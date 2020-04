HEROJU VINOGRADSKE UKRALI IDENTITET Cilj je da se zbog interne istrage ne može prijaviti na novi natječaj za ravnatelja

Autor: Mark Cigoj, Iva Međugorac/7dnevno

Dok se ravnatelj zagrebačke Vinogradske bolnice, profesor Mario Zovak u svome domu, daleko od svojeg radnog mjesta, bori s koronavirusom, mediji vrve napisima o njemu. No, ne zato što su se zainteresirali za zdravstveno stanje cijenjenog liječnika, nego zato što je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u trenutku Zovakove odsutnosti opravdane zdravstvenim razlozima raspisao natječaj za izbor i imenovanje novog ravnatelja. Dan prije nego što je 8. travnja natječaj raspisan, tjednik Nacional objavio je tekst u kojem tvrde da je ravnatelj Zovak, prije nego što se razbolio, znao da su zaražene njegova tajnica, ali i voditeljica ureda, no unatoč tome, nastavio je operirati pacijente i kontaktirati s bolničkim osobljem, prkoseći preporukama Nacionalnog stožera. U kuloarima su se nakon toga Nacionalova teksta počela postavljati pitanja je li doktor Zovak pred smjenom i što će resorni ministar Vili Beroš poduzeti u ovom slučaju, s obzirom na to da je Vinogradska nakon evakuacije KBC-a Dubrava postala ključna bolnica u Zagrebu za prihvat pacijenata oboljelih od drugih bolesti. Kako je u Hrvatskoj malo toga slučajno, tako i u ovom Zovakovu slučaju valja spomenuti okolnosti kojima su njegovi kolege svjedočili prije nego što se javnim prostorom proširila priča o raspisanom natječaju.

Dan prije raspisivanja natječaja, 7. travnja oko podne svi šefovi klinika i zavoda u KB Sestre Milostrdnice (Vinogradska, Klinika za tumore i Traumatološka bolnica) na uvid su dobili skenirani Nacionalov članak koji im je stigao preko takozvanog Protonmaila: [email protected]. Nakon što smo stupili u kontakt s profesorom Zovakom kako bismo provjerili je li on autor mailova koji kruže bolnicom, ustanovili smo da on s time nema nikakve veze. Informatički stručnjak Marko Rakar objašnjava nam pak što uopće jest Protonmail i koliko je siguran.

“Mail kao mail, meni su svi jednako sigurni, neki drugi ljudi možda imaju neko drugo mišljenje”, kaže Rakar, dodajući da server može biti manje ili više siguran, a da je mail naprosto mail.

“Ja ne vidim zašto bi netko mislio da je nekakav mail na Googleu manje ili više siguran od nekakvog Protonmaila, Google je vjerojatno sigurniji od toga, vidio sam ljude koji koriste Protonmail, ali što je kod njih sigurnije ili što bi moglo biti sigurnije, veliko je pitanje. To je vrlo subjektivan dojam. Mail protokol vam je svagdje jednostavan, ne može Proton isporučiti mail sigurnije od Gmaila, to je standard koji je propisan tamo sedamdeset i neke godine, uvijek je isti i identičan je za sve. Što se tiče štićenja podataka, podaci su sigurni onoliko koliko ih sigurno zaštitite. Ja bih rekao da su Google, Microsoft, Yahoo jednako sigurni, ako ne i sigurniji od ovoga, jer oni koriste najbolje talente na planetu da zaštite svoje korisnike i podatke. Vjerojatno i ovi iz Protona rade isto, ali ne bih rekao da oni tu mogu napraviti nešto specijalno bolje, teško mi je u to povjerovati”, zaključuje Rakar.

Pod kontrolom

S druge strane, dio informatičara s kojima smo razgovarali ima nešto drugačije mišljenje.

“Riječ je o švicarskoj aplikaciji za mailove, koju je pokrenula ekipa iz Cerna, to je kriptirani mail, što znači da ga je gotovo nemoguće provaliti. O razini njegove sigurnosti možda ponajviše govori to što su ga Rusi zabranili, a oni žele imati kontrolu nad mailovima svojih građana. Međutim, takve je mailove moguće provaliti ako druga strana koristi, primjerice, Gmail. Naime, Protonmailove ne može čitati treća strana, što s Gmailovima nije slučaj, njih Google čita”, objašnjava naš sugovornik, nagovještavajući time da će biti teško provjeriti tko se okoristio imenom poznatog profesora, kreirajući ovaj ekstrasigurni mail preko kojega su svim njegovim kolegama poslani članci u kojima ga se nastoji diskreditirati.

Slučajno ili ne, za tjednik Nacional zainteresirala se i Zovakova ambiciozna kolegica Dijana Zadravec, koja je primjerke novina čitala i navodno dijelila svojim kolegama na radiologiji, i sve to dan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja, ali i u trenutku dok se njezin šef nastoji oporaviti od nimalo bezazlenog virusa. Nije, međutim, priča ni o Zovaku ni o njegovoj kolegici Zadravec od jučer, u Vinogradskoj bolnici već dugo kuha, a navedeni medij prije desetak dana nastojao je to popratiti pišući o drami u ovoj bolnici i upirući i tada prst u Zovaka. Problematizirao se tada broj djelatnika Vinogradske koji su, kako se tvrdilo, zbog smanjenog kapaciteta bolnice morali birati hoće li zbog korona-krize spašavati zdravstveni sustav ili ljudske živote.

Nezgodine izjave

“Nikakvih dramatičnih situacija nema, to su vrlo nezgodne izjave na razini dezinformiranja javnosti koje mogu biti opasne jer se time unosi nemir među naše građane i naše potencijalne pacijente bez ijednoga argumenta. Situacija je stabilna. Mi imamo nekoliko pacijenata koji su operirani, a koji su na posebnim odjelima na kojima osoblje nosi specijalnu zaštitu, to su pacijenti za koje znamo da imaju virus. Oni su liječeni po svim pravilima struke i operirani”, izjavio je nakon tih napisa profesor Zovak za Dnevno.hr, govoreći i o organizaciji bolnice u ovim kriznim danima.

“Odgodili smo neke zahvate koji se mogu odgoditi, ali i neke dijagnostičke procedure. Oslobodili smo od 40 do 50 posto svojih kapaciteta, štoviše, podijelili smo liječnike, nažalost sa sestrama to ne možemo uvijek, u A i B tim. Ostavili smo sada oko 40 posto liječnika da sjedi doma, ne u samoizolaciji, nego moraju biti 14 dana doma kako bi bili sigurni, da bi, ako netko od nas iz A tima koji je sada 14 dana tu, oboli, netko iz B ekipe mogao uskočiti kao u hokeju. Znači, ne da nemamo, nego mi sada imamo dvostruke ekipe”, tvrdio je ovaj specijalist opće i abdominalne kirurgije i liječnik respektabilne biografije. Naime, Zovak se stručno usavršavao u Ljubljani, Parizu i Madridu, organizator je brojnih međunarodnih kongresa, dopredsjednik Hrvatskog društva za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju, član je Hrvatskog kirurškog društva, ali i brojnih drugih međunarodnih zdravstvenih organizacija. Uz to, zanimljivo je spomenuti kako je baš on nakon odlaska Milana Kujundžića s pozicije ministra zdravstva spominjan kao njegov potencijalni zamjenik, no spletom okolnosti u tu je fotelju uskočio Beroš kojemu je, spomenimo usput, profesor Zovak bio nadređeni dok je ovaj radio u Vinogradskoj.

Cijenjeni liječnik

Da je Zovak doista cijenjen u liječničkim krugovima, potvrđuje i njegov kolega, HDZ-ov liječnik i šef zagrebačke skupštine Drago Prgomet.

“Jedan od najboljih kirurga kojeg Hrvatska ima, čovjek kojemu je privilegij biti prijateljem. Znate li kojim se hobijem Mario bavi?! Ne znate! Koji instrument svira?! Ne znate?! Ima li kućnog ljubimca?! Ne znate. Zašto! Jer čovjek samo radi svoj posao, samozatajno, bez svjetla reflektora, bez kamera, a ako se i pojavi pred njima, vidi se da mu je to nelagodno. Spreman je operirati pacijenta kojeg će rijetko tko operirati, a neće pitati ima li uz tumor i tamo neki virus. I zato hvala Mariju”, poručio je Prgomet, komplimentirajući svojemu kolegi u čiju fotelju kolegica Zadravec ne može uskočiti iako bi možda htjela. Podsjetimo, protiv ove HDZ-ovke u bolnici se vodi interna istraga, zbog incidenta o kojem su pisali svi mediji u zemlji, i to zato što se fizički sukobila s kolegicom Mijom Primorac, voditeljicom Odjela nabave medicinskih proizvoda. Kada se već ne može kandidirati Zadravec, tada ne može ni Zovak, izgleda da je okosnica na kojoj počiva rat protiv cijenjenog liječnika, koji bi se također nakon medijskih napisa mogao naći pod internom kontrolom kroz koju već prolazi njegova kolegica, a i ministar Beroš između redaka je nagovijestio da usred korona-krize u Vinogradskoj počinju češljanja i nadzori.

Slučajnost mora da je i to što je u trenutku dok je javnost osuđivala okršaj u kojem je sudjelovala ova nesuđena HDZ-ova ministrica zdravstva, isti medij koji se ovih dana bavi Zovakom objavio dokumentaciju iz koje proizlazi da je Primorac bila u teškom sukobu interesa zbog kojega je zaiskrilo između nje i Zadravec. I tada se u Nacionalu, osim Mije Primorac, spominjao Zovak koji je navodno znao da se ova nije izuzela iz javnog natječaja na kojem je sudjelovala tvrtka koju je profesionalno angažirala. Na to se Zovak nije osvrtao, no izgledno je da s dolaskom Beroša na čelo Ministarstva zdravstva i u Vinogradsku dolaze neka nova vremena, koja bi mogla biti nepovoljna i za pojedine doktore kojima je Kujundžić išao na ruku. A baš u skupinu tih doktora ulazi Zadravec, pročelnica Zavoda za neuroradiologiju i Zovakova zamjenica.

Kujundžićeva intervencija

Naime, nakon sukoba dviju zaposlenica bolnice očekivalo se da će se priča rasplesti interno na sjednici Upravnog vijeća, koja se trebala održati nekoliko dana nakon konflikta i na kojoj se trebalo glasati o smjeni Dijane Zadravec. Sjednicu direktnom molbom odgađa Kujundžić, u to vrijeme s pozicije ministra, naknadno priznajući da ga je kolegica Zadravec osobno zamolila da to učini. I nakon tog ustupka, održava se zatvoreni dio sjednice Vlade na kojem se smjenjuje predstojnik Upravnog vijeća Vinogradske Slavko Orešković. Kujundžić tada javnosti objašnjava kako je ta smjena pripremljena davno te da nije smijenjen samo Orešković. Glas u međuvremenu diže i ravnatelj Zovak, koji, nakon što je Povjerenstvo za unutarnji nadzor predložilo smjenu Dijane Zadravec, otkriva da je s odjela na kojem Zadravec šefuje otišla vojska liječnika, i to znatno većim intenzitetom nego drugdje. Neslužbeno se u tom kontekstu spominjao i mobing koji, doduše, nitko nije formalno prijavio. Podsjetimo na koncu da se doktorica Zadravec u javnom prostoru spominjala i zbog svoje prisnosti s premijerom Plenkovićem, ali i zbog korektnih odnosa koje je imala sa zaboravljenim HDZ-ovim mađioničarem za kampanje Milijanom Brkićem.

Na meti nepoznatih počinitelja našao se profesor Zovak, jedan od neposrednih nositelja borbe protiv koronavirusa u Hrvatskoj koji se i sam bori s opasnom bolešću kojom se zarazio obavljajući svoj posao, pa bi se, osim interne istrage, za slučaj trebali zainteresirati krim-policija i Državno odvjetništvo. Jer, osim što je žrtva krađe identiteta ([email protected]), Zovak je žrtva očito lažne medijske kampanje kojoj je cilj spriječiti njegov reizbor na ravnateljsku funkciju. U ovim vremenima takve protuzakonite i nečasne rabote izuzetno su opasne za funkcioniranje cijelog sustava, a institucije države moraju zaštititi čovjeka koji je, spašavajući tuđe živote, ozbiljno ugrozio svoj, a sada se našao na meti kriminalaca koji mu žele smjestiti.