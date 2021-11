HDZ-ovci ‘MLATE’ PO JELU I PIĆU KAO DA SUTRA NE POSTOJI: Naravno, na vaš račun! Saborski zastupnik potrošio više od 20.000 eura u godinu dana

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Da nije bilo ručka od 5250 kuna koji je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić platio novcem svojih sugrađana, vrlo vjerojatno dobar dio hrvatske javnosti nikada ne bi ni čuo za tog dugogodišnjeg lokalnog političara koji je, posežući u županijsku blagajnu, dostavom iz restorana odlučio zahvaliti djelatnicima zagrebačke bolnice Merkur te je to prijavio kao trošak reprezentacije kojim i inače nerijetko manipuliraju lokalni političari. Dostavama zato nije bio sklon nekadašnji ministar turizma Darko Lorencin, koji je navodno nerijetko po Istri uživao u luksuznim restoranima, konzumirajući butelje skupocjenih vina i još skuplju ribu na račun Ministarstva. Za ribljim specijalitetima rado je u Dubrovniku posezao aktualni predsjednik, bivši premijer Zoran Milanović, koji je ujedno čest gost poznatog zagrebačkog restorana Tač, u Okrugljak, pak, premijer Plenković nerijetko izvede svoje savjetnike i koalicijske partnere, no sve je to u granicama prihvatljivog jer je, uostalom, vidljivo i javnosti i novinarima koji u stopu prate vodeće nacionalne političare.

Rekorder Zulim

Ono što se događa na lokalnoj razini moglo bi se svesti na onaj stari Vucin hit – U se, na se i poda se, jer lokalni političari zapravo i nisu u fokusu javnosti pa nešto slobodnije troše naš novac te to pravdaju reprezentativnim troškovima. Kako to izgleda kada dobroj hrani ne možete odoljeti, možda ponajbolje prikazuje slučaj saborskog zastupnika HDZ-a Vinka Zulima, koji je u Sabor ušao kao zamjena Luki Brčiću, a a sve do nedavno održanih lokalnih izbora bio je na čelu Općine Seget. U samo godinu dana, 2018. godine, načelnik Zulim na reprezentaciju je potrošio 171.142 kune. Troškovi bi u jednom danu iznosili i po više tisuća kuna, tako je, primjerice, 13. ožujka 2018., prema podacima iz Općine, Zulim spiskao gotovo 7000 kuna u dva restorana, Barba Boro i Frenkie. U Barba Boru je načelnik po svemu sudeći rado zalazio pa je tako ondje ponekad ostavljao više od 4500 kuna, dok je u drugom restoranu ipak bio nešto skromniji pa je ondje jeo i pio za nešto više od 2200 kuna. Slučajno ili ne, ovi troškovi odvijali su se baš oko 5. ožujka, kada načelnik Zulim ima rođendan. Istog toga ožujka načelnik se odvezao i do restorana Angerona u kojem je spiskao 5309 kuna, gotovo 6000 kuna početkom te godine ostavio je u restoranu Frankie, a posebnu pažnju plijeni dan u kojem je načelnik u restoranima ostavio 7000 kuna.

Minimalno 289.380 kuna mještani Škabrnje platili su troškove svojeg bivšeg načelnika, HDZ-ovca Nediljka Bubnjara, u čije se troškove upleo USKOK koji ga je lani optužio za trošenje proračunskih kuna u osobne svrhe. Bubnjar je kao prvi čovjek općine proračunski novac trošio po trgovinama sportske odjeće i obuće, na naplatnim postajama, u trgovinama kožne galanterije, po raznim prodajnim mjestima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, i sve to kao načelnik jedne od najsiromašnijih općina u državi. Posebno je strastven bivši načelnik Bubnjar bio u restoranima i raznim ugostiteljskim objektima, a svi njegovi troškovi rezultirali su USKOK-ovom optužbom da je Škabrnju oštetio za 700.000 kuna koje je navodno utrošio na pripremu projekata.

Brat u mesnici

Za što se točno pripremao bivši gradonačelnik Županje Davor Miličević kada je u tri godine 284.290 kuna potrošio na suhomesnate proizvode, nije poznato, no Miličevića se u javnom prostoru povezivalo s mesnicom As kojoj je Grad godinama plaćao kulen, kulenovu seku i kobasice. Problem nastaje zato što se za nabavu tih suhomesnatih proizvoda nije upućivala javna nabava koja je trebala postojati s obzirom na to da se govori o iznosu većem od 70.000 kuna. Čistoća i Stanobiro te DV Maslačak iz te mesnice nabavljali su svinjetinu, junetinu i dimljenu slaninu, a sporni kulen dijelio se po ministarstvima te igračima NK Graničar, čiji je predsjednik bio bivši gradonačelnik Miličević, i sve to dok je u mesnici radio njegov brat, a nešto prije toga i njegova kći.

Sličnoj priči svjedočili su i mještani Općine Jasenice, slučaj je to koji je obilježio spor između vlasnika restorana Anita u Zatonu Obrovačkom Milana Minje Anića koji je javno prozvao HDZ-ova načelnika Martina Baričevića tvrdeći da mu je HDZ-ovac ostao dužan 185.000 kuna za neplaćene račune. Ugostitelj je tvrdio da su načelnik i njegovi suradnici godinama besplatno jeli i pili u njegovu restoranu te mu je tako načelnik ostao dužan oko 7500 kuna troškova za karmine nakon sprovoda Baričevićeva brata, koje su, prema riječima ovoga ugostitelja, također plaćene iz Općine. Baričević je sve te prozivke negirao najavljujući tužbu protiv Anića, a Ustavni sud nedavno je ukinuo presude u načelnikovu korist. Vlasnik restorana uz ostalo je tvrdio kako je načelnik s nekolicinom suradnika pojeo 10-ak tisuća kuna janjetine koju nije platio.

Čašćenja ministara

U maloj paškoj općini Kolan u eri načelnika Marina Pernjaka na reprezentaciju se godišnje trošilo oko 425.267 kuna, što je vidljivo na primjeru iz 2018. godine. Najveći dio tog iznosa nastao je u paškom Lorencu, odnosno trgovačkom centru koji se sastoji od supermarketa, pekarnice, mesnice, trgovine odjećom i bijelom tehnikom te punionice autoplina. HDZ-ov načelnik i njegovi suradnici u tom su centru sporne 2018. godine spiskali 173.444 kune iz proračuna, a novac se trošio u ugostiteljskim obrtima Kalun i Sikovice te u zagrebačkom bistrou Pri zvoncu, kao i u konobi Vinko, restoranu Tamaris, restoranu Kantine, kampu i hotelu Hadrian d.o.o, kao i u nizu drugih objekata. Općina u kojoj živi jedva 800 stanovnika spiskala je gotovo pola milijuna kuna u godinu dana, a dio tog novca koji je, uz ostalo, išao i na paške sireve potrošen je na čašćenja ministara.

Kada je riječ o reprezentativnim troškovima, u skupinu najskromnijih gradonačelnika u Hrvatskoj spada SDP-ova sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček koja je nedavno srezala troškove reprezentacije spustivši ih na manje od dvije kune po stanovniku. Zanimljivo je spomenuti i to da je među skromnijim gradonačelnicima u ovoj kategoriji bio Andro Krstulović Opara, bivši splitski gradonačelnik, ali i šef HSS-a Krešo Beljak dok je ravnao Samoborom.

Zato u kategoriju neskromnih nedvojbeno spada pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Kada je trebalo počastiti goste, Bandić nije štedio pa bi tako na troškove reprezentacije u godini dana potrošio više od dva milijuna kuna, oko milijun i 200 tisuća kuna godišnje na reprezentaciju je trošio donedavni osječki gradonačelnik Ivica Vrkić, dok je vječni riječki gradonačelnik Obersnel na godišnjoj razini trošio oko 600.000 kuna. Inače se troškovi reprezentacije ne odnose samo na lokalne nego i na nacionalne političare, dok se u diplomatskim krugovima u te svrhe izdvajaju deseci milijuna kuna godišnje. Kao rekordna godina zabilježena je 2008., kada je u te svrhe otišlo 59,5 milijuna kuna.









Štedljivi Medved

Kada je o vladama riječ, tu troškovi ne osciliraju. U 2014. godini na troškove reprezentacije potrošeno je gotovo 11 milijuna kuna, godinu dana poslije došlo se do 11,87 milijuna kuna, dok su u 2016. godini vladajući za reprezentaciju potrošili 11,15 milijuna kuna. Peglale su se i kartice pa je recimo 2016. godine ispeglano pola milijuna kuna, u 2015. milijun kuna, a godinu dana prije toga 1,3 milijuna kuna.

Kada je riječ o ministrima iz Plenkovićeve i nekadašnje Milanovićeve vlade, tu su vidljive oscilacije, tako je, primjerice, Ministarstvo poljoprivrede, dok je njime ravnao zaboravljeni Tihomir Jakovina, za reprezentacije potrošilo više od milijun kuna, dok je njegov nasljednik Tomislav Tolušić trošio čak četiri puta manje. Zanimljiv je i podatak koji se odnosi na Ministarstvo branitelja. Naime, u eri Predraga Matića na kartice se godišnje trošilo više od sto tisuća kuna, dok ministar Medved nema gotovo nikakvih troškova. Usporedbe radi, u Ministarstvu financija u Linićevo doba trošilo se oko 60 tisuća kuna, dok je ministar Zdravko Marić lani potrošio samo 4247 kuna na karticu. Zasigurno je najzanimljivija usporedba među predsjednicima vlada, dok se u Milanovićevoj eri godišnje trošilo gotovo 300.000 kuna, Plenković u te svrhe troši oko 230.000 kuna.