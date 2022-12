DOBAR POSAO IZVAN TERENA! Dalićev biznis cvate, a partner mu je moćni Livnjak: Razgranati obiteljski poslovi hrvatskog izbornika

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Skroman obiteljski čovjek kojemu su vjera, obitelj i domovina iznad svega, tim riječima prijatelji i znanci opisuju hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića koji je još na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu s našim momcima ispisao povijest osvojivši drugo mjesto te stekao neupitnu slavu i popularnost o kojoj vjerojatno nije mogao ni sanjati. Da je Zlatko Dalić obiteljski čovjek koji u medijima istupa samo onda kada to posao zahtijeva od njega, jasno je i iz toga što je u braku sa svojom suprugom Davorkom gotovo tri desetljeća, a zajedno imaju i dva sina, Tonija i Bruna. Svoju Davorku šarmantni izbornik Dalić upoznao je još u srednjoj školi, a u istupima u kojima spominje svoju obitelj ne propušta priliku istaknuti kako mu je upravo ona najveća potpora u svemu. Njih dvoje ljubav su okrunili brakom sada već davne 1992. godine, a godinu dana nakon toga rodio se njihov stariji sin Toni.

“Poznajemo se još iz Livna, iz djetinjstva. Vezu smo počeli mladi, jedno smo je vrijeme održavali na daljinu zbog moje igračke karijere. Tada nismo mogli drugačije, morali smo pristati na te uvjete”, ispričao je jednom prilikom Dalić govoreći o životu sa svojom boljom polovicom. Tada je rekao i da mu je stariji sin Toni impulzivan borac za pravdu, što su osobine koje je stekao od majke, dok je sin Bruno na njega pa je, kako je Dalić otkrio, mirniji i staloženiji.

Razgranati poslovi

Sve u svemu, kao što je Daliću u cilju da naši momci na nogometnim terenima daju sve od sebe, tako mu je najvažnije da su njegova djeca dobro odgojeni i pošteni ljudi koji cijene druge. Zasluge za to pripisuje uglavnom svojoj Davorki koja je završila ekonomiju, ali je posao napustila kako bi se posvetila djeci i suprugu, jer s tri muškarca u kući nije lako. Premda privatni život drži podalje od javnosti, Dalić se povremeno na društvenim mrežama, kao i svaki drugi ponosni roditelj, pohvali svojim sinovima, koji prema tvrdnjama upućenih doista jesu skromni, mladi i ambiciozni ljudi koji ne dopuštaju da ih zanese to što su sinovi popularnog izbornika. Svojim je sinovima Dalić po svemu sudeći u svemu potpora pa je tako upravo on jedan od suosnivača tvrtke Zero digital koju je još u proljeće 2016. godine osnovao sa svojim starijim sinom Tonijem, koji je u to doba u tvrtki bio jedini direktor. Sjedište tvrtke prvotno je bilo u zagrebačkoj ulici Frana Folnegovića, no trenutno ta tvrtka koja se bavi informatikom, sportskom rekreacijom, podukom i raznim drugim djelatnostima posluje u Varaždinu, u Aninoj ulici, gdje su Zlatko Dalić i sin Toni nedavno kupili stan. Tvrtka je adresirana i u Ban-centru, odnosno u Cesarčevoj ulici, gdje Zlatko Dalić također posjeduje stan koji je u usporedbi s ostalim nekretninama u tom luksuznom zdanju navodno prilično skroman. U spomenutom Zero digitalu otac Zlatko Dalić suvlasnik je i prokurist, dok je njegov provorođenac Toni suvlasnik i direktor te tvrtke. Mladi poduzetnik Toni Dalić osnivač je i direktor tvrtke Footbal Are, osim toga, Dalićeva sina povezuju i s tvrtkom Livno World u kojoj posluje s utjecajnim Livnjacima Ivanom Jolićem i Marijem Pavlinovićem. Tvrtka se uz ostalo bavi trgovanjem medicinskim i farmaceutskim proizvodima, a jedan od njihovih napitaka Isonova reklamira – tko drugi nego izbornik Zlatko Dalić. Jolić je nekadašnji nogometaš i bivši igrač Varteksa koji je jedno vrijeme igrao i za Bosnu i Hercegovinu, dok je Pavlinović na glasu kao jedan od najimućnijih ljudi iz livanjskoga kraja, u kojem imućnih ne nedostaje. Pavlinović je prvi čovjek čuvenog Livno Busa, a osim toga, vlasnik je kompanije Oskar Pharma. Dalićev stariji sin Toni inače je 2019. godine završio studij digitalnog marketinga, a ujedno je nedavno promaknut i u direktora NK Varaždina, dok je njegov mlađi sin Bruno, nakon što je diplomirao menadžment i tehnologiju u Zagrebu, postao vlasnik još jedne diplome završivši magisterij na UPF Barcelona School of Management, čime se izbornik Dalić pohvalio na svojem Instagramu, objavivši sliku sina uz koju je napisao: “Ponosan otac i obitelj. Čestitam na magisteriju”. Sin Toni nešto se više medijski eksponirao i zbog toga što je radio kao DJ pod imenom Tony D, a svojedobno je puštao glazbu čak i na Zrću. Tijekom zime, elektroničku glazbu puštao je i u zagrebačkim klubovima. Tonija su povezivali i sa studenticom Pravnog fakulteta Almom Fabulić koja je svojedobno bila prva pratilja Miss Universe. Zanimljivo je da su oba Dalićeva sina trenirala nogomet u Varteksu, ali se otac tomu protivio.





“Prvo sam uvidio da nisu baš talentirani, a uz to nisam htio da prolaze isti put kao i ja jer nogometni kruh je težak i crn. Zato sam htio da se školuju”, rekao je svojedobno Dalić, koji je rođen u Livnu iz kojeg potječe cijela njegova obitelj, koja je po svemu sudeći baš poput izbornika okrenuta nogometu.

Braća Dalić

Izbornikov brat Miran također se bavio nogometom, bio je jedan od prve generacije nogometnih trenera u BiH koji su imali Uefa A licenciju, a vodio je nogometni klub Troglav iz svojeg rodnog Livna u 1. federalnoj ligi. Potom je odlučio ostaviti nogomet iza sebe pa se zaposlio kao referent nabave u Livnu, u kojem je Dalić odrastao i uz sestru Mladenku. Zgodno je spomenuti da se braća Dalić, koja se cijeli život bave nogometom, nisu mogla dogovoriti za koji će klub navijati pa je tako izbornik Zlatko vatreni navijač splitskog Hajduka te je sanjao da će ga jednoga dana kao trener i voditi, dok je brat Miran strastveni navijač zagrebačkog Dinama. Premda cijela Dalićeva obitelj živi u Livnu, on je svoj dom pronašao u Varaždinu, u koji je došao početkom 90-ih i ondje zasnovao svoju obitelj i svoj dom.