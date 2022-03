JASNA PORUKA VLADAJUĆIMA! Kompenzirajte razarajuće učinke sankcija Rusiji: Dramatično bi mogle smanjiti blagostanje Hrvata

Autor: Guste Santini / 7dnevno

Rat u Ukrajini plijeni pozornost. Zabrinuti i s razumijevanjem, na temelju naših nedavnih ratnih iskustava, sjedimo ispred televizijskih aparata. Granatiranje nuklearke dodatno dramatizira ionako dramatično stanje ne samo u Ukrajini nego na planetu Zemlji. Nitko više ne zna je li ovo kraj naše civilizacije. Hrvatska je razumljivo i očekivano stala na stranu napadnute Ukrajine. To je jasno. Zato postaje prilično čudno, da ne kažem nehumano, što HDZ, kako nam priopćavaju javni mediji, toliko hvali politiku našeg premijera Andreja Plenkovića. Bez obzira na to tko bio na vlasti, mogao bi, u ime hrvatskih građana, jedino podržati Ukrajinu u ovom neravnopravnom sukobu u kojem je Ukrajina ostala sama. Hrvatska, nažalost, ne može pomoći koliko bi željela. Jednostavno, Hrvatska je siromašna zemlja koja bez pomoći iz Bruxellesa ne bi mogla amortizirati postojeće i nove dolazeće očekivane i neočekivane, nepoznate, ugroze. To ne znači da nije potrebno pomoći napadnutoj Ukrajini. Treba pomoći koliko je god to moguće. Ugled koji ima Hrvatska, zahvaljujući našem premijeru, kako to sam kaže i kako to tvrde njegovi stranački kolege, može biti dobro polazište da se Andrej Plenković još više zauzme na sastancima u Bruxellesu za humanitarnu pomoć danas i materijalnu pomoć sutra kada prestanu ratna razaranja. Ne treba gubiti iz vida da granatiranje nuklearke jasno pokazuje kako ovaj rat neće niti može donijeti mir. Može donijeti samo još veća razaranja koja će platiti ukrajinski građani.

‘Najsveobuhvatnije’ politike

Poznato je da vlada Andreja Plenkovića vodi optimalnu i sveobuhvatnu politiku. Politika je bila optimalna do pojave razorne inflacije. Nakon pojave inflacije optimalnoj politici je dodana sveobuhvatna politika. U posebnim okolnostima navedene politike dobivaju prefiks naj pa imamo najoptimalnije i najsveobuhvatnije politike. Dobro se upoznati s politikom naših sjevernih susjeda Mađara koji ne tvrde da vode ni optimalnu ni sveobuhvatnu politiku. Podsjetimo se kako je Mađarska većinski vlasnik INA-e, što znači da je naftni posao prenesen u Mađarsku. Sasvim je razumljivo i očekivano da je MOL aktivni čimbenik mađarske koncepcije i strategije razvoja. Hrvatska bilježi zabrinjavajući deficit robne razmjene s Mađarskom – 700 milijuna eura u 2020. godini. Ni to nije sve. Jedna od vodećih banaka u Hrvatskoj u vlasništvu je Mađarske. Slikovito rečeno, od četiri vodeća nogometna kluba Mađarska izravno i neizravno podržava dvije ambiciozne momčadi – Osijek i Hajduk. Tko podržava Hajduk, taj može računati na podršku Dalmacije.

Iz navedenog slijedi da je realno očekivati još veći angažman mađarskog kapitala u turističkom, poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. To je okosnica budućeg razvoja hrvatskoga gospodarstva. Mađarski premijer Viktor Orban je jasan i nedvosmislen kada kaže da će Mađarska podržati sankcije EU-a protiv Rusije, ali će mađarska ekonomija neizbježno osjetiti posljedice tih sankcija. Mađarski premijer tome dodaje, sankcije imaju svoju cijenu i to je dvosjekli mač, a mi ćemo platiti tu cijenu vrlo brzo. Rekao je kako vlada mora, sada i odmah, raditi na ublažavanju posljedica izravnih mjera koje su uvedene Rusiji. Premijer Viktor Orban ne vjeruje da će ratni užasi brzo prestati pa je postojeće tragično stanje okarakterizirao kao početak krize. Ako se nalazimo na početku krize, tada je realno očekivati dodatno povećanje kako broja, tako i intenziteta ugroza. Upozorio je i kako će rastuće cijene energenata u Europi potaknuti dodatne inflatorne pritiske koje će središnja banka i vlada morati kontrolirati.

Energetska suradnja

Kako Mađarska graniči s Ukrajinom, izložena je snažnom izbjegličkom valu. Iako će većina izbjeglica samo proći Mađarskom, oko četvrtine će se, smatra premijer Orban, zadržati u Mađarskoj koja će im pružiti potrebnu pomoć i zaposlenje. Istovremeno se premijer Orban, imajući u vidu energetsku ovisnost i naftni posao, zalaže za održavanje postojećih energetskih veza s Rusijom. Svjestan opasnosti ovog rata i mađarskih iskustava iz pedesetih godina prošlog stoljeća, posebno naglašava kako je jedinstvo EU-a danas najvažnije. Ističe, kao argumentaciju, kako je potrebno nastaviti energetsku suradnju s Rusijom, kako bi ukinuće energetske suradnje s Rusima utrostručilo režijske troškove mađarskih obitelji u jednom mjesecu, što ne smiju snositi mađarski građani. Rezolutno izjavljuje kako mađarske obitelji neće snositi, plaćati, cijenu rata. Premijer Orban, zagovarajući pregovore, predlaže Budimpeštu jer, po njegovu mišljenju, jedino prihvatljivo rješenje je uspostava mira, i to što prije. Svoje izlaganje je završio kako Mađarska pruža i pružat će humanitarnu pomoć Ukrajini putem isporuke goriva, hrane i osnovnih potrepština te, kako je već spomenuto, prihvaćanjem i pomaganjem izbjeglicama.

Umjesto jasnog i preciznog stava naše vlade, uvjeravaju nas kako vlada Andreja Plenkovića radi na paketima mjera koje bi trebale pomoći hrvatskim građanima. To što se radi trebalo bi hrvatskim građanima biti dostatno. Prirodno je da vlada radi. Svi radimo kako bismo opstali. Ono što vlada Andreja Plenkovića nije jasno rekla, a trebala je, hrvatskim građanima koja je politička platforma za predstojeće političke odluke, kako voli nazivati svoje odluke naš premijer. Sve je to jasno i precizno rekao mađarski predsjednik vlade Viktor Orban kada je rekao kako troškove rata neće snositi mađarske obitelji, s jedne strane, i, gospodarstvo, s druge strane. Dovoljna je jedna rečenica koja jasno ocrtava koju i kakvu će ekonomsku i socijalnu politiku provoditi njegova vlada.

Robne zalihe

Tako dolazimo do temeljnog pitanja – ima li Hrvatska strategiju i koncepciju razvoja? Moje je mišljenje da je hrvatska koncepcija i strategija razvoja bila i ostala samo domaća zadaća jer je tako odredio Bruxelles. Da je tome tako, pokazuje stanje u robnim zalihama. Robne zalihe predstavljaju još jedan ukras koji bi trebao pokazati kako smo optimalno, da ne kažem sveobuhvatno, organizirani. Međutim, stanje robnih zaliha nije zadovoljavajuće, kao što su to pokazali potresi, kada nam je uglavnom svega nedostajalo. Robne zalihe nisu samo važne kada nastanu prirodne ili bilo koje druge katastrofe. Robne zalihe imaju svoju ekonomsku, stabilizirajuću, logiku. Osnovni je cilj robnih zaliha da zadovolje potražnju za nužnim potrepštinama izazvanu elementarnim i inim, recimo ratnim, nepogodama. Uočeno je da, osim ostvarenja osnovnog cilja, intervencija robnih zaliha stabilizira cijene interventnih roba.

Uzmimo za primjer pšenicu. Ako je rodna godina, tada cijena pšenice pada ispod planiranih razina. Pad cijena pšenice može biti veći od troškova koje je proizvođač imao u njezinoj proizvodnji. Ako postoji sustav robnih zaliha, moguće je u vrijeme obilnih žetvi (sjetimo se faraonova sna i Josipova tumačenja istog) kupovati po željenoj cijeni i tako očuvati reproduktivnu sposobnost proizvođača koji će je nastaviti proizvoditi. Jednostavno, ako cijene padnu ispod određene razine, u idućem ciklusu će se zasijati manje površine, što će, posljedično, smanjiti ponudu i povećati cijene pšenice u idućem razdoblju. Pritom, valja imati u vidu da prestanak proizvodnje pšenice i pokretanje proizvodnje drugog proizvoda iziskuje dodatne investicije, što, s društvenog motrišta, predstavlja jalove investicije. Kada nastupi vrijeme sedam mršavih krava, robne zalihe smanjuju se prodajući pšenicu, koju su kupili u vrijeme sedam debelih krava, po ciljanoj cijeni kako bi se ukrotio nerazuman rast cijena. Ono što je posebno zanimljivo jest da se, iako to nije niti može biti cilj robnih zaliha, pritom ostvaruje zarada. Dakle, institut robnih zaliha ne samo da pokriva rizike zbog kojih su ustanovljene već postaje snažan instrument ekonomske politike koji košta malo ili čak, kad su velike turbulencije, ništa.

Najveći problem

Drugi razlog zbog kojeg vlada Andreja Plenkovića ne može jasno reći hrvatskim građanima što će poduzeti jest neizvjesna turistička sezona. Nije riječ samo o tome da će se smanjiti broj turista iz Ukrajine i Rusije. Nastavi li se rat, postaje neizvjesno hoće li turistička sezona biti na razini iz 2020. godine, kada smo zabilježili snažno potonuće turističkog sektora. “Crni” scenarij koji polazi od pada turističke aktivnosti pokazuje tragično stanje hrvatskog gospodarskog, zapravo cjelokupnog društvenog sustava. Što može učiniti vlada Andreja Plenkovića ako izostane očekivana turistička žetva? Koliko će se povećati broj socijalno ugroženih građana koji ne mogu pokriti troškove golog preživljavanja? Moguće je postaviti puno pitanja, ali nije moguće na njih zadovoljavajuće odgovoriti. Na ovim stranicama sam više puta govorio o prokletstvu monokulture. Kada je riječ o turizmu kao temeljnom generatoru gospodarske aktivnosti, tada je, imajući u vidu prisutne ratne rizike, moguće da se pesimizam danas pokaže kao neprimjeren i neutemeljen optimizam sutra. Tako prirodna konkurentna prednost postaje prokletstvo.

Posebno će nametnute sankcije Rusiji, kako je to rekao premijer Orban, pogoditi izvozno orijentirano gospodarstvo. To je najveći problem koji je prilikom donošenja odluke o sankcijama valjalo zadovoljavajuće riješiti. Potrebno je, ako se želi sačuvati izvozno orijentirano gospodarstvo, potpuno amortizirati negativne učinke nametnutih sankcija. Vidjeli smo da je prilikom dogovora o sankcijama bilo riječi kako ova ili ona roba odnosno usluga ne bi trebala biti predmetom sankcija. Jasno, svaka je zemlja branila svoje interese. To je sasvim precizno rekao i premijer Orban kada je govorio o energetskom sektoru. Mi o tome nismo ništa rekli. Nas to ne zabrinjava. Zapravo mi kao da nemamo takvih ili sličnih problema. To može značiti da nemamo izvozno orijentiranog ili bilo kakvog strateški vrijednog gospodarstva ili imamo dovoljno rezervi – ponajprije visok dohodak po glavi stanovnika i velike devizne pričuve, te svijetu potrebne sirovine – koje nam omogućuju da amortiziramo negativne učinke sankcija na domaće gospodarstvo.

Dramatičan deficit

Vjerojatno je razlog naše šutnje marginalan udio izvoznog gospodarstva jer očekujemo, pitanje je s kojim argumentima, rješenje svekolikih rastućih problema na temelju turističke žetve. To je pogrešan pristup. Što je izvozno gospodarstvo manje, to je veći njegov značaj. Ako bilježite velik suficit robne razmjene s inozemstvom, eventualno njegovo smanjenje ili čak ukinuće na kratak rok nije teško rješiv problem. Međutim, ako bilježite kroničan dramatičan deficit robne razmjene s inozemstvom, što je slučaj Hrvatske, tada je stanje u izvoznom sektoru od presudne važnosti. Na dugi rok sve zemlje, ako žele biti suverene, moraju imati uravnoteženu platnu bilancu. Nema tu nikakav ali ili ne znam koji drugi alibi. Uvođenjem sankcija sve su izvozno orijentirane tvrtke ugrožene, kako one velike, tako i one male. Pritom valja reći da su ugrožene i tvrtke koje prodaju na domaćem tržištu, što u uvjetima jedinstvenog tržišta dodatno usložnjava problem i povećava cijenu njegova rješenja.

Ostatak poslovne aktivnosti, profit, iznosi tek nekoliko postotaka ukupnog prometa. Materijalni troškovi, zbog poremećenih kanala nabave, dodatno rastu zbog ratnih ugroza. Amortizacija osnovnih sredstava, uključujući i tehnologiju, predstavlja ne samo uvjet današnje konkurentnosti nego i polazište razvojne strategije. Postojeća inflacija već nagriza amortizacijske fondove. Osim toga, izvozno orijentirane tvrtke svoj su proizvodni asortiman razvile polazeći od preferencija inozemnih kupaca koji, zbog toga, smatraju da će njihova ponuda najbolje zadovoljiti njihove potrebe. Kada nametnute sankcije prouzroče pad ukupnog prihoda za deset ili više posto, odnosne tvrtke teško će zadržati broj zaposlenih radnika prije uvođenja sankcija. Prema tome, tvrtke koje su prije sankcija bile obećavajuće, njihovim uvođenjem mogu završiti u stečaju. Tako se u sadašnjosti gubi budućnost. Sve smo to proživjeli na ovim prostorima. To se zove eutanazija gospodarstva.

Temeljni izvor

Vlast koja ignorira sankcije nametnute nekoj zemlji, da bi bila odgovorna prema svojim građanima, mora kompenzirati njezine razarajuće učinke. Pritom valja imati u vidu da je dio izvozno orijentiranih tvrtki već imao grdnih problema kada je zatvaranje granica zbog suzbijanja koronavirusa znatno povećalo troškove poslovanja. Realno je očekivati da je već potrošena akumulirana dobit prethodnih razdoblja. Drugim riječima, ako država ne kompenzira gubitke svojem izvozno orijentiranom gospodarstvu, sankcije bi mogle dramatično smanjiti blagostanje hrvatskih građana, ne samo za vrijeme sankcija nego i dugo nakon njih. Politika izvršne vlasti je jasno pokazala, po meni dokazala, kako se od uspostave Lijepe Naše nije brinula o vlastitom gospodarstvu. To se najbolje može identificirati izostankom investicijskih aktivnosti inozemnih i domaćih investitora poznatih kao “green field” investicije. Inozemni investitori kupili su bankarski sustav, preuzeli tvrtke s kojima su prije imali poslovnu suradnju i izgradili nove kapacitete u – trgovini. Ostalo je privatizirano domaćim investitorima koji su se tako domogli atraktivnih zemljišta, a poslovni subjekti koje su kupili završili su u – stečaju.









Ovo navodim samo da bih ukazao na ugroze kojima je izložen izvozno orijentirani dio gospodarstva. I dalje, moji prijedlozi kako je potrebno smanjiti poreznu presiju, uključujući i doprinose, na dohodak i vratiti zaštitnu kamatu na kapital danas nisu dostatni. Potrebno je izvoznom gospodarstvu pomoći daleko više. Što se više pomogne danas, to će više izvozno orijentiranih tvrtki preživjeti današnju ugrozu te će sutra, kad se ukinu sankcije, dinamizirati gospodarski rast koji je, sa svoje strane, temeljni izvor blagostanja i suverenosti svake države. Tako dolazimo do grijeha propusta. Sada kada je izvozno gospodarstvo ugroženo, ne može bez kompenzacijskih mjera države preživjeti, ratnoj ugrozi su izloženi građani koji su živjeli na rubu siromaštva i prije koronakrize i rata u Europi.

Minimalni standard

Hrvatska, koja broji 3,8 milijuna stanovnika, potencijalno bi, ako izostane politika kako građani Hrvatske neće snositi troškove rata, mogla brojiti više od 1,5 milijuna socijalno ugroženih građana. Potrebna su velika sredstva koja Bruxelles ne može, a i neće doznačiti Lijepoj Našoj kako bismo i dalje vodili optimalnu i sveobuhvatnu politiku. Puno nas je koštala optimalna i sveobuhvatna politika. Ako odmah i sada ne provedemo potrebne reforme, optimalna i sveobuhvatna politika mogla bi nas usidriti, okovati, na samom dnu EU-a, što znači da će hrvatski građani, umjesto blagostanja, govoriti o preživljavanju, umjesto cjeloživotnog obrazovanja, vrijeme će provoditi u traženju načina da osiguraju koru kruha. Mlade obitelji će ubrzati svoj odlazak, a ostat će stariji, čija se tržišna vrijednost radne snage iz dana u dan smanjuje. Izgleda crno, ali molim čitatelja da uzme na trenutak olovku i papir pa da pokuša izračunati koliko je sredstava potrebno kako bi se održalo postojeće izvozno orijentirano gospodarstvo, kako bi se povećala samodostatnost glede energije i prehrane i, što je temeljno opravdanje svake države, osigurao minimalni standard ugroženim građanima te socijalni mir u Lijepoj Našoj?

Iz navedenog slijedi da je potrebno odmah i sada pokrenuti inicijativu u Bruxellesu kako pomoći gospodarstvu i građanima posebno u manje razvijenim zemljama. Razvijene zemlje imaju veće socijalne naknade od plaća u manje razvijenim zemljama. Nije to prigovor ili bilo što drugo. To je činjenica koja jasno kazuje kako će razvijeni lakše prebroditi ovu krizu i sankcije. To nije moguće reći za manje razvijene članice. Dosad su se kohezijski fondovi pokazali kao promašaj, kao što sam to obrazložio na ovim stranicama. Umjesto postojećeg modela dijeljenja, valja potaknuti, uz još veća izdvajanja, poduzetnike da produktivno investiraju u manje razvijene zemlje članice, što je također rečeno na ovim stranicama.









Korjenite promjene

Izneseno ukazuje kako je Lijepa Naša u velikim problemima. Nije to grijeh samo ove izvršne vlasti. To je grijeh svih izvršnih vlasti do današnjeg dana. Problemi se povećavaju i usložnjavaju, na što postojeći sustav organizacije vlasti ne uspijeva zadovoljavajuće odgovoriti. Da je tome tako, pokazuje naša ustrajnost da u ratnim uvjetima zamijenimo kunu eurom, što je presedan sam po sebi. Potrebne su korjenite promjene. Ni jedna stranka samostalno ne može riješiti ovako krupne probleme. Nije u pitanju samo politički dogovor. Potrebno je mnogo više. Potrebna je podrška značajne većine hrvatskih građana. Potreban je referendum koji je gotovo na razini referenduma na kojem su se hrvatski građani opredijelili za samostalnu hrvatsku državu. Ni to nije dosta. To je samo zeleno svjetlo koje će omogućiti izvršnoj vlasti da pokrene potrebne reforme. Ne bi bilo dobro da to radi bilo koja pojedinačna stranka. To može učiniti samo vlada nacionalnog spasa kako bi, što je naročito važno, u izvršnoj vlasti bili zastupljeni svi građani.

Hrvatska je politička scena napustila ideologiju. To je veliki problem jer se ignoriraju opredjeljenja velikog broja hrvatskih građana. Nema više ni lijevih ni desnih – osim na papiru. Složeni sustavi se, kao što je to sigurno društveni sustav, ne mogu zadovoljavajuće uspostaviti pojednostavljenim rješenjima. Prema tome, treba angažirati svu raspoloživu pamet koja će ponuditi – na temelju analiza, dijagnoza i prognoza – potrebna rješenja koja će, potom, politika pretočiti u odgovarajuća zakonska rješenja. Postojeće stanje korupcije i bezakonja temeljno je ograničenje bilo kojim i bilo kakvim razumnim promjenama. Prema tome, ne samo da nas korupcija i bezakonje kao karcinom izjedaju iz dana u dan, nego su korupcija i bezakonje razlog što se nalazimo na samom začelju EU-a. Za to su krivi građani jer vjeruju političkom marketingu. Ipak, politika snosi najveći dio krivnje, što iz dana u dan svjedočimo u radu najznačajnijeg tijela – Hrvatskog sabora.