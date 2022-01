GDJE JE NESTAO JAKOV? Ozbiljna bračna kriza u obitelji Grabar-Kitarović! Je li bivša predsjednica doista na korak do razvoda?

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Vitkija nego ikada, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno plijeni pažnju domaće javnosti gdje god da se pojavi. Odnedavno je Grabar-Kitarović aktivnija i na društvenim mrežama, gdje je brojni pratitelji obasipaju komplimentima. Svojevrsnu fizičku transformaciju bivša predsjednica počela je proživljavati potkraj svojega mandata, no otkako je napustila politiku, potpuno se posvetila sebi. Posvetila je brigu vlastitom zdravlju, a liniju održava zdravom prehranom. Na njezinu se jelovniku uglavnom nalaze svježe povrće i riba, maslinovo ulje te pokoja pažljivo birana voćka, odnedavno više ne pretjeruje s konzumacijom kave, dozira sokove, a tek s vremena na vrijeme posegne za čašom dobrog vina.

Društvo za Badnjak

Do te se mjere predsjednica nakon odlaska iz politike preporodila, da joj povratak na stare staze nije ni na kraj pameti. Štoviše, u svoju nekadašnju stranku HDZ nije se ni pokušala vratiti, s političarima rijetko kontaktira, a s vodećim HDZ-ovcima još rjeđe. Kontakte ostvaruje s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem, s kojim se redovito čuje i koji ju je ugodno iznenadio pozivom u Ameriku, gdje se navodno lobiralo za neku od njezinih međunarodnih pozicija.

U Hrvatskoj Grabar-Kitarović pozicije ne zanimaju, kavu s vremena na vrijeme ispije s iskusnim menadžerom Damirom Vanđelićem, a od svojih nekadašnjih savjetnika najčešće se čuje s Tomislavom Madžarom, koji je navodno uz Zlatka Matešu imao vrlo važnu ulogu u njezinu angažmanu u Međunarodnom olimpijskom odboru. Taj angažman Grabar-Kitarović uveo je u svijet vrhunskog sporta, ona neprestano putuje, ozbiljno je angažirana i iznimno ambiciozna, svjedoče oni koji dobro poznaju bivšu hrvatsku predsjednicu, te kažu kako na svjetskoj sportskoj sceni, gdje god se pojavi, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I ovdje, u Lijepoj Našoj, bivša predsjednica druži se s poznatim sportašicama pa je tako, primjerice, na Badnjak nakon šetnje zagrebačkom špicom, gdje joj je društvo pravio markantni dekan ZŠEM-a Mato Njavro, produžila do Gradske kavane, gdje se družila s bivšom tenisačicom Ivom Majoli, ali i aktualnom tenisačicom Donnom Vekić.

Kolindi je tu večer društvo pravila poznata dizajnerica i djevojka njezina savjetnika Madžara Aleksandra Dojčinović, a u Kavani su bile i novinarka Ana Muhar Blanquart te Marijana Matthaus. Riječ je inače o srpskoj poduzetnici i bivšoj supruzi njemačkog nogometaša Lothara Matthausa, koja je ujedno i majka djece najbogatijeg Srbina Miodraga Kostića koji je nedavno preuzeo balkanske podružnice ruskog Sberbanka. Inače je Matthaus, prema tvrdnjama upućenih, tijekom svojeg gostovanja u Zagrebu boravila u Esplanadi, a društvo joj je pravila kći Dajana, koja je u braku s Damirom Ahmetovom, sinom ukrajinskog milijardera Rinata Ahmetova. I dok se bivša predsjednica na Badnjak družila sa sportskom i poduzetničkom elitom, prvi gospodin Jakov Kitarović na tom druženju nije uočen, ali je zato nekoliko dana poslije viđen na utakmici koja se održavala u povodu 50. izdanja malonogometnog turnira Kutija šibica u Zagrebu.

Kako Jakov Kitarović nije viđen u Gradskoj kavani, tako se bivšeg prvog gospodina ne može vidjeti ni na fotografijama s predsjedničinih putovanja koje ona povremeno objavljuje na društvenim mrežama. Zašto je Kitarović nestao iz javnog prostora i gdje je Jakov, zapitao se ovih dana i dio hrvatskih medija, no dok se mnogi pitaju, upućeni svjedoče kako Grabar-Kitarović doista prolazi kroz ozbiljnu bračnu krizu. Užurban tempo, njezin stil života, odsutnost i brojna putovanja navodno su se odrazili na njihov odnos koji je ozbiljno zahladio. Navodno se bračni par sve rjeđe viđa u zajedničkom domu pa zlobnici u svojim teorijama idu tako daleko da tvrde kako njih dvoje već neko vrijeme ne žive zajedno. Gospodin Kitarović stan navodno dijeli s njihovim sinom, dok im se kći odavno odselila na studij u Ameriku, gdje je majka redovito posjećuje.

Jesu li Kitarovići doista na korak do razvoda, teško je reći, no kako tvrde upućeni, sve i da se kriza produbi, teško da će se njih dvoje formalno razvesti kako bi to učinili parovi koji nisu ovako javno eksponirani. Ne treba zaboraviti da je Kitarović godinama podržavao karijeru svoje supruge, dok se ona gradila i na domaćoj i na međunarodnoj političkoj sceni, on je sve vrijeme bio u njezinoj sjeni te se fokusirao na brigu o obitelji pa će slijedom toga njihovi zajednički prijatelji reći kako Grabar-Kitarović upravo svojem požrtvovnom suprugu može zahvaliti na svim pozicijama na kojima se nalazila. Nije se Kitarović previše eksponirao ni kada je njegova supruga obnašala dužnost hrvatske predsjednice, uz nju se pojavljivao protokolarno, s vremena na vrijeme. Tek potkraj mandata, u samoj kampanji za predsjedničke izbore, kada je nakon niza gafova postalo jasno da Grabar-Kitarović gubi izbore, kao slamka spasa na pozornice se izvlačio gospodin Jakov kojemu je publika pljeskala uz povike “Jakove, izdrži”.

Šuška se, šuška

Izdržao je gospodin Jakov sve što je trebalo, a onda je, izgleda, odlučio iskoristiti vlastiti potencijal pa se i sam okrenuo poduzetništvu, uviđajući kako mu život bez objektiva, zaštite i svega ostaloga što politika sa sobom nosi odgovara. On, kako tvrde upućeni, to i jest, miran obiteljski čovjek, koji nije zanesen slavom ni time da mora biti viđen, dok je s druge strane bivša predsjednica žena koja eksponiranje ne može zaobići, kako zbog svojih bivših poslova, tako i zbog pozicije na kojoj se trenutno nalazi u Međunarodnom olimpijskom odboru. Pozicija je to zbog koje se još više zaljubila u sport i rekreaciju, što joj, istini za volju, ni ranije nije bilo strano, barem ako je suditi po njezinim strastvenim navijačkim istupima koji su privlačili pozornost u jeku Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

I danas predsjednica navija podjednako strastveno i ponovno privlači pozornost, no sada više nitko ne secira njezine gafove, upravo suprotno, sve je više onih koji su na glasačkim listićima birali Zorana Milanovića, a sada žale za Kolindom Grabar-Kitarović koja se u međuvremenu uvelike odmakla od HDZ-ove desnice te se nameće kao žena liberalne orijentacije i liberalnih pogleda na svijet. Podrazumijeva li doista dio tih pogleda na svijet i mogući razvod o kojem se po političkim kuloarima šuška, zasad nije poznato, no i u takvo što teško je povjerovati kada se pogleda kako Grabar-Kitarović posljednjih mjeseci blista od zadovoljstva, što nije čest slučaj kod žena koje proživljavaju turbulentne događaje u privatnom životu.