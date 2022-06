HRVAT SLAO CVIJEĆE VUČIĆU I ISPRIČAVAO SE! Naš marketinški mag ide u bitku protiv Hrvata u BiH: Radio je sa svima, a sada daje ruku i Izetbegoviću

Autor: Mirjana Tucak / 7dnevno

Nakon neuspješnog izleta u Srbiju, gdje je pokušao srušiti predsjednika Aleksandra Vučića vođenjem kampanje nekih marginalnih stranaka i novokomponiranih inačica zagrebačkog Možemo, i nakon doživljenog debakla počela se rušiti predodžba o velikom stručnjaku za politički marketing iz Hrvatske, Borisu Maleševiću.

Kao što je poznato, Aleksandar Vučić je izbore u Srbiji, unatoč tome što je u jeku kampanje izlazio iz hladnjaka te unatoč ogromnom naprezanju Borisa Maleševića koji je u svoj posao uložio velik trud i mnogobrojne godine radnog iskustva, dobio s dosad najvećom razlikom, tako da je praktički postao apsolutni gospodar Srbije.

Kako mu je posao u Srbiji neslavno završio, Malešević se hitno prebacio na novi projekt. Tako će na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini raditi na kampanji Bakira Izatbegovića i njegove Stranke demokratske akcije, a o srpskim izborima sam je rekao kako se u Beogradu sastao s bivšim srpskim predsjednikom Borisom Tadićem, ali da nikakav ugovor nije potpisan i da se ništa nije radilo na tome, točno je da određeni kontakti postoje, a sve ostalo je konstrukcija srpskih tajnih službi.





Najbolji marketing Boris Malešević ipak je napravio sam sebi te se u medijskom prostoru za njega govori da radi čuda u kampanjama. Istina je možda sasvim drugačija od imidža zasnovanog većinom na uljepšanom prikazu i poluistinitim događajima koje je uglavnom plasirao sam Malešević.

Cijena iz afekta

Da igrom slučaja kod nas postoji kodeks ponašanja u političkom marketingu, onda Malešević ne bi bio dugo u tome poslu, jer ako radite za jednoga klijenta više od dvadeset godina i znate sve njegove tajne, kao što je Malešević radio za SDP i pokojnog Ivicu Račana, i onda odete k drugom klijentu, glavnom suparniku u političkoj areni, HDZ-u, i budete dio kampanje samo da naštetite svomu dugogodišnjem klijentu, u normalnom društvu izgubili biste licenciju, a prije svega povjerenje na tržištu. No on je uvijek spreman reći da se ponašao kao profesionalac te da isporučuje ono što mu klijent naruči.

Kako smo već pisali, Malešević je u Srbiji imao zadatak srušiti Vučića i kada je u tome propao, kako doznajemo iz povjerljivih izvora, navodno se na sve moguće načine pokušao ispričati krugu ljudi oko Vučića pa je čak slao cvijeće u kabinet novog predsjednika. Je li na tu ispriku imao utjecaja i prvi Srbin u Hrvatskoj Milorad Pupovac, zasad nismo uspjeli doznati, ali Malešević i Pupovac su u dugogodišnjim prijateljskim odnosima i sigurno Pupovcu nije bilo drago što Malešević kao hrvatski Srbin ruši Vučića s kojim je Pupovac u više nego korektnim odnosima.

Dobro upućeni u rad Borisa Maleševića govore da ga je jednostavno prebacio ego i pohlepa za novcem, do te mjere da je umislio da on kreira političke procese i da te svoje neprocjenjive usluge treba masno naplatiti, a sam je jednom prilikom za sebe rekao da cijene daje iz afekta pa tako jedna stvar može stajati pet, deset ili milijun kuna.

Tko je uopće Boris Malešević koji tvrdi da je završio umjetničku akademiju, a da nitko još nije vidio tu diplomu? Ako je vjerovati njegovim prijateljima, marketinški stručnjak nikada nije diplomirao.

Nije ga podnosio

Malešević je radio kao grafički urednik u tjedniku Saveza socijalističke omladine Hrvatske, Poletu, a poslije u političkom tjedniku Danas, pa ga je zbog tih referencija na marketinško-političku pozornicu doveo Ivica Račan. U dugogodišnjoj suradnji sa SDP-om sve je to veoma dobro naplatio preko raznih kampanja kada je Ivica Račan bio premijer.









Suradnju sa SDP-om nastavio je i poslije, kada je stranku preuzeo Zoran Milanović, premda to više nije bio odnos kao s Račanom jer mu Milanović nije vjerovao i smetalo mu je što je Malešević stalno podizao cijene svojih usluga. Ondašnji predsjednik Vlade Zoran Milanović držao ga je samo zbog odnosa sa sinom Ivice Račana, Ivanom Račanom, s kojim Malešević ima poslovne odnose.

Kako Milanović nije više htio davati novac Maleševiću, on se okrenuo pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću koji mu je ponudio izdašan honorar za svoju predsjedničku kampanju.

No zagrebački gradonačelnik novac je bacio uludo, Malešević ga nije doveo do Pantovčaka iako je potrošio ogroman novac na predizbornu kampanju, što se Malešviću ipak isplatilo jer je Bandić ipak ušao u drugi krug. Cijeli budžet za Bandićevu predsjedničku kampanju išao je preko Maleševićevih tvrtki i bio je predmet istrage USKOK-a. Zbog spornih donacija i netransparentnog trošenja u kampanji mnogi su iz Bandićeva kruga završili u zatvoru, ali te se sudbine Malešević nekim čudom spasio. Zli jezici su govorili je on bio izvor informacija o drugim protagonistima tih malverzacija.









Neslavno završena kampanja za Milana Bandića uzdrmala je Maleševića, ali nije posustao, nego je preko HDZ-a odlučio zadržati mišljenje javnosti kako je on uspješan mag političkog marketinga. Tako je u medije pustio informacije da je on HDZ doveo na vlast svojim sloganom “Vjerodostojno”, a u kampanji koju je vodio Miljenko Manjkas on je bio zadužen samo za grafička rješenja.

Sve to Maleševićevo lažno predstavljanje shvatio je tim u SDP-u oko Davora Bernardića te su mu se zahvalili na suradnji, a on je navodno odmah bez ikakvih moralnih načela otišao u HDZ i otkrio im sve slabe točke SDP-a. Malešević je jednom prilikom rekao da mu u SDP-u nikad nisu zamjerali rad za HDZ, nego da mu je to samo podiglo cijenu na Iblerovu trgu.

Projekt Gotovac

Novi unosan posao iskusni grafičar je pronašao u predsjedničkoj kampanji Zorana Milanovića, gdje se opet medijski pokušao nametnuti kao netko tko vodi Milanovićevu kampanju za predsjednika, što zapravo nije bilo točno.

Niti je istinito da je Malešević autor slogana “Predsjednik s karakterom”. Taj je slogan izreklo nekoliko ljudi oko Ivana Račana, dakle nije ni Ivan Račan autor toga slogana, a Malešević se prema nekim tvrdnjama samoinicijativno nametnuo kao autor slogana, što je i objavljeno u medijima, dok je njegova uloga u kampanji Zorana Milanovića za predsjednika zapravo bila minorna.

Nakon predsjedničkih izbora ponovno se vratio HDZ-u, a i sam je više puta rekao kako mu je najlakše raditi sa SDP-om i HDZ-om jer ih poznaje dugi niz godina, dok mu se s manjim i novim strankama poput Domovinskog pokreta ne da raditi jer mu se ne da početnike sve učiti ispočetka. Tako se po nalogu HDZ-a upustio u lokalne izbore za splitskoga gradonačelnika, radio je na kampanji Vice Mihanovića u kojoj za stranku nije postigao gotovo nikakav uspjeh, dok je sam ostvario solidan profit, iako nije potvrdio reputaciju čovjeka koji spašava propale kampanje.

Novi pokušaj vraćanja SDP-u projekt je Viktor Gotovac, kojemu je Malešević mentor i kojega je nagovorio na vraćanje Trga maršala Tita na današnji Trg Republike. Gotovčev kapacitet mogao se vidjeti u promotivnom članku jednoga dnevnoga lista u kojem je rekao da on zapravo i nije političar.

Taj isti Gotovac je predsjednik zagrebačkog SDP–a i političar koji upravo s Titom pokušava depolarizirati platformu Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića kojemu zbog lošeg upravljanja gradom svakodnevno pada rejting pa mu još samo fale problemi koje bi mu mogao donijeti pokojni maršal, a s Titom je Gotovac krenuo i na Peđu Grbina koji je svojim raskolom u stranci i posvemašnjom letargijom doveo SDP na niske grane. Malešević je umislio da može dovesti Gotovca za predsjednika SDP-a pa bi preko njega ponovno dobio unosne stranačke poslove. Samo što Boris Malešević ima mali problem kada sugerira Viktoru Gotovcu da javno govori da nije političar dok s druge strane želi biti predsjednik političke stranke.

Sve te akrobacije s Bandićem, Vicom Mihanovićem, HDZ–om te raznim kampanjama preko ministarstava stvorili su od Maleševića vrlo imućnog čovjeka.

Nebo je granica

Njegovo bogatstvo navodno se mjeri u milijunima eura, pa je trenutno vlasnik dviju ekskluzivnih vila u Istri, od kojih se svaka procjenjuje na višemilijunske iznose u eurima. Za sebe voli reći da puno vremena provodi u Istri i da se već pomalo osjeća kao pravi Istrijan.

Te vile iznajmljuje turistima veće platežne moći, a cijena im je više tisuća eura tjedno.

Vlasnik je stanova u Zagrebu procijenjenih na milijunske iznose, a u partnerstvu je i sa Slobodanom Ljubičićem Kikašem s kojim ima niz poslovnih projekata.

Najnovija epizoda u djelovanju Borisa Maleševića posebno je intrigantna jer zadire u strateške interese hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Tako sada Boris Malešević, na poziv Bakira Izetbegovića, za predstojeće izbore radi kampanju protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje se predsjednik Zoran Milanović iz petnih žila bori za prava Hrvata kako bi postali ravnopravan narod u okviru Federacije i jedinstvene BiH.

Bakir Izetbegović i SDA našli su saveznika u hrvatskom Srbinu Borisu Maleševiću koji će raditi protiv interesa hrvatskog naroda u Federaciji BiH kako bi Bošnjaci uz pomoć marketinške kampanje ponovno izabrali hrvatskog predstavnika u Predsjedništvo upravo kao što je izabran Željko Komšić.

Jedina nada Hrvata u susjednoj državi je ta da će na predstojećim izborima Boris Malešević biti jednako tako uspješan kao i u rušenju Aleksandra Vučića i postavljanju Vice Mihanovića za splitskoga gradonačelnika.