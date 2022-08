PENAVA SASVIM OTVORENO: HDZ je pripremao izbore za jesen, ali se Plenković uplašio! Spreman sam povesti desnicu, ako bude trebalo i s Mostom

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

U posljednje se vrijeme sve učestalije progovara o mogućnosti da dođe do prijevremenih parlamentarnih izbora o kojima navodno promišljaju premijer Andrej Plenković i njegov HDZ kako bi preduhitrili nadolazeću krizu i zadržali vladajuću poziciju. Dok HDZ razmišlja o opcijama kojima bi zadržao vlast, među lijevim i liberalnim oporbenim strankama razrađuje se strategija za formiranje koalicije, odnosno bloka s kojim bi SDP, Možemo i Centar Ivice Puljka pokušali ugroziti postojeću poziciju vladajuće stranke. S druge strane, među desnim parlamentarnim opcijama, ujedinjenje se kao opcija za izlazak na parlamentarne izbore zasad ne spominje, umjesto toga, nedavno se medijskim prostorom proširila vijest kako su se Hrvatski suverenisti udaljili od Domovinskog pokreta i zbližili s Mostom, zbog čega je u pitanje dovedena suradnja između Suverenista i Pokreta koji nije sklon suradnji s Mostom. Poznato je da Pokret već neko vrijeme, odnosno od odlaska Miroslava Škore, vodi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava s kojim smo razgovarali o medijskim napisima koji se odnose na mimoiloženja na desnici, dotaknuli smo se moguće obnove suradnje desnih opcija, kao i ostalih aktualnih tema.

*Nedavno se medijima proširila vijest da je suradnja između Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista na parlamentarnim izborima dovedena u pitanje zbog toga što su se Suverenisti zbližili s Mostom, što je protumačeno kao mimoilaženje na desnoj političkoj sceni. Ima li na desnoj sceni mimoilaženja i kako komentirate te navode?

Ponajprije su to priče koje je zakuhala jedna novinarka prorežimskih novina sasvim bez temelja. Načelno mislim da je najbolje na tu temu odgovoriti na primjeru Vukovara, gdje sam sa Suverenistima u suradnji već treći mandat. To su nama apsolutno svjetonazorski bliske stranke i ako i s kim kanimo razvijati suradnju, onda će to biti oni koji su prvi do nas, a to su upravo Suverenisti, HSP, pa i Most.





*Dakle, vidite se s Mostom u suradnji. Kritičari bi rekli da se Most treba odrediti i u pogledu svojeg odnosa s predsjednikom Zoranom Milanovićem, neki kažu da su oni s predsjednikom bliži nego što se to čini, pa i bliži od brojnih drugih oporbenih opcija. Kako vi na to gledate?

Ja to zbog pristojnosti, ne želeći se miješati u unutarnje odnose drugih stranaka, ne želim komentirati. Mene jesu iznenadile neke izjave pojedinih članova Mosta, ali ne volim na temelju pojedinih izjava donositi zaključke jer i samome mi se dogodi da neke izjave u Domovinskom pokretu ne budu do kraja usklađene, ali ne bih nikada apriori odbacivao mogućnost sporazuma i suradnje dok god iole ima šanse kod druge strane da tomu bude tako.

*Posljednje ozbiljno ujedinjenje na desnoj političkoj sceni odvijalo se na predsjedničkim izborima s gospodinom Miroslavom Škorom, njegov rezultat pokazao je da je ujedinjena desnica doista funkcionalna i da se samo na taj način mogu ostvariti konkretniji rezultati. Je li realno očekivati jedno takvo jedinstvo, da sa sobom povučete i gospođu Vidović Krišto i sve druge desne opcije koje i jesu i nisu parlamentarne te da se na taj način stvori blok nalik na onaj koji se formira na ljevici?

Svako ozbiljno političko promišljanje moralo bi ići u tom smjeru o kojem govorite, dakle tako da se trebamo što je više moguće okrupniti na zdravim osnovama jer je jasno da u izbornom sustavu koji je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj to pojačava pojedinačni rezultat svake stranke. Što se tiče Domovinskog pokreta, mi ćemo svakako težiti k tome i nastojati sjesti za stol sa svima te pokušati dogovoriti suradnju i imati dobru volju za to. Rekao sam to i u Splitu, otvoreni smo za suradnju na zdravim, realnim osnovama, mi smo spremni i radi te neke zajedničke priče odstupiti u nekom normalnom razmjeru od svoje težine koju nosimo, ali naravno da to mora biti realno i u granicama mogućeg, važući između zajedništva i okupljanja, a s druge strane one fragmentiranosti i pojedinih ubačenih igrača koji se u takvoj priči vrlo često nađu. Vidjeli smo sada na primjeru Zekanovića kako to izgleda. Tako da, vodeći računa o svemu tome i o svim tim elementima, otvoreni smo za suradnju, ali pokušavamo i ne biti naivni s obzirom na ove okolnosti o kojima smo razgovarali.

*Jesu li baš ti pojedinci koji se s vremenom pretvore u kojekakve krtice i žetončiće problem zbog kojega se desnica svih ovih godina nije uspjela ozbiljno ujediniti te samim time ostvariti ozbiljan i relevantan rezultat na izborima?

Je, upravo se to u 30 godina hrvatske demokracije na desnici pojavljuje kao problem, tu imate ljude koji su programski poslani s tom ulogom i namjerom da budu to, pritajeni do određenih trenutaka, a vrlo često se dogodi da pojedinci zbog svojih životnih slabosti ili zbog problema s egzistencijom budu podložni takvim ucjenama ili prelascima. Nije to tipično samo za desnicu, vidjeli smo to i u slučaju HSS-a kada je prelazio Milanoviću i Kukuriku koaliciji, ali vidjeli smo i u vrijeme Plenkovićeve prve vlade od gospodina Sauche i nekolicine drugih SDP-ovaca koji su dali ruke ili tobože prešli Bandiću, tako da tu uz ovaj programirani dio postoji i ona druga strana, odnosno dio ljudske slabosti koja je svojstvena ljudima, jednostavno pokleknu i izdaju i program.









*Često ste kritični prema koaliciji između HDZ-a i SDSS-a, ali na desnici se nerijetko i tvrdi kako se stječe dojam da SDSS vlada državom, a ne HDZ kao njihov većinski partner. Mislite li da u HDZ-u i danas ima još onih koji dijele vaše mišljenje?

Kada pogledate taj ambijent u kojem se Andrej Plenković i ne libi reći da vodi manjinsko-liberalnu vladu, mislim da ostatak HDZ-ovaca zabije glavu u pijesak dok on to govori. Kada pogledate, osim manjina, tu su HSLS, HNS i Reformisti, to je nevjerojatno kada ih gledate, nekada bi čovjek tu dodao samo SDP i to bi bilo ono što smo imali od 2011. do 2015.

*Kako Domovinski pokret samostalno stoji s pripremama za parlamentarne izbore? U Splitu ste stranku uspjeli oživiti, u Slavoniji dobro stojite i čini se da na terenu odrađujete korektan posao, ali isto tako još se ne zna kada će biti parlamentarni izbori. Spominju se i prijevremene opcije. Je li DP za to spreman?









Pripremamo se. Teza koja je bila dosta prisutna po kuloarima jest da je HDZ izbore pripremao za jesen, ali da su ih loši rezultati u Splitu zapravo poljuljali u toj namjeri – kalkulacija je bila Pelješki most, uvođenje eura i Schengen, ali taj ih je potop pomaknuo. Mi se definitivno pripremamo za izbore, spremamo se u bazama u kojima smo jaki – Slavonija, Dalmacija i Grad Zagreb poglavito – ali gledamo se proširiti gdje god je moguće, što je, s obzirom na demografsku devastiranost, prilično velik izazov, no tu smo, pokušavamo, ankete nas prate kroz nekakav rast i to je to.

*Mnogi su predviđali da nakon Škorina odlaska Domovinski pokret neće postojati na političkoj sceni, ali izgleda da ste se uspjeli stabilizirati. Kakve su vaše projekcije za budućnost stranke?

Ne, nema šanse da će se Pokret raspasti i nestati, to je već i vidljivo. Dapače, rastemo i to se vidi i iz tog jednog straha lijevih medija koji rade po diktatu vladajućih, to se vidi po napadima koji dolaze s te strane, ali to je, s druge strane, znak da dobro ide i da se dobro radi. Domovinski pokret dobro stoji i u dijaspori, ali to i jest tragedija, svi ti ljudi koji su se htjeli probijati svojom sposobnošću i snalažljivošću morali su otići dok tu sve više na težini dobiva stranačka pripadnost i stranačka iskaznica, no nadam se da će doći vrijeme kada će se to promijeniti.

*Vi ste iz Slavonije, Vukovara, i vjerojatno vaši sugrađani iz prve ruke osjete krizu, recesiju, inflaciju. Jesu li ljudi zabrinuti za ono što nam nosi jesen i što vam onako iz prve ruke kažu – koliko se na terenu osjete mjere kojima se hvale u Vladi, a kojima navodno ublažavaju postojeću krizu?

Kada spomenete Slavoniju, prvo što mi zvoni jest ovaj najnoviji podatak da je ponovno više od 40.000 ljudi otišlo iz Hrvatske, i tu definitivno na spomen Slavonije imam u glavi demografsku devastaciju tog prostora, i to do onih granica da je pitanje kako će se život ovdje uopće moći organizirati za 10, 15 godina, to je valjda posljedica tih silnih zalaganja za Slavoniju, projekta Slavonija nadalje. Kad je o poskupljenjima riječ, ljudi su ovdje definitivno u problemima, prihodi su mali, veliki su inputi u poljoprivrednu proizvodnju, ali seljaci koji su ovršili pšenicu u Slavoniji prilično su šokirani cijenom koja je na tržištu. Očekivali su, s obzirom na cijene gnojiva i plavog dizela, da će to biti znatno više, a svi su u iščekivanju jeseni i zime, odnosno onoga što nosi poskupljenje režijskih troškova, hrane, stanovanja i cjelokupnog života u Hrvatskoj jer i ovo malo tvrtki što radi vodi borbe s dramatičnim poskupljenjima energenata i osnovnih sirovina, mi svi predosjećamo da to neće završiti dobro.

*Što očekujete od novog ministra Primorca, hoće li on barem donekle uspijevati održavati situaciju stabilnom kao što je to činio njegov prethodnik, ministar Zdravko Marić?

Želim mu radi svih nas da bude što je moguće bolji i uspješniji, teško će biti. Ja sam o ministru Mariću mislio i danas mislim da je bio dobar ministar, tako da će mu biti teško kompenzirati njegov izostanak, odnosno njega naslijediti, ali to mu želim. S tim da moram reći da možda baš zato što je bio kvalitetan i dobar ministar Marić i jest otišao sada, premda ne mislim da je to morao učiniti baš sada, u ovom trenutku. Kako sam ja svjestan, tako je sigurno i on svjestan da nam dolaze teška vremena te sigurno ne bi mogao izvesti sve onako kako bi htio i volio i kako bi bilo dobro. Ova situacija od ulaska u eurozonu i prihvaćanja eura, recesije koju očekujemo, inflacije, pada BDP-a, bit će gadna, ne očekujem tu puno, za mnoge stvari je kasno, u ovom trenutku Vladi bi bilo pametno zaštititi najranjivije skupine građana s najnižim primanjima olakšavanjem po bilo kojem modelu – zamrzavanjem cijena namirnica, vaučerima, a u ovom razvojnom i gospodarskom smislu bojim se da su propušteni koraci i potezi koje je trebalo provesti onda kada je bilo puno bolje, to je krivnja dijelom i ministra Marića, on je to pokušavao, ali politika nije bila orijentirana ka gospodarstvu i sada je, bojim se, trenutak kada se to neće moći odraditi u iduće dvije, tri godine.

Smanjivanje predsjedničkih ovlasti vodi k jednoumlju

*U oporbi se ujedinjenje spominje u pogledu smanjenja ovlasti predsjedniku Milanoviću u domeni Zakona o obrani. Hoće li Domovinski pokret podržati to ujedinjenje i kako gledate na ideju o smanjenju predsjedničkih ovlasti?

Definitivno ćemo biti protiv smanjenja predsjedničkih ovlasti. Mislim da je Hrvatska danas prilično zahvaćena mentalnim sklopom bivše države, vlada prilično jednoumlje, tako da ovo što radi HDZ koji pokušava čak i ukinuti neposredne izbore za predsjednika, odnosno ispipavaju putem medijskih balona ideju da Sabor bira predsjednika, za mene je korak unatrag. Nije dovoljno da jedna partija upravlja Ustavnim sudom, nije dovoljno što premijer zove DORH i što je od HRT-a nadalje sve pod šapom vladajućih, sada bi smanjivali i predsjedničke ovlasti da on govori kako oni misle kako treba. To definitivno vodi k tom jednoumlju, Domovinski pokret je za pluralizam i slobodu govora, tu naravno mislim i na pol koji je sasvim suprotan nama, ali treba čuti i jedne i druge. Razina demokratičnosti i slobode danas i kroz ovaj covid i kroz odnos prema LGBT populaciji i sve to guranje pod govor mržnje i kojekakve mutne odrebe i članke zakona dovodi u pitanje temeljne postulate demokracije kao što su sloboda govora i sloboda izražavanja. Ne vidim kako bi svemu tome pridonijelo umanjivanje ovlasti predsjedniku i definitivno sam protiv toga.