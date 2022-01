‘IZNOVA SE DIJELE KARTE, A KOD NAS SE O TOME ŠUTI’! Analitičar upozorava: ‘Hrvatska je zakazala učinkovito odgovoriti na dva temeljna pitanja’

Prošle dvije godine snažno su “prodrmale postojeće stanje” u svijetu. Globalizacija se našla pred novim raskrižjem pa je neizvjesno u kojem će smjeru krenuti. Realno je očekivati daljnje produbljene krize koju je prouzročio koronavirus. Početku promjena svjedočimo, ali se kraj još ne nazire, kako koronavirusa, tako ni globalizacije. Eksplozija cijena transporta i vremenska neizvjesnost kada će kupljena roba stići od dobavljača mijenja sam smisao globalizacije. Nove spoznaje promijenit će globalizaciju, što znači da će se iznova “miješati i dijeliti karte”. Što će se sve dogoditi, mi ne znamo. O tome se raspravlja u razvijenim i brzorastućim zemljama. O tome se manje raspravlja u nerazvijenim zemljama. Na brdovitom Balkanu o tome se šuti. Nažalost, odlazak Angele Merkel do te je mjere “uzdrmao” EU, da je Europska komisija zapravo izgubila kompas.

Ispravan postupak

Narod kaže: Kad ne znaš kuda ideš, svagdje možeš stići. Na početku krize EU je dobro postupio jer je, u skladu s kejnezijanskim pristupom, napustio monetaristički pristup iz 2008. koji je toliko zla nanio manje razvijenim zemljama EU-a. Najveću cijenu platila je i još je plaća Grčka. U ovoj krizi helikopterski novac je učinio svoje – povećao potražnju. Zapravo, cijeli svijet se prihvatio tiskarskog stroja, što je, uz usporeni i skupi transport, rezultiralo inflacijom. U našem javnom prostoru s pravom su građani zabrinuti, ali valja shvatiti i razumjeti, kako bi to rekao premijer Andrej Plenković, da u globaliziranom svijetu, gdje ne postoje tvrde nacionalne granice, nije moguće domaćom ekonomskom politikom djelovati na inflaciju.

Globalni svijet nije bio spreman za politiku tiskarskog stroja. Globalizacija se temelji na monetarističkoj filozofiji u kojoj nema tiskarskog stroja (tvrdo budžetsko ograničenje). Usput rečeno, umjesto da se bavimo problemima na koje možemo djelovati, cilj je prisutne priče o ugrozi inflacije očito povećanje gledanosti/čitanosti javnih medija, što, o čemu se ne vodi dovoljno računa, dodatno destabilizira ionako zabrinjavajuće stanje u Lijepoj Našoj. Očito će nas povećanje transportnih troškova “vratiti” u vrijeme kada se, u ekonomskoj politici, posebna briga vodila o supstituciji uvoza domaćom proizvodnjom (koja u brzorastućim zemljama nije bila nikad napuštena). To će, kao što sam na ovim stranicama više puta komentirao, “prisiliti” multinacionalne korporacije da preispitaju svoju poslovnu politiku. Isto će učiniti razvijene zemlje. Nerazvijene će pratiti nove trendove s upitnim učincima. Imat će supstitucija uvoza, također, posljedice na postojeći sustav kohezijskih fondova koji ne odgovara postojećim i novim, očekivanim, izazovima koje donosi transformacija globalizacije. Promjene za koje se zalažem, glede kohezijskih fondova, polaze od tržišnih silnica na jedinstvenom europskom tržištu kako bi se ostvarili ciljevi zbog kojih su uspostavljeni. Postojeći birokratski model pokazao se krajnje ekonomski neučinkovitim (što uvjerljivo pokazuju nezadovoljavajući rezultati), s jedne strane, i, s druge stane, mogućim nezakonitim radnjama kao što je to slučaj Softver.

Alokacija sredstava

Osim toga, ovaj i ovakav sustav pomoći Bruxellesa više je pomoć stranci na vlasti koja može dijeliti, što, sa svoje strane, utječe, u smislu usporavanja, na razvoj demokratskih procesa, a manje odnosnoj zemlji, posebice kada ne postoji koncepcija i strategija razvoja kao što je to slučaj u Lijepoj Našoj. Danas je država ta koja određuje alokaciju dobivenih sredstava, što je, mogli bismo reći, jamstvo da će se loše, često, krivo investirati. Tako postojeći sustav kohezijskih fondova na javne financije djeluje kao meko budžetsko ograničenje (posebno kada se posebno ne evidentiraju dobivena sredstva), što je u izravnoj suprotnosti s načelima globalne ekonomije. Kao što sam više puta rekao, bojim se da će ovaj sustav kohezijskih fondova, umjesto povećanja blagostanja, djelovati kao prokletstvo. Meko budžetsko ograničenje u manje razvijenim zemljama, koje inače redovito bilježe proračunski deficit, postaje socijalna tragedija odnosne zemlje kao što smo svjedočili, u vrijeme prošle krize, u Grčkoj.

Ova će godina pokazati u kojem će se smjeru mijenjati globalizacija. Sigurno je da će cilj promjena biti usporavanje ekspanzije kineskog gospodarstva. Kinesko je gospodarstvo apsolutni i relativni pobjednik globalizacije. Pokazali su kako se može iskoristiti globalizacija u funkciji vlastitog razvoja. Za ovu priču manje je važno što su tragičnu socijalnu cijenu uspjeha kineskog gospodarstva platili njezini građani. Možda je navedena ocjena prestroga. Plaće su bile niske koliko su to, imajući u vidu moguće socijalne posljedice, mogle biti. Ipak, i tako male plaće osiguravale su viši standard zaposlenima u dijelu brzorastućeg gospodarstva u odnosu na plaće zaposlenika u ruralnim krajevima, što je, sa svoje strane, dalo nezabilježen poticaj razvoju građevinarstva kako bi se osigurao smještaj rastućem broju zaposlenika, a koje je, opet, u povratnoj sprezi dinamiziralo razvoj ostalog domaćeg gospodarstva (multiplikativni učinci). Kapital i pamet dijaspore u tome su imali velikog udjela. Začuđujuće su se brzo pojavili inozemni investitori koji su dodatno dinamizirali razvoj kineskog gospodarstva. U Kini paralelno funkcioniraju tri sustava. Kina je zemlja ogromnih brojki. Ogromne brojke označuju Kinu u svakom pogledu. Upravo je u karanteni 13 milijuna stanovnika, što je nekoliko puta više od ukupnog broja stanovnika u Hrvatskoj.

Čudne usporedbe

Kina ima najmanji broj umrlih na milijun stanovnika. Gdje toga ima osim u Kini? Prema tome, u uvjetima pandemije demokratski pristup se pokazao neučinkovitim. U tom je smislu dobro usporediti Australiju i Kinu. Možda zato naš premijer Andrej Plenković nije prihvatio prijedlog oporbe po kojem bi se mjere glede suzbijanja pandemije donosile u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom. Tako uspješna Kina ugrožava položaj SAD-a, što su jasno rekli predsjednici Donald Trump i Joe Biden. Razlika između Trumpove i Bidenove politike je u različitom pristupu obuzdavanju kineske ekspanzije. U sadržajnom pogledu njihovi se stavovi, u bitnom, ne razlikuju. Tako dolazimo do rastućih tenzija između dviju najmoćnijih svjetskih gospodarstava.

Problem Ukrajine je problem koji dodatno usložnjava svjetsku političku scenu jer se, po prirodi stvari, povećava konvergencija Kine i Rusije. Mnogi govore, nadam se krivo, kako smo u predvečerju novog svjetskog rata. Drugi nam kažu da je rat već počeo. To bi bila tragedija s nesagledivim posljedicama. Međutim, čak ako ne dođe do rata, postojeći odnos političkih snaga snažno će utjecati na daljnji razvoj globalizacije. Prethodno navedena vjerojatna politika supstitucije uvoza razvojem domaćeg gospodarstva mogla bi vratiti politiku osiromašenja susjeda, iz vremena prije velike depresije iz 1929. godine prošlog stoljeća, u sam centar interesa pojedinih država. Događaji koji su slijedili Veliku ekonomsku krizu predstavljaju najveći poraz ljudske vrste. Bilo bi dobro kad bi javna sredstva priopćavanja više prostora posvetila potencijalnim ugrozama. Nažalost, svjedočimo da su javni mediji sve manje javni i sve više postaju snažno oružje novih sukoba zainteresiranih strana. U manje razvijenim zemljama izvanjsko određuje domaće. O navedenom bi se moralo javno raspravljati. Bilo bi dobro organizirati posebnu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj bi se raspravilo o tim prevažnim pitanjima. Vladajuća stanka životno je zainteresirana za suradnju s oporbom. Ignoriranje oporbe znači smanjenje učinkovitosti današnje koalicije na vlasti. Ignoriranje oporbe nikad nije dobro. Posebno bi bilo porazno ignoriranje oporbe u ovoj godini.

Demokratski deficit

Nažalost, ne samo da Hrvatska nije dinamizirala rast svoga gospodarstva, ona je zakazala učinkovito odgovoriti na dva temeljna pitanja: demografski lom i demokratski deficit koji se jasno demonstrira suprotstavljanjem vodećih političkih opcija (koje se inače tako uporno međusobno ignoriraju) institutu referenduma. Štoviše, može se reći kako je puno toga ostalo iz prošlih vremena. Previše ako se ima u vidu da smo tzv. socijalizam zamijenili kapitalizmom (kažu kaubojskim), a diktaturu radničke klase demokracijom (koja sve više teži diktaturi kapitala). I dalje ostajem pri ranijoj ocjeni političkog sustava koji je sličan balkanskoj krčmi koja ima svoje zakone funkcioniranja koji su strani Europi ma koliko mi tvrdili da smo dio srednjoeuropskog i mediteranskog podneblja. Prisutni apsurdi (recimo doktorske disertacije na Balkanu koje je tako dobro ismijavao Branislav Nušić) dodatno onemogućuju bilo koje i bilo kakvo razumno promišljanje kako bismo identificirali izvanjske i domaće ugroze, te kako ih riješiti. Tako se hvalimo odobrenim nam sredstvima kao da je to veliko postignuće i veliki probitak koji osigurava bolju budućnost. To nije niti može biti istinito. Pomoć se daje potrebitima. Sama riječ pomoć implicite pretpostavlja da je ona nužna kako bi onaj koji je prima premostio probleme u kojima se nalazi.









Kao što sam u više diskusija na ovim stranicama rekao, pomoć, umjesto da pomogne, može imati suprotan učinak i odmoći upravo onima kojima je ona dana. Zato, u našim uvjetima nikako nije dobro izgubiti iz vida da je pomoć mana s neba, zapravo iluzija koja prikazuje bolje stanje nego što nam to kazuju činjenice. Pritom, nismo s potrebnom pažnjom i poniznošću zahvalili Bruxellesu na “poklonu”. Razlog je razumljiv ako se ima u vidu da nema besplatnog ručka. Drugim riječima, u nekim slučajevima nećemo uložiti, na neku odluku, veto iako bismo to sigurno učinili da nema obilne pomoći. Tako pomoć postaje “pomoć”. Molim čitatelja da o navedenom na trenutak razmisli. Zaboravili smo kako je lako davati, a teško primati. Velik broj pametnih ljudi govorio je i govori kako je život temeljen na poklonima jednak životu na aparatima. Nažalost, ništa od toga nije prisutno u javnom prostoru. U našem javnom prostoru normalno mora zabrinjavati kako bi apsurdi postali normalni. Uz moguće promjene na globalnoj, uključujući i EU, razini, Hrvatska se u sljedećoj godini susreće s dvama važnim događajima. Prvi je zamjena kune eurom, a druga ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Pritom, valja imati u vidu da se kraj pandemiji ne nazire.

Grijesi prošlosti

Zamjena kune eurom nužno je rješenje kako bismo ispravili grijehe prošlosti. Dakle, nije riječ o izboru jer mi naprosto nemamo izbora. Kao što sam više puta naglasio, devizna štednja, valutna klauzula na odobrene kredite i internacionalizacija bankarskog sustava imperativno nalažu što skoriju zamjenu kune eurom. Zbog toga kunu godinama nazivam monetarnim manekenom, što mi je priskrbilo naslov – katastrofičar. Nažalost, pristupili smo zamjeni kune eurom na formalan, birokratski, način. Za razliku od HNB-a koji je korektno odradio svoj dio posla, za vladu Andreja Plenkovića to nije moguće reći. Tečaj nacionalne valute kazuje koliko vrijedi roba nazvana deviza. Ako vrijedi puno, tada je to rijetka roba iza koje se obično krije velik javni dug i deficit platne bilance. Ni jedno ni drugo nije dobro. Život na kredit ni za koga nije dobra poslovna odluka. Dobro je zaduživati se kako bismo investirali i tako zaradili iznad cijene kredita (kamate). Prošla je godina pokazala, a ova dokazala kako smo “ovisnik” o turističkom sektoru. Turizmu ide dobro – Hrvatskoj ide dobro. Turizmu ide loše – Hrvatska je na aparatima. Monokultura je prokletstvo, čak i kad je riječ o dijamantima, zlatu ili nafti.

Vlada se hvali kako ona odlučno radi na pripremama (čitaj: reformama) kako bi dobila suglasnost drugih članica eurozone da nas prime u punopravno članstvo. U Hrvatskoj se ističe kako zadovoljavamo mastriške kriterije. Oni nisu dostatni kako bi se ocijenilo zadovoljava li zemlja kandidat ili ne postavljene uvjete. Imamo visoke kamatne stope, na inflaciju ne možemo djelovati, proračunski deficit i javni dug su iznad mastriških kriterija. O čemu govorimo? To što se odustalo od mastriških kriterija ne znači da ispunjavamo uvjete. Ispunjavali bismo uvjete da smo proveli potrebne reforme. A nismo. Stalno nas vladajući bombardiraju kako se pripremaju reforme cjelokupnog društvenog sustava. Ne svjedočimo bilo kojim i bilo kakvim promjenama koje će nakon zamjene kune eurom dinamizirati gospodarski razvoj.

Kune u euro

Hrvatskoj su potrebne odlučne i korjenite reforme. Nije dovoljno promijeniti "make-up". Hrvatskoj su potrebne prave istinske promjene kako bi gospodarsku strukturu od monokulture transformirala u gospodarsku strukturu velike dodane vrijednosti. Bez povećanja dodane vrijednosti na jedinicu "outputa" nema dinamiziranja gospodarskog razvoja. Vjerojatno ćete reći kako će to članice eurozone prepoznati. Prepoznat će sigurno. Međutim, manje je sigurno da će reagirati. Članicama eurozone odgovara proširenje članstva. Konačno, sve zemlje bi trebale zamijeniti nacionalnu valutu eurom (što je dovoljan alibi da šute). Usput rečeno, zanimljiva je činjenica da zemlje koje su zamijenile svoju valutu eurom čuvaju novčanice svojih valuta. Euro je francuski politički projekt koji je na jedvite jade prihvatila Njemačka i točka. U ovoj sumornoj atmosferi koja vlada u EU-u svaki dodatni pomak koji označava povećanje zajedništva dobro je došao. Ovo tim više što to neće imati nikakvih dodatnih troškova za ostale zemlje članice. Ipak, ne bih se iznenadio da neke od članica eurozone, kao što je to recimo Nizozemska, ne otvore neko od navedenih pitanja. Sjetite se, da ne bude zabune, što je sve priopćeno Grčkoj u vrijeme prethodne krize.









Dakle, sve se mijenja. Bilo bi dobro da se mi sami počnemo, u vlastitom interesu, mijenjati. Iskustva nam kazuju kako je to teško, po mojem mišljenju najteži dio cijele priče. Imajući u vidu globalne i lokalne izazove koji stoje pred vladom Andreja Plenkovića, potrebno nam je uvažavanje. Uvažavanje nije moguće ako nismo jednaki. A, nažalost, jednaki nismo. Jedni rade što hoće, ostali moraju slušati. U tom je ozračju teško govoriti, posebno vjerovati, kako je moguće učiniti iskorak iz ove baruštine. Međutim, nema nam druge. U tom smislu ću u idućim diskusijama više predlagati što nam je činiti.