ETIKETIRAJU GA KAO HDZ-OVOG ‘SPAVAČA’: Zekanović je politički profitirao s bratom i sestrom, a s Vidović Krišto želi ujediniti desnicu!

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Miroslav Škoro sa svojom sestrom Vesnom Vučemilović priključio se zastupničkom klubu Hrvatskih suverenista, čiji je šef Hrvoje Zekanović najavio dva nova i zvučna pojačanja koja njemu nedvojbeno predstavljaju odličnu odskočnu dasku, kako u parlamentu, tako i na nacionalnoj političkoj sceni na kojoj se planiraju graditi kao još snažnija i još ozbiljnija politička opcija. Uz šefa Zekanovića, dosad su suverenistički klub u parlamentu činili general Željko Sačić i Marin Milanović Litre, koji je u Sabor ušao s najmanjim brojem preferencijskih glasova kao zamjena za Ružu Tomašić, zbog koje je svojedobno eskaliralo između nje i poznatog kvizaša Pauletića koji se natjecao u istoj devetoj izbornoj jedinici i osvojio znatno više preferencijskih glasova, ali ne i zastupnički mandat.

Slamka spasa

Zastupnički mandat koristi zato bivši vukovarski dogradonačelnik i prvi čovjek Hrvatske konzervativne stranke Marijan Pavliček, koji se iz nepoznatih razloga udaljio od Ivana Penave s kojim nije nastupao na lokalnim izborima jer je Penava očito odlučio graditi neku svoju, lokalnu i drugačiju političku priču. Svoju političku priču gradi i nesuđeni šibenski gradonačelnik Zekanović, kojemu u rodnom kraju nerijetko lijepe etiketu HDZ-ova spavača, čemu se on žestoko opire parirajući HDZ-ovcima na svakom koraku. Parirati, čini se, ova suverenistička i najizraženija desna opcija u Saboru misli Domovinskom pokretu, čiji je klub nakon Škorina i odlaska Vesne Vučemilović spao na osam zastupnika, no Škoro se još nada da će u svoj novi tim uspjeti privući još ponekog spavača iz svojih bivših redova, a nadaju se i kako bi se Zekanovićevu i Škorinu timu mogao pridružiti zastupnički duo Karolina Vidović-Krišto i Milan Vrkljan. Time bi Suverenisti osigurali osam zastupnika te se izjednačili s Mostom i Domovinskim pokretom. Time bi se Škori otvorila šansa da zadrži poziciju potpredsjednika Sabora, a Suverenisti se pritom nadaju ulasku u pojedine saborske odbore, zbog čega su i zatomili ranije trzavice koje su imali sa Škorom kojega su podržavali i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Međutim, mnogi su im zamjerili upravo to što su nakon ulaska u Sabor na listi Domovinskog pokreta odlučili formirati vlastiti zastupnički klub, što je protumačeno kao svojevrsno licemjerje, koje se sada predbacuje i Škori, nakon što je odlučio okrenuti novu stranicu u svojoj političkoj karijeri.

“Imamo li mi nešto protiv Suverenista? Za Boga miloga, da nema Domovinskog pokreta, ne bi ih bilo u Saboru. U izbornoj noći, nakon što smo se mukotrpno dogovarali i nakon što je prestalo biti važno da mi želimo biti ljudi kod kojih zajedništvo nema alternativu, u izbornoj noći, četvero mojih ljudi osniva svoj klub. Četvero! Dokazali smo koliko nam nisu važne te fotelje. Dali smo četiri mandata Suverenistima, istu noć u izborima napravili su svoj klub i napustili nas. Nemojte zaboraviti da su Suverenisti na našoj listi, iako im se nije predviđao ne znam kakav rezultat, ostvarili četiri saborska mandata… I sad može govoriti što god tko hoće, ali sve je ukazivalo na to da neće imati nijednog kandidata koji će proći u Sabor, a sad imaju četiri”, tek su neke od izjava u kojima se Škoro referirao na Hrvatske suvereniste. Sve te izjave posljednjih se dana u obliku videouratka vrte po društvenim mrežama kako bi se, po svemu sudeći, diskreditirao Škorin pristanak na suradnju sa Zekanovićem, koji dio kritičara tumači kao hvatanje za slamku spasa.

Zekanović se nada ujedinjenju desnice

Kako god da to zvali, činjenica je da je Zekanović sa Škorom i Vučemilović profitirao, kao i da gaji velike ambicije za preuzimanje uloge ujedinjene lidera desnice. Stoga je Zekanović spreman udružiti snage s Vidović-Krišto koja najavljuje osnivanje vlastite političke stranke. Nema dileme da na konzervativnoj političkoj sceni Vidović-Krišto figurira za svojevrsnu lidericu, koja privlači i dobar dio braniteljske populacije, s čime ni Suverenisti, zahvaljujući Sačiću, ne bi trebali imati problema. Zekanovićeva je ideja da početkom jeseni organizira svojevrsni sabor na kojem bi okupio sve sastavnice svoje suverenističke platforme koje bi potom ujedinile snage oko zajedničkog interesa, odnosno okrupnjivanja desnice pa bi time Hrast i nekadašnji Ružini konzervativci trebali prestati s postojanjem te se spojiti pod imenom Hrvatski suverenisti. S njima bi snage trebale udružiti i neke desne, neparlamentarne opcije poput, primjerice, Generacije obnove, koju vodi britki Frano Čirko, ne zaboravlja se među suverenistima ni donedavna heroina hrvatske desnice, bivša saborska zastupnica Bruna Esih, kojoj također nude priliku za povratak, a pregovori navodno traju i s nekim pravaškim opcijama.

No ne miruje ni HDZ, oni planove Suverenista o ujedinjenju desnice nastoje pomrsiti na krajnjem istoku zemlje, odnosno u Iloku, gdje se, kao što smo već pisali, Pero Ćorić sastao s doajenom hrvatske politike Vladimirom Šeksom, najavljujući s Antom Đapićem novi desni aktivistički pokret koji nema ništa protiv koalicije s HDZ-om, no uz preduvjet da se oni odreknu SDSS-a, što će, doduše, Plenković teško prihvatiti. Međutim, ovo je, kako se tvrdi, koalicija na duge staze i koalicija koja će HDZ-u priskočiti u pomoć kada i ako se u pitanje dovede njihov koalicijski potencijal. Do toga pitanja dijele nas tri godine i parlamentarni izbori, a do tada je pred svim desnim političkim opcijama koje su se ujedinile najveći izazov kako ostati zajedno i kako, uz vlastite taštine i ambicije, ostati vjeran politici i ideologiji za koju se zalažu.