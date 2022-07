DRAGAN KOVAČEVIĆ DRŽI SVE BOLJE KARTE U RUKAMA! ‘Afera godine’ vodi prema fijasku: DORH odustao od drugog dijela optužnice, ‘zasnovan je na izmišljenim događajima’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Državno odvjetništvo odustalo je od dijela optužnice protiv Dragana Kovačevića u tzv. aferi JANAF. Drugi dio optužnice zasnovan je na lažima i izmišljenim događajima, doznajemo iz krugova bliskih obrani bivšeg predsjednika Uprave JANAF-a. Tako sada ispada kako protiv Kovačevića nije podignuta optužnica na temelju USKOK-ovih optužbi koje im je pripremio PNUSKOK na osnovi lažnih zaključaka i paušalnih ocjena. Čudi ih kako nije odbačena optužnica protiv Kovačevića i u slučaju Petek jer ni tu USKOK nema nikakvih dokaza osim paušalnih i izmišljenih događaja – da je Petek donio vrećicu s novcem koji nitko nije vidio.

Naime, policijska pratnja vidjela je da Petek nosi neku vrećicu, no nemaju fotografije, snimke ni svjedoka za tu vrećicu. Ista ta policijska pratnja također je vidjela da u prostor u Slovenskoj ulazi plivač Puninski, a on je u iskazu rekao da ne zna gdje je prostor udruge niti je ikada ušao onamo. Objasnio je da je išao k majci koja živi u Slovenskoj ulici. Policijska pratnja također je vidjela dva taksista koja su ušla u prostor udruge, a oni su kao svjedoci rekli da nikada nisu ušli u prostor niti znaju za taj prostor. Optužnica USKOK-a temelji se na pretpostavci da je Petek u banci podigao gotovinu koju je navodno u vrećici donio Kovačeviću. U Kovačevićevu klubu u Slovenskoj ulici tada je bio ručak za dvadesetak ljudi, a prema njihovim iskazima, nitko od njih nije vidio nikakav novac ni vrećicu, jedino je konobar rekao da je Petek donio vino i bučino ulje iz svoje proizvodnje.

Tragikomična teza

Umjesto da je u slučaju Petek odbačena optužnica, objašnjavaju nam, apsurdno je što je istraga proširena jer je na temelju poruka zaključeno da je Petek dao mito Kovačeviću koji se toga dana nije ni vidio s njim. A još je apsurdnije da se zato što je Petek izgubio na beli zaključuje kako je on dao mito. Za razumijevanje apsurdnosti ovoga slučaja i optužnice DORH-a važno je objasniti da Uprava JANAF-a nije odgovorna za internu nabavu, nego je odgovorna osoba za internu nabavu direktor Sektora nabave Mislav Veselica. No to zapravo uopće nije bitno jer JANAF nije u sustavu javne nabave i Kovačević ne može biti kriv za pogodovanje u javnoj nabavi, pa tako ni Peteku. Zato je USKOK nadodao formulaciju davanje prednosti u nabavi, što Kazneni zakon ne poznaje. U razgovoru s odvjetnicima iz toga područja doznali smo da nitko nije čuo za takvu formulaciju jer je ona nepostojeća.





Time pada i teza da je Kovačević pogodovao u javnoj nabavi i tvrtki Cefis Ivana Sirića, njegova znanca, koja je za JANAF obavila zahtjevne informatičke poslove, i to ispod tržišnih cijena po svim internim pravilima. Apsurd o kojem smo već pisali je da se imovina tvrtke Cefis dovodi u vezu s vlasništvom Dragana Kovačevića. Dva stana imovina su tvrtke Cefis, i to u gruntovnom vlasništvu, a automobil u vlasništvu Cefisa Kovačeviću je dan u najam i za njega je plaćao najam, što je vidljivo iz računa. Nadalje, objašnjavaju nam kako je teza da je Kovačević dogovarao neke poslove s Edom Sefildom tragikomična jer tog čovjeka nikada nije vidio, čuo niti na bilo koji način komunicirao s njime jer ga ne poznaje. Na sudu pri određivanju istražnoga zatvora Sefild je rekao da prvi put u životu vidi Kovačevića.

Otkrivaju nam kako nema dokaza ni za ostatak optužnice s kojom DORH ide pred sud jer je zasnovana na insinuacijama. Kovačević je već dobio satisfakciju nakon medijskog progona u režiji DORH-a da je neki njegov novac kod Gorana Puklina, a u međuvremenu se pokazalo da ni od toga nema ništa pa se već spominje mogućnost da će i Kovačević tužiti državu, a da pojedinci iz DORH-a neće snositi nikakvu odgovornost. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek smijenila je Puklinovu ženu, bivšu zamjenicu županijskog državnog odvjetnika Mirelu Alerić Puklin, na temelju ovoga izmišljenoga slučaja da je se riješi iz DORH-a jer je ukazivala na nezakonitosti u optužnici protiv Todorića. I to pokazuje da je DORH jedno od ishodišta destabilizacije ovoga društva. Ciljano optužuju i vode procese bez ikakve pojedinačne odgovornosti.

Nadalje, ukazuju nam kako je vještačenje, za koje je određeno da traje tri mjeseca, trajalo godinu i pol. Naime, tužitelj Tomislav Kamber izabrao je vještaka Zrinka Ručevića kojem prijeti oduzimanje licencije zbog nestručnosti, te je na dokazivanju stručnosti na Visokom upravnom sudu. Taj vještak nema adekvatnu stručnu spremu financijske struke, nego je inženjer matematike, a vještači knjigovodstvo i financije. Najjednostavnije rečeno, vještak Ručević iskazao je nerazmjer u imovini Dragana Kovačevića u visini od šest milijuna kuna jer u vještačenje nije uključio legalnu posudbu investitora prema Kovačeviću, te je suprotno odluci Porezne uprave, potpuno izbacio velike prihode koje je Kovačević ostvario na tržištu kapitala od 2004. do 2008.

Objašnjavaju nam da tužitelj nije pronašao nikakve čvrste dokaze da je Kovačević dobio mito, a istraga je trebala odavno biti okončana pa su pribjegli manevru sa suspektnim vještakom Ručevićem. S druge strane, Kovačević je odmah na početku procesa dao izraditi cjelokupnu analizu svojih prihoda i rashoda kod dvaju ovlaštenih sudskih vještaka za financije, i to renomiranih financijskih stručnjaka koji su pokazali da nema nikakvih nerazmjera imovine, dapače ima višak izvora sredstava. Zanimljivo je kako je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek prije mjesec dana uz smijeh najavila da će ubrzo biti podignuta optužnica protiv Kovačevića, a u tom kontekstu spomenula je i predsjednika Milanovića. Krugovi bliski Kovačevićevoj obrani pitaju se odakle Hrvoj Šipek krajem lipnja informacija da će biti podignuta optužnica kada još nije bilo završeno financijsko vještačenje na osnovi kojeg se optužnica može podignuti ili odbaciti.

Nemoguća misija

Vještački nalaz stigao je u DORH 4. srpnja, isti dan tužitelj Kamber zatvorio je istragu a da obrani nije dao mogućnost ni da se očituje na vještačenje. Već 11. srpnja podignuta je optužnica na temelju toga vještačenja pa se postavlja pitanje je li zaista pravnik Kamber u četiri radna dana pročitao i analizirao vještački nalaz pisan godinu i pol dana, napisao analizu i umetnuo vještačenje u optužnicu. Gotovo nemoguća misija. Obrana Dragana Kovačevića već najavljuje da će tražiti izuzeće vještaka, a pripremaju mu i kaznenu prijavu za lažno vještačenje i davanje lažnoga mišljenja koje nije zasnovano na dostupnim podacima. Vjerojatno će tražiti i izuzeće mladoga ambicioznoga pravnika, tužitelja Kambera. Smatraju kako ovakva optužnica teško može biti potvrđena na sudu jer je lako dokazati kako je Kovačević u njoj progonjen na temelju lažnih optužbi.