Jasno je da je politika pomirenja premijera Plenkovića u Vukovaru doživjela još jedan teški fijasko

Autor: Tihomir Dujmović

SNV je službeno najavio da će državni tajnik Zvonko Milas s njihovim izaslanstvom ‘položiti vijenac za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti u Dunav’. Dakle, vijenac isključivo za vukovarske Srbe! Ali, očito se s ponedjeljka na utorak Milas predomislio, a službeno je bio – prehlađen

Koji skandal! I to gdje: ni manje ni više nego u Vukovaru! Po svemu sudeći, znamen aktualnog vukovarskog HDZ-a, Zvonko Milas se predomislio, odbio poslušnost, te ipak nije s Pupovcem bacao vijenac i za četničke žrtve u Vukovaru, no Plenković je inzistirao na tome pa je svoj medijski spas pronašao u priči o prehladi koja je Milasa spriječila. Ali, Zvonko Milas kad se afera kotrljala, nije to potvrdio! Zašto je šutio ako je doista tek obična prehlada u pitanju? Pogledajte medijski kaos koji se tu događao.

Dakle, najprije je u ponedjeljak navečer Srpsko narodno vijeće službeno najavilo da će državni tajnik Zvonko Milas s njihovim izaslanstvom “položiti vijenac za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti u Dunav”. Dakle, vijenac isključivo za vukovarske Srbe! To popodne u zadnji ponedjeljak, tu cijelu večer, baš kao i cijelo prijepodne u utorak, nitko nije demantirao tu objavu koja se kočila širom društvenih mreža. Realno gledano, nema nikakve mogućnosti da bi Srpsko narodno vijeće o ovoj proceduri svjesno objavilo prijesnu laž. Što će im to? Ionako sve teče kako su zaželjeli, zar ne? Ali, kad je zamjenica vukovarskoga gradonačelnika Ivana Mujkić u utorak ujutro izjavila: “Osjećam se izdano i prodano jer će državni tajnik Zvonko Milas nazočiti bacanju vijenca u Dunav u spomen na ubijene Srbe iz Vukovara”, te kad je dodala da je “na rubu suza i žalosti”, postavivši pitanje: “Kome će to gospodin Milas u ime Vlade RH i HDZ-a čiji je član baciti vijenac u Dunav? Očito onima koji su poginuli vršeći agresiju na naš grad… na njegov grad, između ostaloga”, bilo je jasno da je Plenkovićeva politika pomirenja doživjela još jedan teški fijasko jednostavno zato što njegovo pomirenje konvenira samo jednoj strani: srpskoj! I to gdje? U Vukovaru! Može li netko zamisliti da u izaslanstvu koje komemorira njemačke žrtve Drugoga svjetskog rata stoje predstavnici Židova? Nezamislivo, naravno! Ali, ovdje je sve zamislivo! Vratimo se Vukovaru i Milasu.

Perverzna ideja

Cijelu tu perverznu ideju o tome da visoki dužnosnik HDZ-a i Vlade s Pupovcem baca vijenac za poginule četnike i druge Vukovarce iz redova srpske nacionalnosti prva je, i to najoštrijim riječima, napala zamjenica vukovarskoga gradonačelnika koja je izrijekom prozvala Zvonka Milasa ističući kako je “ne čudi da tamo netko u Zagrebu ne razumije koliko godina se mi u Vukovaru zgražavamo nad polaganjem vijenaca na groblju šajkača ili bacanjem istih u Dunav, ali da je čudi što sada jedan od nas skupa s njima sudjeluje u tom igrokazu”. I baš tu su se društvene mreže zapalile! A kad se nakon toga oglasio još i vukovarski gradonačelnik Penava, s tezom da će Pupovac bacati vijenac u Dunav za poginule Srbe u Vukovaru, i to u nazočnosti državnog tajnika Zvonka Milasa, ujedno i visokog dužnosnika HDZ-a, rekavši da je to “skandal koji još nije viđen u modernoj hrvatskoj državi u Vukovaru”, bilo je jasno da tu vatru više nije bilo moguće zagasiti. Vrlo je vjerojatno da je prvi očito Zvonko Milas shvatio da će, ako pomogne Miloradu Pupovcu dok baca vijenac sa srpskim obilježjima u Dunav, nakon čega bi ponosno zajedno pozirali fotoreporterima, Vukovar od njega okrenuti glavu i da nakon toga on sam može mirne duše – skočiti u Dunav!

No, čim je afera buknula, bacivši se da lavovski sačuva cijeli projekt pomirenja koji sanja četvrt stoljeća, prvi je Milasa branio – nitko drugi nego Milorad Pupovac! Za Milasa goreg scenarija nije moglo biti, ali on tu više ništa nije mogao kontrolirati. Pupovac je, naime, u namjeri da pomogne Vladi i Milasu, demantirao priopćenje SNV-a staro gotovo 24 sata te je rekao: “Gospodin Milas je postao žrtva nesporazuma, nedovoljne i nepotpune komunikacije koja je urodila plodom da smo objavili informaciju da će biti tamo gdje nije mišljeno da bude… Žao mi je što nas koji radimo težak posao, a u tom poslu radimo i greške, zbog tih grešaka napadaju jednog hrabrog čovjeka i poštenog državnog dužnosnika”. Onaj kojega Pupovac vidi kao “hrabrog čovjeka i poštenog državnog dužnosnika” cijelo vrijeme je šutio! No, samo koji sat kasnije iz Vlade isto tako demantiraju sinoćnje priopćenje SNV-a! Ne u ponedjeljak, kada je objavljeno, nego u utorak, kada su se društvene mreže zapalile nakon izjave vukovarske dogradonačelnice.

Vladin ured javlja

Kad su vidjeli reakcije, prepali su se, Milas je zacijelo prosvjedovao i odbio nalog koji je dobio i sad Vlada tvrdi: Ne, Milas uopće nije trebao bacati vijenac za Srbe u Dunav! Glasnogovornik Vlade Marko Milić, dakle, demantira SNV, ali se ne usudi to izrijekom reći pa ističe: “Slijedom pogrešne informacije koja se pojavila u javnom prostoru, napominjemo da nije bilo predviđeno da državni tajnik Zvonko Milas danas položi vijenac u Dunav zajedno s delegacijom SNV-a”. Kako se to “informacija pojavila u javnom prostoru”, ako je netko nije plasirao? Kako se taj zove? Vlada nije htjela precizirati. Vladino priopćenje hoće reći da je SNV još u ponedjeljak, kada je objavio informaciju, lagao! A tu laž Vlada nije demantirala ni u ponedjeljak popodne ni navečer niti u utorak ujutro! Sve dok se nije oglasila vukovarska dogradonačelnica! Bit će da Pupovac u prvom priopćenju SNV-a nije lagao jer Plenković sasvim sigurno nema ništa protiv toga da Milas baca srpske vijence po Dunavu, stoga Pupovac realno nije imao nikakve potrebe za ovim skandalom. Dapače!

No, tezom da uopće “nije bilo predviđeno da Milas položi vijenac”, Vlada je zapravo demantirala, pa i posramila SNV, pod egidom, zašto lažete! Jer u njihovu priopćenju eksplicitno stoji da će Milas biti na bacanju vijenaca u Dunav, ali ne i na Ovčari! Sve to vrijeme Zvonko Milas ništa nije demantirao. Ni u ponedjeljak vijest da će baciti vijenac za poginule četnike i druge pripadnike srpske nacionalnosti, ni u utorak da je bolestan. Ne javlja njegov ured da je on bolestan, Vladin ured to javlja! Ali, ni to nije sve. Kasno popodne oglasio se Andrej Plenković koji ne objašnjava otkud ime državnog tajnika njegove Vlade na popisu koji SNV objavljuje 24 sata ranije! Kao što ne demantira da je to bila opcija. Plenković, naime, kako je prenio Jutarnji list, izrijekom ističe sljedeće: “Gospodin Milas nije bio na Ovčari zbog viroze, a što se tiče ovih drugih aktivnosti, to je gospodin Pupovac danas objasnio”. Mudri Plenković se vadi preko Pupovca pa nam ništa on sam ne objašnjava jer “to je gospodin Pupovac objasnio”. Ali, ponavljam, da nešto ne štima, svjedoči činjenica da cijelo to vrijeme šuti Zvonko Milas, a on je samo prehlađen. Nije na respiratoru da ne može govoriti! Pa ipak šuti. Da je samo prehlada u pitanju, on bi potvrdio premijerove navode, zar ne?

Ključna stvar

Nakon bacanja vijenaca u Dunav za poginule četnike i druge pripadnike srpske nacionalnosti srpsko izaslanstvo položilo je vijenac na Ovčari. Ondje je bio i Vučičev predstavnik Veran Matić, koji je kleknuo pred spomenikom na Ovčari. Dojmljiva gesta, no Matić je rekao samo ovo: “Izražavam veliko žaljenje zbog svega što se dogodilo ovome gradu tijekom ratnih godina”. No, Veran nam nije rekao što se to “dogodilo ovom gradu tijekom ratnih godina”. A bez tog saznanja pomirbe nema. Ova rečenica je savršena za sutrašnju tezu o građanskom ratu, pa onda “izražavate žaljenje” sasvim načelno. Ali, ova teza potpuno potire hrvatsku istinu: da je Srbija napala Vukovar! Nigdje jedne jedine riječi o tome. Ni za vrijeme bacanja vijenaca u Dunav, ni na Ovčari, ni pri paljenju svijeća u pravoslavnoj crkvi. Baš kao ni u Kninu. Nikad nigdje ni jedan visoki dužnosnik SNV-a ili SDSS-a na ovakvim i sličnim komemoracijama nije rekao ključnu stvar: da je bila izvedena agresija Srbije na Hrvatsku. Ispričavamo se na sudjelovanju.

I kad Plenković kaže kako “nema tog procesa koji će promijeniti ovaj smjer pomirenja kojeg ćemo se držati”, to znači da smo krenuli u najozbiljnije revidiranje moderne hrvatske povijesti. Do Andreja Plenkovića znali smo: Domovinski rat bio je hrvatski obrambeni rat protiv srpske agresije u koju su se uključili hrvatski Srbi. Ni na jednoj komemoraciji koja spada u eru Andreja Plenkovića sa srpske strane nikad nije rečena ta istina.

Dakle, Plenković ne inzistira na tome da oni ondje govore istinu! Boris Milošević nije ju spomenuo u Kninu ni u Gruborima, niti ju je Pupovac spomenuo u Varivodama! Dapače, kad je Medved nakon Grubora krenuo u Ervenik odati počast poklanoj hrvatskoj obitelji, Milošević ga je napustio i otišao svojim putem! Hrvatskim žrtvama sam pali svijeću, Medvede moj, meni si trebao samo na srpskim grobovima!

Kolo pomirbe

Sada u Vukovaru ni prilikom bacanja vijenaca ni kod klečanja na Ovčari ni na bilo kojem drugom mjestu nijedan predstavnik SDSS-a, dakle ključnog Plenkovićeva partnera, nije progovorio jedne riječi o srpkoj agresiji. Dakle, prema Plenkoviću, za pomirenje i smjer koji on sad vodi u pomirenju, više nije nužno priznati srpsku agresorsku krivnju! Ne! Nego o tome šutjeti! I paliti svjeće! Bez jasne retorike o ratnoj krivnji. To je svojevrsni puč na Domovinski rat, puč u kojem Zvonko Milas nije htio sudjelovati, iako je evidentno na to bio nagovaran i prilično je jasno da je noć prije na to pristao. Po svemu sudeći, Milas je odbio, ali nije mu se mogla ni zamjena pronaći tek tako.

Jer, nitko ne želi u to srpsko kolo pomirbe! To će, po svoj prilici, biti sve veći problem za Andreja Plenkovića jer osim posve izgubljenog Medveda, praktički nitko ne želi stati iza suludog povijesnog revizionizma kojim se Domovinski rat želi pretvoriti u građanski rat!

Riječ je o politici pomirenja Andreja Plenlovića koja je u stvari politika pomirenja Milorada Pupovca. I zato što je tome tako, ta politika puca po šavovima, vlast i sila koju vlast donosi još drži nešto šavova, ali ta će košulja prsnuti prije ili poslije. Naime, politika pomirenja Andreja Plenkovića do zadnjeg zareza predstavlja politiku Milorada Pupovca na tu temu.