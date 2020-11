HDZ S PUPOVCEM ŽELI MAKNUTI PENAVU: Hoće li Sabo iskoristiti raskol na desnici?

Autor: 7Dnevno

Lokalni izbori koji se održavaju krajem svibnja iduće godine već su počeli izazivati pozornost glavnih predstavnika domaće političke scene. Osim što se u političkoj areni sve učestalije govori o kandidatima za najveće hrvatske gradove, posebnu pažnju plijene lokalni izbori u Vukovaru, gradu kojim trenutačno vlada Ivan Penava koji je, kao što je poznato, na gradonačelničku poziciju došao kao kandidat HDZ-a.

U međuvremenu se i u Penavinu HDZ-u promijenila vlast pa je na čelo te stranke došao Andrej Plenković s kojim vukovarski gradonačelnik od početka mandata nije uspijevao pronaći zajednički jezik.

Mnogi se još prilično živo sjećaju prosvjeda što ga je Penava s braniteljskim udrugama organizirao u Vukovaru kako bi kritizirao institucije koje se više od dva desetljeća od ratanisu uspjele obračunati s ratnim zločincima koji šetaju njegovim gradom. Ne bi taj prosvjed bio ništa neobično da tadašnji HDZ-ov gradonačelnik nije digao bunu protiv institucija koje su se u tom trenutku nalazile u rukama njegove stranke, no iz tog je neobičnog prosvjeda postalo jasno da Penava i Plenković nisu na istoj valnoj duljini.

Veze s Brkićem

Doajen hrvatske politike Branimir Glavaš u to je doba tvrdio da iza Penave stoji Milijan Brkić, a da je Penava doista prisan s Vasom, potvrdilo se na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Na tim nedavno održanim stranačkim izborima Penava je bio dio Opcije za promjenu, na čijem se čelu našao Miro Kovač. U tom timu koji je najavljivao revoluciju u stranci ukazao se i Davor Ivo Stier, ali i Brkić koji je vukovarskom gradonačelniku prepustio svoju dotadašnju funkciju pa se ovaj suprotstavio ministru branitelja Tomi Medvedu kao kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a.

Iako se po HDZ-ovim kuloarima pričalo o ogromnom Penavinu potencijalu te progovaralo o tome kako bi on mogao ugroziti i Medveda i Plenkovića, to se na koncu nije dogodilo, Plenkovićev tim zavladao je HDZ-om, a oni koji su se našli u protivničkom taboru nestali su iz političkearene. Svi osim Penave.

On se još bori za svoju političku poziciju, i to kao član Škorina Domovinskog pokreta, kojem se priklonio prije srpanjskih parlamentarnih izbora odvodeći sa sobom vukovarske gradske vijećnike, što je dovelo u pitanje opstojnost tamošnjeg ogranka HDZ-a. Bez obzira na to, Penava danas svojim Vukovarom vlada i kao saborski zastupnik Domovinskog pokretapokreta te svaki njegov javni nastup izaziva veliku pažnju, posebice zbog toga što je vukovarski gradonačelnik iznimno kritičan prema Plenkoviću.

Oni koji su Penavi skloni tvrde kako je on jedan od rijetkih domaćih političara koji se usude kontrirati Plenkoviću, drugi pak nešto skloniji premijeru ističu kako on Plenkoviću nije dorastao pa stoga njegova kontriranja nemaju nikakva smisla, što se prema izvorima bliskim predsjedniku Vlade potvrdilo ina parlamentarnim izborima.

Istina, Penava, pa ni Škoro, na parlamentarnim izborima uistinu nisu napravili pomutnju kakvu su najavljivali, no miješati parlamentarne i lokalne izbore bilo bi prilično naivno, u svojem gradu vukovarski gradonačelnik uživa veliku potporu braniteljske populacije, velik dio Vukovaraca zadovoljan je projektima koje je pokrenuo i koji su oživili grad, nedavno je tako otvoren obnovljeni Vodotoranj, a to je tek dio onoga što Penava nudi svojim sugrađanima.

Neprincipijelna koalicija

Međutim, čini se da je i sam svjestan da konkurencija njegovu vladavinu neće gledati prekriženih ruku, tako je u svojim posljednjim medijskim istupima ustvrdio kako HDZ sa SDSS-om formira koaliciju s kojom ga planira rušiti. To je jasna stvar, to su gospodin Pupovac, njegovi dužnosnici i simpatizeri najavili u medijima. Jasno je da će gospodin Plenković u koaliciji sa svojim partnerima učiniti sve što može kako bi osvojili Vukovar, kako bi zavladali Vukovarom i na taj način maknuli mene i ljude koji sa mnom vode Vukovar već niz godina.

I to je legitimno, demokratski i za razliku od prethodnih tema, to je vrlo očekivano da imate svoju političku agendu, da je provodite, koalirate s kim hoćete. U tom smislu i u smislu ostvarivanja toga cilja jedino što u ovoj priči treba ponavljati, a što mise ne sviđa, što se u kontinuitetu i uvijek pokušava skriti, jest da će zapravo HDZ i SDSS vrlo vjerojatno nastojati skriti tu koaliciju. Tu ništa nije sporno oko programa koji imaju, međutim, bilo bi korektno i iznad svega pošteno reći to na sav glas. Ne vidim zašto bi se toga tko sramio.

Treba otvoreno reći da će HDZ i SDSS zajedno u koaliciji ići protiv Ivana Penave, gradonačelnika Vukovara, na predstojećim lokalnim izborima, a cilj im je skupa osvojiti vlast i preslikati koaliciju s nacionalne razine. Tu je točka, nema se više što dodati ni oduzeti, poručio je Penava.

Da se HDZ doista priprema za lokalne izbore u gradu heroju, priznaje nam i niz sugovornika iz te stranke te naglašavaju da je za njih Vukovargrad posebne simbolike te da ga žele imati u svojim rukama jer je to za ovu stranku stvar prestiža. No, oni smatraju kako bi baš Penava mogao biti taj zbog kojeg bi Vukovar mogao pasti u ruke nekoga od kandidata ljevice, jer bi se na lokalnim izborima vukovarski birači mogli podijeliti između HDZ-a i aktualnog gradonačelnika, a takav oblik raslojavanja ne ide u prilog ni Plenkovićevoj stranci ni aktualnom gradonačelniku.

Veliki plus

U HDZ-u se još nisu usuglasili oko toga tko će biti njihov kandidat na vukovarskim izborima, premda je Tomo Medved naklonjen Nikoli Madžaru, šefu Središnjeg ureda za obnovu i razvitak koji vukovarski HDZ vodi kao povjerenik, dok je premijer Plenković nešto skloniji mladoj saborskoj zastupnici Marijani Balić. Ova Vukovarka rođena je 1981., a u svojem gradu poznata je kao suosnivačica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Plenković je posebno cijeni zbog iskustva u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja Vukovarsko-srijemske županije. Uz to, ova mlada žena radila je i u vukovarsko-srijemskoj Agenciji za razvoj te je bila voditeljica ureda zastupnika u Europskom parlamentu u Bruxellesu, što joj je svakako kod Plenkovića veliki plus.

Iako mlada, Balić je u politici HDZ-a aktivna posljednjih desetak godina, pa je tako znana kao šefica Mladeži HDZ-a grada Vukovara, uz to, dopredsjednica je Gradskog odbora HDZ-a Vukovar pa joj lokalna politika nije strana te je vrlo izgledno da će se stranačka vrhuška prikloniti njoj te da ima ozbiljne šanse postati vukovarska gradonačelnica. Nakon Penavina odlaska iz vukovarskog HDZ-a ta se stranka našla u problemima jer je on sa sobom odveo dio vodećeg stranačkog kadra, ali u HDZ-u vjeruju kako su na srpanjskimizborima pokazali da njihov opstanak nije doveden u pitanje, štoviše, dio članstva vjeruje da se stranka nakon Penave uspjela oporaviti. Unatoč tome, ispod glasa dio njih priznaje kako je Penavina prednost u tome što on poznaje način na koji funkcionira grad, već je na poziciji gradonačelnika, a to donosi, uz ostalo, i naklonost onih koji su zaposleni ugradskim tvrtkama.

Udar s lijeva

Kako funkcionira grad, vrlo dobro zna i bivši vukovarski gradonačelnik, SDP-ovac Željko Sabo, koji se nakon odsluženja zatvorske kazne odlučio vratiti u politiku. Iako je izabran u Predsjedništvo SDP-a, pod pritiskom javnosti i novoizabranog vodstva s te je funkcije odstupio, no unatoč tome, prije nekoliko dana otkrio je kako razmišlja o kandidaturi za vukovarskog gradonačelnika.

Iako u SDP-u od Sabine kandidature strahuju zbog njegovih repova iz prošlosti, potvrđuju kako oni boljeg kandidata od njega zapravo nemaju, a sve i da ga stranka ne podrži, Sabo je navodno na izbore spreman izaći kao nezavisni kandidat, dok se Partiji kao alternativno rješenje nameće mlada Biljana Gaće. Međutim, socijaldemokrati sami priznaju kako ona nema nikakve šanse ni da dobije potporu vukovarske organizacije SDP-a. Tako je sve izglednije da bi zbog okršaja HDZ-ove kandidatkinje i Penave Vukovarom u svibnju ponovno mogao zavladati osuđivani gradonačelnik Željko Sabo.