HDZ DOBIO NEOČEKIVANOG SAVEZNIKA! Definitivni zaokret ‘stožerne stranke’ prema ljevici: ‘Neprijatelj mog neprijatelja može nam postati prijatelj’

Autor: E.P./7dnevno

Vatreno je bilo u Splitu, gdje su Splićani dočekali svoje nogometne junake. I dok su u Zagreb na doček stigli premijer Plenković i vojska ministara, na Splitskoj bini pojavili su se gradonačelnik Ivica Puljak i njegov kontroverzni zamjenik Bojan Ivošević, koji je bio jedan od glavnih razloga za prijevremene izbore u tome gradu na kojima je na koncu Puljak uništio HDZ-ova protukandidata. A dok jedni slave i feštaju, drugi kuju planove kako srušiti sada već vrlo čvrstu vlast Centra i partnera. Iza zavjese, još friška stranka koja u Saboru čini najbrojniji oporbeni Klub – Socijaldemokrati, u Splitu je osnovala svoj prvi gradski ogranak za koji upućeni kažu da će biti glavna odskočna daska za rast te stranke koja u anketama raspoloženja birača ne stoji obećavajuće.

Združenim snagama

“Mi imamo plan ustabiliti stranku u važnim sredinama, a Split je jedna od najvažnijih. Ne možemo rasti bez čvrste baze, a Split kao poznato antifašističko i liberalno područje dobar je temelj za stožernu adresu”, rekao nam je naš izvor iz Socijaldemokrata.

Na osnivačkoj ceremoniji pojavio se i čovjek koji nosi titulu glavnog međunarodnog tajnika stranke Davor Bernardić. Inače, iako je prekaljeni bivši SDP-ovac Franko Vidović predsjednik Socijaldemokrata, upravo Bernardić slovi kao glavni operativac koji bi tu stranku trebao postaviti na noge i snagu trenutnih saborskih mandata prenijeti na teren i među birače.

Šest mjeseci nakon potopa na ponovljenim izborima i ostavke kompletnog vodstva stranke, i splitski HDZ je odabrao novog predsjednika. Riječ je o javnosti slabo, ali splitskom puku dobro znanom Tomislavu Šuti, 41-godišnjem ekonomistu i direktoru gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija. Novi je predsjednik u drugom krugu pobijedio Andriju Čaljkušića, također zaposlenika javne tvrtke Čistoća.





Pisali smo već da je šef stranke Plenković bio vrlo nezadovoljan raspletom situacije u Splitu od afere Vicin doktorat pa do blamaže na prijevremenim izborima kandidata doktora Zorana Đogaša te je dao ultimatum tamošnjim stranačkim pulenima da se dovedu u red ili će letjeti perje. Kandidati za predsjednika održali su sastanak s premijerom prije nekoliko tjedana na kojem im je dano do znanja da izbjegavaju javne konflikte i istupe u medijima. Plenković im je obznanio da on favorita nema, ali da je krucijalno da se ogranak stabilizira i pripremi za nadolazeći izborni ciklus. Šutu je podržala garnitura HDZ-ovaca sa županijske razine predvođena Antom Sanaderom, pa i (ne)popularni Vice Mihanović, ali i donedavni gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Ova kombinacija za mnoge je bila iznenađenje jer se u stranačkim kuloarima govorilo da su Sanader i Mihanović opstruirali kandidaturu Krstulovića Opare za novi mandat na čelu Splita. No kad je u HDZ-u kritično, onda se glave stavljaju na kup i zato ne silaze s vlasti. A kako doznajemo, nije slučajnost osnivanje novog ogranka Socijaldemokrata i istodobno biranje novog vodstva splitskog HDZ-a. Izvori bliski stranačkim krugovima govore nam kako Šuta slovi kao pragmatičan političar spreman za kompromise radi dostizanja viših i jasnih političkih ciljeva. Znaju to i Socijaldemokrati te prekaljeni Bernardić, koji je iz bolnih iskustava naučio da se rušiti stabilne političke platforme ne može bez savezništva ili barem prešutne suradnje i nenapadanja politički suprotno orijentiranih opcija.

“Neprijatelj mog neprijatelja u određenom trenutku povijesti može nam postati prijatelj. Puljak i njegovi jataci polako Splitom počinju vladati kao nekada Željko Kerum. Opstruiraju i kažnjavaju sve javne i gradske službenike koji nisu njima bliski i rade mobing nad njima. Mislim da svi zajedno moramo raditi na tome da javnost sazna o kakvim je igračima riječ”, rekao nam je izvor iz HDZ-a koji najavljuje kako će ublažiti retoriku prema Socijaldemokratima na državnoj razini.

“I premijer je svjestan u kakvoj je stranka situaciji. Mi jesmo najjači, oporba je bezopasna, no nakon izbora mi nemamo veliki koalicijski potencijal. Socijaldemokrati imaju veliki klub u Saboru i ako u nekom trenutku dođe do skupljanja žetončića iz njihovih redova, oni i na izborima mogu povući neki mandat. To su sve više-manje korektni bivši SDP-ovci s kojima nije teško surađivati i većina ih je dobro poznata biračima“, rekao nam je naš sugovornik iz Plenkovićeve stranke koji smatra da je suradnja sa Socijaldemokratima dobra i za Split i za državu.

Nema napadanja

Iz tog otrgnutog krila SDP-a govore nam kako su spremni na prešutnu suradnju s HDZ-om kako bi oslabili Puljkov klan i smanjili im utjecaj u Splitu.

“Ne sviđa mi se u kojem smjeru to ide. Da smo htjeli Keruma, Splićani bi opet birali Keruma. Puljak i Ivošević su prevarili svoje birače i sad vode grad kao da je njihova privatna prćija. No zamjerili su se i nekim većim igračima koji su ih doveli na vlast. Kontroverzni poduzetnici koji su samom Ivoševiću pomogli da opstane nakon svih afera sada traže više nego što im ovaj može vratiti i Centru se lagano ljulja pozicija. Mislim da je pravi trenutak da ih se pritisne sa svih strana. Moramo pomoći HDZ-u koji ipak ima veći utjecaj od nas, oni su i važni u Gradskoj skupštini i na državnoj razini. Mi smo osnovali ogranak u Splitu i dobro je da se od početka pozicioniramo uz jaku stranku”, rekao nam je ovaj socijaldemokrat.









A hoće li se ova prešutna suradnja kojom se sprema udarac na Ivicu Puljka i njegovu vlast preliti na državnu razinu ili Plenković igra opet dva do tri koraka ispred svih te će Socijaldemokrate iskoristiti za još koji žeton u Saboru, ostaje da se vidi.