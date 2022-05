DRAMA MINISTRA FINANCIJA: To se više ne može sakriti, zbog nesposobnih kolege iz Vlade je izbezumljen, a sad ga čeka i Todorić!

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Sve se češće ministar financija Zdravko Marić zapita “što je meni ovo trebalo”. Iako je na glasu kao jedan od najsposobnijih ministara u Vladi premijera Andreja Plenkovića, ta njegova sposobnost u moru manje sposobnih ministara rijetko kada izlazi na vidjelo. Štoviše, Marić je nerijetko taj koji uskače i pokriva slabosti svojih nekompetentnih kolega, zbog čega se u Vladi nerijetko pokreću sukobi koji se vode daleko od očiju javnosti. Jedan takav sukob Marić nije uspio sakriti pa je tako svojedobno, ne znajući da ga kamere snimaju, žestoko naribao ministra zdravstva Vilija Beroša, čijim tempom reforme zdravstva ni danas nije oduševljen.

Najveća stavka

Kako tvrde naši sugovornici iz Ministarstva financija, Marić je frustriran zbog toga što Beroš mjesecima svoje najave ne provodi u djela, a upravo je nedjelovanje ministra zdravstva jedan od razloga zbog kojih je Marić već sada, u svibnju, prisiljen na prijevremeni rebalans proračuna, iako je uobičajeno da se tehnički rebalans provodi krajem godine.

Formalno je iz Vlade priopćeno da su okolnosti takve da ministar mora već sada djelovati, a na to djelovanje po hitnom postupku Marića su navodno, osim enormnih dugova u zdravstvu, prisilili rat u Ukrajini i zbrinjavanje izbjeglica te povećanje izdataka za plaće zbog dogovora koji su vladajući nedavno postigli sa sindikatima. Uz to što bi novi rebalans trebao obuhvatiti povećanje rashoda, izmjene će se odnositi i na prihode. Veća inflacija od predviđene osigurat će dodatne prihode od PDV-a i trošarina. Zbog većih prihoda proračunski deficit trebao bi porasti sa 2,6 na samo 2,9 posto BDP-a, pri čemu u Vladi nastoje ostati unutar mastriških kriterija, odnosno ispod tri posto. U svakom će slučaju najveća stavka ovog rebalansa biti dugovi u zdravstvu koji mjesečno rastu za 400 do 500 milijuna, što znači da su ovom sektoru rezovi potrebni po hitnom postupku. Na to već mjesecima upozoravaju u Marićevu ministarstvu, ali njihova upozorenja dosad nisu padala na plodno tlo. No Beroš je navodno okupio desetak savjetnika – ravnatelja bolnica i uglednih liječnika – s kojima bi trebao, kako mu je naložio premijer, do ljeta krenuti s reformom zdravstva. Upućeni svjedoče kako Marić nema velikih očekivanja ni od novog ministra gospodarstva Davora Filipovića, iako ga smatra korektnim dečkom s kojim bi se mogao korektno slagati. No u njegovu resoru zabrinuti su zbog toga što je Filipović mladić koji nema nikakvog iskustva u vođenju resora koji obuhvaća i energetiku, pred kojim je zbog rusko-ukrajinskog rata golema kriza.





Kadrovska sječa

Oni koji Marića poznaju svjedoče kako je on u korektnim odnosima s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac, koja uistinu korektno odrađuje svoj posao, zato manje korektno svoj dio posla u Ministarstvu poljoprivrede odrađuje ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Upitno je već sada kako će se provesti hrvatski poljoprivrednici nakon primjedbi iz Europske komisije na račun Strateškog plana za poljoprivredu, zbog kojega bi mogli ostati bez zajamčenih milijuna za potpore koje, kao što je poznato, u poljoprivredi znače opstojnost. Ne bude li sredstava iz fondova, vjerojatno će Marić ponovno morati grebati po državnoj blagajni, baš kao što sada s Berošem grebe kako bi se barem donekle održao funkcionalan zdravstveni sustav.

Reforme izostaju i u javnoj upravi, a Marić tu od novog ministra rada i uprave Piletića očekuje da se prihvati posla i krene u kadrovsku sječu, koja u političkom kontekstu za HDZ može biti i više nego opasna. Ono što za kompletnu Vladu, pa i za samog Marića predstavlja veliku opasnost jest spor koji je za povrat vlasničkih prava u Agrokoru pokrenuo bivši vlasnik tog koncerna Ivica Todorić. Riječ je o sporu u kojem Vladu zastupa Državno odvjetništvo, a da je situacija kritična i neizvjesna, jasno je iz toga što je Državno odvjetništvo sredinom travnja, umjesto da se očituje na podnesak, zatražilo odgodu, iako je prva presuda trebala biti donesena u svibnju. No izgleda da im DORH mora dostaviti očitovanje do 19. svibnja. Poznato je da je Todorić spor protiv Vlade pokrenuo u Washingtonu pred Međunarodnim centrom Svjetske banke za rješavanje investicijskih sporova, a ako dobije taj proces, Todorić bi u probleme mogao uvući Plenkovića i ministra Marića. Njih je u svojim višemjesečnim medijskim istupima označavao kao predstavnike skupine Borg koja je otela njegovu imovinu, odnosno koncern koji je godinama stvarao.

Najveći izdajnik

Oni koji Todorića poznaju kažu da on više nema što izgubiti i da je spreman na sve te da bi u slučaju da se proces u Washingtonu okrene u njegovu korist bio spreman ići tako daleko da sruši Vladu. Premda su mu mnogi s kojima se družio okrenuli leđa, neka poznanstva i utjecaj Todorić je zadržao pa upućeni ne odbacuju mogućnost da ovaj spor doista u pitanje dovede Plenkovićev legitimitet te da se pretvori u prve i ozbiljne afere kako samoga premijera, tako i njegova ponajboljeg ministra Zdravka Marića.

Zanimljivo je da se sve ovo s DORH-om i Todorićevim sporom odvija u trenutku kad se sve učestalije progovara o internom sukobu između Plenkovića i bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, a još je zanimljivije to da se DORH još od sredine travnja nije očitovao na podnesak koji je tom sudu predao Todorić. Zašto su zatražili odgodu za to očitovanje, nije poznato, no izgleda da ni u Vladi ni u Državnom odvjetništvu nisu ravnodušni na igru koju je protiv njih zaigrao bivši gazda najvećeg poslovnog carstva u našoj zemlji, u kojem je prije stupanja na ministarsku dužnost karijeru gradio upravo Marić. Njega Todorić danas smatra najvećim izdajnikom i osobom koja mu je zabila nož u leđa. Među Todorićevim znancima i prijateljima vlada uvjerenje da je Plenković tek sada shvatio u što se uvukao te da je postao svjestan da je prerano otpisao nekoć najutjecajnijeg hrvatskog poduzetnika. Upravo je zato i sam Todorić uvjeren da se Plenković uz potporu Državnog odvjetništva nastoji zaštititi od rizika kojima bi se izložio u slučaju gubitka spora u Washingtonu te da po svaku cijenu proces nastoji oduljiti jer bi on značio blamažu i za njega i za DORH. Stoga sada Vlada i Odvjetništvo djeluju ujedinjeno jer u Todoriću imaju zajedničkog neprijatelja. Nije tajna da je zbog afere Borg Vladu napustila bivša ministrica gospodarstva, šefica Podravke Martina Dalić, te da se Plenković javno hvalio kako je uspješno prebrodio krizu u Agrokoru, dok su medijski prostor punile e-poruke koje je Dalić razmjenjivala s predstavnicima skupine Borg, a u kojima se spominje premijerovo ime.

Kadrovska kriza

Dalić je iz Vlade otišla da bi spasila Plenkovića, još se tada govorilo u Todorićevu krugu, a sada kada Todorić s nestrpljenjem čeka pravni ishod svojeg slučaja, ta se teza podgrijava i još više širi. Međunarodna presuda u slučaju Borg zacijelo bi u pitanje dovela vjerodostojnost premijera Plenkovića te još jednom povjerenje građana prema Državnom odvjetništvu, ponovno bi se propitivala sposobnost glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek pa zato ne iznenađuje što DORH svim mogućim sredstvima nastoji pobijediti Todorića pred Međunarodnim sudom. No izgleda da se kadrovska kriza u Odvjetništvu odrazila i na ovaj slučaj te da im pobjeda klizi iz ruku. Isklizne li do kraja, ne piše im se dobro, ni njima ni Plenkoviću, jer ako Todorić dobije spor, on, ali i javnost i dobar dio oporbe, definitivno će zahtijevati ostavku kompletne Vlade. Time će se dovesti u pitanje kaznena prijava skupine Borg koja je u hrvatskim pravnim institucijama brzinski odbačena, kao i ministar Marić koji se zasad time ne zamara. Umjesto toga, on se fokusirao na rebalans proračuna koji također sa sobom nosi određenu problematiku i otvara pitanja opstojnosti zdravstva na ovaj način na koji sada opstaje.