DVA AMERIČKA IGRAČA ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA! Oponenti velikog šefa HDZ-a spremaju se na finalni udarac

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nakon što se u središtu skandala našao predstojnik Plenkovićeva ureda, na red je došao i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, a onda je premijera kao grom iz vedra neba pogodilo uhićenje ministra graditeljstva Darka Horvata te istraga vezana uz potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, ali i bivšeg ministra Tomislava Tolušića. Teški su dani iza Plenkovića, a još teži pred njim, svjedoče oni koji poznaju omjere snaga u HDZ-u, u kojem se sve ozbiljnije progovara i o ponovno probuđenim unutarstranačkim sukobima i buđenju desne struje, kojoj posebno na ruku ide slučaj Milošević jer su Plenkovića prije kritizirali zbog suradnje sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem.

Zajednički jezik

Najglasniji i najizravniji u tim kritikama bio je osječko-baranjski župan i potpredsjednik stranke Ivan Anušić, koji polako, ali sigurno osvaja simpatije svojih stranačkih kolega šireći vlastitu bazu i izvan HDZ-a. Kako tvrde upućeni, Anušić je nedavno prijateljsku kavu popio i sa svojim bivšim stranačkim kolegom Ivanom Penavom. Premda zasad nema govora o koaliciji između vladajuće stranke i Domovinskog pokreta, jasno je da Anušić nije neprijateljski raspoložen prema domoljubno obojenim političarima, s kojima HDZ ionako prirodno može ostvariti koaliciju, što s Pupovcem nije slučaj.

Navodno Anušić po Slavoniji okuplja konzervativce, nerijetko se sastaje i s pravašem Antom Đapićem, no ni to za njega nije strano jer je prije HDZ-a i bio član pravaša. Ovih bi se dana Anušić nakon druženja s utjecajnim lokalcima trebao podružiti i s utjecajnim Amerikancima koji stižu u Osijek kako bi i tim činom dali potporu osječkom županu koji se po kuloarima spominje kao njihov kandidat za Plenkovićeva nasljednika, s obzirom na to da s aktualnim premijerom već neko vrijeme ne uspijevaju pronaći zajednički jezik, zbog čega i jesu odlučili krenuti u potragu za novim kandidatom, a ta potraga dovela ih je do Anušića. Osim Anušića, kao američki igrač na nacionalnoj političkoj sceni spominje se i donedavni ravnatelj zagrebačkog Fonda za obnovu Damir Vanđelić, koji je navodno sve bliskiji s ministrom policije Davorom Božinovićem, ali i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović koja je ionako na glasu kao najeksponiranija predstavnica američke politike u našoj zemlji. Baš je Grabar-Kitarović Vanđelića svojedobno spominjala kao tehničkog premijera u svojoj vladi koja, doduše, nikada nije zaživjela.

Demontaža premijera

Zaživjela je zato u ovom menadžeru želja za političkim angažmanom, a kada već koketira s politikom, tada Vanđelić puca na najviše razine. Želja mu je, naime, državom zavladati s pozicije premijera, a put za to već je počeo pripremati pa se tako nedavno žestoko obrušio na Vladu zbog INA-e, pri čemu je ušao u sukobe s ministrom Ćorićem. Kada je nedavno u svojem televizijskom nastupu Vanđelić prozvao Plenkovićevu vladu za pogodovanje mađarskom MOL-u, u HDZ-u se moglo čuti “počelo je”, čime se aludira na to da je Vanđelić krenuo u proces demontaže premijera Plenkovića kojega kani eliminirati svojim saznanjima o sumnjivim poslovima u INA-i. Da je ozbiljno zagrizao i da je sve to tek početak, Vanđelić je dao naslutiti i u svojim daljnjim istupima na društvenim mrežama.

Naime, prema njegovim tezama, postoji mogućnost da se pregovori o otkupu dionica INA-e od MOL-a, od čega je Plenkovićeva vlada nedavno odustala, uopće nisu ni održali. On smatra da bi u tom slučaju ponuda bila poznata. Vladajuće je ovaj nekadašnji član NO-a INA-e prozvao i zbog podizanja vrijednosti te naftne kompanije dok se paralelno s time radilo na njezinu otkupu, što prema njegovu mišljenju nije logično. Prozvao je Vanđelić Plenkovićevu vladu i zbog JANAF-a koji bez obzira na tehničku spremnost već deset godina ne dobiva uporabnu dozvolu za tok nafte Sisak – Rijeka pa ta nafta uglavnom završava u Mađarskoj. Sve to navodno je tek uvod u ono što je Vanđelić u nadolazećem razdoblju spreman izreći. Svjestan je Plenković i njega i njegovih ambicija, zato ga nedavno i jest maknuo sa svih pozicija na kojima se nalazio, no time mu je dodatno probudio želju za političkim angažmanom, za što su navodno zainteresirani i Amerikanci koji u ovom menadžeru vide potencionalno budućeg predsjednika Vlade.

Jandroković prijatelj

Zanimljivo je napomenuti i to da je Vanđelić u korektnim odnosima s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, koji baš poput ministra Božinovića već neko vrijeme ne spada u krug najbližih premijerovih suradnika. Da su Amerikanci bliski s Vanđelićem, može se naslutiti i iz toga što je navodno nedavno na njihov poziv gostovao na brodu “Harry S. Truman”. Premijer je navodno zbog toga pobjesnio. Nije nemoguće da je povod za Plenkovićev bijes među ostalim i to što je i on posjetio Split, gdje se sastao s kapetanom Gavinom Duffom s kojim se družio prilikom razgledavanja američkog nosača zrakoplova koji je bio usidren u Bračkom kanalu pokraj Splita.

Nakon tog posjeta Dalmaciji Plenković se vratio u Zagreb, gdje su ga dočekali problemi s uhićenjem i istragama usmjerenima protiv njegovih ministara, Vanđelić se zasad na tu temu ne oglašava, međutim, oni koji ga poznaju tvrde da on ni neće istrčavati na svaki skandal, nego će Plenkovića pustiti da se sam bez previše argumenata bori s problemima koji su ga snašli. Tek kada se rejting aktualne vlade sroza do zadovoljavajuće granice, Vanđelić će izaći iz ormara i otkriti svoje namjere. Za tu svoju ambiciju važan korak već je napravio pa je tako već pridobio naklonost velikog dijela medija koji ga predstavljaju kao uspješnog poslovnog čovjeka i menadžera s respektabilnim iskustvom. Oni koji prate slučaj Vanđelić tvrde da takav medijski tretman nije slučajan i da je to još jedan pokazatelj da netko ozbiljan stoji iza njega. Zanimljivo je spomenuti da su Anušića svojedobno povezivali s Milijanom Brkićem, on nikada nije ni krio da su njih dvojica suborci, godinama su uspješno surađivali, navodno sve do predsjedničkih izbora na kojima je Anušić vodio kampanju Kolinde Grabar-Kitarović.

Ruski igrač

Isto se tako i Vanđelića povezivalo s Brkićem te je bio na glasu kao njegov kadar, a navodno je baš Brkić bivšu predsjednicu i upoznao s Vanđelićem, bivšim logorašem i braniteljem, s kojim je do danas ostala u dobrim odnosima. Još je zanimljivije to što je Brkić s nacionalne političke scene ispraćen kao političar na ruski pogon pa u najmanju ruku zvuči čudno što su Amerikanci za svoje stratege u Hrvatskoj odabrali ljude koji su se povezivali s njim, no politika je i u Hrvatskoj i na globalnoj sceni spoj interesa i novca pa obrati u tom kontekstu nisu nemogući. To je u hrvatskoj politici ponajbolje pokazao baš Plenković koji je u svojim dvjema vladama uspio ostvariti suradnju sa SDSS-om, ali i s HNS-om kojega HDZ-ovci ni u najluđim snovima nisu zamišljali kao svojeg koalicijskog partnera. Nitko na početku Plenkovićeva mandata ni u najluđim snovima nije mogao zamisliti ni ovu krizu kroz koju premijer sada prolazi i koja je do te mjere ozbiljna da se po HDZ-u počelo pričati da će biti dobro ako on kraj godine dočeka na poziciji premijera. Odbrojavanje dana i pojava konkurencije Plenkoviću zasigurno ne idu u prilog, a hoće li i na koji način postojeću situaciju okrenuti u svoju korist kao što je to činio uvijek dosad, vidjet ćemo.