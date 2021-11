IZ VLADE SU PRIZNALI DA JE VANĐELIĆ IMAO PRAVO: Premijer je primirio Vanđelića i Horvata, cijeli proces se napokon miče s mrtve točke!

Autor: Daniel Radman

Još dok je njemačka kancelarka Angela Merkel bila u punoj političkoj snazi, premijer Andrej Plenković od Europe je osigurao milijune koje planira uložiti u obnovu potresom porušenog Zagreba, ali i Banovine, koja i bez potresa muči svoje egzistencijalne muke. Oni koji su posljednjih mjeseci imali prilike razgovarati s premijerom reći će vam kako uz koronakrizu Plenković upravo obnovu smatra jednim od najvećih izazova svojeg drugog mandata.

On ne želi za sobom ostavljati repove, komentiraju premijerovi suradnici koji kažu da bi on doista za tri godine mogao napustiti domaću političku arenu te svoju karijeru nastaviti u nekoj od dobro plaćenih europskih fotelja, no do tada će se Plenković iz ove svoje hrvatske fotelje morati pozabaviti problematikom vezanom uz obnovu. Dio problema premijeru su stvorile nesuglasice između ministra graditeljstva Darka Horvata i ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića, koje je predsjednik Vlade protumačio kao Vanđelićev obračun s njime. Poznato je da ravnatelj Fonda i Plenković nisu na istoj valnoj duljini još otkako je Vanđelić odbio njegovu ponudu vezanu uz kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika. Od tada i između Vanđelića i Horvata padaju teške riječi, no nedavno je i ministar spustio lopticu pa nakon burnog perioda javnosti dao do znanja da se s Vanđelićem nema namjeru prepucavati preko medija.

Prekinuto prepucavanje

Doduše, Horvat je zaboravio dodati da se s njim više nema namjeru prepucavati preko medija, jer Vanđelić je sve donedavno tvrdio kako on i Horvat i komuniciraju isključivo preko novinara. Situacija se, međutim, prema tvrdnjama upućenih, nedavno stabilizirala jer su u Vladi odlučili poslušati ravnateljeve sugestije pa su shvatili kako je cijena obnove viša za barem 1,5 milijuna kuna od one koju su oni predviđali. Ono što nakon toga ostaje nema cijenu, sve su svjesniji toga i u Vladi, iz koje poručuju da je dobro što je Vanđelić stavio pod kontrolu svoje premijerske ambicije te se konačno prihvatio ozbiljnog posla. Fond za obnovu tako je nedavno objavio da je krajem rujna dobio prvu odluku na temelju koje je počela gradnja jedne zamjenske obiteljske kuće u Zagrebu. Podaci iz mjesečnog izvješća koje je na konferenciji za novinare predstavio Vanđelić otkrivaju da bi nova kuća na mjestu uklonjene trebala niknuti za godinu dana, kada bi ujedno trebala biti predana vlasnicima, no upućeni u Vladi potvrđuju da je ovo tek početak te da je Plenkovićev plan da se proces obnove okonča do kraja iduće godine.

A da se doista cijeli proces miče s mrtve točke, jasno je iz toga što je Fond dosad zaprimio rješenje za uklanjanje ukupno 25 kuća, od čega je 11 već uklonjeno, a ostale bi trebale biti uklonjene u idućih nekoliko tjedana, nakon čega će postati jasni i Vanđelićevi dosezi, jer kako iz njegova tima najavljuju, Fond bi za maksimalno 13 mjeseci trebao izgraditi nove domove, spremne za useljenje. U akciju su u Fondu već krenuli te je raspisan javni poziv za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elementa višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, kako na području Zagreba tako i na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Zahtjeve za rekonstrukcijsku obnovu građani će moći podnositi tijekom studenoga, a s radovima se počinje već početkom iduće godine. Vjeruje se kako će ovim pozivom obuhvatiti tisuću objekata u Zagrebu.

I dok su se o obnovi Zagreba glavni akteri priče usuglasili, o privremenom stambenom zbrinjavanju na području Banovine još nema govora, a to je kompleksnija tematika jer se baš oko toga Horvat i Vanđelić jesu sukobljavali. Horvat je tada Vanđeliću očitao bukvicu ističući kako ne vodi računa o zbrinjavanju premda ga na to obvezuje zakon. Iskusni menadžer na te mu prozivke nije ostao dužan pa je ministra podsjetio na dogovor prema kojemu posao na Banovini obavlja Stožer civilne zaštite, koji ima mogućnost zaobići komplicirane postupke javne nabave. Proces obnove s prvim danom listopada trebao je preuzeti Vanđelićev Fond, a u tom kontekstu spominjalo se oko 3000 ljudi, odnosno oko 1000 obitelji koje još nemaju adekvatan privremeni smještaj. Upućeni svjedoče da se ionako komplicirana priča još više zakomplicirala kada se u nju upetljao potpredsjednik Vlade Boris Milošević koji se, prema riječima naših sugovornika iz Fonda, Fondu obratio dopisom u kojem im daje do znanja da stopiraju sve aktivnosti vezane uz privremeni smještaj na Banovini te da taj posao prema novom zakonu preuzima Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ne znajući što im je činiti, a slijedom uputa potpredsjednika Vlade, Vanđelić i njegovi suradnici odlučuju s terena povući kadrove koji su praktički već počeli raditi na popisu osoba bez privremenog smještaja, analizirajući broj lokacija privremenih objekata koje je nužno dodatno opremiti. Kako su se Vanđelićevi ljudi s terena povukli, tako teren sada do donošenja novog zakona obilazi Stožer u kojem vjeruju kako situacija nije pretjerano dramatična.

Teška zima

Naime, prema njihovoj statistici, nešto manje od 600 objekata nema potrebnu infrastrukturu, problem predstavljaju objekti bez pitke vode, no riječ je o objektima čiji su stanovnici i prije potresa vodu crpli iz bunara. Ta je voda onečišćena u potresu, ali u takvim objektima ne živi ni tisuću ljudi, dok je dobar dio stanovništva Banovine smješten u privremenim smještajima, u objektima koje je nabavilo Ravnateljstvo robnih zaliha. Riječ je o prepoznatljivim mobilnim kućicama koje su adekvatno opremljene. Strasti su se, dakle, barem malo stišale, a sada je na redu stvarni posao jer građani Zagreba i Banovine imaju sve manje vremena, ne prijeđe li se konačno s riječi na djela, Banovina bi uskoro mogla ostati pusta, života ondje ionako ima sve manje, pričaju nam mještani strahujući od novih potresa, ali i od hladne zime koja bi ih mogla dočekati nakon nesnosnih ljetnih vrućina, s kojima su se također teško nosili.