HDZ-ovci UDARAJU PO PLENKOVIĆEVU ODABIRU! ‘Lokalni šerifi’ pokazuju mu zube: ‘Marić je bio bolji, ovaj mu nije ni sjena’

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Novi nestranački ministar financija Marko Primorac nije socijalno osjetljiv ni flegmatičan kao što je to bio njegov prethodnik Zdravko Marić, sa sjetom u glasu nerijetko govore HDZ-ovci koji i danas bivšeg prvog blagajnika Lijepe Naše nazivaju najvećim stručnjakom u Plenkovićevoj vladi, ali i stručnjakom kojeg Plenković nije smio izgubiti pristajući na Primorca kao na kompenzaciju za Marića.

Nije, doduše, Plenković u to vrijeme kada se birao Marićev nasljednik ni imao previše izbora, Primorca mu je na jednoj kavi preporučio bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, potom je Plenković popio drugu kavu s Primorcem proučivši njegov životopis i odluka o imenovanju je pala. Zvuči jednostavno, ali pred nama nije nimalo jednostavan period, Hrvatskoj uskoro stiže euro, a s njime još više cijene osnovnih proizvoda, koji su već sada preskupi ne samo za siromašne građane nego i za one koji su prije ove krize pripadali takozvanom srednjem sloju.

S eurom bi u Hrvatsku trebala stići i recesija koju najavljuju iz središnje banke, a tu je i zloglasna inflacija, no Primorac za sve to nema previše sluha, a izgleda ni puno takta, što se dalo naslutiti već u prvim danima njegova mandata, kada je ususret krizi progovorio o uvođenju poreza na nekretnine, što možda i nije loša tema, ali je svakako tema za neka druga, sretnija vremena.





Crni dani

Dokad će Hrvati čekati ta sretnija vremena, nije poznato, ali je poznato da bi Primorac uskoro mogao ući u sukobe s lokalnim čelnicima, uključujući i one iz HDZ-ovih redova, i to zbog uobičajene teme koju je svojedobno bivši premijer Ivo Sanader slikovito nazvao stezanjem remena. Naime, uz to što manji porez na dohodak za Primorca trenutno nije opcija, već on umjesto toga najavljuje dodatni porez na dobit, sada su na red došli prihodi iz Fonda za izravnavanje koji u skladu s očekivanjima znatno padaju u pojedinim sredinama. Posljedice toga mogle bi se osjetiti tijekom cijele iduće godine, a takvo što sa sobom bi moglo donijeti nove neugodnosti i probleme za premijera Plenkovića.

Da su crni dani pred nama, vidljivo je i iz tablice fiskalnog izravnavanja za iduću godinu, koju je nedavno objavilo Primorčevo Ministarstvo financija. Iz tablice je vidljivo koliku bi tekuću pomoć gradovi i općine mogli dobiti iz Fonda za izravnavanje, čija je uloga osiguravanje jednake razine kvalitete javnih usluga u svim regijama i jedinicama lokalne samouprave, i to na način da se pomaže onima čiji su porezni prihodi manji od prosjeka. U taj fond, prema računici Ministarstva financija, iduće godine trebalo bi dospjeti više od 2,2 milijarde kuna. Sredstva se u skladu sa zakonom dijele prema broju stanovnika, a općine i gradovi s manjim brojem stanovnika dobivaju manje novca. Iz najnovije tablice proizlazi da bi iduće godine najveći gubitnik trebao biti grad Sisak, kojim rukovodi SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Ne treba zaboraviti da je Sisak središte Banovine, koja je pretrpjela goleme štete u potresu, nakon kojega je premijer Plenković najavljivao obnovu koja se do danas nije dogodila, što je zacijelo pridonijelo raseljavanju stanovnika iz tog grada koji je nekoć nosio titulu industrijskog središta. Od te titule danas nije ostalo previše, o industriji u Sisku preostala šačica uglavnom socijalno ugroženog stanovništva progovara sa sjetom, a sada kada im Primorac dodatno zavrne pipu, iz Siska bi na Plenkovića mogli uslijediti napadi ne samo zbog nerealizirane obnove nego i zbog toga što se na ovaj način i ovakvim uskratama doista dovodi u pitanje funkcioniranje grada.

Otvaranje tih tema Plenkoviću, koji se sprema za osvajanje trećeg mandata, sigurno nije u interesu, no izgleda da se zbog ove tablice neće buniti samo u SDP-ovu gradu nego bi u pobunu mogli i načelnici općina i gradova na istoku Hrvatske, odnosno općina iz Vukovarsko-srijemske županije, čiji prihodi također drastično padaju. Ne treba zaboraviti da Vukovarsko-srijemskom županijom upravlja HDZ-ov župan Damir Dekanić koji će teško pristati na ovakvu preraspodjelu sredstava, stoga se može očekivati da će se on protiv ovakvih rezova pobuniti po uzoru na svojeg osječko-baranjskog kolegu Ivana Anušića koji se otvoreno i javno suprotstavio izmjenama izbornog zakona zbog kojih bi se u slavonskim izbornim jedinicama smanjivao broj saborskih zastupnika.

Koliko je problematično to što u ovom dijelu Slavonije lokalne sredine ostaju bez nužnih financijskih sredstava, toliko je za Plenkovića koji se diči svojim Projektom Slavonija poražavajući podatak da je baš Vukovarsko-srijemska županija i prema posljednjem popisu stanovništva zabilježila najveći pad broja stanovnika.

Tvrd orah

Brige zato nema za Solin, koji bi s osam milijuna kuna iz ove godine u idućoj godini za izravnavanje trebao dobiti čak 17 milijuna kuna. Zadovoljni mogu biti i u Makarskoj, gdje prihodi sa 3,7 milijuna kuna rastu na oko sedam milijuna kuna. Ti podaci zbunjuju jer izgleda da je država majka bogatim gradovima i općinama koji imaju tu sreću da se nalaze uz obalu, dok se s druge strane na cjedilu ostavljaju oni u kontinentalnom dijelu zemlje kojima je pomoć za održavanje standarda javnih usluga prijeko potrebna.









Takav sustav dovodi u pitanje funkcioniranje zakinutih gradova i općina, a to se pak odražava na kvalitetu usluge koju oni pružaju građanima. Zbog ovakve preraspodjele mogla bi biti zakinuta čak i djeca, no Primorac je tvrd orah i teško da će se dati pokolebati, bez obzira na to što se već sada iz sredina koje su ostavljene od države najavljuju prosvjedne note.