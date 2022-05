IZDALI SU GA SAVEZNICI, SADA JE JASNO: Ako HDZ misli dobiti sljedeće izbore Plenković partnere mora tražiti na desnici

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Podijeliti društvo koje ionako puca od podjela na ideološkim temama u Hrvatskoj nikada nije bio problem. Posljednjih tjedana lavinu podjela i reakcija izazvao je mučan slučaj trudnice Mirele Čavajde, koja na koncu, nakon svih peripetija, na prekid trudnoće ipak mora u susjednu Sloveniju, nakon što je utvrđeno da joj plod ima teške malformacije. Njezin je slučaj donio cijeli niz pitanja, a paralelno s time na noge se digla oporba i dio aktivističkih udruga, iz čijih se redova jasno može čuti da pobačaj treba vratiti u Ustav. Ideja je to na kojoj će svoj rejting nastojati oporaviti posrnuli SDP, koji će preko abortusa pokušati graditi svoj liberalno-lijevi blok pripremajući se za nadolazeće parlamentarne izbore. Nošeni značajnim brojem okupljenih prosvjednika, a i anketama prema kojima 80 posto građana Hrvatske podržava povratak abortusa u Ustav, u SDP-u su spremni ujediniti se s kolegama iz oporbe te organizirati referendum na kojem bi pozvali građane da se očituju o tome podržavaju li ideju da u Ustav uđe pravo žene na pobačaj.

Korištenje situacije

Partijsku ideju o referendumu već su podržali predstavnici platforme Možemo i stranke Glas, a nije nemoguće da im se pridruže liberali koje u parlamentu predstavljaju Dalija Orešković i Marijana Puljak. Zna i premijer Andrej Plenković da je ova osjetljiva tema za njega prilično sklizak teren, izmjene zakona koji regulira prekid trudnoće nisu mu bile ni na kraj pameti. Tom se temom u ovom mandatu nije planirao baviti, a kako tvrde upućeni, bez obzira na referendum, tako će zasad i ostati, slučaj Čavajda za premijera Plenkovića izolirana je situacija, a on od prosvjeda i referenduma ne strahuje. U bilo kakve izmjene zakona s ovom većinom koju ima, ali i s nelojalnim koalicijskim partnerima, ne usudi se upuštati, a osim toga, svjestan je kako ga na desnom spektru ionako ne simpatiziraju previše te bi diranjem u ovu osjetljivu temu mogao ući u svojevrsno minsko polje, što mu dvije godine prije izbora ne treba, posebice kada se zna da su pred Hrvatskom veliki problemi koji se odnose na rast cijena energenata i hrane.

Nisu, međutim, problemi samo pred Hrvatskom, problemi su izgleda i pred samim HDZ-om, koji muku muči s koalicijskim potencijalom. S tom mukom Plenković vodi HDZ u predizborno razdoblje, u kojem se ljevica okuplja pod isti kišobran, dok on svoj savez nema kamo širiti. Oni koji se danas smatraju Plenkovićevim saveznicima ostavili su ga baš ovih dana na cjedilu tijekom glasanja o izmijenjenom zakonu o pobačaju koji je predložio SDP. Naime, protiv SDP-ova prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće bilo je 78 zastupnika, 47 je bilo za, a njih petero bilo je suzdržano, jednako tako nije prošao ni prijedlog da Vlada u roku od pola godine pripremi i donese zakon te da time ispoštuje odluku Ustavnog suda.





Spas u zadnji čas

Među onih 78 ruku koje su spasile Plenkovića od nove krize, podjela i agonije, nisu se našle ruke njegovih koalicijskih partnera, nego se protiv SDP-ova prijedloga zakona ujedinila saborska desnica predvođena Mostom i Domovinskim pokretom. Pita li se HDZ-ovce, to je za Plenkovića trebao i morao biti jasan signal da je vrijeme za promjene i da je krajnji čas za preustroj koji je još prije nekoliko mjeseci predlagao osječki župan Ivan Anušić. Ako HDZ misli dobiti iduće izbore, zadržati vlast u državi i oformiti buduću vladu, Plenković će saveznike morati pronaći na desnom spektru, s kojim godinama tvrdoglavo odbija suradnju prihvaćajući partnere koji nikada nisu bili skloni HDZ-u, odnosno partnere koji uglavnom preživljavaju na HDZ-ovoj grbači dovodeći pritom ovu većinsku stranku koalicije u podređeni položaj i ostavljajući ih na cjedilu u osjetljivim situacijama kao što je to bila ova s pobačajem. Da su Most, Domovinski pokret i Suverenisti na ovoj temi spasili HDZ, javno je obznanila SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović. “SDSS i HSLS glasali su za SDP-ov prijedlog Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće. Most, Domovinski pokret i Suverenisti brže-bolje su pohitali spasiti HDZ-ovu većinu. I vrapcima na grani već je odavno jasno – glas za Most glas je za HDZ”, poručila je Ahmetović.

Te njezine poruke, doduše, nisu posve ispravne, premijer Plenković s predstavnicima Mosta nikada nije uspijevao pronaći zajednički jezik, s njima je pokušavao voditi Vladu, međutim, ta suradnja jednostavno nije funkcionirala, Plenković je i sada uvjeren da u Mostu sjede oni koji ispijaju kave s Milanovićem i koji su ga pokušavali srušiti referendumom o covid-potvrdama pa je malo vjerojatno da bi s njima dugoročno mogao ostvariti bilo kakvu suradnju.

Vječni raskol

Ni u Mostu nisu otvoreni prema obnavljanju suradnje s HDZ-om, niti su se nakon predsjedničkih izbora u ovoj stranci pokušali uključiti u bilo kakve konzervativne saveze. Most jednostavno gradi vlastitu političku priču, dok je s Domovinskim pokretom situacija nešto složenija, navodno je kočnica za suradnju između njih i HDZ-a bio Miroslav Škoro, kojeg danas više nema, u politici je sve manje aktivan, ali je zato u Pokretu aktivan Ivan Penava koji je HDZ napustio baš zbog neslaganja s Plenkovićem, no za to u HDZ-u imaju lijeka te tvrde kako bi se s Penavom dalo i moglo pronaći kompromisno rješenje kada bi Plenković za to imao volje.

Plenković pak od te suradnje bježi kao vrag od tamjana, a u HDZ-u smatraju da je razlog to što premijer više vodi računa o svojem europskom imidžu nego o stranačkoj budućnosti te naglašavaju da premijer strahuje od toga da mu u Europi ne zamjere suradnju s konzervativnim opcijama, kao da je to zločin. Iako je s novim suradnjama Plenković oprezan, to što su ga koalicijski partneri kad je bila riječ o abortusu ostavili na cjedilu, premijer nije dobro prihvatio, upravo suprotno, u HDZ-u tvrde kako je pobjesnio znajući da će to otvoriti nova pitanja o krizi unutar koalicije koja mu otežavaju ionako tešku situaciju. S druge strane, SDSS-ova Dragana Jeckov nastojala je objasniti kako krize u koaliciji nema te kako je za njih kao manjinsku stranku briga o ženskim pravima prioritetna. “Teško mi je zamisliti takvu situaciju jer je riječ zaista o ideološkom pitanju na kojem dobar dio desno orijentiranih egzistira, a što bi bilo kad bi bilo, sada mi je teško reći, ali mi u SDSS-u nemamo problem s jasnim iznošenjem svojih stavova”, rekla je Jeckov.

Drukčije mišljenje

Iako Jeckov nije očekivala da će Plenković članovima vladajuće koalicije zamjeriti glasanje za SDP-ov prijedlog, u HDZ-u su to itekako zamjerili. Premda su svjesni da koalicijski partneri imaju pravo na drugačije mišljenje, u vladajućoj stranci pitaju se hoće li SDSS na ovaj način pretrčati u protivnički tim ako SDP-u njihova potpora bude potrebna za formiranje buduće vlade. Iz toga se pak može izvesti zaključak kako u vladajućoj stranci nemaju povjerenja u svoje liberalne i manjinske koalicijske partnere, premda je i HSLS-ov Darko Klasić nastojao argumentirati svoju odluku.

“Na ideološkim pitanjima nema nekakve trgovine ni pogađanja. Politikom koju zastupa HSLS ne možemo trgovati i ovako bismo glasali bez obzira na to kako je Most glasao. Naš većinski partner to uvažava, kao što je i dosad u slučajevima kada smo imali svoj stav”, rekao je Klasić izrazivši uvjerenje da će se taj zakon u ovom mandatu donijeti. Taj se zakon, prema HDZ-ovcima, u ovom mandatu neće donijeti, niti će se Plenković uvlačiti u sukobe ideološke prirode, ali bi se uskoro mogle donositi odluke o novim suradnicima koji će, ako ništa drugo, poput HNS-ova nekadašnjeg šefa Predraga Štromara, biti suzdržani kod ovakvih opasnih tema. Sve u svemu, moglo bi se reći da su posljednja zbivanja u vladajućoj koaliciji za Plenkovića jasan signal da HDZ bez desnice ne može, desno krilo za ovu demokršćansku stranku nužno je za funkcioniranje u složenim pitanjima kao što je ovo o abortusu. Takvih složenih pitanja bit će još, Milorad Pupovac sasvim će sigurno sa svojom potpredsjednicom Vlade Anjom Šimpragom inzistirati na zabrani pozdrava “Za dom spremni” i HOS-ovih simbola, a Plenković sebi to ne smije dopustiti jer bi time ušao u sukob s braniteljskom populacijom koja mu ionako nije naklonjena. Sukobi toga tipa dosad su se pokazali kao velik rizik na izborima, rizik koji Plenkoviću ni unutar HDZ-a neće dopustiti.