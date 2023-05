ILI RAZVOD ILI NAGODBA! Ostavili je HDZ-ovci, prijeti joj i muž: Obiteljski problemi Gabrijele Žalac postali su Plenkovićeva noćna mora

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Ili razvod ili nagodba, ultimatum je to koji je navodno nedavno Mario Žalac postavio svojoj supruzi i bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijeli Žalac, koja se u središtu skandala našla nakon što se softverom koji je nabavljala tijekom ministarskog staža odlučio pozabaviti Ured europskog javnog tužitelja jer je, dakako, riječ o njihovu novcu.

Dobro je poznato da je ovo slučaj zbog kojeg su se, osim Žalac, u središtu skandala našli i DORH i USKOK, odnosno glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek i donedavna ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić, zbog toga što se u međuvremenu doznalo da je USKOK mjesecima u ladicama držao i stopirao istragu protiv ove nekoć utjecajne HDZ-ovke koja je svoju moć bazirala na prisnosti s premijerom Andrejem Plenkovićem. Nije tajna ni to da je Plenković uz kolegicu Žalac bio kroz sve njezine afere, pa i onda kada je izašla iz Remetinca. Tijekom tog boravka i ulaska u zatvorenički život Žalac je bila shrvana, neprestano je plakala i prilično je teško podnosila slom vlastitog života koji joj se odvijao pred očima.

Pet godina uvjeta

Nije to nimalo čudno onima koji su imali prilike upoznati bivšu ministricu dok je žarila i palila Plenkovićevom vladom. Takvi se Žalac prisjećaju kao žene koja je pucala od energije i samopouzdanja, ali i žene koja je uživala u svojoj moći. Sve je to palo u vodu i prije privođenja, mnogi kolege iz HDZ-a okrenuli su joj leđa, a afere i politički slom za Žalac su bolni i utoliko što dolazi iz relativno male sredine, iz Vinkovaca, pa je ondje među svojim sugrađanima pod dodatnim povećalom, što se odrazilo i na njezinu obitelj i djecu, na njezinu egzistenciju, a po svemu sudeći i na brak. Kada je suprug stavio karte na stol, bivša ministrica se slomila do kraja, tvrde naši dobro upućeni sugovornici.





Iako je u početku odbijala ideju o nagodbi, s vremenom je navodno shvatila da je samo njezina obitelj u teškim trenucima ostala uz nju, premijer Plenković možda i jest podosta toga obećavao, ali sve i da hoće, on Gabrijeli Žalac ne može pomoći jer njezin slučaj češljaju europski tužitelji koje ne zanimaju ničije titule i pozicije. Dakle, Žalac je ostala sama sa sobom i spoznala da sama sebi može pomoći, tumače naši sugovornici koji tvrde da se bivša ministrica nedavno nagodila s europskim tužiteljima.

Prema toj verziji priče, koju nam je potvrdilo više neovisnih izvora, Žalac je dobila godinu i pol dana zatvora te pet godina uvjetno, a ako je tomu tako, i ona je europskim tužiteljima morala otkriti podosta pikanterija i zanimljivosti zbog kojih bi uskoro mogla uslijediti nova uhićenja. O novim uhićenjima svojedobno je progovarala europska tužiteljica Tamara Laptoš, a premijer Plenković tvrdio je kako njezine riječi nije čuo i kako njima nije opterećen. Ono što je Plenković ipak trebao i mogao čuti jesu riječi koje mu je Žalac uputila na njihovim tajnim sastancima, na kojima mu je dala do znanja da će za sobom povući pola Vlade ako progovori.

Nemoguća misija

Prema jednoj verziji priče, zbog toga što je Žalac progovorila premijer Plenković u lipnju ove godine i odlazi na svjedočenje u Ured europskog tužitelja, no dok jedni u HDZ-u tvrde da premijer onamo ide isključivo u svojstvu svjedoka, u drugom dijelu HDZ-a pojavili su se strahovi da bi premijer Plenković onamo mogao stići i s otvaranjem istraga i optužnica. Nije čudno što HDZ-ovci strahuju od takvih scenarija s obzirom na to da su sve svoje nade položili na Plenkovića s kojim su planirali izaći na još jedne parlamentarne izbore i zadržati vladajuću poziciju, što bi u tom slučaju bilo neprovedivo bez obzira na to što su Hrvati inače skloni tolerirati HDZ-ove afere.

Kada je o samoj nagodbi riječ, ona zasad službeno nije potvrđena, a službene verzije nema ni za priču o tome da je Marušić otišla s čela USKOK-a nakon što se za njezin odlazak interveniralo iz vrha HDZ-a, i to zbog toga što se s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac dogovorila za nagodbu. Nagodbe su u svakom slučaju problematične za vrh HDZ-a, a po svemu sudeći i za premijera Plenkovića. Da se primjerice Ana Mandac nije nagodila, ministar graditeljstva možda bi još bio Darko Horvat, no kako je njegova nekadašnja pomoćnica iz prvog resora, odnosno iz Ministarstva gospodarstva propjevala, tako se Horvat našao na popisu USKOK-ovih optuženika, ali i na popisu Plenkovićevih bivših ministara.

I Horvat je, baš poput bivšeg ministra rada Josipa Aladrovića, jedan od onih koji svoju obranu tek trebaju početi iznositi, što će oni reći i mogu li ikoga povući za sobom, nije poznato, ali se zato zna da dobar dio vladajuće stranke strahuje od istine koju bi mogla iznijeti Žalac, a jednako tako i od istine koju je najavila bivša kninska kraljica Josipa Rimac. Zna se da se i premijera Plenkovića spominjalo u prepiskama između Žalac i Rimac, a zna se i da se u ovom konkretnom slučaju, aferi Softver, raspetljava sumnjiva nabava računalnog programa za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a.

Europski planovi

U tom slučaju tužiteljstva EU-a, osim Žalac, optužen je i nekadašnji šef SAFU-a, agencije koja nadzire trošenje novca iz Europske unije, Tomislav Petric te poduzetnici Marko Jukić iz tvrtke Ampelos i Mladen Šimunac, konzultant koji se smatra bliskim ministrici Žalac. Europski tužitelji tvrde da je cijena softvera bila nerealna. Žalac ga je platila 12,9 milijuna kuna, odnosno 1,73 milijuna eura, iako su vještaci utvrdili da realna cijena iznosi oko 2,7 milijuna kuna odnosno 360 tisuća eura. Šimunac i Jukić iznos su podigli čim je uplaćen pa europsko tužiteljstvo zaključuje kako je proračun Europske unije ovim manevrima oštećen za najmanje milijun eura, dok je hrvatski proračun oštećen za gotovo 300 tisuća eura.









Velika je to afera, a mnogi se pitaju kako je moguće da je toliki novac pronevjeren samo uz asistenciju Žalac pa se spekulira da je ona pomagače morala imati i u vrhu Vlade. Uostalom, za ove korekcije cijena trebalo je mijenjati proračun pa se s time mogao upoznati i bivši ministar financija Zdravo Marić, ali i premijer Plenković preko čijeg ureda idu sve nabave. Samo je iz toga jasno zbog čega je slučaj Žalac neugodan za premijera Plenkovića, a Softver je samo jedna od afera iz njezina ministarskog mandata. Pitanje je što će se tek otkriti iz suđenja u slučaju Rimac i u optužnicama u kojima se njih dvije preklapaju.

Ako je točno da se Žalac nagodila, kao što se to sve ozbiljnije govori po HDZ-u, neugodnosti za vladajuću stranku tek slijede, to bi ujedno moglo utjecati i na velike premijerove europske planove jer mu je korupcija koja je premrežila njegovu vladu već sada nanijela reputacijsku štetu. Upućeni tvrde da ni bivša njemačka kancelarka Angela Merkel nije zadovoljna onime što vidi u Plenkovićevu timu te da on zbog količine korupcije u vladajućim redovima, kao i zbog pronevjere europskog novca ne uživa njezinu potporu kao prijašnjih godina.

Sve se mijenja

Među nezadovoljnicima u vladajućim redovima tvrdi se da Plenković planira otići u Europu odmah nakon parlamentarnih izbora, iako i ondje gubi utjecaj pa će nastojati uloviti posljednji vlak, ako mu i te planove ne poremete nove afere i uhićenja. Plenkoviću je u planu da HDZ na parlamentarnim izborima osvoji barem relativnu pobjedu kako bi nekomu drugomu mogao prepustiti posao sastavljanja Vlade odnosno poziciju mandatara te otići na neku europsku poziciju koju, doduše, treba i dogovoriti. Ako doista misli graditi svoju europsku karijeru, Plenković mora otići već nakon idućih izbora jer će nakon još četiri godine mandata to biti teško provedivo, a on pak razmišlja kako otići s hrvatske političke scene a da ne ispadne da je pobjegao.









Dok on razmišlja, imidž mu se zbog sile afera koje se prepričavaju i po Europskoj komisiji i po diplomatskim krugovima urušava, u Europskoj pučkoj stranci navodno sve manje računaju na Plenkovića pa iako on još uživa potporu Ursule von der Leyen, u vrhu pučana njegova je pozicija pod upitnikom. Sve su to, doduše, teorije koje valja uzeti s rezervom, Plenković još u Hrvatsku uspijeva dovući europske milijune, Hrvatsku je uveo u Schengen, odnedavno se koristimo i eurom, te je on time zaokružio sve svoje europske planove. A može li doista sve njegove europske i hrvatske političke planove poremetiti navodna nagodba bivše ministrice i njegove prijateljice Gabrijele Žalac, vidjet ćemo.