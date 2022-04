DOKTOR ZA SPAVANJE ZBOG KOJEG PULJAK NE SPAVA: Plenković bacio sve karte na jednog čovjeka, Sanader iz pozadine čeka rasplet situacije

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Ugledni neurokirurg Zoran Đogaš kandidat je za gradonačelnika Splita, u kojem se posljednjih tjedana odvijala ozbiljna politička drama koja je rezultirala time da aktualni gradonačelnik, profesor Ivica Puljak, odstupi s gradonačelničke dužnosti te da grad pod Marjanom krene na nove lokalne izbore, na kojima bi, kako se vjeruje među Splićanima, Puljak mogao potvrditi svoju poziciju. Svjesni su i u HDZ-u da su se zaigrali vatrom i ušli u veliki rizik, no upućeni tvrde da se unutar same splitske organizacije vladajuće stranke dugo izazivala Puljkova ostavka, koja ih je, doduše, sada dočekala nespremne.

Drzak odgovor

Istini za volju, HDZ je i na prošle lokalne izbore u Splitu izašao nespreman. Nakon uglednog i uglađenog Andre Krstulovića Opare, koji je bio izravan izbor premijera Andreja Plenkovića, u utrku za gradonačelnika Splita upustio se Vice Mihanović, čiji je upitni doktorat tjednima punio medijske stupce. I da nije bilo tog suspektnog doktorata, teško da bi kadar Ante Sanadera mogao konkurirati profesoru Puljku, vidjelo se da Mihanović tom izazovu nije dorastao i u samim sučeljavanjima za posljednje lokalne izbore na kojima je Mihanović u usporedbi s Puljkom uistinu djelovao kao lik iz kakva crtanog filma.

Još je tada, nakon lokalnih izbora, kada se ozbiljno poljuljala HDZ-ova baza u Dalmaciji, Plenković jasno dao do znanja Sanaderu da stane na loptu i da je vrijeme njegova kadroviranja prošlo, na što mu je Sanader drsko uzvratio da se ne planira umiroviti i da su brojni šefovi prošli kroz HDZ, ali da je on ostao tu gdje jest. Da ostaje tu gdje jest, na čelu splitsko-dalmatinskog ogranka stranke, Sanader je potvrdio i na posljednjim unutarstranačkim izborima, međutim, sada kada se biralo novo lice za Split, Plenković je u tome izravno želio sudjelovati pa se preko svojeg prijatelja i glavnog stranačkog tajnika uključio u taj proces.

Iako se u lokalnom HDZ-u spekuliralo o nizu unutarstranačkih kandidata, Plenković je u Splitu odlučio zaigrati jednu sasvim novu, nestranačku igru, u koju je gurnuo Đogaša, protiv kojega ništa nemaju čak ni potencijalni Puljkovi birači. U Splitu se taj ugledni neurokirurg opisuje kao čovjek na mjestu, ali i kao vrhunski kandidat, daleko iznad Mihanovića koji se u međuvremenu pokazao kao jedan od najvećih Plenkovićevih promašaja, odmah uz bok nesuđenom zagrebačkom gradonačelniku Davoru Filipoviću.

Dosta iznenađen

Malo je komu jasno zašto je Plenković na prošlim izborima pristao na to da mu Sanader u bitku za gradonačelnika jednoga od četiri velika grada pošalje Mihanovića i zašto tada nije izravno izabrao kandidate barem u tim sredinama, u kojima se ionako mjeri pobjednik izbora. Neki će reći da je Sanader preduhitrio Plenkovića te da je na vrijeme spremio Mihanovića, znajući da stranka za Dalmaciju nema drugih kadrovskih rješenja. Što god da se pričalo, jedno je sigurno, kandidatura je zatekla i samog Đogaša.

“Dobio sam poziv koji je apsolutno iznenađenje, dobio sam odriješene ruke za izbor svojih suradnika, odnosno zamjenika gradonačelnika, imam potporu cijele vertikale, od Gradskog odbora do premijera Plenkovića, bez vertikale se ništa ne može napraviti, a to je osigurano”, izjavio je Đogaš nakon što je službeno potvrdio da pristaje biti HDZ-ov kandidat na lokalnim izborima u Splitu.

Važno je spomenuti da taj splitski liječnik i znanstvenik nije član HDZ-a niti planira to biti. “Nakon nekoliko dana promišljanja, gledajući cijelu situaciju, da ovaj grad treba probuditi, odlučio sam pristati… Split spava, u stanju je zimskog sna, a ovakve podjele i razjedinjenost ne vode nikamo. Imam iskustva u vođenju sustava, treba promijeniti paradigmu. Prozor mogućnosti se ukazao, a za to je najzaslužniji HDZ”, rekao je Đogaš, kojemu je ovo ujedno prvi politički angažman. Samim time što je na ovim važnim lokalnim izborima Plenković angažirao nestranačkog čovjeka potvrđuje se teza da se premijer odmiče od stranke i utjecaja stranačkih moćnika, a ono što se može potvrditi iz Đogaševa životopisa jest da je uistinu riječ o stručnjaku neupitne biografije i čovjeku bez afera.

Nema mirnog sna

Ovaj rođeni Splićanin po zanimanju je somnolog, odnosno jedan od rijetkih domaćih eksperata koji se bave poremećajima spavanja. Bio je dekan splitskog Medicinskog fakulteta, a ujedno je predstojnik Zavoda za neuroznanost te voditelj Centra za medicinu spavanja, čiji je i osnivač. Nakon završenog studija jedno se vrijeme usavršavao u Sjedinjenim Državama na medicinskom koledžu u Wisconsinu. Predsjednik je Edukacijskog odbora Europskog društva za istraživanje spavanja i Hrvatskog somnološkog društva – društva za medicinu spavanja Hrvatskog liječničkog zbora. Ujedno je dobitnik niza prestižnih nagrada, međutim, premda ima neupitnu i respektabilnu biografiju, Đogaš, kako tvrde upućeni, nije bio prvi izbor HDZ-ovaca za splitsku utrku.

Idealnog kandidata nastojali su pronaći u samoj stranci, no kako ga nisu pronašli, tako su se odlučili za nestranačkog kandidata, s tim da im je jedan od preduvjeta bio da to doista bude netko tko ima titulu doktora znanosti jer su uvjereni da se samo takav može suprotstaviti Puljku, koji je u kampanju već krenuo. U samom splitskom HDZ-u mišljenja su o Đogašu podijeljena, dok jedni vjeruju kako je on idealan kandidat za sraz s profesorom Puljkom, dajući mu značajne šanse za pobjedu, drugi dio splitskih HDZ-ovaca na sve to gleda s oprezom. Premda nitko ne osporava, niti može osporiti, Đogašev ugled i obrazovanje, problem vide u tome što mu manjka političkog iskustva, ali i u tome što nije poznat.

Da bi se njega kao ozbiljnog kandidata profiliralo, potrebno je vrijeme, a HDZ vremena nema jer ih od izbora dijeli nešto manje od dva mjeseca.

Nisu sretni

U splitskom HDZ-u nezadovoljni su time što se kvalitetan čovjek nije našao u njihovim redovima jer, kako kažu, i oni sami imaju kvalitetnih ljudi, a i za to dio članstva krivi Plenkovića koji nije pravodobno reagirao na Antu Sanadera i njegove kadrovske križaljke zbog kojih se stranka u Splitu i susreće s kadrovskim krizama pa su kandidata za Split morali tražiti u posljednjem trenutku, nakon čega je odluka pala na nestranačkog čovjeka kojemu će kampanju voditi postojeće vodstvo splitske organizacije stranke na čijem je čelu Mihanović kojim mnogi ionako nisu zadovoljni. Zadovoljan je zato zasad Zoranom Đogašem premijer Plenković koji u njega ima puno povjerenje, kako i ne bi imao kada mu ga je preporučio rektor splitskog sveučilišta Dragan Ljutić koji je navodno s premijerom rodbinski povezan. Ljutićeva supruga rođakinja je Plenkovićeve majke pa se vjeruje da se tom linijom došlo do kandidata za Split, a vjeruje se i kako je to ujedno potvrda da se premijer izravno upleo u izbore u gradu pod Marjanom, koji su i više nego neizvjesni.