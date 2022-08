DUGO NIJE BILO VEĆEG JAZA IZMEĐU PREMIJERA I STRANAČKE DESNICE! Anušić obnovio kontakte s Kolindom, a Plenković uzvraća: Posegnut će za Karamarkom

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Javna je tajna u vladajućoj stranci da se premijer Andrej Plenković i osječko-baranjski župan Ivan Anušić sve teže podnose, a oni koji ih dobro poznaju njihov odnos opisuju kao sukob taština, ali i kao sukob HDZ-ovih titana. Na Plenkovićev utjecaj u HDZ-u nije potrebno trošiti riječi – on je prvi čovjek stranke koji je sa svojim timom pobijedio na unutarstranačkim izborima, no treba napomenuti kako je kao kandidat za potpredsjednika stranke u njegovu timu sudjelovao i Anušić.

Bila su to, doduše, neka druga vremena. Plenković je tada u Anušiću vidio zaštitnika od unutarstranačke desnice koja ga je nastojala rušiti gurajući kao svojega kandidata Mira Kovača. Kako se taj plan izjalovio, tako je Plenković bio siguran da je ugušio bunt koji je stizao zdesna, a onda su iz Slavonije počele stizati pobune, što zbog HDZ-ove koalicije s Miloradom Pupovcem, što zbog smjera u kojem Plenković vodi stranku. Bunio se Anušić svojedobno i protiv Marija Banožića, ministra obrane koji je jedno vrijeme vodio županijsku organizaciju HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji, što Anušić nije odobravao jer je smatrao da se dvije funkcije ne mogu kvalitetno obavljati istovremeno, tim više što Banožić najveći dio svojeg vremena provodi u Zagrebu.

Prva kapitulacija

Ta pobuna, nakon koje je tu organizaciju preuzeo aktualni župan Dekanić, u stranačkim redovima protumačena je kao prvi mali Anušićev bunt, ali i kao prvi ozbiljan otpor Plenkoviću koji se s problemima u toj organizaciji susretao uoči lokalnih izbora na kojima se dobar dio članstva priklanjao Domovinskom pokretu i nezavisnim opcijama odlazeći iz stranke. Vladajuću stranku tada je napustio i Anušićev prijatelj Dabro pa su u Slavoniji tvrdili kako Anušić počinje gubiti u utakmici s Plenkovićem. Svoj status i svoju poziciju Anušić je potvrdio na lokalnim izborima, ali trzavice između njega i premijera Plenkovića nisu stale, štoviše, upućeni svjedoče da odnosi među njima nikada nisu bili lošiji.





Bez obzira na to što se Anušić trudi u medijima demantirati glasine da su on i Plenković u sukobu, sukobe Plenković vidi u naslovnicama pojedinih niskotiražnih medija u kojima se eskponira ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak, koja je Anušićeva nekadašnja suradnica i njegova bliska prijateljica. Tramišak je Plenkovića u neugodnu situaciju dovela uoči posljednje rekonstrukcije Vlade, njezino ime je premijer s popisa za otpis izbrisao u posljednjim trenucima, i to nakon što su medije preplavili napisi o navodnim prijetnjama koje dobiva, a o kojima premijer nije ništa znao.

Premda je takav istup razljutio premijera koji se nakanio obračunati s najmlađom ministricom u svojoj vladi, iz Osijeka je stigla poruka da dio HDZ-ovaca neće podržati rekonstrukciju Vlade ako Plenković makne Anušićevu miljenicu Tramišak. Te poruke Plenković je shvatio kao prijetnje, ali kako nije želio dovoditi u pitanje opstojnost Vlade, tako je Tramišak ostala tu gdje je i bila, a taj je potez među HDZ-ovcima koji su skloni Anušiću protumačen kao jedna od prvih Plenkovićevih kapitulacija pred utjecajnim osječkim županom koji je premijeru i predsjedniku svoje stranke s ministrom prometa Olegom Butkovićem leđa okrenuo i kada je privođen bivši ministar graditeljstva Darko Horvat.

Veliki rat

U nastojanju da daleko od očiju javnosti u tako kriznoj situaciji organizira sastanak s vodstvom svoje stranke, Plenković se među ostalima obratio Anušiću i Butkoviću koji su taj njegov poziv ignorirali. Trenutak je to u kojem je Plenković spoznao s kime ima posla, no kako on nikada ne istrčava, tako je i u tim trenucima ostao suzdržan. Kap koja je prelila čašu premijerova strpljenja medijski su napisi prema kojima bi Tramišak samo jednom konferencijom za novinare mogla srušiti Plenkovića, koji se ne misli predati bez borbe, posebice sada kada je na korak do odluke da uđe u utrku za svoj treći uzastopni mandat. Plenković će i Anušića i Tramišak staviti pod povećalo, počela su čačkanja po imovini i tko zna što će tu isplivati, otkriva nam naš sugovornik iz HDZ-a pojedinosti ovog velikog unutarstranačkog rata te naglašava kako bez Plenkovića i njegove pomoći Anušić u Slavoniji ne bi mogao realizirati ni jedan od onih projekata kojima se hvalio i u posljednjoj kampanji.

Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika, Plenković je više puta pokušavao razgovarati i s Anušićem i s Tramišak, no mlada ministrica na razgovore nije pristajala pa je premijerovi suradnici opisuju kao prilično ‘tešku’ ženu, dok se usporedno s time Anušić na sve premijerove ponude oglušio. Prema tezama koje posljednjih tjedana kruže osječkom organizacijom HDZ-a, Anušić na ovim sukobima ne misli stati, navodno je obnovio odnose s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, čiju je posljednju kampanju vodio i koja je u njemu među prvima prepoznala veliki politički potencijal, pa sada zajedničkim snagama smišljaju strategiju za to da baš ona preuzme HDZ u koji se, doduše, prije toga mora vratiti. Kako je Grabar-Kitarović ispala iz utrke za glavnu tajnicu NATO-a, tako nije nemoguće da se ona dugoročno doista pojavi u igri kao kandidatkinja za neku od političkih pozicija, a s obzirom na to da je i sama nedavno odbacila mogućnost da se kandidira za još jedan predsjednički mandat, tako joj je preostalo tek da se okuša kao predsjednica Vlade, čime bi zadovoljila svoje nikad ostvarene ambicije.

Osječke križaljke

Ne treba zaboraviti da je Grabar-Kitarović i kao predsjednica uživala u sastavljanju svoje takozvane tehničke vlade koja nikada nije zaživjela, a koju je činilo šaroliko društvo. Da bi Grabar-Kitarović dogurala do pozicije premijerke, Anušić mora odraditi velik posao, prepričavaju naši sugovornici iz osječkog HDZ-a pa tvrde da je za nešto tako ozbiljno potrebno osigurati potporu vanjskih faktora, odnosno Europske unije i NATO-a. Ako Plenković odustane od kandidature za treći mandat, on će za svojega nasljednika predložiti bivšeg ministra financija Zdravka Marića, teoretiziraju u osječkom ogranku vladajuće stranke, u kojem su uvjereni da premijer samo čeka da mu se ukaže prilika i da preuzme neku od visokih pozicija u Europskoj komisiji, što osporavaju njegovi bliski suradnici koji kažu da će se Plenković boriti za još jedan mandat i da bi se nakon toga trećeg mandata mogao kandidirati za predsjednika države. Nadaju se HDZ-ovci bliski premijeru da bi do tada državu kao predsjednik doista mogao voditi bivši ministar Marić te napominju da ambicije za vođenje stranke, pa i same Vlade, ima i Gordan Jandroković.

HDZ-ovci i s jedne i s druge strane priznaju kako u njihovoj stranci dugo nije bilo većeg jaza između stranačke desnice, koju uz Anušića predvodi i Mato Franković, te centra koji predvodi premijer Plenković. Kako tvrde naši sugovornici, Anušić mrežu plete na istoku, u Osječko-baranjskoj županiji te Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te očekuje da bi mu se moglo pridružiti još lokalnih organizacija. Međutim, Plenkovićevi suradnici vjeruju kako on kreće u proces pomlađivanja stranke te naglašavaju da je on već sada i više nego solidno učvrstio svoju poziciju.









Koalicijski potencijal

Sve u svemu, čini se kako osječko-baranjskog župana i premijera Plenkovića trenutno povezuju samo velike ambicije koje imaju i jedan i drugi. Oni koji Anušića poznaju, priznaju kako se on s Plenkovićem ne može uspoređivati, opisuju ga kao čovjeka iz naroda i umjerenog konzervativca koji, bez obzira na sve svoje kvalitete, nije dorastao Plenkovićevoj dilomatskoj školi i karijeri koju je izgradio i koja mu je osigurala dobar plasman i utjecaj u Europskoj komisiji, što malo tko ima među današnjim političarima u Lijepoj Našoj. Ono što HDZ-u koji predvodi Plenković nedostaje po mnogima je koalicijski potencijal, međutim, Plenkoviću to dosad nije bio problem, i onda kada su ga otpisivali tvrdeći da neće uspjeti bez desnog krila stranke, on je s parlamentarnih izbora izašao kao najveći i neupitan pobjednik. Kako je s Anušićem nekada vodio borbu protiv desnog krila stranke, tako će vjerojatno, zatreba li, i na idućim parlamentarnim izborima posegnuti za Tomislavom Karamarkom i s njegovim imenom na HDZ-ovim listama umiriti i stranačku i izvanstranačku desnicu.