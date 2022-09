HERCEGOVAČKI KLADIONIČARI OSVOJILI CMROK: Danko Ćorić za 135 milijuna kupio Kordićevu vilu, a Renato Korać teniski centar Ive Majoli

Autor: Mirko Jozić / 7dnevno

Do kraja godine lanac kladionica SuperSport trebao bi biti prodan britanskoj Entain grupi za basnoslovnih 920 milijuna eura, što je transakcija kakva se u Hrvatskoj ne pamti. Ovako velik iznos i tako velik posao u prvi je plan doveo Danka Ćorića, jednoga od najimućnijih Hrvata i osnivača SuperSporta. Tamo gdje ima novca, ima i Hercegovaca, stara je mantra koja se potvrđuje i na Ćorićevu primjeru. Ovaj poduzetni Širokobriježanin tvrtku je prije nešto više od tri godine prodao češkim investitorima, a u sklopu ove posljednje vrijedne transakcije dosadašnji vlasnik SuperSporta, češki EMMA Capital, prodat će Entainu još dvije hrvatske tvrtke – minus5, koja je kreirala IT platformu za SuperSport, te tvrtku Puni broj. Kada je riječ o samom vođenju SuperSporta, ne planiraju se nikakve značajnije promjene pa Radim Haluža ostaje predsjednik Uprave, s tim da treba napomenuti kako je temeljna tvrtka češkog poduzetnika Jirija Šmejca preko koje se i odvija ova prodaja EMMA Capital. Inače se njezina vlasnika smatra jednim od vodećih čeških poduzetnika, svoje poslove razgranao je od igara na sreću pa sve od financijskih usluga, osiguranja i energetike. Šmejc je pak u suradnji s poslovnim partnerom Karelom Komarekom većinsko vlasništvo nad SuperSportom stekao 2018. u kupoprodajnoj transakciji s osnivačem Ćorićem koji je zadržao manjinski paket udjela u tvrtki, ali je Ćorić taj svoj paket početkom ove godine prodao Šmejcu za 150 milijuna eura.

Spomenik kulture

Zgodno je spomenuti kako je investicijski holding EMMA Capital nedavno od Danka Končara preuzeo Marinu Trogir pa nije teško zaključiti kako taj investicijski fond nastavlja agresivno širenje po hrvatskom tržištu, gdje posjeduju i novigradsku Marinu Nauticu, a na tome ne kane stati, što je vidljivo i iz toga što su ljetos zaključili ulaganja u Bazzar, najbrže rastuću tehnološku tvrtku iz Hrvatske koja posluje na tržištu e-trgovine u jugoistočnoj Europi. Ista ta grupacija ušla je i u uži krug za preuzimanje Leda, no na koncu je veću ponudu dao Nomad Foods. Nakon što se Ćorić riješio SuperSporta, za basnoslovnih 135 milijuna kuna kupio je najljepšu zagrebačku vilu na Tuškancu od Josipa Kordića. O samom Ćoriću u javnom prostoru ne zna se praktički ništa, iako je prije nekoliko godina počeo masovno kupovati nekretnine po Hrvatskoj pa je tako preuzeo dubrovački Hotel Maestral, koji je za 153,5 milijuna kupio preko svoje tvrtke PND Strategija. Na tome se Ćorić nije zadržao, u Zagrebu je u razmaku od samo nekoliko mjeseci preuzeo dvije kuće, među kojima je i spomenuta vila koju je kupio za basnoslovnih 135 milijuna kuna. Vila je zapravo dio velikog imanja koje graniči s parkom Cmrok, a samo imanje prostire se na 33.247 m2 te se na njemu nalaze dvije kuće, garaža, stambena zgrada s garažom, gostinska kuća, spremište za mehanizaciju, uređeno dvorište, livada, vinograd, voćnjak i šuma, ali i tenisko igralište, iz čega je razvidno o kakvom je tu luksuzu riječ. Ne samo da Ćorićevo prostrano zdanje puca od luksuza nego je vila zaštićena kao spomenik kulture, a kao njezin vlasnik zapravo nije naveden ovaj tajanstveni poduzetnik, nego njegova supruga Linda Ćorić koja je s Kordićem taj transfer odradila još krajem studenoga prošle godine. Inače je Kordić poznat kao vlasnik i graditelj čuvenog zagrebačkog Eurotowera, ali i kao osnivač tvrtke Hidrocommerce te kao osnivač Mercatonea – prvog trgovačkog centra u Hrvatskoj. Treba podsjetiti kako je i Grad Zagreb imao pravo prvokupa toga imanja, međutim, u Gradu su to pravo odlučili ne koristiti pa je sada imanje pripalo Ćorićima premda se u sklopu njega nalazi nepokretno zaštićeno kulturno dobro Grada Zagreba – vrt Capanik.

Respektabilna imovina

Nedaleko od tog imanja, točnije na Naumovcu, nalazi se još jedna kuća od 157 m2 s dvorištem od 695 m2, koja također pripada Ćorićima, a nju su kupili prije nego što su se odlučili za kupnju imanja na Tuškancu. Međutim, upućeni tvrde kako će ondje vrlo vjerojatno uskoro niknuti nova zgrada. U Zagrebu Ćorić posjeduje nekoliko stanova, a njegova supruga i u Ilici ima dvije kuće s okućnicom te se na popisu njihove imovine u glavnome hrvatskom gradu nalazi jedan lokal i garaža. U Svetoj Nedelji Ćorići su vlasnici dviju kuća, a u Zadru, uz četiri zgrade, posjeduju još jedan stan. Premda iza ovoga hercegovačkog kralja kladionica stoji respektabilna imovina, osnivač SuperSporta nikada se nije medijski eksponirao niti njega svijet medija zanima. On u svojem bogatstvu uživa kao posve anoniman čovjek, takav stil života mu odgovara, tvrde oni koji Ćorića poznaju te naglašavaju da mu na ruku ide i to što je na internetu nemoguće pronaći njegovu fotografiju. Danko je, kako tvrde u njegovu Širokom, iznimno vrijedan čovjek, svojim prijateljima iz djetinjstva poznat je pod nadimkom Čana, a opisuju ga i kao dečka iz radničke klase koji je uvijek svima spreman pomoći i koji se nikada nije hvalisao, štoviše, uvijek ga se može sresti u trapericama i jednostavnoj majici, a poseban porok mu je crveni Marlboro. U svijet klađenja Ćorić je ušao za života u Njemačkoj, kada je u kockarnicama radio kao zaštitar. Negdje na tom svojem putu susreo je suprugu Lindu, a iz Njemačke, u koju je otišao prije rata, vratio se 2000-ih te je kao relativno mlad čovjek pokrenuo SuperSport kladionicu. U taj biznis ušao je s petero prijatelja, ali kako se s njima nije mogao usuglasiti, tako je preuzeo kompletnu tvrtku na sebe i počeo razvijati kladioničarski biznis. Usporedno s time osniva Zodaks Investmens preko kojega od Hrvatske odvjetničke komore kupuje HOK osiguranje koje se od osnutka bavilo isključivo osiguranjem odgovornosti Komore. Osiguravateljskim biznisom bavio se do 2015., kada prodaje HOK osiguranje.





Prvi posao

Nije Ćorić tipičan obiteljski čovjek, on je uglavnom fokusiran na posao premda po vjerovanjima u Širokom Brijegu i danas živi u jednoj od svojih kuća u Svetoj Nedelji.

I dok se o Ćoriću ne zna gotovo ništa, o Josipu Kordiću u javnom se prostoru zna podosta. Poslovnu karijeru počeo je graditi kao zidar, a danas je vlasnik niza nekretnina, što na kontinentu, što na obali. Inače je rođen u Velikoj Gorici, a svoje prve poslovne korake napravio je preko zidarsko-fasaderske radnje koju je sa suprugom osnovao dok još nisu imali djece. Gradili su kuće i stanove, a prvi veći posao odradili su na Babinu kuku, gdje su bili podizvođači za Hidroelektru. Početkom 90-ih registrirali su svoje poduzeće Hidrocommerce, nakon čega su se nastavili širiti. U javnost i on rijetko istupa, ali je medijski nešto zastupljeniji njegov sin Boris koji radi u očevoj tvrtki, što je logičan slijed za mladića koji je u Muenchenu završio građevinski fakultet. Kordićevo ime spominjalo se, doduše, u jednoj od najvećih privatizacijskih afera u državi jer je kupio Dubrovačke vrtove sunca od lokalnog poduzetnika Pere Vićana za 13,5 milijuna eura, da bi se poslije saznalo da je Vićan iz elaborata u pretvorbi izostavio stotine četvornih metara atraktivne zemlje uz more. Kada se suočio s tim problemom, o kojem Kordić pri kupnji zemljišta nije ništa znao, nagodio se s državom i platio 19 milijuna eura za 130 tisuća m2 kako bi mogao nastaviti započete radove na preuređenju tog turističkog kompleksa. Kordić je zatim prodao svoj većinski udjel u Dubrovačkim vrtovima tvrtki Jupiter Adria. Osim što je sa Zdravkom Mamićem surađivao pri gradnji dvaju zagrebačkih nebodera, odnosno Eurotowera koji je javnosti poznat pod kolokvijalnim nazivom Mamićevi twinsi, premda bivši gazda hrvatskog nogometa svoj neboder nije sagradio, Kordić je surađivao i s Hrvojem Petračem s kojim je svojedobno kupio tvrtku Taxi Remont s jednim od najvrednijih zagrebačkih zemljišta kod Kranjčevićeve ulice.

Dug državi

Kada se govori o Ćoriću, Kordiću i poslovima u koje kladioničari ulaze uz taj unosni biznis, treba podsjetiti da je drugi kladioničar Renato Korać, koji je također rodom iz Hercegovine, nedavno na sudskoj dražbi od Danka Končara kupio teniski centar bivše tenisačice Ive Majoli s restoranima Apetit i Marcellino. Tako se može zaključiti da kladioničari preuzimaju najatraktivniju zagrebačku livadu, Cmrok.

Korać je inače široj hrvatskoj javnosti poznat kao vlasnik kladionica u susjednoj Bosni i Hercegovini koji je Zdravku Mamiću posudio 45 milijuna kuna kojima je Mamićeva supruga Marina podmirila dug državi nastao na temelju presude iz Osijeka, čime je spriječena ovrha države nad pozamašnom blokiranom imovinom Mamićevih. U svojoj rodnoj Hercegovini Renato je poznat i kao imućan poduzetnik blizak šefu HDZ-a BiH Draganu Čoviću, s kojim Mamić navodno odnedavno razvija svoj energetski biznis. U biznisu s energetikom godinama je aktivan general Ivan Čermak, koji je također ne tako davno od bivšega splitskoga gradonačelnika i čuvenog poduzetnika Željka Keruma na sudskoj dražbi preuzeo Šumski dvor pa tako ispada da su Čermak, Korać i Ćorić trojica vlasnika posjeda koji okružuju Cmrok.