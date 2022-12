MILANOVIĆ RADI NJEGOV POSAO! Velika pljuska, ne zna ni što ga je snašlo: Kolege mu viču ‘odlazi’, a on se već stopio s foteljom

Autor: Mirko Jozić / 7dnevno

Možda dobar dio građana Hrvatske posljednjih dana s nevjericom i knedlom u grlu gleda utakmice naše nogometne reprezentacije, no u SDP-u posljednjih dana s nevjericom gledaju rezultate posljednjeg Crobarometra koji im je stigao u nezgodnom trenutku i zbog kojega se ponovno počinje tražiti ostavka stranačkog predsjednika Peđe Grbina, koji, dakako, na odlazak s vodeće pozicije u svojoj stranci ne pomišlja jer druga pozicija za njega ne postoji. Grbin se stopio s foteljom predsjednika stranke koja se utapa i nestaje sa scene, nije se uspio nametnuti kao vođa oporbe ni kao lider svojim stranačkim kolegama koji nevoljko podsjećaju na period u kojem je Grbin rušio svojeg prethodnika Davora Bernardića nazivajući ga krivcem za SDP-ov rejting koji u Berino doba nije bio ni izbliza ovako loš.

‘Platio glavom’

Grbinovi su SDP-ovci prema posljednjem ispitivanju javnog mnijenja pali na 11,7 posto, što je ujedno najniži postotak najveće oporbene stranke otkako postoji Crobarometar, a to je tek jedan od razloga za SDP-ovu zabrinutost i strah od nestanka. Problem je u tome što SDP-ov rejting u posljednje dvije godine ne prestaje padati, a Grbin nije poduzeo baš ništa da se taj negativni trend zaustavi pa je malo vjerojatno da on kao predsjednik stranke može poduzeti nešto da se ta situacija preokrene do parlamentarnih izbora, za koje se premijer Andrej Plenković priprema punim kapacitetima.

Ne čuje se Grbin kad se govori o HDZ-ovim aferama, ne vidi ga se kada se treba prepirati s premijerom niti se oglašava onda kada treba kritizirati pogrešne poteze Vlade. Čini se da posao vođe oporbe za njega odrađuje predsjednik Zoran Milanović, što za SDP evidentno nije niti može biti dobro, i to ne samo zato što Milanović otvoreno koketira s desnicom nego i zbog toga što je Milanović svojim stavovima o ratu u Ukrajini doveo u pitanje potporu birača centra i ljevice, zbog čega se od Grbina očekivalo da se ogradi od njegovih stavova.





Zahtijevalo se to i u samom SDP-u, no Grbin za to nije imao snage jer vrlo dobro zna da oni bez Milanovića na idućim predsjedničkim izborima nemaju što raditi. Smogao je zato snage za obračune sa svima onima koji su mu dali do znanja da predsjednički posao ne obavlja dobro, posljednji je zbog sukoba sa stranačkim šefom glavom platio prvi čovjek zagrebačke organizacije SDP-a Viktor Gotovac, koji je, kakve li ironije, ondje instaliran kao Grbinov kadar.

No čim je Gotovac počeo kontrirati Grbinu i prozivati ekipu iz Možemo, Grbin je u strahu za vlastitu poziciju i nacionalnu koaliciju koja bi se navodno trebala formirati eliminirao Gotovca, baš kao što je svojedobno eliminirao svoje saborske kolege koji odnedavno s Bernardićem vode Socijaldemokrate, novu stranku koja djeluje preko vlastitog zastupničkog kluba i koja Grbinu na ljevici počinje predstavljati konkurenciju, premda je na lijevom spektru sve manje konkurentnih političkih opcija.

Ni Tomaševićeva platforma Možemo u Saboru se nije proslavila, ondje se prilično jasno i razgovijetno može čuti tek zastupnicu Sandru Benčić, svi ostali šaptom su pali, baš kao što postupno pada rejting ove platforme pod ravnanjem zagrebačkog gradonačelnika, koji je stjeran u kut zbog ostavštine svojeg prethodnika Milana Bandića s kojom se, što vrijeme više odmiče, sve teže nosi. Ma koliko Tomašević govorio da želi u grad uvesti reda, građani za to imaju sve manje sluha, posebice kada se spomene odvoz otpada i potencijalna poskupljenja koja bi mogla pasti na njihova pleća. Iako su u jednom trenutku bili druga stranka u državi, sada se Možemo drži ispod deset posto, živeći u nadi kako će baš oni u svojoj zastupnici Benčić Hrvatskoj ponuditi buduću premijerku.

Da bi mogao biti kandidat za premijera, još se nada i Grbin premda su ga i u samom SDP-u otpisali. Ipak, bez obzira na to, u Partiji još smatraju da su oni veća stranka od Možemo te da bi, dođe li do zajedničkog izlaska na izbore, trebali predlagati budućeg premijera. Baš to i jest jedan od razloga zbog kojih velika koalicija koja se u oporbi dugo najavljivala nije provedena u djelo. Upitno je hoće li se u toj velikoj lijevoj koaliciji naći Centar splitskoga gradonačelnika Ivice Puljka, u čijim se redovima nadaju da bi oni koji nisu zadovoljni platformom Možemo utjehu mogli pronaći u njihovu Centru, što bi trebalo pridonijeti njihovu rastu rejtinga, kojim se baš i ne mogu podičiti.

Stabilnim položajem uvijek su se dičili IDS-ovci, čiji je počasni šef Ivan Jakovčić ovih dana kod Stankovića hvalio premijera Andreja Plenkovića pa mnogi vjeruju da veće šanse za formiranje liberalne koalicije ima premijer Plenković negoli Peđa Grbin. Nije nemoguće da se Plenkoviću nakon idućih izbora, a možda i prije njih, pridruže IDS-ovci, a potporu HSLS-a ionako već uživa.

Raslojena oporba

Sve u svemu, izgledno je da bi jezičac na vagi i za HDZ i za veliku lijevu koaliciju mogao biti Most koji je na stabilnih deset posto, a ne želi koalirati ni s ljevicom ni s Plenkovićem te će, kako zasad stvari stoje, na izbore po provjerenom modelu izaći samostalno, deklarirajući se kao stranka desnog centra.









Mostovi pojedinci u parlamentu doista jesu odradili solidan posao namećući se i na društvenim mrežama i u medijima kao najglasniji oponenti premijera Plenkovića, koji na koncu, uz ovako raslojenu oporbu, ipak može mirnije spavati dočekujući iduće parlamentarne izbore na kojima će se boriti za treći mandat, i to vrlo vjerojatno kao predsjednik Vlade koji je Hrvatsku uveo u Schengen i u eurozonu.