HDZ-ovci SUMNJIČAVI, PALADINA U VLADU NIJE STIGAO SLUČAJNO: ‘Njemu mora da nešto gori pod nogama, tko bi inače bio lud da na na ovo pristane’

Autor: 7dnevno

Na sam spomen novog ministra graditeljstva Ivana Paladine HDZ-ovci se hvataju za glavu jer ni njima nije sasvim jasno što je premijeru Andreju Plenkoviću bilo kada je pristao na to da ga uvede u svoju vladu kao zamjenu za aferama kontaminiranog Darka Horvata bez ikakvih kriterija i provjera, i sve to nedugo nakon što su kompletnu Vladu potresle afere i privođenja ministara. Kako članovima vladajuće stranke nije jasno zašto je Plenković prihvatio tog mladog menadžera za svojeg ministra, jednako tako, uz Paladinino bogatstvo i milijune kojima raspolaže, malo komu je unutar stranke jasno zašto se Paladina na ovaj način javno eksponirao predstavljajući naciji svoje bogatstvo s, po svemu sudeći, sumnjivom pozadinom za koju su se već u prvim danima njegova ministarskog mandata zainteresirali predstavnici medija.

Vlada zabrinutost

Budući da pravi odgovor nemaju, u HDZ-u su već počeli razvijati teorije pa tako kažu kako Paladini vjerojatno nešto važno, gotovo životno ovisi o poziciji na kojoj se nalazi te da se ministarske fotelje dohvatio baš zbog toga. Što bi to nešto važno moglo biti, HDZ-ovci ne preciziraju, međutim, ne odbacuju mogućnost da su mladog ministra ucijenili misteriozni poslovni partneri koji iza njega stoje i koji ga i jesu instalirali u Plenkovićevu aferama poljuljanu vladu.

On je na nekoliko koraka do pritvaranja, strahuju u vladajućoj stranci u kojoj smatraju da je uvođenje Paladine u Vladu veće od njega samoga jer u suprotnom ne bi danas bio tu gdje je, ako nije tašti i oholi egocentrik, što također nije poželjno za nekoga tko bi se ponajprije trebao baviti obnovom potresom porušenih područja na kojima živi stanovništvo koje je i prije potresa živjelo na rubu egzistencije. Što se točno krije u Paladininu karakteru, teško je reći, ali moglo bi se reći kako je na prvu rječiti ministar odnedavno naglo zanijemio, nije mu od velike pomoći PR agencija koju je nedavno angažirao.

Paralelno s ministrom, zanijemio je i premijer Plenković, koji je prilično suzdržan u komentarima koji se odnose na Paladinine sumnjive poslove. Kao što je poznato, Paladina je, prema napisima iz medija, mešetario dugom Instituta IGH dok je bio predsjednik Uprave te tvrtke tako da je dug od 333 tisuće eura kupio od ciparske tvrtke Frotip za 27.500 eura, da bi potom taj isti dug za 650 tisuća eura prodao zagrebačkom Projektnom birou P45, odnosno tvrtki koja je također povezana s IGH-om, a čiji je vlasnik ciparski Frotip.

Narodski rečeno, poslovi u koje je Paladina upleten mirišu na pranje novca, a na ovom konkretnom slučaju, odnosno na preprodaji, ministar graditeljstva zaradio je 622.500 eura, što je potvrdio i javno objavljen ugovor sa zagrebačkim odvjetnikom Tomislavom Dumenčićem koji je za njega od Frotipa kupio dug tvrtke Instituta IGH jer Paladina ta potraživanja nije mogao otkupiti zbog toga što je u to vrijeme bio predsjednik Uprave tog istog IGH-a.

Kupnja potraživanja

Riječ je o priči koja počinje s kreditom Nove kreditne banke iz Maribora vrijednim 3,4 milijuna eura koji je IGH uzeo dajući kao zalog za te kredite nekretnine u svojem vlasništvu. Za dio toga duga u iznosu od 333 tisuće eura založen je kompleks Radeljić nadomak Dubrovnika. Kako se Institut IGH našao u financijskim problemima, tako se pokreće postupak predstečajne nagodbe tijekom koje se krediti i nisu mogli vraćati.

Potom se u ljeto 2018. pojavljuje ciparska tvrtka Frotip koja od slovenske banke kupuje potraživanja prema Institutu za nepoznat iznos, četiri tjedna nakon toga bivši predsjednik Uprave Paladina potpisuje s Dumečićem ugovor o komisiji, a njime se definira da će odvjetnik od tvrtke s Cipra kupiti potraživanja Instituta za korist aktualnog ministra Paladine.

Nakon što su od slovenske banke kupili potraživanja, tvrtka s Cipra s odvjetnikom Dumenčićem potpisuje ugovor o kupnji potraživanja, a nakon što više nije bio u Upravi IGH-a, Paladina potpisuje ugovor s Dumenčićem o prijenosu prava i obveza, čime je na sebe prenio potraživanje pa je samim time IHG Paladini bio dužan 333 tisuće eura. Lani u srpnju to potraživanje kupljeno za 27.500 eura prodaje za 4,9 milijuna kuna Projektnom birou, odnosno bivšoj tvrtki kćeri Instituta IGH, čiji je vlasnik Frotip. Uz to što je s ciparskim Frotipom odradio niz neobičnih transakcija, od njih je ministar kupio i vrijedan kompleks, odnosno zgradu u Palmotićevoj ulici koje se također domogao ispod cijene te zaradio sedam milijuna kuna.

Nije nepoznato ni to da je Paladina suvlasnik 10 posto projekta Kupari koji je singapurski milijarder preuzeo od Rusa. Singapurci su Paladinu za Kupare spremni platiti 5,2 milijuna kuna, međutim, on očekuje 20 milijuna kuna, a jedno od pitanja koje se nameće je hoće li ministar nastaviti sudske sporove za suvlasništvo u projektu Kupari ili će prodati vlastiti udio od deset posto.





Sumnjive veze

Kako je nedavno pisao Jutarnji, Paladina ne planira izaći iz suvlasništva u tvrtki Kupari Luxury Hotels, međutim, u HDZ-u smatraju da će on zbog svojih interesa nanijeti štetu kompletnoj Vladi, ali i stranci jer je fokusiran na borbu za vlastito bogaćenje. Iako se iz javnosti povukao, Paladina je odmah dao do znanja da ne namjerava obrazlagati kako je došao do vrijednih nekretnina u središtu Zagreba, zaboravljajući da je kao član Vlade dužan objasniti porijeklo svoje imovine.

Nevjerojatno je da ga za objašnjenje dosad nije pitala Porezna, ali ni premijer Plenković kojemu su oporbeni saborski zastupnici ukazivali na Paldinine veze s bogatim ruskim tajkunima sumnjivih pozadina, koji su svoje biznise razvili po našoj zemlji. Otkud Paladini bogatstvo koje je unio u svoju imovinsku karticu, pitaju se i oni koji ministrovu obitelj poznaju desetljećima. Naime, kao što je 7dnevno prije pisao, Paladina je porijeklom iz male Općine Kolan na otoku Pagu, gdje se njegova obitelj nikada nije isticala kao posebno imućna. Otac mu je godinama bio direktor u tvrtki Zanatkomerc s Paga koja je propala, nakon toga imao je vlastitu konobu, a danas ga sumještani opisuju kao lovca i poljoprivrednika.

Jedno vrijeme stariji Paladina politički se aktivirao u Demokratskom centru Mate Granića te se kandidirao za načelnika, međutim, tu ambiciju nije uspio realizirati, niti se obogatio od ugostiteljstva, niti je Paladina stariji bogatstvo zgrnuo u politici. Mještani Kolana uvjereni su kako je mladi ministar bogatstvo zgrnuo preko svojih poslovnih suradnja s ruskim poduzetnikom Sergejem Gljadelkinom, s kojim je surađivao na raznim poslovima, što je jasno iz toga što se pojavljuje i kao odgovorna osoba u njegovim tvrtkama.









Nerealizirana ambicija

U Institutu IGH Paladina se kao član uprave pojavio 2014. godine, a godinu dana poslije postao je predsjednik Uprave, u toj istoj godini postao je i predsjednik Nadzornog odbora Hidroelektra niskogradnje te direktor u tvrtki Kupari Luxury Hotels. Niz nekretnina koje ministar danas, u 38. godini života, posjeduje nekada su pripadale Institutu IGH, a premda se danas i sudski spori sa svojim nekadašnjim šefom, bogatim Rusom Gljadelkinom, i u samom HDZ-u uvjereni su da Paladina u Vladu premijera Plenkovića nije stigao slučajno niti se toga posla primio kako bi se dodatno karijerno izgradio.

Koji su uistinu njegovi interesi i radi li doista Paladina za nekoga većega te što bi točno za toga nekog većeg mogao raditi, trenutno je teško reći, međutim, nije teško zaključiti da je Plenković, rješavajući problem s HDZ-ovim ministrom Darkom Horvatom, ušao u još veći problem s nestranačkim ministrom Paladinom, kojega je predstavio kao vrsnog menadžera. Taj vrsni menadžer već je sada, u samo nekoliko tjedana mandata, uspio na sebe privući pozornost medija koji iz dana u dan izvlače neku njegovu novu aferu, gurajući pritom u probleme premijera Plenkovića, koji je izgleda s razlogom ostao bez riječi. Bez riječi vjerojatno nakon svega viđenog ostaju i građani, jer na koncu, kada se zna za sve afere Plenkovićevih ministara koji su dosad odlepršali iz Vlade, nije jasno zbog čega se ukinula sigurnosna provjera ministara koja bi, kako se čini, za Plenkovića bila spasonosna jer on suradnike očito samostalno ne zna procijeniti.