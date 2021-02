HDZ PRIMIO UDARAC KOJI BI IH MOGAO POTOPITI! Plenković pred testom života: Ako ne uspije, to bi mogao biti kraj!

Autor: Ivana Violić

Niz je kriza prethodio parlamentarnim izborima, kriza koje su se vrtjele oko premijera Plenkovića, njegove stranke i njegove tadašnje Vlade. Uz to što se suočio s koronakrizom, lockdownom i propitkivanjima kriterija po kojima su se mjere donosile, uoči kampanje uhićena je HDZ-ova državna tajnica i bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac, u javnom se prostoru problematizirala vojska njegovih ministara, kao i njegovo “fotkanje” sa zaraženim Novakom Đokovićem na teniskom turiniru u Zadru.

Uoči te kampanje Plenković je bio prisiljen oprostiti se s utjecajnim ministrom Damirom Krstičevićem, a zbog naleta Miroslava Škore, ankete su predviđale slom HDZ-a i osvajanje tako malog broja mandata da bez Domovinskog pokreta neće moći formirati Vladu. Problematizirao se u ta predizborna vremena Plenkovićev odnos s koalicijskim partnerima iz HNS-a, ali i sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem te zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, no bez obzira na sve to, Plenković je, plivajući sam protiv svih, na srpanjskim izborima pokazao kako je on gazda hrvatske političke scene. Osvojio je zavidan broj mandata, Škoru i oporbenjake ostavio je miljama iza sebe i vjerodostojno na valu koronakrize oformio svoju novu, samostalnu Vladu, namećući se time kao veliki vođa svojim kolegama iz stranke, ali i svima onima koji su sumnjali u njegov uspjeh.

Nove afere

Pred premijerom Plenkovićem na nadolazećim lokalnim izborima koji se održavaju u svibnju novi su izazovi, ali i nove afere koje su se splele oko njegove stranke i stranačkih kolega na koje, objektivno rečeno, on osobno nema previše utjecaja. Lokalni HDZ-ovci gotovo na tjednoj bazi Plenkovića uvaljuju u nevolje, od Ive Žinića pa sve do nespretnog Tušeka, i kao da ti stranački neposlušnici i aferaši nisu dovoljni, Plenković ni sada u svojoj novoj vladi ne uspijeva pobjeći od problema.

Vladajuća većina je tanka, ministri uglavnom nekompetentni, reformi nema, koronakriza je sve dublja, zdravstvo puca po šavovima, poduzetnici najavljuju novi serijal prosvjeda, a on okuplja momčad s kojom u svibnju kreće u osvajanje lokalnih sredina. I to momčad na koju zapravo osobno nema nekog utjecaja. Kada je pokorio Hrvatsku na parlamentarnim izborima, Plenković je svojim najbližim suradnicima zajamčio da će HDZ na lokalnim izborima uz ostalo osvojiti četiri velika grada, što je bio jedan od stranačkih prioriteta, tu je ideju njegovao kao senzaciju kojom će zaokružiti svoju moć i utjecaj. Međutim, kadrovska kriza koja godinama potresa HDZ taj je Plenkovićev plan počela ozbiljno nagrizati, a da je u krizi s kadrovima, vladajuća stranka dokazala je povratkom Martine Dalić na čelo Podravke, što je izazvalo zgražanje u javnosti, a dokazuje se to i s kandidatima u velikim gradovima. U Zagrebu tako šef vladajućih na vječnog i nadasve iskusnog Milana Bandića šalje mladog ekonomista Davora Filipovića, čiju je kandidaturu još u rujnu prošle godine najavio naš tjednik. Iako je Filipović, za razliku od kolege Mislava Hermana, nešto čvršći i kritičniji, on nije bio Plenkovićev prvi izbor. Propali pregovori između premijera i iskusnog menadžera Damira Vanđelića, pa i odbijenica koju mu je dao Dragan Primorac, prisilili su ga da u srazu s Bandićem zaviri u svoje dvorište pa se morao odlučiti na kompromis koji su predlagali članovi zagrebačke organizacije.









Vlast u srcu

Taj kompromis u političku arenu gurnuo je Filipovića koji možda jest ratovao s Bandićem, no u isto je vrijeme dizao ruku za Bandićev proračun, a Hrvatske šume nadzirao je i u ona vremena kada je posrtala nesretna Josipa Rimac. To što mladi ekonomist kritizira Bandića i ostale konkurente teško da će biti dovoljno za osvajanje Zagreba, riječ je o neprepoznatljivom dečku za kojega je rijetko tko u gradu imao prilike čuti, a u zagrebačkoj organizaciji HDZ-a smatraju da je i kampanja došla prekasno ako su doista željeli ugroziti Bandića.

Kašnjenje, pa i Filipovićeva neprepoznatljivost, za oporbene zastupnike poslužili su kao argument protiv Plenkovića pa se tako tvrdi kako je mladi kandidat paravan za nastavak suradnje između HDZ-a i Milana Bandića. Suradnja između HSS-a i HDZ-a po mnogima se odvija u Splitu, naime, ondje je kandidaturu za gradonačelnika prije nekoliko dana kao kandidat Beljakove stranke predstavio osebujni Siniša Vuco, upućeni svjedoče kako Vuco u borbu ide da bi ugrozio favorita Željka Keruma koji prema anketama u Splitu kotira mnogo bolje nego HDZ-ov kandidat Vice Mihanović. Mihanović je zapravo kandidat Ante Sanadera i mladić koji, kako kažu njegovi kolege iz splitske organizacije, nema karizmu, iako je stručan i odmjeren, mnogi vjeruju da neće uspjeti ući u drugi krug u kojem će se, po svemu sudeći, tući Kerum i vlasnik Tommyja Mamić, najveći poslodavac u Dalmaciji, čija je kandidatura šokirala sve one koji pretendiraju na fotelje u Splitu. Split je, pak, grad kojim trenutačno upravlja HDZ-ov Opara pa je jasno da je Plenkoviću stalo do toga da zadrži vlast u srcu Dalmacije, ako do toga ne dođe, spreman je obračunati se i s Mihanovićem i s njegovim političkim ocem Antom Sanaderom.









Loše prognoze

Obračuna bi nakon lokalnih izbora moglo biti i u Osijeku, ondje je kandidat HDZ-a za gradonačelnika mladi građevinac Ivan Radić, koji vodi neugodnu borbu s liječnikom i političkim kapitalcem Šišljagićem, čovjekom koji iza sebe ima niz političkih utakmica. Iako Radić ima potencijala ponajviše zahvaljujući potpori Ivana Anušića, interne ankete provedene u vladajućoj stranci kažu kako je Šišljagić korak ispred njega te da s prednošću ulazi u drugi krug, s tim da ovdje treba voditi računa o tome da Domovinski pokret i Most još nisu predstavili svojega kandidata za grad na Dravi pa se može očekivati da će se ovdje voditi još jedna zanimljiva, a za Plenkovićev HDZ i neizvjesna bitka.

Neizvjesnosti zato nema u Rijeci, desetljećima je taj grad SDP-ova utvrda, a to što Obersnel odlazi u mirovinu za Plenkovićevu stranku ne znači previše. Oleg Butković, koji vedri i oblači riječkim HDZ-om, kandidata još nije predstavio, a u Rijeci smatraju kako je njihov budući gradonačelnik poznati liječnik, doktor Davor Štimac, nekadašnji ravnatelj tamošnje bolnice i nezavisni kandidat koji je oko sebe okupio riječke uglednike te nešto prije toga Plenkovićevim pregovaračima dao odbijenicu. Rijeka time ispada iz HDZ-ovih računica, a u pitanje je dovedena i pobjeda u nekim inače tradicionalnim HDZ-ovim županijama poput, primjerice, Ličko- senjske u kojoj stoluje Darko Milinović, ili pak Vukovarsko- srijemske u kojoj na svoje donedavne kolege iz HDZ-a kao Škorin kandidat kreće Josip Dabro. U karlovačkoj županiji bivši HDZ-ov župan Damir Jelić navodno će u borbu također ići kao Škorin kandidat, dok je za vladajuću stranku situacija neizvjesna i u Vukovaru, po političkim kuloarima šuška se kako je HDZ sve nestabilniji i u Zadru, a u nezgodnom su položaju u Metkoviću, kao i u Dubrovniku u kojem je kandidaturu ponovno obznanio Andro Vlahušić. Ni dubrovačka županija za Plenkovića

neće biti ugodna jer na aktualnog župana Dobroslavića ide Božo Petrov.

Ponovno uspjeh!









Veliki je problem Plenkoviću uoči izbora i neisporuka cjepiva farmaceutskih tvrtki zemljama EU-a i njegovo striktno vezanje uz Europsku uniju. Problem mu je i bahato ponašanje, kako njegove istupe ocjenjuju politički analitičari i oponenti. No samo naivac može otpisati Plenkovića i njegovu stranku te najaviti njegov debakl na lokalnim izborima. Istina je da mu okolnosti ne idu u prilog, da je kriza uzela maha i da su se građani zasitili mjera, istina je i da Plenković trenutno prolazi kroz takozvanu bolest drugoga mandata koja je pokosila i njegova prethodnika Sanadera, ali je isto tako istina da je Plenković fenomen! Iz svih svojih najkompleksnijih političkih kriza izašao je kao pobjednik, onda kada je iživcirana svjetina predviđala njegov kraj, on je ustajao, a na parlamentarnim izborima u pitanje je doveo postojanje svih političkih anketa i anketara, stoga nije nemoguće da, dijelom i zbog neadekvatne, nevidljive i nedosljedne oporbe, i na ovim lokalnim izborima ponovno potvrdi svoju poziciju, poziciju najmoćnijeg političara u Lijepoj Našoj.

Problem bi mu mogao biti što je lani u srpnju na parlamentarnim izborima većina građana živjela u atmosferi straha, povjerenja u Stožer i nade u dobru turističku sezonu. Ove godine na lokalnim izborima u svibnju većina će se ponovno nadati dobroj sezoni, ali je iz straha i povjerenja u Stožer nastalo sveopće ogorčenje i prezir prema vladajućima. Činilo se da je takva atmosfera bila i lani u srpnju, a Plenković je, naravno, uvjeren da će deset mjeseci poslije polučiti sličan rezultat.