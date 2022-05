GLAVE ĆE MU DOĆI ‘HRVATSKA KRALJICA PARFEMA’: Banožić ne pada zbog Milanovića, već pogodovanja obitelji koju povezuju s mutnim poslovima

Autor: Mirko Jozić

Problemima koji sustižu ministra obrane Marija Banožića ne nazire se kraj. Premda ga je premijer Andrej Plenković u jeku rekonstrukcije Vlade zadržao u svojim redovima, ponajviše zbog njegovih sukoba s predsjednikom Milanovićem, upućeni kažu da su mu dani u Vladi odbrojeni te da zbog toga ondje vlada ozbiljna panika. Uzrok ministrovih problema mogla bi biti zviždačica Maja Đerek koja je nedavno u USKOK-u dopunila kaznenu prijavu koju je još početkom godine podnijela protiv bivše šefice tvrtke Državne nekretnine Renate Sabo i drugih koje smatra odgovornima za nezakonito pogodovanje ministru Banožiću, kojega je u dopunjenoj prijavi i službeno kazneno prijavila zbog niza malverzacija iz vremena kada je obnašao dužnost ministra državne imovine.

Tada je, kako se navodi u prijavi, svojim osobnim odlukama i utjecajem praktički oštetio državu za višemilijunske iznose, čime je počinio cijeli niz kaznenih djela, od zloporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja pa sve do trgovanja utjecajem. U središtu te kaznene prijave nalazi se pogodovanje zagrebačkoj poduzetničkoj obitelji Rodić u slučaju nekoliko državnih prostora u središtu glavnog grada, u Ulici Franje Petrića, u Dežmanovom prolazu, u Tomićevoj ulici, na Dolcu… Inače je bračni par Rodić stanovnicima Zagreba dobro poznat, suprug Branislav kojega građani metropole poznaju pod nadimkom Buco zagrebački je Crnogorac koji se po kuloarima prije dva desetljeća povezivao i sa sumnjivim poslovima, što, doduše, nikada nije formalno potvrđeno.

Veliki repovi

Neformalnim se mogu smatrati i teorije kako je Rodićima puno pomogao pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, no zato se Žanetu Rodić prilično formalno u medijskom prostoru nazivalo kraljicom parfema, što i nije čudno jer govorimo o vlasnici Instituta Parfumeur Flores kojoj, doduše, plaćanje dugova nije jača strana. Jasno je to i iz toga što Gradu Zagrebu duguje za poslovni prostor na placu Dolac, na broju devet, gdje je Rodić unajmila uredski prostor površine 245 m2.





Uz njezino ime na stranicama Grada navodi se kako su sudski i ostali postupci u tijeku, uz opasku da Grad nije u posjedu. Na adresi Dolac 9 još od 2013. djeluje tvrtka Nektar posredovanje koja je prije toga bila smještena u Aveniji Dubrovnik. Brojne su tvrtke godinama povezivane sa Žanetom Rodić, a dobar dio njih završio je u stečaju ili su pak likvidirane. Nije poduzetna kraljica parfema poslovala samo u Zagrebu, iza nje je i riječka tvrtka Salvo koja je likvidirana 2015. Poslovala je Rodić i preko tvrtke Beauty Forum Pollak koju je u međuvremenu prepustila kćeri Klari, no i nad tom je tvrtkom u jesen 2016. zaključen stečaj.

Karijeru je Rodićeva počela preko štedno-kreditne zadruge, u to se doba prezivala Vučković, a prema podacima iz sudskog registra, riječ je o Štedno-kreditnoj zadruzi Mens koja je također s vremenom završila u stečaju. Laskalo je Žaneti Vučković odnosno Rodić to što je u medijima nazivaju kraljicom parfema, ali treba znati da je Rodićeva u medijski prostor dospjela i zbog ispovijesti osoba koje su je prozivale tvrdeći da su od njezine zadruge dobivale lihvarske kredite.

Prije nekoliko godina jedan je Vukovarac progovorio o tome kako mu je Žaneta uzela starost i mir. Desetak ljudi protiv Žanete Rodić podnosilo je kaznene prijave, ali izgleda da od toga nije bilo ništa. Ona je otvarala tvrtke i poslovala pa se tako povezivala s tvrtkom Zagrej, Verba-tim, Salvo, Tigra, Zagrej i Verba-tim koje su završile u stečaju.

Rodić je osnivačica i direktorica tvrtke Delfino-promet koja je također imala sjedište na Dolcu u gradskom prostoru, a kojoj je odobrena predstečajna nagodba, dok je stečajni proces završen nad tvrtkom Vietro koju je također osnovala ova svestrana poduzetnica. Na Dolcu je sjedište imala i njezina tvrtka Flores po kojoj ime nosi Caffe Bar Flores koji vodi Branislav Rodić. Kafić je inače vođen i preko tvrtke Vietro koja je baš poput Floresa završila u stečaju. I njezin suprug Buco povezuje se s nekoliko tvrtki, među kojima je i tvrtka Caffe bar J koja je također završila u stečaju, ali je on ubrzo osnovao tvrtku Petrićeva d.o.o., nad kojom je također prije dvije godine otvoren stečaj.

Najluksuznija parfumerija u Dežmanovu prolazu, u poslovnom prostoru u vlasništvu države, početkom ove godine bila je zatvorena uz obrazloženje da su djelatnici na kolektivnom odmoru, međutim, čini se da se baš tada situacija za Rodićeve koji za sobom vuku milijunske dugove i propale tvrtke počela komplicirati. Rodićeva je i danas u posjedu lokala smještenog u strogom centru Zagreba, baš kao i ostalih prostora u državnom vlasništvu, za koje godinama ni ona ni tvrtke koje su s njom povezane nisu plaćale zakupninu.

Seks i grad

Đerek je još početkom godine tvrdila kako se Banožić zauzeo za tu obitelj koja posjeduje tri nekretnine u državnom vlasništvu u središtu metropole, odnosno u Dežmanovu prolazu i Petrićevoj te Tomićevoj ulici, gdje su prostor koristili sve do zagrebačkog potresa, nakon kojega se ondje sve rjeđe pojavljuju premda su svi članovi obitelji prijavljeni na toj adresi. Još iz 2019. datira nepravomoćna presuda iz koje proizlazi da je država tužila supružnike Rodić i njihovu kćer Karlu radi pražnjenja i predaje u posjed stana u Tomićevoj.









Sve tvrtke Rodićevih uglavnom su međusobno povezane i uglavnom su se u jednom trenutku našle u problemu, baš kao što se Rodić u problemima našao početkom 90-ih, kada ga se povezalo s aferom vezanom uz financijski inženjering, u kojoj je optužen Jadranko Smoljan poznatiji kao Suki. Rodići danas navodno posjeduju kuću za odmor u Baškoj na Krku, a uz to Žaneta godinama i u Beogradu posluje preko tvrtke Pro et contra za proizvodnju kožne galanterije, koja je još aktivna pa stoga nije nemoguće da nakon serijala medijskih napisa o Rodićima i njihovim propalim tvrtkama ova obitelj spas potraži u srpskoj metropoli. Kako će se od medijskih napisa i prijava spasiti Banožić, ostaje da se vidi, no situacija za njega nije ugodna.