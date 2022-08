‘JA SAM CRN SAMO PO RUKAMA I LICU, KAO DA SAM KUPIO SIJENO’! Miro Bulj gledao kako se političari šepure, uoči Alke oprao Plenkovića: ‘Uprava društva je HDZ-ova, ona nije narodna’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Mostov gradonačelnik Sinja Miro Bulj ove će godine prvi put bez maski, mjera i pravila u svojem gradu dočekati brojne goste koji će se u srce Dalmatinske zagore sliti kako bi uživali u tradicionalnoj Alci. Što se u Sinju može vidjeti i doživjeti tih dana, što je učinio za svoj grad kao njegov prvi čovjek i kako gleda na zbivanja na domaćoj političkoj sceni, bombarder Bulj otkriva nam u zanimljivom razgovoru.

* U Sinju će se uskoro održati Alka, što možemo očekivati ove godine?

U usporedbi s prošlom godinom kada smo imali one besmislene mjere Nacionalnog stožera koje ni njihovi članovi nisu poštovali, iako je i lani u Sinju bilo živo, ove godine očekujemo mnogo više ljudi. Naravno, Alka je dio našega identiteta, tu je i čudotvorna Gospa Sinjska, to su naši dani i očekujemo veliki odaziv, a već je sada vidljivo da će tu biti dosta svijeta. U Sinju imate što vidjeti. Kad je riječ o turističkoj ponudi, imamo veličanstvenu rijeku Cetinu, jezera u okolici, uključujući i Peruču, najstariji aerodrom na ovom području, sportska natjecanja, imamo hipodrom, brojne sportske objekte, tri muzeja – Alkarski, Muzej cetinske krajine i Franjevački muzej. Sinj je grad tradicije, kulture i povijesti – prvi nogomet igrao se u gradu Sinju, mi smo kolijevka nogometa premda mnogi misle da je to Engleska. Znači, imamo perspektivu, imamo brojne sadržaje, pa i planinu Dinaru, Kamešnicu, Svilaju, brda i polje. Cetinski kraj je veličanstven.





* Koliko je nacionalna politika zapostavila cetinski kraj? Čini mi se da se iznimno rijetko spominje među vodećim političarima te da se tu u posljednja dva desetljeća nije puno ulagalo.

Da, cetinski kraj kao da nije dio Hrvatske, imali smo nekoliko ključnih projekata koje sam često spominjao, a na koje se dugo čekalo. Nedavno je napokon pokrenuta aglomeracija, kanalizacija. Prošle godine, kada sam preuzeo vlast, rekao sam da to moraju potpisati, da jednostavno imaju obavezu to realizirati zbog cijelog grada Sinja koji ima oko 25.000 stanovnika. Kompletna kanalizacija ulazila je u rijeku Cetinu, a znamo što ona znači za ovaj kraj. Nakon toga sam pozvan u ministarstvo i Hrvatske vode su prošle godine dale suglasnost za rješenje aglomeracije i taj projekt se sada i radi u gradu Sinju. Sramota je da u 21. stoljeću mi tek sada radimo aglomeraciju koja je pokrenuta u posljednjem trenutku. Dobro je što se projekt vrijedan pola milijarde kuna plaća sredstvima Europske unije, što doduše opet mi plaćamo. Dobit ćemo kanalizaciju, ali je sramotno da usred grada, uz dječje vrtiće i hotel, ide kanalizacija, ali aglomeracija se radi, taj projekt je u tijeku i nadam se da s tim neće biti nikakvih problema. Vrlo je bitna i brza cesta Kukuzovac – Križice. Sinj je najperspektivnije područje u RH jer je smješten u samom zaleđu Splita, s tom brzom cestom mi bismo praktički postali predgrađe Splita. Sinj je najveći grad Dalmatinske zagore, on je centar Zagore, tako da je perspektivan, sve više mladih želi doći ovamo, napravili smo kružni tok, prvi vrtić ću i ja osobno izgraditi, ali centralna država je digla ruke od nas.

* Kakvi vas problemi trenutno zaokupljaju?

Poskupljenje vode i električne energije. Lani je račun za vodovod Cetinske krajine bio 150 tisuća kuna, a sada je milijun i 300.000 kuna. Mi smo brdsko-planinsko područje i moramo dizati vodu na više razine, u određene spremnike ili bazene. Otud vodu ne dobiva samo Sinj nego i splitsko zaleđe. U perspektivi, Cetina je najveće bogatstvo, to je sveta rijeka, proizvodi 40 posto hidroenergije. Od travnja upozoravam na to i ministra i premijera i županiju i HEP da nam riješe problem, da se dogovorimo kako ne bismo morali 500-600 posto poskupiti struju za vodovod. Mi uredno plaćamo struju, međutim, ti iznosi su ogromni, Vodovod to ne može podnijeti, a jedini ovršni prijedlog nam je poslao Kruno Peronja. Nije poslao drugim gradovima, a nama je poslao. To je više nego sramotno. HEP kao nacionalna kompanija koja najveću dobit ima od sliva rijeke Cetine, oko milijardu i pol kuna na godišnjoj razini, više od 500 posto podiže cijene struje za vodu preko leđa ove sirotinje. Povećanjem cijena struje gospodarstvenicima i kućanstvima u ovome trenutku riskira se gubitak radnih mjesta i udar na kućne budžete, a Sinju se apsolutno ništa ne vraća, ni brza cesta ni išta. Zadnjih godinu dana sam gradonačelnik, pokušavam nešto riješiti, uskoro ćemo i prvi vrtić otvoriti, ali to je sve na lokalnoj razini. Pozvat ću gradonačelnike većih gradova Puljka i Tomaševića da vide kako se rješava problem s gradskim vrtićima, sada otvaramo jedan, za drugi sam riješio projektnu dokumentaciju, kandidirali smo ga za EU projekt, a za treći je dokumentacija već u izradi. Rješavam i brojne druge probleme, pomažem našim ljudima.

* Kako točno pomažete svojim sugrađanima?

Podijelili smo uskrsnicu, sada imamo i alkaricu za nezaposlene, svi naši redovni studenti imaju 800 kuna pomoći, besplatan prijevoz do sveučilišta, potpisali smo sporazum s poljoprivrednim dijelom Splitskog sveučilišta – postajemo sveučilišni grad, tako da radim na tome, ali nije mi jasno da Sinj i cetinski kraj koji ima više stanovnika od Ličko-senjske županije i koji je površinom veći od Međimurske županije, koji je perspektivan i zbog prenapučenog splitskog bazena nije u interesu države. U Splitu je kvadrat stana došao do 5000 eura, ovdje je tri puta povoljniji, a vi brže možete doći od Sinja do Splita nego od jednog dijela Splita do drugoga, ali država je od nas digla ruke. Moj je interes da se borim za narod koji me izabrao i kao takav ne mogu prihvatiti spomenuto poskupljenje premda sam svjestan da moramo nešto poskupiti, ali da voda u ovom kraju mora poskupjeti pet, šest puta, to ne mogu prihvatiti, osobito zbog toga što smo najveći proizvođač električne energije, ne mogu dopustiti da to radi narodni HEP koji je sponzor Sinjske alke, pozivam ih sve neka dođu u Sinj i neka gledaju ljudima u lice iz svečane lože i neka im objasne zašto takvo poskupljenje.









* Kada ste već naveli sve te probleme s kojima se susrećete, na koji način vi kao gradonačelnik planirate dočekati visoke goste iz Vlade i državnih tvrtki koji će u Sinj doći na Alku?

Alka je moja, nažalost Uprava Viteškog alkarskog društva je HDZ-ova, ona nije narodna, većina članova Uprave Društva je iz HDZ-a. Ali Alka je dio mene, to smo mi, Alka kao vjera, kao kultura, ja sam alkarsko biće, bio sam i momak. Znate što mi znači Sinj. Došao sam na sjednicu Sabora kao izabrani zastupnik s našom kapicom, najviše spominjem cetinski kraj, Cetinu i ove ljude. Od travnja sam četiri puta slao dopise, a još nisam dobio odgovor na pitanja o problemu koji imamo, govorim o slučaju poskupljenja i ovršnom prijedlogu Cetinske krajine o kojem ovisi projekt aglomeracije, najveći u povijesti ovoga kraja, to provodi Vodovod Cetinske krajine, a Grad je jedan od najvećih vlasnika i zato poručujem i HEP-ovcima i premijeru i ministru Filipoviću kojem smo poslali četiri pisma da nam odgovore do alkarskih svečanosti. Ja ću Alku dočekati sa svojim sugrađanima, moj interes je zaštita naroda, a ovo što se radi preko ministarstva ogroman je teret za naš narod, poskupljenje od 500 posto za osnovno ljudsko pravo. Ja njih mogu pozvati na Alku, ali mogu napraviti domjenak i kod vodocrpilišta, ako imaju želju, pripremit ću im sinjske delicije i neka onda isključe vodu. Narod osjeća i zna što nam znači Alka koja simbolizira opstojnost na ovim područjima, Alka i Gospa Sinjska naši su simboli, to je naša kultura i identitet, uza sve potencijale koje imamo i koje eksploatira centralna država ne mislim na to gledati mirno. Činom poskupljenja električne energije na ovim područjima oni ostavljaju na cjedilu ovaj narod, prema nama se i iz županije ponašaju kao da nismo njihovi.

* Je li to između ostaloga i zato što je na čelu županije HDZ-ov župan, a vi ste gradonačelnik iz Mostovih redova?









Nisu oni ni prije ništa davali, sada se u Sinju barem nešto pokrenulo, ali nailazim na opstrukcije zbog stranačke pripadnosti, međutim narod je izabrao mene i oni to moraju prihvatiti i moraju znati da ću se boriti za sinjske interese. Ne moram biti gradonačelnik, nisam rođen da bih bio gradonačelnik, ja sam dite sela, iz radničko-seljačke obitelji, kao dijete sam nosio mlijeko po Sinju, obični sam čovjek koji je došao tu gdje je. Nisam visokoobrazovan, prosječna sam osoba, ali narod mi je dao potporu i ja se sto posto borim za ovaj kraj, makar izgorio, neću kleknuti, želim razgovor, šaljem dopise, ali mi ne odgovaraju niti da ne prihvaćaju moj prijedlog. Prema nama se ponašaju kao da nismo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oni ne mare za rubna područja, a i ono za što mare isključivo gledaju po političkom ključu. Nikoga ne vrijeđam, ali tražim da se riješi naš problem. Zar nije suludo da HEP diže cijene struje sinjskom Vodovodu za 500 posto i ukida građanima pravo na dostupnu pitku vodu kada se zna da samo sliv rijeke Cetine Hrvatskoj daje 40 posto hidroenergije, tri puta više električne energije od NE Krško? Vlada odluku o poskupljenju struje i vode prebacuje na lokalnu samoupravu, tri puta sam tražio sastanak i sa starim i s novim i ministrom gospodarstva, Ćorićem i Filipovićem, i s predstavnicima HEP-a, ali nisam dobio odgovor.

* Problem s poskupljenjem vas evidentno muči, što točno vi predlažete kao rješenje?

Problem je nastao nakon što se na javnu nabavu za jednogodišnju opskrbu električnom energijom kao jedini ponuditelj s ponudom od 10,4 milijuna kuna javio HEP. Lanjska je nabava kod HEP-a za cetinski Vodovod i odvodnju, čiji su osnivači Sinji i Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok, iznosila 2,4 milijuna kuna. Mi nemamo sredstva za potpisivanje tog ugovora pa se koristimo osiguranom cijenom tarifnih stavki HEP-a koje također rastu. Situacija je neodrživa, to je tvrtka koja se bavi vodnim uslugama, Plenkoviću sam predlagao raspisivanje javne nabave kako bi se dobila jedinstvena cijena HEP-ovih usluga za sve vodovode, kao i Vodovod i odvodnju Cetinske krajine, ali nije se dogodilo ništa. Sada su upali u probleme s plinom, ali ne može narod ovoga kraja to pokrivati. Električna energija treba biti jeftinija da bi poduzetnici imali interes doći na ova područja, ali za to nitko ne mari. Oni i ovo malo ljudi ubijaju, gospodarstvenike i poduzetnike, to je meni nerazumna politika protivna interesima ovih područja, protivna interesima koji se odnose na demografske mjere. Ne mogu shvatiti što oni žele, a pozivaju ljude da se vrate i daju im za to 200.000 kuna. Ne razumijem zašto ne žele razgovarati o tom problemu, a trgovinom upravljaju županijom i nad nama provode harač.

* Kada govorite o županiji, često spominjete Antu Sanadera. Očekujete li da će se nakon HDZ-ova poraza u Splitu umanjiti njegov utjecaj u vašem kraju i na koji način ti odnosi trenutno funkcioniraju kada je riječ o vama i županu Blaženku Bobanu?

On je mecena, i županija je upoznata s našim problemom. Mislim da se u politici treba boriti časno i pošteno, presretan sam što sam podijelio alkaricu svojim sugrađanima, njima je najvažnije da nema lopovluka, a ja smatram da su županije i inače problematične zbog funkcioniranja i ustroja. One upravljaju zdravstvom i školstvom, osobno sam zbog stacionara u Sinju kupio krevete, Grad ih je kupio jer je naše medicinsko osoblje moralo dizati pacijente rukama, sada smo nabavili elektroničke krevete. Za sportska igrališta i škole mi izdvajamo sredstva, županiju za to nije briga, ali oni primaju sredstva jer je to centralizirano i za školstvo i za domove zdravlja i za hitne pomoći. Oni su protočni bojler pun kamenca i ništa ne dođe tamo gdje bi trebalo doći, preko županija se kontrolira teren i to provodi HDZ, međutim, doći će vrijeme da se i to promijeni. Vidite što su doživjeli u Sinju, a onda sada u Splitu.

* Jeste li uspjeli pronaći zajednički jezik s pročelnicima koji su vas na početku bojkotirali?

Jesam, ima još bojkota, ali ja to gazim. Problem je Viteško alkarsko društvo koje je pod HDZ-ovim utjecajem, ali Alku kao igru i kulturno događanje od toga treba odvojiti, Alku treba vratiti narodu, a Društvo vode HDZ-ovi gubitnici koji rade po Sanaderovu i Bobanovu nalogu, oni su moja jedina oporba. Moj je prijedlog da svi građani s alkarskog teritorija koji je opisan Statutom glasaju i da se imaju mogućnost kandidirati za Skupštinu i to bi tijelo trebalo birati Upravu Društva. Ovo sada je uzurpacija HDZ-a koji je pometen na izborima, ali Alka je moja, oni su lani protiv mene pisali priopćenje jer ne prihvaćaju da sam gradonačelnik s velikim brojem glasova.

* Kritični ste na županijskoj razini i prema Domovinskom pokretu, koliko je iz te perspektive realno očekivati da se desnica ujedini kao na predsjedničkim izborima i da Most bude dio te priče?

Most je na sve parlamentarne izbore išao samostalno, sve mandate smo dobili mi i nismo se skrivali ni iza koga. Naravno da se na predsjedničkim izborima na koje osobe idu samostalno to može podržati, ali mi ne možemo s onima koji sada u županiji vladaju s HDZ-om, to je njihovo legitimno pravo, ali iza toga lijevo-desno uvijek stoje neki interesi. Nikada nisam bio komunist, odgojen sam u radničkoj obitelji, znam da sam socijalno osjetljiv i to je to. Ne volim kad su nekakvi veliki interesi u pozadini i kada se u politici trguje. Mislim da neće biti vlasti bez Mosta, vidimo da se lijeva opozicija ne snalazi dobro i da su se pogubili, vidimo da s HDZ-om idu mijenjati Ustav. To su salonski ljevičari. Mene je zbog radnika privodilo, zatvaralo, a oni misle da su revolucionari ako obuku starke i sjede na Cvjetnom trgu. Što je meni bitno tko je ljevica i desnica, to je bitno, ali meni je važno da svi koji živimo u istoj ulici živimo pod istim uvjetima. Ljevica je digla ruke za covid-potvrde, a ja kao gradonačelnik imam 100.000 kuna kazni zbog toga što ih nisam htio uvesti, jedini u državi, Milanović se prijetio, ali ih je uveo. Nisam se cijepio, organizirao sam cijepljenje, ali bio sam za slobodu izbora.

* Aktivan ste zastupnik u Saboru, ujedno ste i gradonačelnik, kako spajate te dvije dužnosti?

Primam zastupničku plaću, u gradu plaću ne primam, nisam predao ni račun, nemam službenu karticu, svi zastupnici su na godišnjem odmoru, sreo sam ih na otvorenju Pelješkog mosta, svi su crni, a ja sam crn samo po rukama i licu – kad se skinem, kao da sam kupio sijeno. I sada sam donekle aktivan u Saboru, ne u onoj mjeri u kojoj sam bio, ali jesam, a neke zastupnike sretnem i mislim da su djelatnici, ne znam ni tko su dok ih ne vidim da glasaju za neki prijedlog. Svjestan sam svoje odgovornosti, pritisci su na mene ogromni, šalju mi se inspekcije koje ne idu u druge općine i gradove, ali briga me. Svakodnevno radim od šest do kasno navečer, jedem po benzinskim postajama bureke, sendviče na brzinu.

* Dobro, kako vam supruga i djeca gledaju na sve te obaveze? Stignete li njima posvetiti vrijeme?

Uspijevam ja to spojiti, ustanem rano, bavimo se i poljoprivredom, obavim sve što imam i onda me čekaju obaveze u Gradu. Živim na selu i to je jednostavno tako. Ustajem oko pet sati, obavim što imam i šibam u Grad, svaki tjedan sjedam sam u auto, uputim se u Zagreb, obavim svoje zastupničke obaveze, obiđem i teren izvan Sinja, a moja obitelj se na to sve već navikla iako za to treba velika energija, oni ispaštaju, malo ih vidim, ali koordiniram to. Nadam se da ću imati snage i da ću promijeniti stvari u Sinju.

Od ministra Filipovića ne očekujem baš ništa

* Što očekujete od novih ministara?

Ministar Marić je očito pobjegao, kao što je pobjegao iz Agrokora kada je vidio da će sve otići u krivom smjeru. Filipoviću sam pisao tri puta, on nije odgovorio vezano uz naš problem, od njega ništa ne očekujem. Poručujem mu da je na benzinskim crpkama pola litre vode Cetine skuplje nego nafta, a oni su izvor rijeke Cetine iznajmili za 5000 kuna mjesečno. Oni su sluge teleoperatora, multinacionalnih kompanija, Monsanta, što će oni promijeniti, oni rade za interese određenih grupacija, a mi danas imamo nezasađena polja i nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji. Teško mi je to sve gledati, mi bismo ovdje mogli živjeti od svojih izvora, a to smo dali nekomu neograničeno na 30 godina za 5000 kuna. Sva četiri naša izvora su otišla u strane ruke, iduće godine istječe zabrana prodaje našeg poljoprivrednog zemljišta strancima, Mađarska je zabranila prodaju svojeg zemljišta, mi to nismo učinili iako sam to predlagao. Nemamo uvjete za proizvodnju hrane, a Mađari će sada pokupovati pola naše države iako bismo mi mogli biti samodostatni u svemu.

Gradimo tri vrtića, jedan u Milanovićevim Glavicama

* Veliki problem sredina poput vaše je demografija, koliko vi kao gradonačelnik možete učiniti u tom pogledu?

Mogu podosta, u Sinju je prirez nula posto, mi imamo mjere za naše učenike i studente, imali smo besplatne udžbenike, što je sada na razini države, besplatan prijevoz studentima, dajemo im stipendije, roditeljima djece koja nisu upisana u vrtić dajemo 1000 kuna da bi se lakše snašli premda su sva djeca od treće do sedme godine upisana, ali ostalo je nešto djece iz jasličkih skupina, no naći ćemo i za to rješenje. Sada sam na savjetovanje poslao prijedlog kojim bi se subvencionirala kupnja zemljišta, dogradnje ili završetka kuće ili stana do 75 tisuća kuna koja bi bila namijenjena mladim obiteljima i samcima do 45. godine, a za to sam u proračunu namijenio 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Time bi se trebali riješiti stambeni problemi mladima, roditeljima dajemo i jednokratne mjere za novorođenčad, gradimo vrtiće, jedan od njih u Milanovićevim rodnim Glavicama.