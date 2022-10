FANTASTIČNA KAMPANJA JANDROKOVIĆA! ‘Pecka’ Milanovića i uvlači se naciji pod kožu: Uz pomoć HDZ-ovog ‘maga’ već dvije godine sprema se postati predsjednik

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Takvu kampanju hrvatska javnost još nije vidjela, svjedoče to oni koji posljednjih mjeseci kontinuirano prate aktivnosti predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je uz premijera Andreja Plenkovića prerastao u jednoga od najutjecajnijih članova HDZ-a, ali i u jednoga od najzrelijih političara u domaćoj političkoj areni, u koju je Jandroković ušao s nezahvalnom stigmom Njonje. Nadimak je to od kojeg mu se diže sva kosa na glavi pa ga pokušava promijeniti što svojim djelovanjem u medijskom prostoru, što aktivnostima na društvenim mrežama, što izgradnjom svoje mreže unutar HDZ-a koju mnogi smatraju sigurnom i postojanom, opisujući Jandrokovića kao neutralnog i umjerenog političara koji je u korektnim odnosima i s HDZ-ovom desnicom i s takozvanom centrističkom strujom koju trenutno predvodi premijer Plenković.

Korektni odnosi

Kada govore o kampanji, Jandrokovićevi pratitelji zapravo progovaraju o njegovoj mogućoj kandidaturi na idućim predsjedničkim izborima, za što se predsjednik Sabora, prema tvrdnjama upućenih, priprema još od posljednjih parlamentarnih izbora nakon kojih je prihvatio ulogu predsjednika Sabora, napuštajući tajničku poziciju u HDZ-u, koju je po svemu sudeći odavno prerastao. Ovaj bivši Sanaderov ministar i suradnik bivše premijerke Kosor zlatne dane svoje političke karijere proživljava baš uz premijera Plenkovića, s kojim je također prilično oprezan. Premda je Jandroković u svakom trenutku na raspolaganju Plenkoviću, on pazi na svoje medijske istupe i uvijek ima na umu da ne smije prijeći granicu. Naciji se pod kožu uvukao kao netipičan političar i čovjek od krvi i mesa koji se ne libi na Facebooku objaviti fotografiju u kupaćim gaćama, dajući pritom javnosti prostor da se smije na njegov račun.

I inače je humor jedna od osobina kojom se diči, barem tako tvrde oni koji ga dobro poznaju i koji smatraju da bi mu ta karakterna osobina mogla biti od koristi u kampanji za predsjedničke izbore, u kojoj ga kao najsnažniji konkurent dočekuje aktualni predsjednik Zoran Milanović s kojim je Jandroković preko supruge obiteljski povezan, a s kojim, bez obzira na tu poveznicu, još od Milanovićevih premijerskih dana nije u dobrim odnosima. Zato je Jandroković u korektnim odnosima s Plenkovićem koji ga je spreman gurnuti u kampanju za predsjedničke izbore, znajući da na taj način u stranci eliminira mogućeg konkurenta za preuzimanje vodeće pozicije u HDZ-u, u kojem je malo onih koji bi se mogli usprotiviti Jandrokovićevoj kandidaturi na predsjedničkim izborima jer su mnogi ionako svjesni da je on kampanju za te izbore počeo u suradnji s komunikacijskim stručnjakom Miljenkom Manjkasom, na čiji je nagovor još tijekom kampanje za parlamentarne izbore aktivirao svoj profil na Facebooku.





Diplomatska retorika

Na parlamentarnim izborima s kojih je Plenković izašao kao pobjednik, ali i kao iznenađenje, baš je Jandroković bio ključna karika te kampanje. Svoju političku poziciju obranio je u nezahvalnoj drugoj izbornoj jedinici, gdje je snage odmjeravao s Miroslavom Škorom i Ninom Raspudićem, pa je jasno da je Jandroković u političkom smislu spreman za rizike. Iz njegovih medijskih istupa vidljivo je da fantastično i nenametljivo odrađuje svoju kampanju za predsjedničke izbore koja je uz ostalo premrežena domoljubnom notom pa je još ljetos žestoko ratovao sa srpskom premijerkom Anom Brnabić, najavljujući Srbiji sankcije i blokadu njihova ulaska u Europsku uniju ako se nastave optužnice za hrvatske generale i vojne pilote.

Ni ovih dana, kada je Vučić iz Beograda sipao mržnju, Jandroković mu nije ostao dužan.

“Na to smo već naučili, međutim, on se uhvatio u vlastitu mrežu. Cijelo vrijeme sjedi na dvije stolice i pokušava iskoristiti takvu poziciju te dobiti i s jedne i s druge strane ono što misli da može. Ponekad to ide, ali postoje situacije kada morate odlučiti hoćete li na jednu ili na drugu stranu. Srbiji se to upravo sada događa”, komentirao je izravno Jandroković, pozivajući srpskog predsjednika Vučića na prihvaćanje činjenice da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu te da se stoga nalazi pod sankcijama.

“Hrvatska samo provodi odluke koje su vezane za sankcije protiv Rusije, Srbija treba, ako želi, uvoziti naftu koja nije ruskog porijekla i onda će ona slobodno proći kroz naftovod”, savjetovao je predsjednik Sabora svojem srpskom kolegi, detektirajući da je Vučić stisnut problemima na unutarnjem planu, a da usporedno s time mora donijeti odluku o smjeru u kojem će ići njegova zemlja.

“Napadati Hrvatsku kada se nađe u problemima, nema nekog smisla i neće im se isplatiti. Samo diže tenzije i ruši što smo teško izgradili u bilateralnim odnosima i naravno da će RH odgovoriti”, istaknuo je Jandroković koji je vrlo diplomatski odgovorio na novinarsko pitanje o tome treba li Europska unija zamrznuti pregovore sa Srbijom zbog dvostruke politike koju ta zemlja provodi.

“Kad bih ja sad rekao da to treba učiniti, onda bi se odmah javili Vučić i njegovi glasnogovornici i rekli ‘ustaše nas blokiraju’. Ali ne blokiraju njih ustaše, blokira ih njihova politika koja je u suprotnosti s politikom Zapada i koja ide na ruku ruskom agresoru u Ukrajini”, objasnio je Jandroković, koji je tom diplomatskom retorikom pokazao da uistinu jest sazrio u ozbiljnog političara koji vrlo odmjereno pecka predsjednika Milanovića.









Neformalna strana

Jandroković je u istupima prema Milanoviću ipak nešto oprezniji od ostalih HDZ-ovih političara i za razliku od svih ostalih, on je dorastao verbalnim polemikama s predsjednikom Republike, kojega će, kako zasad stvari stoje, dočekati u debatama za predsjedničke izbore. Znajući da svoj kampanji unatoč bez građana nema pobjede na izborima, Jandroković se već sada, korak po korak, zbližava s nacijom, što je bilo vidljivo i na nedavno održanim Danima otvorenih vrata Hrvatskog sabora, kada su građani bez najave uz stručno vodstvo mogli ući u sabornicu te razgledati dvorane i protokolarne prostore koji nisu dio uobičajenog programa obilaska za posjetitelje te su mogli sjesti u zastupničke klupe i postavljati pitanja.

“Drago mi je što smo se ponovno odlučili na otvaranje vrata za naše građane jer se pokazuje da postoji dosta velik interes i da je dosta velik broj građana došao danas nakon pandemije korone. Lijepo je to vidjeti jer su ovdje predstavnici građana koji su dužni voditi računa o njihovim interesima i interesima države”, poručio je Jandroković koji se u Saboru susreo s mnoštvom građana svih generacija te se s njima ljubazno rukovao, ostavljajući dojam da već jest u utrci za prvi predsjednički mandat, do kojega će, po svemu sudeći, pokušavati stići i putem medija, što njemu ne bi trebalo biti problematično jer ga brojni hrvatski novinari smatraju iznimno susretljivim sugovornikom. I ovih dana tijekom gostovanja na RTL-u nacija je imala prilike vidjeti neformalnu stranu Gordana Jandrokovića koji, kako je priznao, u Saboru samo provodi zakone, dok je u privatnom životu osoba koja sama sebi kupuje košulje. Tijekom tog gostovanja moglo se zaključiti kako Jandroković uistinu jest jednostavan obiteljski čovjek, a iz njegove političke karijere moglo bi se zaključiti kako je jedan od rijetkih HDZ-ovaca za kojega se afere ne lijepe iako njegovi kadrovi sjede na raznim pozicijama u državnim tvrtkama, uključujući i one vodeće u kojima mnogi vide jednu od tajni Jandrokovićeva političkog uspjeha.

Uspješno pliva

Za svoju dozu političkog uspjeha nastoji se izboriti i ministar prometa Oleg Butković, koji Plenkovićevu poziciju pokušava destabilizirati u suradnji s takozvanom HDZ-ovom desnicom te uz asistenciju osječkog župana Ivana Anušića, no dok njih dvojica sve izravnije podmeću Plenkoviću nogu i napadaju ga iza leđa, Jandroković prilično spokojno gradi svoju karijeru koja doista može otići u smjeru kandidature za predsjednika države, a lako moguće i u smjeru kandidature za predsjednika HDZ-a. U kojem god da smjeru krenuo, čini se da Gordan Jandroković trenutno i više nego uspješno pliva političkim vodama, pri čemu mu je uvelike pomogla fotelja predsjednika Sabora, iz koje se i jest uspio zbližiti s građanima. I oporbeni političari također o Jandrokoviću progovaraju s dozom opreza i poštovanja, što je dobra odskočna daska za predsjedničke izbore na kojima će, želi li srušiti aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, biti prisiljen obuhvatiti široko biračko tijelo.