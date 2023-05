‘JUNIMO, KAKO SE KAŽE’ Suprug najmoćnije žene Zagreba zarađuje vrtoglavu plaću: ‘To je jedna dinamična kombinacija’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Najmoćnija žena u gradu Zagrebu, tako se već neko vrijeme na zagrebačkoj političkoj sceni laska Danijeli Dolenec, desnoj ruci zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koja je nerijetko svojim iskustvom i znanjem na raspolaganju gradonačelniku. Pojedinci će reći kako je Dolenec na zagrebačkoj sceni utjecajnija i od samog gradonačelnika te kako je ona ta koja u metropoli vuče sve konce, no pita li se Tomaševića, oni surađuju skladno i uz dogovore.

On joj potpuno vjeruje, ona je njegov korektiv, a navodno jedino ona smije korigirati čak i ugovore koje je on odobrio. Što o svemu tome misli drugi dogradonačelnik Luka Korlaet, teško je reći jer se on u medijima mnogo manje eksponira od dogradonačelnice Dolenec koja svojeg formalnog šefa Tomaševića prati u stopu na svim važnim događajima, ali i u svim kriznim situacijama, od krize s roditeljima odgojiteljima do krize u Čistoći. Prije nego što je postala dogradonačelnica Zagreba, o Dolenec se u javnom prostoru nije znalo previše, a službena biografija kaže kako je rođena 1977. godine u gradu kojim trenutno rukovodi. Dolenec je izvanredna profesorica komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti, a magistrirala je javne politike i administraciju na London School of Economic te doktorirala političke znanosti na ETH Zuerich. Usavršavala se i na studijskim boravcima na sveučilištima Harvard i Oxford, a u svojem službenom životopisu ističe i kako je dobitnica niza prestižnih stipendija te dviju nagrada za znanost.

Aktivna borba

Kada je o politici riječ, valja napomenuti da je zagrebačka dogradonačelnica osnivačica Zagreb je naš i Možemo, a bila je i koordinatorica programa za obje platforme. Ujedno ju se povezuje s Grupom 22, čija je višegodišnja predsjednica bila, također je jedno vrijeme bila predsjednica Instituta za ekologiju, čija je osnivačica. U politiku je Dolenec po svemu sudeći privukao aktivizam jer se prije dolaska na dužnost dogradonačelnice posvećivala aktivnoj borbi za društvenu jednakost, ekološku održivost i osnaživanje demokracije, a nije zgoreg spomenuti ni to da je tijekom školovanja bila Fulbrightova stipendistica.





Malo je poznato da je Dolenec prije tri godine dobila Danubius Mid Career Award za istraživačku znanost, a rijetko se govori i to da je objavila čak 25 znanstvenih radova. Veliku važnost i u kampanji za lokalne izbore, ali i prije ulaska u svijet politike zagrebačka dogradonačelnica pridavala je politikama povećanja uključenosti žena u tržište rada.

“Usredotočili smo se na teme iz programa rodne i LGBTIQ+ jednakosti, rodni paritet, te na utjecaj proračuna Grada na žene. Uz to, konačno ćemo ozbiljno i sustavno pristupiti rješavanju problema nasilja nad ženama: Zagreb ćemo učiniti sigurnim za žene i LGBTIQ+ osobe izložene nasilju u javnom prostoru”, stoji na službenoj stranici platforme iz koje je Dolenec zakoračila na političku scenu. Premda je u medijima sveprisutna i vjerna svojem imidžu koji podrazumijeva kratku kosu i uglavnom nešto ležernije odjevne kombinacije, o privatnom životu Danijele Dolenec ne zna se gotovo ništa. Oni koji je poznaju tvrde da je iznimno britka, otvorena i aktivna, ali i žestoka u polemikama, no unatoč tomu, kada nije na političkoj sceni, posvećena je kćeri s kojom rado provodi vrijeme u prirodi koju obožava. Njih se dvije nerijetko zajedno voze biciklima, a privatno Dolenec obožava prirodu, more i sport.

Odrasla u Dubravi

Tijekom predstavljanja kandidature za zamjenicu gradonačelnika iz platforme Možemo tvrdili su da je Dolenec do ulaska u politiku bila aktivna u zagovaračkim i istraživačkim organizacijama, a ona je jednom prilikom odgovorila na pitanje kako uspijeva uskladiti znanstvenu karijeru, politički angažman te obiteljski život sa suprugom i kćeri, pri čemu je rekla kako ima jako puno energije i volje.

“Sad sam odlučila da će znanstvena karijera doista morati na pauzu. Uz ovakav tip odgovornosti na kakav sam se sad obvezala – ako se to dogodi, vidjet ćemo, pozivam građane da se još jednom odazovu na drugi krug, da ništa ne prejudiciramo – mislim da se te dvije stvari, kako ih ja razumijem, a to je dosta strastveno kao poziv, neće moći uskladiti i jedna će morati pričekati”, rekla je svojedobno gostujući na N1. Potvrdila je i kako u svojim aktivnostima ima veliku potporu supruga jer drugačije ne bi išlo te je opisala kako u praksi funkcionira spoj Zagrepčanke odrasle u Dubravi i supruga Dalmatinca i progovorila o razlici u temperamentima i mentalitetima, potvrdivši da razlike ima, no da su oboje svojeglavi i ambiciozni.

“Junimo, kako se kaže. To je jedna dinamična kombinacija“, rekla je Dolenec koja se prvi put na udaru kritika našla u vrijeme velike krize u Zagrebačkom holdingu, kada ju je i bivše vodstvo te gradske megatvrtke opisivalo kao stvarnu upraviteljicu glavnoga grada. Naime, nije tajna da su Holding ubrzo nakon imenovanja napustili menadžeri Nikola Vuković i Ante Samodol koje je, da priča bude apsurdna, mimo natječaja imenovao upravo gradonačelnik Tomašević. Ubrzo se Vuković i javno oglasio iskazujući svoje nezadovoljstvo, pri čemu je kontinuirano spominjao upravo Dolenec, koju su tada u svojim istupima spominjali i drugi djelatnici Holdinga. U to doba Vuković je navodio kako je on sve vrijeme radio na obrani Holdingovih interesa od onih koji su ga ugrožavali iz vlastitih skrivenih namjera, oduživanjem sponzorima, neznanjem i ideološkim predrasudama, a problem je po njegovim riječima nastao kada su otkrili da neki članovi Nadzornog i Revizorskog odbora imaju veoma konkretne financijske interese u Zagrebačkom holdingu.

“Konkretan interes je bio ne samo u Laništu d.o.o. nego i u obveznicama ZGH-a, gdje je član Nadzornog odbora svake godine ostvarivao prinos od 3.875 %, pa je nastala prava panika kad se pojavila mogućnost da se ne plati kupon od 89 milijuna kuna do polovice srpnja ove godine. Već nakon dva tjedna osobno sam obavijestio T. T.-a i D. D. da imamo kontaminirane članove Nadzornog odbora koji ne samo da su u sukobu interesa nego imaju i konkretan financijski interes u ZGH-u i njegovim poslovnim partnerima te se neovlašteno predstavljaju na financijskom tržištu. A osim toga, nemaju znanja o složenom sustavu ZGH-a i štete svojim postupcima. Odgovor D. D. je bio da su svi kontaminirani. Problem je što Ante i ja nismo. A onda smo ‘teški za suradnju’, nismo za ‘timski rad'”, pisao je Vuković koji je ovime aludirao na donedavnog člana Nadzornog odbora Ratka Bajakića i Slavena Vukasovića, koji je usput budi rečeno suprug dogradonačelnice Dolenec, a koji također ima udjele u tvrtki Top Digital Agency čije je sjedište u Dubaiju.









Zanimljivo je spomenuti da je i suprug dogradonačelnice Dolenec član platforme Možemo koji je svojedobno radio u konzultantskoj tvrtki koju je potom preuzeo Bajakić. Ta je tvrtka nudila konzultantske usluge Holdingu. Nije nepoznanica da je Bajakić među ostalim povezan i s tvrtkom Lanište koju je prozivao Vuković, a treba spomenuti i to da je Zagrebački holding spornoj tvrtki godišnje uplaćivao basnoslovnih 65 milijuna kuna namijenjenih za zakup i održavanje dvorane Arena. I tada kada se na meti kritika našao njezin suprug, Dolenec je pokušavala objasniti da u njegovu poslovanju nema ništa sporno, ali je unatoč tomu i svojeg supruga i svoj privatni život pokušavala držati podalje od javnosti.

Velike plaće

Bez obzira na to, neke podatke o obitelji Dolenec moguće je pronaći u njezinoj imovinskoj kartici, iz koje proizlazi da ona trenutno zarađuje nešto više od dvije tisuće eura. Suprug Slaven Vukasović kao zaposlenik INETEC-a – Instituta za nuklearnu tehnologiju u kojem radi od srpnja 2022. godine mjesečno zarađuje 3223 eura, s tim da je ranije bio zaposlen u tvrtki Flixbus CEE South, gdje je zarađivao nešto više od 23 tisuće kuna. Riječ je o tvrtki koja se smatra jednim od najvećih europskih autobusnih prijevoznika, čiji je vlasnik Ante Grbeša koji je s tom tvrtkom u Hrvatsku stigao ostvarivši suradnju s Croatia Busom. Osnivač i vlasnik INETEC-a je Duško Čorak, dok je predsjednica Uprave Zrinka Čorak, a tvrtka se smatra najvećim čudom domaće privrede jer zbog nje u našu zemlju stižu energetski stručnjaci i vlasnici nuklearnih elektrana iz cijeloga svijeta.

Nije to nimalo čudno kada se zna da ova tvrtka iz predragađa Zagreba na globalnoj razini predvodi u ispitivanju vitalnih dijelova nuklearki pa tako praktički nema nuklearne elektrane na svijetu koja nije prošla pregled INETEC-ovih stručnjaka, među koje se odnedavno svrstava i suprug Danijele Dolenec, kojemu još u imovinskoj kartici uz posao u INETEC-u stoji i onaj u Flixbusu, gdje radi od siječnja 2017. godine i zarađuje također oko tri tisuće eura. Bračni par Vukasović-Dolenec kredita nema, ali zato posjeduju stan u Zagrebu od 67 četvornih metara vrijedan 119.450 eura te drugi stan u Zagrebu od 82 četvorna metra vrijedan 165.903 eura. Suprug je nasljednik niza livada, oranica te šume u Beravcima, a posjeduju i Hondu Civic iz 2008. vrijednu oko 5300 eura, koja je u vlasništvu supruga Vukasovića.









Suprug također posjeduje udio u fondu ZB Invest vrijedan 4167 eura te udio u fondu Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom vrijedan 2898 eura, a isti udio u navedenom fondu posjeduje i dogradonačelnica Dolenec. Vukasović također posjeduje skroman udio u Top Digital Agency te zajednički posjeduju udio u Allianz Hrvatskoj vrijedan 8492 eura, dok Dolenec također posjeduje udio u ZB Investu vrijedan oko 6100 eura. Suprug Vukasović može se pohvaliti i ušteđevinom od 92.320 eura. Inače je on voditelj financija i poslovni konzultant koji je, predstavljajući sebe potencijalnim biračima, rekao kako je zainteresiran za promjenu i unapređenje životnog standarda svojih sugrađana ne samo na lokalnoj nego i na nacionalnoj razini, posebno naglasivši da je aktivan u kvartovskoj grupi Trešnjevka – jug tematskoj za proračun. Njegovo predstavljanje potencijalnim biračima očito nije zapelo za oko, ali se zato Dolenec probila do samog vrha lokalne političke scene, a njezin je utjecaj vidljiv i iz toga gdje se sve njezino ime može sresti.

Zelena akademija

Tako je Tomaševićeva prva suradnica ujedno i predstavnica u skupštini Zagrebačkog holdinga, ZET-a i Zagrebačkog velesajma, kao i Zagrebačkog inovacijskog centra te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom i u nizu drugih gradskih društava i agencija. Svojedobno se u dijelu medija spominjala zbog toga što je Institut za političku ekologiju većinu svojih donacija dobio od političke zaklade Zelene stranke – Heinricha Boella, koja se pak povezivala s Otvorenim društvom Georgea Sorosa, a posebno se govorilo o Zelenoj akademiji na kojoj je Dolenec sudjelovala kao predsjednica Upravnog odbora Instituta za političku ekologiju.

Na Zelenoj akademiji ona je svojedobno govorila o teoriji i praksi samoupravljanja iz socijalističke Jugoslavije koji je od 1990. napušten kao propali projekt, kao i o jugoslavenskom projektu egalitarizma koji živi kao politička težnja u postsocijalističkoj Europi i predstavlja možda i ključni sastojak društvene preobrazbe prema društvima za odrast. Uz to je Dolenec odlukom Plenkovićeve vlade imenovana članicom Povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo te je također nedavno izabrana i u Upravni odbor platforme Možemo.

Sve u svemu, moglo bi se reći kako je riječ o svestranoj i obrazovanoj ženi koja uspješno i tiho kompenzira Tomaševićevo neiskustvo i manjak kadrova, vukući daleko od očiju javnosti sve najvažnije konce u gradu Zagrebu koji je Tomašević sa svojim suradnicima preuzeo nakon duge ere pokojnog Milana Bandića koji je iza sebe ostavio kaos na svim razinama, s kojim se nova gradska vlast još pokušava snaći.