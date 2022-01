GLASINE KOJE UNOSE NEMIR MEĐU VLADAJUĆE! Motiv za osvetu: Vanđelić i Vaso Brkić ruše Plenkovića uz pomoć Jadrokovića?

Autor: Daniel Radman

Da je cijena francuskih borbenih aviona kojima se nedavno hvalio premijer Andrej Plenković porasla preko noći u nejasnim okolnostima, nedavno je otvoreno rekao predsjednik Zoran Milanović tvrdeći kako on ugovor potpisan s Francuzima nije dobio na uvid te da mu zapravo ni samome nije jasno što mi to točno plaćamo kupnjom Rafalea. Što plaćamo, nije jasno ni hrvatskoj javnosti, a pozivajući se na vojnu tajnu, Plenković ugovore od građana krije kao zmija noge, no da bi baš na borbenim avionima njegovo strateško partnerstvo s Francuzima moglo biti dovedeno u pitanje, jasno je i iz toga što su se za njih zainteresirali susjedi iz Srbije koji navodno, osim s Rusima, pregovaraju i s Francuzima, koji bi se umjesto hrvatskih partnera mogli pretvoriti u klasične trgovce, na što je u početku upozoravao Milanović, aludirajući na to da ne bi bilo loše da se priklonimo američkoj ponudi.

Eliminira konkurenciju

Kako se Hrvati nisu priklonili američkoj ponudi, tako su se Plenkovićevi pariški suradnici zamjerili SAD-u koji takvu izdaju ne oprašta. Naime, kako tvrde upućeni, Amerikanci su Hrvatima uvelike pomogli u obrani i u osiguranju vojne opreme te se sada smatraju izdanima, pa čak i pokradenima. Da su se vladajuće garniture uspjele zamjeriti Amerikancima, jasno je i iz toga što je američki predsjednik Joe Biden u Zagreb odlučio smjestiti posebnog pravnog savjetnika koji bi trebao ući u borbu s korupcijom i organiziranim kriminalom u našoj zemlji po uzoru na europske istražitelje koji već uvelike češljaju sumnjive poslove dodjele milijuna iz europskih fondova podobnima. Kako tvrde upućeni, američki pravni savjetnik u Zagrebu s radom počinje već u travnju ove godine, a osim što će se baviti Hrvatskom, promatrat će aktivnosti i u zemljama regije, odnosno u BiH, Crnoj Gori i Srbiji.

Nisu, dakle, Amerikanci zadovoljni stanjem u našoj zemlji, niti su zadovoljni načinom na koji je naša zemlja pristupila kupnji borbenih aviona. Da bi se ostali ponuđači mogli pobuniti i zahtijevati provjeru tog posla, iz Milanovićeva tima upozoravali su još prije nekoliko tjedana, no kako tvrde dobro upućeni, ova priča postaje velik uteg za HDZ u kojem se ispod glasa govori kako je predsjednik u svojim prozivkama na dobrom putu. Na dobrom putu u pogledu obnove bio je i donedavni ravnatelj Fonda Damir Vanđelić, i dok je tu poziciju Vanđelić napustio svojevoljno, iz Nadzornog odbora INA-e, ali i iz Hanfe, maknuo ga je Plenković, počinjući time proces devanđelizacije. Još se tada po HDZ-ovim kuloarima šuškalo kako Plenković Vanđelićevim uklanjanjem eliminira konkurenciju, te se tvrdilo kako ovaj iskusni menadžer ima premijerske ambicije, kao i da bi svojim saznanjima o INA-i mogao ugroziti poziciju aktualnog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Čudnovata kombinacija

U međuvremenu je Plenković, nakon Vanđelićeva micanja iz INA-e, otkrio kako Hrvatska ipak odustaje od otkupa dionica od mađarskog MOL-a, što bi se također, prema tvrdnjama upućenih, moglo pretvoriti u veliki skandal. Dok se Plenković i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić pokušavaju nadmetati s novinarima objašnjavajući poteze vezane uz INA-u, Vanđelić se pritajio, no to ni izbliza ne znači da su njegove ambicije utišane. On je, naime, počeo intenzivno graditi vlastitu mrežu za ozbiljan ulazak u političku arenu te za Plenkovićevu eliminaciju. I dok jedni u HDZ-u tvrde da je Vanđelić američki igrač za rušenje Plenkovića, drugi govore o jednom pomalo nevjerojatnom spoju pa podsjećaju da je ovaj menadžer godinama blizak s Milijanom Brkićem te da navodno njih dvojica uz pomoć Gordana Jandrokovića nastoje eliminirati Plenkovića.

U toj bi čudnovatoj kombinaciji Jandroković preuzeo poziciju predsjednika HDZ-a, a onda bi možda bio i kandidat za predsjednika Republike, dok bi Vaneđelić kao menadžer s iskustvom upravljao Vladom. Navodno se dio tih dogovora kuje i na kavama u Zaprešiću, kojima nazoči i ministar policije Davor Božinović, koji je baš poput Jandrokovića već neko vrijeme nezadovoljan svojim odnosom s Plenkovićem. On ih je obojicu marginalizirao koristeći činjenicu da na poziciji stranačkog tajnika sjedi njegov prijatelj Krunoslav Katičić s kojim već neko vrijeme kadrovira po javnim poduzećima, iz kojih eliminira Jandrokovićeve kadrove koji se ujedno smatraju njegovom unutarstranačkom mrežom. Priča se u HDZ-u da je Jandroković uz snažan PR i umjeren pristup u Saboru postao jedan od najutjecajnijih članova stranke te da na terenu i među članstvom uživa veliku potporu, koje je i sam postao svjestan. Zašto bi Jandroković, unatoč svemu tome, sada okretao leđa Plenkoviću, teško je reći, no iz posljednjih istraživanja javnog mnijenja vidljivo je da premijerov rejting drastično opada. Upletu li se tu doista i neke ozbiljnije istrage, nije teško pretpostaviti da bi baš Jandroković mogao biti taj koji će prvi napustiti brod koji tone. To i jest njegov modus operandi u politici i tajna njegova opstanka.

Sve se intenzivnije u vladajućoj stranci govori o tome kako premijerova pozicija nije sigurna pa se njegova sadašnja situacija uspoređuje s onom kakvu je svojedobno, na vrhuncu moći, prolazio bivši premijer Ivo Sanader, kojemu su leđa praktički preko noći okrenuli najbliži suradnici. Za razliku od Sanadera, Plenković doista ima uzak krug ljudi od posebnog povjerenja, a u tom krugu nema Jandrokovića iako s njim godinama korektno surađuje. Jedna od teorija kaže kako Božinović možda s Vanđelićem odrađuje susrete baš kako bi pomogao Plenkoviću te ga navukao, i u startu eliminirao, a oni koji dobro poznaju omjere snaga u HDZ-u tvrde kako je Vanđelić u korektnim odnosima i s Božinovićevim prijateljem Damirom Mikuljanom, koji je nedavno imenovan novim šefom Nadzornog odbora INA-e pa je po svemu sudeći u ovoj priči bezbroj interesa koji se uglavnom vrte oko Plenkovića.

Trajni sukob

Veliki motiv za osvetu Plenkoviću doista bi mogao imati Milijan Brkić, nije nepoznanica da se on i premijer nikada nisu simpatizirali, jedan o drugome sve su rekli na HDZ-ovim unutarstranačkim izborima nakon kojih Plenković Brkiću više nije dao šansu da se kandidira i pokuša barem ući u Sabor. Brkić se potom, uviđajući da za njega u Plenkovićevim križaljkama nema mjesta, povukao iz politike, ali se o njegovu povratku i navodnim igrama iz pozadine svako malo progovara, iako za to nema formalne potvrde. Zanimljivo je da je navodno upravo Brkić svojedobno bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović spojio s Vanđelićem kojega je ona predlagala za premijera u svojoj takozvanoj tehničkoj Vladi. Kao potencijalni premijer Vanđelić se spominjao i prije nego što je nakratko Hrvatskom kao premijer zavladao Tihomir Orešković, no on je tada po svemu sudeći ispravno procijenio da od te Mostove i HDZ-ove koalicije neće biti ništa. Mnogima je zapravo enigma kako se uopće Vanđelić pojavio u političkim vodama, odnosno na političkim pozicijama u državnim tvrtkama, i to uglavnom kada se HDZ nalazio na vlasti. I samo uključenje u revizorski odbor INA-e u Sanaderovu mandatu teško da je moglo proći bez blagoslova politike. Dok jedni tvrde kako se on probijao preko braniteljskih grupacija zahvaljujući svojim menadžerskim sposobnostima, drugi će reći kako je Vanđeliću uvelike koristilo prijateljstvo s generalom Krešimirom Ćosićem s kojim je bio član Vijeća za domovinsku sigurnost u Uredu predsjednice.

Iako su jedno vrijeme Plenkoviću bliski HDZ-ovci Vanđelića etiketirali kao menadžera bliskog Anti Vlahoviću, oni koji poznaju njihove poslovne odnose reći će da su se njih dvojica odavno razišla pod nikad otkrivenim okolnostima te da će tajnu raskida vjerojatno i jedan i drugi odnijeti u grob. Tajna zato nije to da je Vanđelić predsjedao upravom Croatia osiguranja te da je s te pozicije pokrenuo kupnju Central osiguranja iz BiH, koja je naprasno prekinuta, što navodno nije puka slučajnost. On se previše osili, kako nije mogao s Vlahovićem, tako sada nije mogao ni s Plenkovićem, kažu pak HDZ-ovci bliski Plenkoviću te tvrde da je Vanđelića premijeru spomenuo Domagoj Ivan Milošević koji ga je predložio za ravnatelja Fonda nadajući se da će Plenković njemu ponuditi kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika. Njih se dvojica navodno također godinama poznaju iz gospodarskih krugova. Umjesto da Miloševića kandidira za gradonačelnika, Plenković tu ponudu stavlja pred Vanđelića koji ga odbija i s njime ulazi u trajni sukob. Jedno se vrijeme Vanđelić neuvjerljivo održavao na čelu Fonda od kojega doista jest stvorio korektnu instituciju, no pomaci u pogledu obnove nisu vidljivi pa bi se i to moglo pripisati Vanđelićevu i Plenkovićevu neslaganju.









Glavni protagonist

Nakon što se vrati s kratkog odmora, Vanđelić bi navodno trebao krenuti u još ozbiljniju akciju, zasad, naravno, s obzirom na okolnosti, nema namjeru kretati u pravi puč, za to priprema teren, koji bi mu se dodatno mogao otvoriti i u travnju, kada američki istražitelji počnu čačkati po hrvatskoj koruptivnoj mreži, koja bi mogla nadrasti sve scenarije holivudskih filmova koje su imali prilike gledati. Plenković se u svojem drugom mandatu susreo s ozbiljnom koronakrizom, borio se s nedoraslim ministrima i nerealiziranim reformama, obnovu nije pomaknuo s mrtve točke, pravosuđe se urušilo, a preotmu li mu doista Srbi Rafalee, teško da će ga išta više moći održati na sceni. Ne može se reći da je Plenković pao, bile bi to preteške riječi, ali da prvi put otkako je preuzeo aktualnu Vladu pleše po rubu provalije, nije daleko od istine, jer već dugo se u HDZ-u nisu mogle čuti nikakve značajnije glasine o Plenkoviću, a kada u HDZ-u počnu s govorkanjima u kojima se spominju pučevi, tada se može pretpostaviti da situacija za glavnog protagonista tih unutarstranačkih glasina nije optimistična.