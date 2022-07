HOĆE LI PAPA FRANJO ODSTUPITI? Svetog Oca više mrze neki katolici nego svi muslimani i protestanti zajedno

Autor: Silvana Tomaševski / 7dnevno

Neka to kaže onaj odozgo. Tim je riječima papa Franjo odgovorio na novinarsko pitanje glavne urednice argentinske državne novinske agencije Telam, Bernarde Llorete, nakon što ga je priupitala “hoćemo li još dugo imati papu Franju”. Prema novinarima koji pomno prate zbivanja u Vatikanu, papa Franjo tim je kratkim odgovorom dao naslutiti da u doglednoj budućnosti nema namjeru odstupiti sa svoje dužnosti. Iako se nerijetko u medijskom prostoru na globalnoj razini spominje njegovo umirovljene, papa je danas jednako aktivan i jednako sveprisutan kao i prvoga dana svoje papinske službe. U intervjuu od sat i pol vremena papa je i sada progovorio o krizama i o tome kako mu se ne sviđa ono što se događa posljednjih godina. Posve razumljivo, dotaknuo se i pandemije koronavirusa te je rekao kako podatak da za Afriku nema dovoljno cjepiva govori da interes nije bio zaštititi čovječanstvo, nego da se radilo o nekakvim drugim interesima.

Borba za mlade

Već spomenuta novinarka papu Franju podsjetila je na njegove tvrdnje da se iz kriza na izlazi na način na koji si ušao, nego si ili bolji ili lošiji, a papa Franjo na taj se njezin podsjetnik nadovezao tvrdnjom da iz krize nije moguće izaći sam: “Ili izlazimo svi, ili ne izlazi nitko”, rekao je te naglasio da je u krizi cijela civilizacija, a iz nje je moguće izaći isključivo gradeći pravedno, bratsko društvo, zbog kojega je napisao encikliku Laudato si po kojoj se ekologija ne bi trebala odvajati od socijalne problematike i razvoja. “Ako mladi nisu protagonisti povijesti – frigani smo jer su oni sadašnjost i budućnost”, poručio ja papa iskazavši žaljenje zbog toga što se mladi ljudi klone politike jer ih odbijaju korupcija i kriminal. Zabrinut je papa zbog situacije u Ukrajini, a ono čemu svjedočimo na teritoriju te zemlje opisuje kao Treći svjetski rat na rate. Papa je ponovno napomenuo da u Ukrajini svjedočimo istom onomu čemu smo svjedočili u Ruandi prije 25 godina, ili pak u Siriji posljednjih deset, u libanonskim unutarnjim borbama – dakle rat traje već dulje vrijeme. “Rat je svakodnevna okrutnost, u ratu se ne pleše menuet, nego se ubija, a postoji cijela struktura prodaje oružja koja potiče rat”, komentirao je papa Franjo koji smatra da u svijetu ne bi bilo gladi da se samo godinu dana zaustavi proizvodnja oružja. “Može postojati pravedan rat, imaš pravo na samoobranu, ali je potrebno preispitati način na koji se taj pojam trenutno koristi. Već sam govorio da su uporaba i posjed nuklearnog oružja nemoralni, stoga se zauzimam za dijalog, za slušanje drugoga, bez prekidanja, bez osporavanja prije kraja argumentacije jer je rat u osnovi pomanjkanje dijaloga”, ustvrdio je poglavar Katoličke crkve koji otkako je naslijedio papu Benedikta izaziva veliki interes katoličke javnosti, ali i one koja nije religijski obojena.

Nagovještaj odlaska

Od prvog dana papa Franjo izazvao je svojevrsne podjele među vjernicima, o njemu su napisane stotine različitih teorija zavjere, dok s druge strane dobar dio vjernika upozorava da se papinim izjavama nerijetko manipulira te da se one vade iz konteksta. Slično je i s pričama o papinu mogućem odlasku koje je ovoga puta pokrenula novinarka agencije Telam koju je davne 1945. kao protutežu sjevernoameričkim agencijama i njihovoj informacijskoj hegemoniji osnovao bivši ministar rada i planiranja Juan Domingo Peron, koji je poslije postao diktator. Njegovom direktivom prvi glavni urednik koji je ujedno organizirao redakciju bio je novinar Jeronimo Jutronich za kojega se tvrdi da korijene vuče iz Hrvatske, točnije iz Sutivana na otoku Braču. Ranijih godina i talijanski mediji koji prate zbivanja u Vatikanu pisali su kako se često govori o papinu odlasku pozivajući se na neimenovane izvore pa čak i na to da je te njihove navode potvrdio i sam Sveti Otac. U jednom trenutku u medijima u Italiji počelo se spominjati ime papina nasljednika pa se tako tvrdilo da će nakon Franje Crkvom upravljati Ivan XXIV. Jednom prigodom papa je otkrio kako bi se smjena na čelu Crkve mogla dogoditi do 2025., naglašavajući da to ne ovisi o volji biskupa, nego o Božjoj volji. Pišući o papinu mogućem odlasku, talijanski mediji pozivaju se na knjigu Antonija Grana, vatikanskog novinara koji je također jednom prilikom nagovijestio odlazak trenutnog pape.





“Očito je da su progresivne grupe razočarane radom pape Franje koji je isusovac, a konzervativci koji se žele povratiti Ratzingerovu načinu već se organiziraju kako bi pokazali vlastitu snagu za sljedeće konklave”, pisao je svojedobno Grano.

Opipljive promjene

I inače, kada se analizira tko bi mogao zamijeniti trenutnog papu te zasjesti na tron Katoličke crkve, na talijanskoj medijskoj sceni licitira se uglavnom talijanskim imenima, međutim, treba imati na umu da je takvo što teško ostvarivo jer talijanska Crkva ima sve manje biskupa. Kada je pak riječ o samom pitanju odstupanja s čelnog mjesta Crkve, treba imati u vidu da je Franjih prethodnik, papa Benedikt VXI., odstupio, što je bio svojevrsni presedan jer se takvo što do njegova odlaska nije dogodilo sedam stoljeća. Nije nepoznanica da tradicionalističko krilo u Vatikanu nije sklono papi Franji kojega neki u tim krugovima nazivaju i nelegetimnim, baš kao što nije tajna da postoje pojedinci u crkvenim krugovima koji nisu suglasni s njegovim viđenjem i njegovim stavovima o budućnosti Crkve, a posebice ne s reformama o kojima je papa Franjo progovarao pa i tu valja tražiti pozadinu u napisima u kojima se govori o njegovu potencijalnom odlasku koji, kako zasad stvari stoje, nije posve realan scenarij. Zato je i više nego realno to da papa Franjo u crkvenim redovima doista provodi opipljive promjene koje su vidljive i u našoj zemlji. Papa Franjo odlučio je provesti proces pomlađivanja u biskupskim redovima, a upućeni svjedoče da provodi ozbiljne izmjene u strukturi vodstva Katoličke crkve u Hrvatskoj te da bira osoblje iz redovničkih krugova koje će se voditi njegovom politikom koja je zasnovana na pastoralu i na bližem kontaktu s vjernicima.

“Papa Franjo danas je jedan od najomraženijih ljudi na svijetu, oni koji ga najviše mrze nisu ateisti ni protestanti niti muslimani, nego neki od njegovih sljedbenika. Izvan Crkve je iznimno popularan kao oličenje gotovo razmetljive skromnosti i poniznosti”, objašnjavao je svojedobno u opširnom tekstu Guardian.

Karizmatični vođa

Doista, od trenutka kada je kardinal Jorge Bergoglio postao papa 2013., njegovi potezi intrigiraju mase jer se papa vozio u Fiatu, sam je nosio svoje torbe i podmirivao vlastite račune u hotelima, prao je noge muslimanskim ženama izbjeglicama i prilično umjereno progovarao o homoseksualnim parovima, što je izazvalo napade unutar konzervativnih redova koji su jedno vrijeme strahovali od podjela, pa čak i od samog uništenja Crkve. Inače je Franjo prvi neeuropski papa u modernom dobu, ali i prvi isusovački papa koji je u vatikanski establišment izabran kao “autsajder”. Već su se tada javili oni koji mu nisu skloni, a čiji je bijes na sebe navukao možda i zbog toga što je vrlo naglo odustao od raskoši i pompoznosti Vatikana koja uključuje 3000 službenika kojima je on formalni gospodar. Otvoreno je papa podržao migrante i napao globalni kapitalizam, ali je ujedno otvoreno preispitivao pojedina crkvena učenja te stavove o razvodu, braku i brojnim drugim, za Crkvu važnim ideološkim pitanjima. Sve to oko pape Franje splelo je krug neprijatelja, ali i krug kontroverzija koje uključuju i teorije o njegovu odlasku, što bi mnogi dočekali s oduševljenjem, no pitanje je što bi takav čin doista donio Crkvi i što bi papa Franjo time postigao pa stoga ne iznenađuje što on, znajući što mu se radi iza leđa, sve prepušta Božjoj volji.