusa Krista. Tom je svojem preobraćenju Tomac posvetio niz svojih knjiga, a razna preobraćenja nisu nepoznata ni među sportašima. Zacijelo je najveću pažnju svojim pristupom vjeri plijenila naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, niz je estradnjaka koji su krenuli tim putem, a među njima se posebno ističe osebujna Simona Mijoković, široj hrvatskoj javnosti poznatija kao Simona Gotovac.

Po političkim kuloarima već se neko vrijeme šuška o svećeniku koji je zaslužan za političku transformaciju predsjednika Zorana Milanovića, a za to vrijeme svoju transformaciju i preobraćenje ne krije bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Otkako se povukao iz politike, Karamarko se potpuno okrenuo svojoj obitelji i Bogu, svete mise i hodočašća gotovo da ne propušta, nerijetko ga se može susresti u društvu svećenika, no sve je to, prema tvrdnjama upućenih, počelo prije nekoliko godina, kada se Karamarko nakon razvoda crkveno vjenčao sa suprugom Anom.

Za Hrvatsku i Boga

Da mu je do religije doista stalo, Karamarko je i ovih dana potvrdio na Facebooku, na kojem se inače sve rjeđe oglašava.

“Božja providnost je na poseban način dotaknula krašićki kraj, kutak naše domovine u najnižem i najzapadnijem dijelu Prigorja. Nazivaju ga ‘Vrata Žumberka’, no najpoznatiji je po imenu ‘Dolina kardinala’. Mnogi vrijedni svećenici rođeni su ili potječu iz tog bajkovitog kraja pa tako i dva živuća biskupa – Juraj Jezerinac i Josip Mrzljak. Narod živi sa svojom Crkvom i Crkva sa svojim narodom. Posebno je to značajno i važno u teškim, pogibeljnim i izazovnim vremenima. A povijest našeg naroda je upravo takva. Uključujući i vrijeme u kojemu živimo. Opet se nalazimo pred nizom ugroza naše budućnosti, opstanka i identiteta”, napisao je Karamarko priznajući da je motiviran tim mislima i raspoloženjem u predbožićno vrijeme krenuo u krašićki kraj obići mjesta vezana uz živote blaženog Alojzija Stepinca i pokojnog Franje Kuharića, što je opisao kao snažan duhovni doživljaj.

“Ta dva diva i stupovi opstanka Crkve u Hrvata znali su živjeti s narodom i braniti ga u najtežim vremenima fašizma i komunizma. Neka mi ne zamjeri ‘službena’ Crkva, ali oba su za hrvatski puk već sada sveci.

Dirljivo je bilo obići nedavno obnovljenu kuću (župni dvor) u kojoj je blaženi Alojzije Stepinac živio nakon što je doveden iz Lepoglave 1951. i u kojoj je umro 1960. godine. Otišli smo i u Pribić, rodno mjesto kardinala Kuharića. Zapalili smo svijeću pred njegovim spomenikom u dvorištu crkve sv. Siksta. Naravno, nismo zaboravili ni našu braću grkokatolike pa smo se pomolili u prekrasnoj kapelici sv. Marije u Strmcu Pribičkom. Time je naše malo hodočašće završeno.

Želim zahvaliti krašićkom župniku, vlč. Ivanu Vučaku, na prijmu i molitvi, kao i prijateljima Željku, Tomislavu, Branku, Damiru, Robertu i Kreši koji su bili sa mnom.

Živimo u vremenu novih ‘vrijednosti’, u kojemu neki novi totalitarizmi agresivno urušavaju temelje na kojima živimo i na kojima smo htjeli graditi budućnost. Sredstva se ne biraju. Proces je globalan i nije zaobišao Hrvate. Želim vjerovati da će naša Crkva, nadahnuta životima i žrtvom velikana Alojzija Stepinca i Franje Kuharića, i dalje živjeti s narodom i za narod uz svoje temeljno poslanje”, zaključio je Karamarko koji se u javnom prostoru posljednji put spominjao uoči parlamentarnih izbora, kada se govorilo da će se angažirati u suradnji s HSP-om i Brunom Esih, što se na koncu nije dogodilo.









Jedno vrijeme govorilo se da bi Karamarko mogao pokušati rušiti Plenkovića na stranačkim izborima u svojem HDZ-u, no on je od te ideje pravodobno i po svemu sudeći mudrom procjenom odustao. S podsmijehom je pak gledao na glasine da će se kandidirati za zagrebačkoga gradonačelnika, baš kao što s dozom ironije gleda na medijske istupe saborske zastupnice Dalije Orešković koju i smatra jednom od odgovornih za njegov odlazak iz politike pod prilično konfuznim okolnostima.

Konfuzije zato nema u njegovu novom, preobraćeničkom životu za koji navodno posebne zasluge nosi pater Smiljan Kožul koji ga je prije nekoliko godina i vjenčao u crkvi Svetog Križa u zagrebačkom Sigetu. Fra Kožul je inače među hrvatskim vjernicima dobro poznat kao jedan od članova Karizmatskog pokreta. Riječ je o jednome od najpoznatijih hrvatskih egzorcista, koji se godinama svakodnevno bavio istjerivanjem đavla. Svakodnevno su ga obilazili brojni Hrvati koji su ga molili da s njih skida uroke. Bio je pomoćnik vodećeg rimskog egzorcista Gabriela Amortha te je godinama obnašao službu egzorcista u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Međutim, treba napomenuti kako se fra Kožul više od 15 godina ne bavi egzorcizmom, ali je zato godinama vodio duhovne vježbe svakoga mjeseca. No kako je pateru Smiljanu odnedavno narušeno zdravlje, tako se i on sve manje pojavljuje na javnoj sceni.

Utjecajni karizmatik

Ipak, oni koji ga poznaju i koji su ga imali prilike sresti u većini slučajeva će reći kako je riječ o velikom čovjeku i duhovniku pa stoga ne iznenađuje što je baš on najzaslužniji za to što je Karamarko nakon politike svoj životni put nastavio u vjeri, kojoj se mnogi okreću kada im je najteže u životu. Kada se govori o fra Smiljanu, treba podsjetiti kako je on u teškim trenucima, tijekom Domovinskog rata, u suradnji s velikim brojem svećenika, redovnika, redovnica i laika osnovao Pokret krunice za obraćenje i mir. Pokret je prvotno kardinal Kuharić odobrio za Zagrebačku nadbiskupiju, a nakon toga učinili su to i ostali hrvatski i bosanskohercegovački biskupi s izuzećem Ratka Perića.

Osnivači Pokreta jednoglasno su predložili fra Kožula za duhovnog ravnatelja, a imenovao ga je kardinal Kuharić s kojim je bio u iznimno dobrim odnosima. Sve u svemu, kada se zna da je preko Kuharićeva prijatelja Karamarko okrenuo novu životnu stranicu, može se reći kako je malo vjerojatno da bismo ga tako skoro mogli gledati u političkim vodama, iz kojih je otišao prepuštajući kormilo HDZ-a premijeru Andreju Plenkoviću. Njegovi nekadašnji kolege okrenuli su mu leđa, iznevjerili su ga navodno i najbliži prijatelji s kojima je gradio političku karijeru, neko vrijeme nije komunicirao ni s Milijanom Brkićem, no novi, preobraćeni Karamarko odnedavno je i s njime izgladio odnose.