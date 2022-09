IZA AFERA HDZ-ovci VIDE NJEGA! Vlada se ruši u režiji čovjeka kojega Plenković nije vidio kao prijetnju: Sada mu grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Već u prvim danima afere INA u javnom prostoru nametnulo se pitanje postoji li i tko je veliki kapitalac koji stoji ili koji bi mogao stajati iza privedene petorke koja je sudjelovala u višemilijunskoj pljački domaće naftne kompanije izvlačenjem plina iz nje. Bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba i nekadašnji član Nadzornog odbora INA-e Damir Vanđelić u svojim je javnim istupima spominjao političke pritiske bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, koji se odnedavno nalazi na poziciji viceguvernera HNB-a. Bahato i svisoka, odnosno u svojem uobičajenom stilu, Ćorić je te Vanđelićeve prozivke nazvao neistinama i plodom njegove mašte, baš kao što je svojedobno bahato ulazio u polemike s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji ga je nazivao mađarskim potrčkom. Bahatio se donedavni HDZ-ov ministar Ćorić i pred novinarima kada su od njega zahtijevali da objasni odluku INA-e o prekidu rada postrojenja FCC u sisačkoj rafineriji, posebice kada se doznalo za famozni memorandum iz 2018. godine na temelju kojega je Vlada dala zeleno svjetlo izvozu sirove hrvatske nafte Mađarima, i to sve na sastanku kojem je nazočio Ćorić, koji je na memorandum svoj potpis stavio kao svjedok. U kojem god kontekstu da je Ćorić svoj potpis stavio na memorandum, pridonio je tomu da se ugasi postrojenje u Sisku.

Različite teorije

Godinama se, dakle, sumnjive priče o INA-i vrte oko Ćorića, baš kao što su se oko njega tijekom ministarskog mandata vrtjele razne afere zbog kojih je Plenković i bio prisiljen maknuti ga iz Vlade. Da je Plenković kojim slučajem znao da će se Ćorićevo ime nedugo nakon micanja iz Vlade početi dovoditi u kontekst ove posljednje afere s INA-om, vrlo bi vjerojatno dva puta razmislio o tome imenovanju, no da bi ga zbližavanje s Ćorićem moglo skupo stajati, Plenkovića od početka premijerskog mandata upozoravaju brojni HDZ-ovci koji se dobro sjećaju ovog ekonomista koji je, kako kažu, na početku svoje karijere puno obećavao te se podjednako nutkao i SDP-ovcima i HDZ-ovcima. U vladajuće redove Ćorić je ušao uz blagoslov bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, i to navodno po zagovoru Milijana Brkića, no on se nikada na te teorije nije osvrtao.

Zato će se Plenković uskoro morati ozbiljnije osvrnuti na aferu INA jer se klupko tek počelo odmotavati, a u tom klupku sve snažnije, uz Ćorića, strši i aktualni ministar gospodarstva i nesuđeni zagrebački gradonačelnik Davor Filipović, za čiji se angažman u gospodarskom resoru žestoko založilo vodstvo HDZ-a BiH koje se povezuje s ruskim utjecajem na ovim prostorima, a tamo gdje ima ruskog utjecaja, ima i energetike te, po svemu sudeći, i sumnjivih priča. Oni koji pomno prate posljednje medijske napise i događaje zabrinuti su za Plenkovićevu sudbinu, strah više ne kriju ni premijerovi najbliži suradnici, koji se pitaju je li sve ovo što se događa početak premijerova kraja. “Ne mogu o tome govoriti”, kaže nam nevoljko jedan Plenkovićev inače razgovorljiv sugovornik, otkrivajući razmjere krize koja potresa Vladu, dok se s druge strane po HDZ-u šire različite teorije koje bi se mogle opisati i kao svojevrsne zavjere.





Stranački rejting

Jedni su uvjereni kako iza Ćorića stoji dvojac Mesić – Gregorić koji po svaku cijenu nastoji srušiti Plenkovića, koji je s bivšim ministrom nastojao zadržati korektne odnose držeći se one stare prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže, drugi pak navode da je Plenković za sve ovo što se događa sam kriv jer se nije na vrijeme obračunao sa sumnjivom mrežom koja se pred njegovim očima krojila i u stranci i u Vladi i po državnim tvrtkama. Neki pak smatraju da premijer za sve te mreže nije imao vremena, a da je problem u tome što je odabrao pogrešne suradnike. No dio naših sugovornika uvjeren je da se u pozadini afere INA kriju rusko-američki ratovi za dominaciju na ovim prostorima te da bi se Amerikanci mogli uplesti u političke aktivnosti u našoj zemlji i eliminirati Plenkovića, a na čelo države instalirati svoje ljude, odnosno Damira Vanđelića i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je u posljednje vrijeme u medijskom prostoru sve aktivnija. Teško se oko svojih teorija HDZ-ovci mogu složiti, ali malo je onih koji misle da s ovom aferom problemi za Plenkovića završavaju. Štoviše, čini se kako problemi za premijera tek počinju, a jedan od naših dobro upućenih sugovornika figurativno nam govori kako će Amerikanci sada sve pustiti van te da će se samim time javnost zgroziti količinom i opsegom afera koje se odvijaju u vladajućim redovima.

Plenković je griješio, ali je imao dobar PR koji ga je profilirao kao briselsko-američkog igrača, međutim, Amerikanci sada počinju sumnjati da on igra i za rusku stranu, jedna je to od HDZ-ovih teorija u koju je, doduše, teško povjerovati s obzirom na Plenkovićeve stavove o ratu u Ukrajini. Teorija koja se ne čini nerealnom jest ta da bi Plenkovića sa sobom u provaliju mogli povući bivši ministri i HDZ-ovi aferaši, što je vidljivo iz stranačkog rejtinga, pobune u oporbenim redovima, ali i iz prosvjeda koji možda nisu pošli po planu, ali je dovoljno da su krenuli sada kada nas premijer uvodi u tešku jesen s planom i paketom mjera koji je na noge digao poduzetnike, koji se nikada nisu uspjeli složiti s bivšim ministrom Ćorićem, o kojem se po kuloarima počelo govoriti i u kontekstu potencijalnog uhićenja.

Tajna imovina

O tome kako je biti uhićen, Ćoriću bi ponešto mogla ispričati nekadašnja stranačka kolegica Josipa Rimac koja se dovodi u vezu s njegovim suradnikom Domagojem Validžićem, koji je nedavno u USKOK-u propjevao govoreći o tome da ništa u aferi Vjetroelektrane nije radio bez odobrenja ministra. Validžić je inače obuhvaćen istragom koja se vodila protiv Rimac zbog pogodovanja pri izgradnji vjetroelektrane Krš Pađene, a u USKOK-u je otkrio da mu je baš Ćorić naložio da izađe u susret Bašiću. Nije zgorega podsjetiti da je i bivša ministrica Gabrijela Žalac pridonijela tomu da se nekadašnji ministar financija Zdravko Marić nađe s Bašićem, o čemu je ovaj nedavno govorio na svjedočenju u USKOK-u, što je kod Plenkovića izazvalo novo preznojavanje jer i bez tih svjedočenja njegova vlada prolazi kroz teško razdoblje jer INA nije bezazlena. Na njoj su pali i Ivo Sanader i Tomislav Karamarko pa Plenković mora biti na oprezu, što mu nije nimalo jednostavno, posebice kada se zna da je viceguverner Ćorić jedna od njegovih slabih točaka, ali i točka na koju je Rimac pucala još iz Remetinca, odakle je navodno prijetila da će otkriti sve o Ćorićevoj tajnoj imovini.

Da je priča s Ćorićem stala samo na vjetroelektranama, to ne bi bio problem, ali sada se Ćorića spominje zbog toga što je svjesno izdao hrvatske energetske interese jer je u ime Vlade članovima Nadzornog odbora izravno naredio zatvaranje sisačke rafinerije, i to nedugo nakon što je osobno potpisao već spomenuti sporni memorandum. Nije u priči s INA-om problematičan samo Ćorić nego i Filipović koji je na glasu kao Plenkovićev mladi lav, a koji je navodno izravno povezan s ortacima koji su vezani uz pljačku INA-e, zbog čega je posljednjih tjedana ozbiljno uznemiren.

Kumske veze

Ne može se reći da Plenković i na Filipovića nije bio upozoravan, no pitanje je što je i Plenković o aferi INA znao s obzirom na to da niz osoba bliskih vrhu HDZ-a navodi da je poveznica između premijera i uhićenog INA-ina direktora Škugora glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić, zahvaljujući kojemu se predsjednik Vlade više puta sastajao sa Škugorom. Katičić Plenkovića povezuje i s privedenim predsjednikom Hrvatske odvjetničke komore Josipom Šurjakom, a da priča bude još dramatičnija, Plenković i Šurjak prijatelji su još od studijskih dana, premda u Vladi tvrde da su se njih dvojica posljednjih godina viđala uglavnom protokolarno i da Plenković nema nikakva doticaja sa Šurjakom s kojim je Katičić kumski povezan. Sa Škugorom je pak navodno vezan Ćorić, koji se založio za njegov dolazak na direktorsku poziciju u INA-i, i to uz blagoslov Nike Dalića, čijim se kadrom smatra Škugor.

Iako to malo tko spominje, i Marija Ratkić, koja je četvrtoosumnjičena u USKOK-ovoj akciji, povezuje se s vukovarsko-srijemskim HDZ-om, odnosno s ministrom obrane Marijem Banožićem, premda on s ovom aferom nema doticaja. Dotiče se zato ova afera gotovo izravno Ćorića i Filipovića, a u dijelu oporbe i među HDZ-ovcima nesklonima premijeru pitaju se je li dio novca izvučenog iz INA-e možda trebao završiti u stranačkoj blagajni. Gdje god da je novac trebao završiti, priča koja ne završava neugodna je za Plenkovića možda ponajviše zbog Ćorića kojega nije eliminirao onda kada je trebalo. I ranije se u HDZ-u problematizirala njegova uloga u nizu afera, ali mu je Plenković, bez obzira na to, na posljednjim parlamentarnim izborima prepustio pisanje HDZ-ova predizbornog programa, i to navodno po zagovoru Ćorićeve bivše supruge Dubravke koja se smatra najzaslužnijom za njegov politički proboj. U tom proboju značajnu je ulogu odigrala i Dubravkina prijateljica Sabina Škrtić, koja je s Ćorićima navodno kumski povezana, a smatra se jednom od najutjecajnijih žena u domaćem energetskom sektoru.









Grijesi iz prošlosti

Nije nevažno u kontekstu ove priče podsjetiti i na Maju Pokrovac, direktoricu lobističkog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, zbog koje se bivši ministar svojedobno našao na udaru kritika zbog potencijalnog sukoba interesa jer je Pokrovac vodila udruženje u kojem je potpredsjednica bila Ćorićeva supruga, s tim da se Pokrovac smatrala sponom između OIEH-a i bivšeg Ćorićeva Ministarstva zaštite okoliša koje je dopustilo da skupina zainteresiranih investitora uđe u radnu skupinu za razradu premijerskog modela koji se odnosio na obnovljive izvore energije. Sve su to grijesi iz prošlosti koji se nikada do kraja nisu razriješili i grijesi na koje je Plenković zažmirio.

Oni bi mu sada u vidu afere INA mogli stići na naplatu, a naplatiti bi mu ih mogao upravo Vanđelić, kojega Plenković nije doživljavao kao ozbiljnu prijetnju onda kada se tvrdilo da će, otkrivajući svoja saznanja o pljački INA-e, destabilizirati njegovu poziciju. Umjesto da je Vanđelića umirio prepuštajući mu vođenje Ministarstva gospodarstva, premijer je ušao u rat s tim iskusnim menadžerom i logorašem, koji bi iz te bitke mogao izaći kao pobjednik, posebice ako je točna teorija da iza njegovih medijskih istupa i njegove sve veće popularnosti stoji američka administracija koja je u njemu prepoznala politički potencijal. Na njega je Amerikancima pozornost skrenula Grabar-Kitarović koja Plenkoviću i HDZ-u nikada nije oprostila izdaju s posljednjih predsjedničkih izbora na kojima je ona predstavljena kao politička amaterka i cirkusantica. Nije tajna da je Grabar-Kitarović godinama u Americi gradila vlastitu karijeru, uostalom, dobro je poznato da se spominjala kao kandidatkinja za glavnu tajnicu NATO-a. Iako se od toga imenovanja izgleda odustalo, Amerikanci nisu digli ruke od bivše predsjednice koja se smatra najvećom zagovornicom proameričke politike na ovim prostorima, posebice zbog toga što se tijekom mandata intenzivno zalagala za provedbu Inicijative triju mora.

Izostanak kritike

Znakovito je da se Grabar-Kitarović nakon debakla na predsjedničkim izborima nakratko povukla iz političkog i medijskog prostora, a još znakovitije to da se nakon svega nije ni pokušala vratiti u HDZ, što dovoljno govori o njezinu odnosu s premijerom Plenkovićem. To što ona i danas govori da je politika ne zanima, tek je privremena faza jer bi se iz svakog njezina poteza mogao izvući zaključak da Grabar-Kitarović sudjeluje u ozbiljnoj kampanji za koju je odlično pripremana. Sličan stav mogao bi se steći i o Vanđeliću koji je nedavno predstavio vlastitu udrugu s tendencijom da ona preraste u političku stranku. Istina je da Plenković i sada, u ovoj velikoj krizi kroz koju prolazi, u oporbi nema ozbiljnog konkurenta, ali se izgleda izvan oporbe kuju veliki politički planovi zbog kojih se i među premijerovim suradnicima počinje govoriti o Plenkovićevu kraju, a još do prije nekoliko dana ti isti ljudi Plenkovića su tapšali po ramenu i slavodobitno govorili kako idu po treći mandat s njim. Izostanak kritike, promašeni ministri, loši savjetnici i gomila afera Plenkovića bi mogli ostaviti kratkih rukava, jer ako ovdje u Hrvatskoj padne na Ćoriću i Filipoviću, teško da će ga i na briselskim pozornicama itko trebati, i baš zato čini se da Plenkovića neće spasiti samo čistka INA-ine Uprave, od njega se očekuje prava i realna borba s korupcijom i kriminalom u njegovim redovima – sve suprotno od toga vodi ga u provaliju iz koje nema povratka, što vrlo dobro zna njegov prethodnik Ivo Sanader.