IVICA PULJAK NIJE OTIŠAO SAMO ZBOG AGRESIVNOG ZAMJENIKA: Splitskog gradonačelnika zapravo su upropastili supruga i njezini planovi

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Napit ću vam se krvi – riječi su to splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića upućene urednici Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić zbog kojih se Split nalazi pred novim lokalnim izborima. Trivijalizirati bi se na ovaj način moglo sve ono što se posljednjih nekoliko mjeseci događa u gradu pod Marjanom. Naime, dva mjeseca nakon što se odvio sporni telefonski razgovor, Lulić se obratila javnosti i iznijela detalje priče o verbalnom nasilju koje je, kako kaže, doživjela 6. veljače nakon što ju je kontaktirao Ivošević.

Taj poziv otvorio je Pandorinu kutiju koja je rezultirala krizom vlasti u Splitu. Toga dana splitski gradonačelnik Puljak i njegov zamjenik Ivošević uzeli su lopate u ruke i na Marjanu zasadili stabla, događaj je popraćen kako medijski, tako i na društvenim mrežama, odnosno na stranicama Grada Splita. “Prvo stablo posađeno na Marjanu u posljednjih više od 30 godina”, poručeno je iz Grada. Vijest je prenio i spomenuti medij, koji je, međutim, podsjetio da su se stabla na Marjanu sadila i prije pa je to Ivoševića nagnalo da se obrati novinarki na kojoj je iskalio svoj bijes. Uslijedila je isprika gradonačelnika Puljka, Ivoševićeva isprika, ali i reakcija Državnog odvjetništva koje je odlučilo pokrenuti istragu protiv splitskog dogradonačelnika kojemu je ovaj eksces ujedno četvrti agresivni ispad u manje od godinu dana.

Iako se Ivošević privremeno povukao iz javnosti, uplitanje DORH-a u ovu priču odlučili su iskoristiti splitski oporbeni zastupnici s posebnim naglaskom na one HDZ-ove. Sve to u prvi plan je dovelo gradonačelnika Puljka, što je razumljivo, međutim, uz profesora Puljka, medijski prostor u ovoj mučnoj priči odlučila je iskoristiti i njegova supruga, saborska zastupnica Marijana Puljak, koja na svakom koraku gorljivo brani svojega supruga, što i nije neobično dijelu Splićana koji uglađenog profesora nazivaju političkim projektom ambiciozne zastupnice Puljak, koju tituliraju i kao vladaricu iz sjene. Spočitava se bračnom paru Puljak reakcija na slučaj Ivošević, odnosno to što se, kako neki tvrde, koriste dvostrukim standardima, i što njegovo nasilje nisu osudili onako kako bi to dolikovalo njihovoj političkoj agendi, a Puljku u Splitu ponajviše zamjeraju to što se njegova supruga Marijana miješa u njegov posao, premda s poslom nema nikakve veze niti je birana na lokalnim izborima. Gdje god da je birana, Puljkovi od politike sasvim solidno žive, on kao gradonačelnik mjesečno zarađuje 18.380 kuna, a ona kao zastupnica 15.105 kuna. Otkako je u drugom krugu lokalnih izbora pobijedio HDZ-ova Vicu Mihanovića, gradonačelnik Puljak nalazi se pod povećalom, dok su se mediji bavili novom zagrebačkom vlašću predvođenom Tomislavom Tomaševićem, skandali u Splitu samo su se nizali pa su tako primjerice Puljka oporbeni zastupnici prozivali zbog situacije vezane uz Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti u Splitu, gdje većinu drže ljudi koji su bliski Puljku.

Sporne odluke

Inače je jedan od prvih poteza novog gradonačelnika bila zabrana zasnivanja novih radnih odnosa i zaključivanje ugovora ili drugih akata na temelju kojih se obavljaju bilo kakvi poslovi u svim ustanovama i institucijama kojima je Grad Split osnivač, bilo da je vlasnik ili većinski vlasnik, a odredba se odnosila i na trgovačka društva. Sve to držalo je vodu dok se nije doznalo da je novi ravnatelj JU-a Športski objekti Gordon Cerjan postupio potpuno suprotno. Nelsonu Borovini, dugogodišnjem šefu Sektora za tehničke poslove i sportske objekte pri toj javnoj ustanovi, prvo je isplatio ugovorom zasluženu otpremninu nakon što je ispunio sve uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, a zatim je tvrtku u njegovu vlasništvu angažirao za izradu stručne analize rada bazena Zenta, kao i elaborata o postupku i metodici tehničkog aspekta preuzimanja objekta.

Ubrzo nakon toga govorilo se o tome kako je Cerjan s novim direktorom Splitske obale Marijanom Ciprijanom na početku mandata djelatnici isplatio 100 tisuća kuna otpremnine te je potom ponovno zaposlio na pola radnog vremena. Kada su ga lokalni mediji propitkivali o tom slučaju, on je tvrdio da je to učinio bez gradonačelnikove suglasnosti, upoznajući s tom odlukom Nadzorni odbor tvrtke. Burno je Puljak reagirao na tekst u kojem je otkriveno kako je Cerjan mimo njegova znanja u UV ustanove i bez natječaja sklopio ugovor o suradnji na iznos od 12 tisuća kuna mjesečno s tvrtkom Nelsona Borovine koji je otišao iz te ustanove s pozamašnom otpremninom. Da priča bude intrigantna, Borovina je među prvima Puljku čestitao na pobjedi na lokalnim izborima, a u JUŠOS je došao još u mandatu zaboravljenog Ive Baldasara.

“Spomenutog gospodina poznajem površno, nije sudjelovao u kampanji, a u izbornoj noći stožer je bio otvoren za sve građane koji žele čestitati”, objasnio je Puljak. Javna ustanova Športski objekti u fokus javnosti došla je i kada se otkrilo da je tadašnje Upravno vijeće u kojem su sjedili Puljkovi ljudi odlučilo ne produljiti ugovor o radu čistačici s invaliditetom i majci dvoje maloljetne djece zbog političke odmazde. Premda su gradske vlasti to demantirale, objavljen je cijeli niz snimki koje su demantirale teze vladajućih u Splitu. Priča je nevjerojatna i utoliko što baš ova ustanova svakog mjeseca plaća penale zbog nepoštivanja kvote o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Snimka koja je dospjela u medije otkrila je da je gospođa bez posla ostala zbog sumnjivog prezimena.

Naime, protiv te odluke ustali su članovi UV-a koje je u to tijelo predložio Splitski savez športova te predstavnik radnika Ante Piplović dok se za neproduljenje ugovora zalagali Puljkovi kadrovi Dražen Čular i Igor Skoko. “Gospodine Skoko, premladi ste, vi ste gospođu koja po vama ima sporno prezime izvrgnuli strahovitom mobingu, dali ste joj otkaz iako je teški invalid. Stavili ste i mene kao ravnatelja u nezgodnu situaciju, ali i RV. Cijela ustanova bruji samo o tome”, upozorava na snimci Skoku ravnatelj Tomislav Borozan, no uzalud. Uzaludni su bili i medijski napisi o tome da je Puljak Grad Split zadužio za 135 milijuna kuna u OTP banci u kojoj je radio njegov zamjenik Antonio Kuzmanić.

Blesav komentar

U vrijeme kada se raspravljalo o toj aferi, pozornost javnosti privukao je Ivošević svojim antisemitskim objavama na Facebooku. “Što više ovakvih komentara doživim, sve mi je jasnije zašto se Hitler okomio baš na Židove, slično sa sličnim, ne može ništa nova”, poručio je u jednoj raspravi na društvenim mrežama prije nego što je postao dogradonačelnik. Kako su se gradski oci ispričavali za te objave, tako su se ispričavali i za sukob na parkiralištu u Splitu. Tada je Ante Piplović kao šef RV-a u Javnoj upravi Športski objekti upitao dogradonačelnika o otpuštanju čistačice, a na to mu je Ivošević uputio prijetnje tvrdeći da će mu pobrojati cijelo obiteljsko stablo.

Obiteljsko stablo u jeku kampanje za lokalne izbore brojalo se i Puljku pa je u jednom trenutku medijski prostor preplavila snimka sa svadbe održane 1994. godine, a na kojoj tada 25-godišnji Puljak kao kum pjeva ustaške pjesme. Puljak je to pravdao mladošću, tvrdeći da se od tada promijenio. Promjena na njemu možda i jest vidljiva, no ako je vjerovati nezavisnom vijećniku Anti Franiću, Puljak u politiku nije donio ništa novo. Naime, Franić je splitskog gradonačelnika prije nekoliko mjeseci optužio da pogoduje privatnoj tvrtki Rheos. “Nevjerojatna je odluka gradonačelnika i njegovih suradnika da od svih direktora gradskih tvrtki i ravnatelja javnih ustanova mailom zatraži popis kojim se ovlašćuje tvrtka Rheos kao jedini posrednik za osiguranje svih vrsta rizika kod osiguravajućih društava, a koji će posredovati u osiguranju cjelokupne gradske imovine i svih tvrtki u vlasništvu Grada Splita”, poručio je Franić na društvenim mrežama. Prema njemu, Puljak je zloupotrijebio položaj i ovlasti jer je procijenjena vrijednost polica osiguranja za kompletnu gradsku imovinu i imovinu tvrtki u vlasništvu grada oko 15 milijuna kuna, a time je Puljak privatnoj tvrtki pružio mogućnost da od provizije uprihodi više od dva milijuna kuna, što je prema njegovim riječima trebao ispitati i DORH. Kada se govori o bračnom paru Puljak, treba podsjetiti da su oni u politiku ušli preko stranke Pametno, koja je svojedobno zbog njih dvoje nosila stigmu obiteljske stranke.





Krhka koalicija

Da priča bude zanimljiva, svojedobno se kao jedan od donatora te propale stranke navodila i bivša HDZ-ova ministrica Martina Dalić. Stranka je osnovana u lipnju 2015., a u jednom trenutku činilo se da bi stranka Pametno na parlamentarne izbore u studenome iste godine mogla izaći s Mostom Bože Petrova, međutim, uskoro je objavljeno da se od te suradnje odustaje. Na prijevremene parlamentarne izbore koji su se te godine održali 11. rujna izašli su u svim izbornim jedinicama, a u medijima u kojima su bili intenzivno popraćeni Pametno se najavljivalo kao najveće iznenađenje izbora. Od tog iznenađenja na koncu nije bilo ništa, ali je ostao zabilježen skup GOOD inicijative koju financira Soros, a obilato ju je financirala i Vlada Zorana Milanovića.

Na tom predizbornom sučeljavanju grčevito se hvalila Milanovićeva koalicija, ali i stranka bračnog para Puljak. U to vrijeme Puljak je tvrdio da njegova stranka planira izbaciti vjeronauk iz škola, a slične stavove iznosila je i njegova supruga Marijana, koja je inače rođena u Splitu. Diplomirala je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje također u Splitu te se nakon toga zaposlila u tvrtki SWING informatika, potom prelazi u Societe Generale Splitsku banku, gdje je radila kao direktorica odjela, što joj se tijekom kampanja često spočitavalo te se tvrdilo kako iza nje stoji bankarski lobi.

Politikom se supruga Puljak počela baviti 2010., kada je postala šefica splitskog Gradskog kotara Žnjan. Nakon toga osniva Inicijativu za pametne ljude i pametan grad, a tri godine poslije na izbore izlazi kao nositeljica kandidacijske liste grupe birača te ulazi u GV Grada Splita uz osvojena četiri vijećnička mjesta. Nakon toga osniva stranku Pametno, koja je u međuvremenu prerasla u Centar, u kojem im se pridružila Dalija Orešković. Oni koji Puljkove pamte s početka političke karijere reći će kako je Ivica od početka ono što je, staložen i smiren tip čiji su politički i životni stavovi jasni, s druge strane, suprugu Marijanu na kotarskim izborima podržavali su navodno čak i lokalni župnici s kojima je imala odlične odnose. Od kotara i osnovne škole u splitskom Pazdigradu sve je počelo (ta škola u Splitu smatra se njihovim projektom), nastala je stranka Pametno i politička karijera bračnog para Puljak, s tim da treba podsjetiti da Marijana ni jednom nije realizirala svoje ambicije kao kandidatkinja za splitsku gradonačelnicu. Bez obzira na to, upravo je ona predvodila stranku i bila aktivna u Gradskom vijeću, dok se Ivica za to vrijeme fokusirao na znanost, njegov najpoznatiji projekt odnosno pronalazak Higgsova bozona, odjeknuo je i u međunarodnim znanstvenim krugovima, a prve ozbiljnije političke korake ostvario je na pretposljednjim parlamentarnim izborima, kada je u Zagrebu dobio pozamašan broj glasova koji su mu osigurali ulazak u Sabor.









O obožava kontrolu

No otkako je na posljednjim izborima u Sabor ušla Marijana Puljak, prati je glas osobe s kojom je teško surađivati i koja je uspješna uglavnom u rastjerivanju suradnika. Na samom početku njezina saborskog mandata raspala se stranka Pametno. Marijana je, naime, u Sabor ušla priključujući se Stranci s imenom i prezimenom, a potom je s Dalijom Orešković i njezinom strankom Start osnovala Centar. Njezin angažman nije dobro primljen u Stranci s imenom i prezimenom koju je odmah napustila nekolicina članova iz šibenske županije. Potpredsjednica Pametnog podnijela je ostavku ocijenivši da će Pametno uskoro otići u povijest neuspjelih trećih opcija, a Puljak je tvrdila da joj je savjest čista, a obraz neukaljan, što ponavlja i sada usred političke krize u Splitu. Situacija se zakomplicirala kašnjenjem unutarstranačkih izbora za koje su članovi Pametnog tvrdili da se odvijaju nedemokratski, supruga Puljak razišla se sa stranačkom bazom u Dalmaciji i primila se Centra u kojem je ostala sama s Orešković. Od te opcije vrlo su se brzo distancirali ljudi poput Davora Nađija i Darija Zurovca iz Fokusa. Marijana Puljak i Dalija Orešković i sada se drže zajedno. Iako je tvrdila da se ni ona ni Ivica neće kandidirati na lokalnim izborima, Puljak je na tim istim izborima odnio pobjedu. Prijatelji Marijanu Puljak opisuju kao ženu koja obožava kontrolu, ona je ta koja drži sve konce u rukama, a na njezinu inicijativu Puljkovi su navodno tijekom trzavica u Pametnom sve one koji su napustili stranku obrisali s liste prijatelja na Facebooku, šaljući im e-poruke kako duguju članarine.