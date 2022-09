IMAMO ‘NOVOG DESNIČARA’! Obiteljski rat za Pantovčak: Jandroković je po Milanovićevom modelu krenuo na – Milanovića!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Odvažno i bez dlake na jeziku predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio je na provokacije iz susjedne Srbije u kojoj političko vodstvo već neko vrijeme huškačkom retorikom izaziva zgražanje hrvatske javnosti. Najprije su Srbi još početkom ljeta najavili podizanje optužnice protiv hrvatskih vojnih pilota, krajem kolovoza to je i potvrđeno, te je još jednom potvrđena njihova problematizacija Oluje. Osim što Srbi problematiziraju Oluju, nedavno se problematičnim pokazao i pokušaj njihova predsjednika Aleksandra Vučića da u privatnom aranžmanu posjeti našu zemlju, odnosno Jasenovac, što mu, dakako, iz sigurnosnih razloga nije odobreno pa su “komšije” iz Beograda Plenkovićevu vladu gotovo uglas nazivale ustaškom, prozivajući i premijera i ministre i Zorana Milanovića, ali i generala Antu Gotovinu koji time nije želio prljati ruke.

Da pristaje na Vučićev igrokaz u vrijeme kada cijela Europa strahuje od gladi i energetske krize, potvrdila je pak srpska premijerka Ana Brnabić, poručujući ovih dana da hrvatsko političko vodstvo sada i službeno prijeti njezinoj zemlji tvrdnjom da će blokirati europski put Srbije, o čemu Plenković doista i razmišlja ako se nastave nizati optužbe na račun hrvatskih pilota, ali i generala, što se već najavljuje. Najavljuje se u vladajućim redovima potencijalni sukob s koalicijskim partnerom SDSS-om, ali Jandroković nije netko tko će se zbog toga suzdržavati, štoviše, upućeni tvrde kako mu konflikt sa srpskom premijerkom ide na ruku jer se predsjednik Sabora polako priprema za predsjedničke izbore na kojima bi, kako zasad stvari stoje, trebao braniti boje svoje stranke i suprotstaviti se predsjedniku Milanoviću s kojim godinama ratuje premda su obiteljski povezani.

Pobjednički put

Oni koji dobro poznaju omjere snaga u HDZ-u tvrde da je Jandroković nakon Plenkovića najutjecajniji član stranke, a naglašavaju i da postoji mogućnost da su on i premijer postigli dogovor prema kojemu bi Plenković nastavio voditi Vladu i u idućem, odnosno trećem mandatu, dok bi se Jandrokovićeve ambicije zadovoljile kandidaturom na predsjedničkim izborima na kojima se on, nakon svega što je u političkoj areni prošao, nada pobjedi. Na taj potencijalno pobjednički put Jandroković je očito krenuo spreman pa je tvrdnjom da će Zagreb koristiti pregovore Srbije za pristupanje EU-u kako bi poslao poruku da neće tolerirati stvari poput optužnice protiv hrvatskih pilota za Petrovačku cestu poentirao u očima hrvatske desnice koja nije pretjerano sklona njegovu šefu Plenkoviću.





Ta Jandrokovićeva retorika slična je onoj kojom se posljednjih mjeseci služi novi desničar Zoran Milanović, no izgleda da su i Milanović i Jandroković vrlo dobro uočili prazan prostor na desnici koja je na prošlim predsjedničkim izborima glasala za Miroslava Škoru koji više nije politički aktivan, a za kojim je ostao velik i dubok birački bazen iz kojega valja zahvatiti ono što se zahvatiti da. “Jedna članica EU-a usuđuje se javno reći da, ako tražite pravdu za ubojstvo srpske djece, jer četvero je tamo pobijeno, starosti od šest do 13 godina, da zbog toga ne možete biti dio EU-a. To je vladavina prava? To su europske vrijednosti? I nije vas sramota to reći otvoreno”, napisala je Brnabić na Twitteru odgovarajući Jandrokoviću koji je uz ostalo svima u Srbiji poručio da se pogledaju u ogledalo.

Nije Brnabić predsjedniku Sabora ni na to ostala dužna, dala mu je do znanja da se pogledala u ogledalo i shvatila da mora tražiti pravdu za pobijenu djecu, djevojke i starce na Petrovačkoj cesti u kolovozu 1995. godine. “A što vi vidite kada se pogledate u ogledalo? Čovjeka koji brani i slavi ubojice djece, djevojaka i staraca? Vaši heroji pobili su nenaoružane ljude, u bijegu, iz zraka”, napisala je premijerka Srbije uz opasku da se njezina zemlja okrenula budućnosti te je Jandrokoviću poručila da i on počne gledati u budućnost kako bi mu bilo lakše.

Ideološko opredjeljenje

Svoje poruke na društvenim mrežama Brnabić je završila postavljajući pitanje kada će se steći uvjeti da Vučić posjeti najveće mjesto stradanja srpskog naroda, odnosno Jasenovac, napomenuvši da Beograd još čega odgovor na najavu službenog posjeta.

“Hoćete li uspjeti smoći snage da osigurate predsjedniku Srbije da stavi cvijet na mjesto stratišta desetaka i stotina tisuća najbrutalnije pobijenih Srba, Židova i Roma od ustaškog režima NDH? Počnite gledati u budućnost, bit će vam lakše”, poručila je Brnabić Jandrokoviću praktički u isto vrijeme kada su beogradski mediji objavili najavu odvjetnika preživjelih iz kolone na Petrovačkoj cesti da će Tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu podnijeti novu kaznenu prijavu za isto djelo za koje se terete četvorica pilota. Kaznena prijava s pisanim dokazima, prema riječima odvjetnika Dušana Batića, trebala bi biti podnesena protiv admirala Davora Domazeta Loše, načelnika Obavještajne uprave Glavnog stožera HV-a u Oluji, a najavljene su i prijave protiv brigadira Ilije Maričića, pomoćnika načelnika Glavnog stožera zaduženog za uporabu ratnog zrakoplovstva. Na srpskom popisu našao se i general Pavao Miljavac, i to kao šef Operativnog tima A u Glavnom stožeru u vrijeme obaju zločina na komunikaciji Bosanski Petrovac – Ključ i u Svodni.

Na ove najave iz Srbije Jandroković ne misli gledati šutke, štoviše, spreman im je, kako kažu njegovi suradnici, još snažnije uzvratiti i to je, pita li se HDZ-ovce, nešto što je odavno trebalo učiniti, ali i nešto što je uz Jandrokovića snažno trebao poručiti naš ministar vanjskih poslova Grlić Radman, koji, doduše, uglavnom djeluje u Plenkovićevoj sjeni. Iz Plenkovićeve sjene zato se nastoji izvući Jandroković koji je uvijek pazio da po svojem ideološkom opredjeljenju bude umjeren, ali da nikada ne ode preduboko prema lijevom centru, što se Plenkoviću često događa.

Vlastita mreža

Tu Jandrokovićevu ideološku umjerenost podjednako cijene i na HDZ-ovoj desnici i među onima kojima su skloni toj Plenkovićevoj takozvanoj politici centra. Gdje god da Jandrokovića svrstali, jedno je sigurno – on je na posljednjim parlamentarnim izborima, u svojoj kritičnoj drugoj izbornoj jedinici, pokazao da zna i umije dominirati i među desničarima jer su mu baš u toj jedinici konkurirali Miroslav Škoro i Nino Raspudić. Njihovoj kandidaturi unatoč, Jandroković je u svojoj jedinici osvojio najviše preferencijskih glasova. Kako bi zadržao kontinuitet i ostao u političkom vrhu, Jandroković je od Plenkovića prihvatio ponudu da preuzme vođenje Sabora, što ga je dovelo do vrha ljestvice najpopularnijih političara u državi.









O njemu s respektom govore i njegovi stranački kolege, ali i kolege iz oporbe koji smatraju da on korektno i profesionalno odrađuje svoj posao. Dugo se Jandroković mučio s time što ga prati nadimak Njonjo, to je stigma koje se na sve moguće načine nastojao riješiti, koja ga je godinama opterećivala, a kako se s time nije mirio, tako je angažirao tim s kojim je jedno vrijeme intenzivno radio pa je uvjeren da je Njonjo sada doista miljama daleko iza njega. Nadimak je dobio zbog toga što je u HDZ-u ostao i nakon što se niz predsjednika izmijenio na čelu te stranke, no Jandroković u tome osobno nikada nije vidio problem jer se nije vezao ni za jednoga šefa stranke, nego za samu stranku s kojom je prošao brojne uspone i padove. Oteo se Jandroković od te neugodne stigme, a u HDZ-u je i izvan vlastite baze u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji stvorio vlastitu mrežu, ponajviše među direktorima državnih tvrtki i javnih poduzeća.

Kako ističu naši sugovornici, predsjednik Sabora rado je viđen gost na stranačkim susretima i skupovima, a uz to što je svoje kadrove prerasporedio po Hrvatskoj pošti, Plinacru i INA-i, u prilog mu ide i to što je svoju mrežu izgradio i na Hrvatskoj radioteleviziji, što bi mu svakako moglo biti od koristi ako se doista odluči kandidirati na predsjedničkim izborima na kojima je i on spreman demonstrirati svoj karakter koji je posve suprotan od onoga kako ga se u javnosti percipira.

Vjerni saveznik

Jandroković je, prema riječima njegovih prijatelja, susretljiv tip, kojemu nije previše naštetila ni afera s Državnim nekretninama, koja je vrlo brzo pala u zaborav, možda ponajviše zbog toga što se njome htjelo diskreditirati premijera Plenkovića. Susretljivost je predsjednik Sabora demonstrirao i kada je razmišljao o odlasku iz politike jer je tada poslovne planove kovao s mladim Ivanom Račanom. Ti poslovni planovi pali su u vodu kada je nakon Tomislava Karamarka, s kojim se nikada nije slagao, HDZ preuzeo Plenković koji je u Jandrokoviću prepoznao vjernog saveznika. Danas Plenković i Jandroković imaju korektan odnos, a njegove velike ambicije Plenković je umirio time što mu nudi da se kandidira na idućim predsjedničkim izborima kako bi eliminirao mogućnost da ga Jandroković kao protukandidat dočeka na idućim stranačkim izborima, i to uz potporu onih koji tvrde da je predsjednik Sabora ozbiljno politički sazrio te da njegovo vrijeme tek dolazi.