HDZ U VELIKOJ DRAMI U SPLITU I ŽUPANIJI! Puljak ih je iznenadio, teško će formirati većinu u Skupštini, a ni u manjim mjestima nije bolje

Autor: Željko Primorac

Osjetan pad HDZ-a i znatno jačanje lijevo-liberalnih političkih opcija u Splitu i županiji. Tako bi se najkraće mogao sažeti rezultat izbora u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U drugi krug izbora za splitskog poteštata ulaze kandidat Centra Ivica Puljak i HDZ-ov Vice Mihanović. Pa iako bi Mihanović trebao biti zadovoljan brojem i postotkom osvojenih glasova, 23,23 posto ili 15.159 glasova, u izbornoj noći u HDZ-ovu stožeru teško su skrivali razočaranje. Naime, ankete su dosta precizno predvidjele Mihanovićev rezultat, ali nisu predvidjele dramatičan rast Ivice Puljka i njegove političke opcije. Prije izbora ankete su Puljku predviđale oko 17 posto, ali u izbornoj noći postalo je jasno kako je ta podrška narasla na čak 26,83 posto ili 17.500 glasova.

Ono što je još opasnije za Mihanovića u drugom krugu jest činjenica da Puljak ulazi u utrku na valu rasta rejtinga.

S druge strane, kandidat HDZ-a opterećen je činjenicom da je u izbornu utrku ušao s pozicije vlasti u gradu. Sve projekcije prije izbora u drugom krugu, u slučaju sraza Puljka i Mihanovića, govorile su kako Puljak glatko pobjeđuje

Mihanovića.

Signal glasačima

U HDZ-u su se potajno nadali da će Željko Kerum nekako dobaciti do drugog kruga, što bi im omogućilo da njihov

kandidat ipak dođe u priliku da osvoji gradonačelničku poziciju. Što je rezultiralo rastom rejtinga Ivice Puljka, koji se u samo mjesec dana sa 10 posto podrške podigao na gotovo 27 posto? Prvi skok dogodio se kada je ujedinio svoju

listu s listom splitskog aktivista Bojana Ivoševića koji mu je postao zamjenik. Bio je to signal glasačima ljevice koji su

između nekoliko lista iste političke opcije i podjednakog rejtinga, od kojih ni jedna nije imala šanse za ulazak u drugi

krug, dobili opciju koja realno ima šanse ući u drugi krug. Puljkov PR potom je obavio odličan posao promovirajući ga kao jedinog kandidata koji može završiti eru političke dominacije Keruma i HDZ-a.

Strategija se očito isplatila jer su glasači Puljka prepoznali i ujedinili se oko njega. Kao rezultat Puljkova rasta, dogodio se dramatičan pad SDP-a koji je na povijesnom minimumu. Osnovno pitanje drugog kruga izbora za gradonačelnika je tko ima više prostora za rast. S obzirom na animozitet koji je HDZ stalno podgrijavao prema desnici, odnosno Mostu i DP-u, Mihanović će se trebati dobro oznojiti kako bi dobio glasove tih političkih opcija.

Istraživanja koja su provedena prije izbora čak sugeriraju kako su glasači Mosta u značajnom postotku skloniji odabiru Puljka. Mihanović može računati na dio glasova Željka Keruma i Branke Ramljak, a za sve ostalo predstoji teška borba. S druge strane, nema sumnje da će se glasači SDP-a i Puljkove bivše stranke Pametno okupiti oko

Puljka i Ivoševića. Također, trend rasta, tzv. val, na Puljkovoj je strani, što je iznimno važno u svakoj izbornoj utakmici.

Nova taktika

Sastav splitskog Gradskog vijeća tek treba prerasti u dramu. Vjerojatno nikada više političkih opcija nije bilo zastupljeno u gradskom parlamentu – njih čak sedam. Za slaganje vladajuće većine bit će potrebne iznimne akrobatske vještine. HDZ je relativni pobjednik izbora za Gradsko vijeće i ima devet mandata. Odmah iza njega je Puljkov Centar koji je osvojio sedam mandata, Kerumov HGS je na četiri mandata, SDP ima tri, kao i Pametno, Most je isto na tri, a lista Branke Ramljak je na dva mandata. Vijeće ima 31 vijećnika i za većinu je potrebno prikupiti 16 ruku.

HDZ može računati na Kerumova četiri zastupnika i vrlo vjerojatno dva glasa Branke Ramljak. Međutim, u ovoj

kombinaciji nedostaje jedan glas. Otežavajuća je okolnost ove koalicije što je Branka Ramljak prije izbora izjavila kako ni u kojem slučaju ne želi ulaziti u koaliciju s Kerumom. No ako ste mislili kako će Puljak lako sastaviti većinu, gadno ste se prevarili. Prvo, njegova bivša stranka Pametno, koja je osvojila tri mandata u GV-u, tijekom kampanje uporno je slala negativne poruke prema bračnom paru Puljak. Kada bi mu nekako i pošlo za rukom da primiri i pridobije Pametno, uključivanje Mosta u vladajuću većinu gotovo je nemoguća misija.









Ova stranka rezolutno će odbijati svaki pokušaj da je uključe u bilo koju većinu te da se na taj način ideološki svrsta. No zbog čiste matematike, baš će Mostove ruke biti presudne i bez njih nema nijedne većine u Gradskom vijeću. A budući da baš Most odlučuje, sasvim sigurno ćemo gledati reprizu formiranja vlasti s državne razine, kada je Božo Petrov naciju dovodio do stanja kolektivnog infarkta.

Brojni kompromisi

Međutim, Splitu u ovom trenutku, dok se guši u smeću, nečistoj vodi, zagušenom prometu, problemima u školstvu i prostornom planiranju, najmanje treba dugotrajno sastavljanje vlasti koja neće moći preuzeti odgovornost za radikalne poteze koji su potrebni gradu. Kako god se situacija u gradu razvijala nakon izbora i tko god bude izabran za gradonačelnika, morat će slagati veliku koaliciju i zadovoljiti brojne apetite, a što je još važnije, morat će biti spreman na brojne kompromise.

Iako je na prvi pogled u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u utrci za župana i Skupštinu, HDZ uvjerljivo pobijedio, put do formiranja vlasti bit će itekako složen. HDZ-ov kandidat Blaženko Boban morat će u drugi krug s kandidatom SDP-a Rankom Ostojićem. U Splitsko-dalmatinskoj skupštini HDZ je osvojio 18 mandata, Most sedam, SDP šest, Nezavisna lista mladih pet, Centar četiri, HGS četiri i DP tri mandata. Skupština ima 47 vijećnika, a za većinu je potrebno 24. Uz HDZ-ove i HGS-ove vijećnike, za skupštinsku većinu nedostaju još dva mandata, a tko će imati većinu, odlučit će DP-ovi zastupnici jer su se u kampanji ostale političke grupacije ogradile od koaliranja s

HDZ-om i Kerumom.

Iako će do skupštinske većine u županiji HDZ nešto lakše nego do one u Gradskom vijeću Splita, u županijskom HDZ-u nemaju nikakva razloga za slavlje. Od većih gradova pobjedu u prvom krugu ostvarili su samo u Kaštelima. U Solinu će, prvi put u povijesti, HDZ u drugi krug izbora za gradonačelnika, a bit će prisiljeni koalirati kako bi imali većinu u Gradskom vijeću. Omiš je već u prvom naletu osvojio nezavisni Ivo Tomasović, a u Makarskoj HDZ-ov Jure Brkan prije drugog kruga zaostaje gotovo 15 posto za SDP-ovim Zoranom Paunovićem.









Veliki problemi

Ni u Imotskom HDZ-u ne cvjetaju ruže. Njihov kandidat i saborski zastupnik Ivan Budalić morat će u drugom krugu

ukrstiti koplja s nezavisnim Brunom Rebićem, a bez koalicije nema ni većine u Gradskom vijeću. U Sinju će HDZ-ov kandidat Igor Vidalina pokušati sustići Mostova Mira Bulja koji ima značajnu prednost. Možda će se budućnost odnosa unutar HDZ-a u SD županiji lomiti u Trilju. Pobijedi li donedavni HDZ-ovac Ivan Šipić, koji sada nastupa kao neovisni, iz temelja bi se mogla uzdrmati HDZ-ova struktura u županiji.

U prvom krugu Šipić je slavio za 24 glasa u odnosu na HDZ-ova kandidata Ivana Bugarina. O pobjedniku će odlučiti glasači Mosta, čiji kandidat nije ušao u drugi krug. Upravo Trilj mnogi u ovim izborima u Splitsko-dalmatinskoj županiji smatraju ključnim testom za vladajuću garnituru u županijskom HDZ-u. Šipić je nekoliko puta otvoreno prozvao Antu Sanadera, predsjednika županijskog HDZ-a, da stoji iza njegove eliminacije kao kandidata za gradonačelnika HDZ-a.

Nakon što je obznanjeno kako će Bugarin, a ne Šipić, biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Trilja, Šipić se odlučio na samostalnu kandidaturu. I Bugarin u Trilju i Mihanović u Splitu osobni su izbor Ante Sanadera, političkog tajnika HDZ-a i predsjednika županijskog odbora HDZ-a SD županije. Loš rezultat HDZ-a u većim gradovima SD županije neminovno će se odraziti i na predsjednika županijske organizacije. O svemu će, kao i uvijek, odlučiti Andrej Plenković.