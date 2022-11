DO KADA ĆEMO GLEDATI OVE LJUDE? Imaju uvjete za mirovinu, ali ne žele prepustiti svoje fotelje: ‘Promoviranjem vremešnih kadrova zadržao je potpunu kontrolu u sustavu’

Autor: Darko Petričić/7dnevno

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, s obzirom na to da je rođena 1956., ove godine ima 66 godina. To, drugim riječima, znači da je ispunila sve uvjete za starosnu mirovinu. No s obzirom na “pune ruke posla” i njezin osobni angažman oko suzbijanja kriminala i korupcije u državi, očito je zaboravila pokrenuti postupak svojeg umirovljenja, a isto tako, to joj nitko od njezinih suradnika i zamjenika nije napomenuo. Tako bi sad, gotovo dvije i pol godine nakon što je stupila na dužnost glavnog državnog odvjetnika, morala početi sa spremanjem svoje radne sobe, nakon čega bi trebalo započeti novo nadmetanje za njezina nasljednika, tek što se javnost malo odmorila od političko-pravosudne sapunice vezane uz izbor predsjednika Vrhovnog suda.

I prilikom izbora Hrvoj Šipek za glavnu državnu odvjetnicu u odvjetničkim krugovima komentiralo se otprilike ovako: “Nije važno što je izabrana za glavnu državnu odvjetnicu jer ionako neće dugo. Uskoro će otići u mirovinu!”

Dakle, Zlata Hrvoj Šipek imenovana je glavnom državnom odvjetnicom prije nešto manje od dvije i pol godine, točnije 26. svibnja 2020., kada je pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem prisegnula da će se u obavljanju svoje dužnosti pridržavati Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona te se skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom i promicati vladavinu prava. Njezino imenovanje na tu funkciju podrazumijevalo je i koordinaciju državnoodvjetničkih aktivnosti s premijerom Plenkovićem uz provođenje odluka i naredbi njezina mentora – bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, ali to nije spomenuto u prisezi.

Na prijedlog Vlade, uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, Sabor je odluku o njezinu imenovanju donio na sjednici 18. svibnja 2020. godine.





Penzioneri na čelu

Imenovati nekoga glavnim državnim odvjetnikom neposredno prije njegova umirovljenja, u državi u kojoj su kriminal i korupcija postali svakodnevica i sastavni dio života, više nije ni crni humor. No u nedostatku boljih kadrova koji bi provodili neutralnu poziciju u Državnom odvjetništvu, pa makar i samo, formalno, gotovo dvije i pol godine, Zlata Hrvoj Šipek pokazala se kao najbolji izbor, dok Bajić i Plenković ne pronađu bolje, trajnije rješenje. Barem su tako mislili.

Visoka dob Zlate Hrvoj Šipek nije slučajnost, nego pravilo koje se preslikava i na druga državna odvjetništva u Hrvatskoj. Ne bi trebalo podcjenjivati ničije sposobnosti vezane uz njegovu životnu dob, ali činjenica je da bi možda na ovako odgovornoj poziciji u državi trebali biti postavljeni ipak malo agilniji kadrovi.

Prema prethodnim izvješćima o radu državnih odvjetništava, mogli su se iščitati zabrinjavajući podaci o starosnoj strukturi visokorangiranih državnih odvjetnika. Na općinskoj razini starosna dob državnih odvjetnika kretala se između 35 i 45 godina. Na hijerarhijski višoj – županijskoj razini, životna dob odvjetnika bila je između 60 i 65 godina, a takva starosna situacija je i u DORH-u. DORH je tako postao “komora za dozrijevanje”, odnosno institucija koja će omogućiti sinekuru državnoodvjetničkim dužnosnicima prije umirovljenja. Zanimljivo je spomenuti, za usporedbu, kako je dominantni dobni razred odvjetnika u USKOK-u između 35 i 40 godina premda bi bilo logično očekivati da bi ondje trebali raditi stariji i iskusniji zamjenici. Bez obzira na nečije individualne sposobnosti i ambicije, činjenica je da s višim godinama starosti dolazi do pada radne energije. Tako se dolazi do apsurdne situacije da oni državni odvjetnici koji imaju najviše plaće i koji bi trebali imati najviše iskustva imaju najmanje energije i motiva za rješavanje teških slučajeva koji opterećuju hrvatsku državu. Ovo se ponajprije odnosi na županijske državne odvjetnike koji bi trebali odrađivati dosta komplicirane slučajeve i biti glavna potpora glavnom državnom odvjetniku. Je li ovo slučajna pojava? Teško!

Dominantni veterani

Županijska državna odvjetništva, pa i sam DORH, tako postaju čekaonice domova umirovljenika, a sve to zahvaljujući Zakonu o državnom odvjetništvu, kao i Zakonu o državnoodvjetničkom vijeću, prema kojima državnoodvjetnička služba ne prestaje odlaskom u mirovinu, nego s navršavanjem 70 godina života! Na taj način omogućuje se ostajanje na poslu starijih, nemotiviranih državnih odvjetnika koji ne pokazuju nikakav učinak niti rezultate, a kojima je jedina briga ostati na tom poslu što dulje kako bi se ispunili uvjeti za što veću mirovinu. Po mogućnosti bez stresova koji bi im se mogli pojaviti ako bi ušli u okršaj s ozbiljnim kriminalcima. Ovakvom politikom umirovljenja, odnosno neumirovljena, postižu se dva štetna efekta: prvo, pada ionako niska efikasnost i uspješnost Državnog odvjetništva na sudskim postupcima, i drugo, usporava se napredovanje mlađih ljudi koji bi mogli nešto napraviti na poslu i radnome mjestu na kojem su se zaposlili.

Izvješće glavnog državnog odvjetnika iz 2022. o radu državnih odvjetništava u 2021. godini potvrđuje tradicionalno lošu starosno-kadrovsku sliku u državnim odvjetništvima. Prema tom izvješću, najstarija populacija državnih odvjetnika nastanjuje županijska državna odvjetništva, u kojima radi 57 državnih odvjetnika starijih od 60 godina, od ukupno 162 zaposlena, odnosno njih 35 posto. U DORH-u je zaposleno 15 odvjetnika u kategoriji 60+, odnosno 62 posto od ukupno zaposlenih. I na kraju spomenimo i općinska državna odvjetništva, gdje je malo bolja situacija, tu starijih od 60 godina ima samo 10-ak posto. U USKOK-u, gdje se traži iskustvo i praksa u radu s najtežim slučajevima, zaposlena je samo jedna osoba starija od 60 godina.

Konkretno, stariji županijski državni odvjetnici, koji su malo prisutniji u medijima zbog svojih afera, izjava, postupaka ili, što je rjeđe, kakvog uspješnog postupka, relativno su poznate osobe.

Tako na primjer, izuzetno dobra prijateljica bivšega glavnog državnog odvjetnika, Inka Jurišić, ima oko 65 godina. Bajićev novoimenovani zamjenik Michele Squiccimarro ima blizu 60, isto kao i Varaždinka Biserka Šmer Bajt. Damir Jasprica iz Dubrovnika ima blizu 70 godina, kao i zamjenica glavne državne odvjetnice Mirta Kuharić. Davor Petričević iz Osijeka ima isto respektabilne godine kao i prethodne kolege, a u medijima je poznat iz spora s OTP bankom kojoj nije vratio kredit pa ga je banka tužila. Darko Klier iz Varaždina ima 67 godina, a tu je negdje i Josip Čule, zamjenik glavne državne odvjetnice.









Što kaže Bajić

Stvarni šef i vlasnik DORH-a, sada savjetnik na izmišljenoj dužnosti, Mladen Bajić svjestan je skorog odlaska u mirovinu svoje nasljednice i štićenice Zlate Hrvoj Šipek. Kako bi sačuvao svoj utjecaj na to tijelo, odlučio je povući dva poteza kojim bi sačuvao svoju dominaciju u DORH-u. Prvi potez je već odradio, a to je postavljanje i imenovanje, preko Zlate Hrvoj Šipek, svojih dosadašnjih poslušnika i pouzdanika za zamjenike glavnog državnog odvjetnika. Tako su nedavno imenovana trojica njegovih najodanijih kadrova na više funkcije, i to: Michele Squiccimarro iz Splita, Emilijo Kalabrić iz Zadra i Jurica Ilić iz Zagreba. Osim njih, za zamjenike glavne državne odvjetnice Bajić je imenovao još i Dianu Pervan iz Zagreba te Barbaru Sandalj iz Rijeke.

Zanimljivo je spomenuti da je broj zamjenika glavnog državnog odvjetnika gotovo neograničen, iako bi bilo logično očekivati da glavni državni odvjetnik ima 2–3 zamjenika. Dakle, glavni državni odvjetnik može imati, prema sistematizaciji radnih mjesta u DORH-u, čak 32 zamjenika, a “popunjena su samo 23 mjesta”, kako piše u izvješću. Generalno, u sustavu DORH-a postoje 42 državna odvjetnika koja imaju 592 zamjenika. Postavlja se pitanje što rade zamjenici državnih odvjetnika sve ovo vrijeme.

Mladen Bajić, postavljajući i imenujući zamjenike, preko glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek nastoji zadržati potpunu kontrolu nad institucijom čiji je on neformalni šef, vlasnik i glavni kadrovik. Isto tako, koristeći relativno dobre odnose s premijerom Plenkovićem, Bajić se nada da će preko ugovora o djelu na još šest mjeseci (dakle, do kraja lipnja 2023.) moći odraditi još jedno imenovanje i postavljanje glavnog državnog odvjetnika, kako bi neko vrijeme mogao biti miran od neugodnih pitanja i eventualnih progona ako ikad zaista ode u mirovinu, u kojoj je službeno već više od godinu i pol dana.









Mirovina ili ne?

O umirovljenju Zlate Hrvoj Šipek poslali smo vrlo konkretna pitanja u DORH kako bismo doznali kakvi su planovi za budućnost glavne državne odvjetnice. Novinarska pitanja su glasila: S obzirom na ispunjene starosnih uvjeta (66 godina starosti), kada glavna državna odvjetnica planira otići u mirovinu? Drugo pitanje odnosilo se na mogući termin raspisivanja natječaja za novoga glavnog državnog odvjetnika.

Odgovor koji smo dobili od DORH-ove službe za odnose s javnošću bili su samo citati zakona koji reguliraju ovakve situacije s glavnim odvjetnicima. Tako je za prvo pitanje citiran članak 27. Zakona o državnom odvjetništvu u kojem piše da glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske dužnost prestaje: 1. smrću; 2. kad navrši 70 godina života; 3. istekom roka na koji je izabran; 4. danom stupanja na dužnost u drugo pravosudno ili državno tijelo ili 5. razrješenjem. Tu je i napomena da odluku kojom se utvrđuje nastup okolnosti prestanka dužnosti glavnog državnog odvjetnika RH donosi Državnoodvjetničko vijeće.

Na drugo pitanje, koje se odnosilo na mogući novi natječaj za glavnog državnog odvjetnika, odnosi s javnošću nas upućuju na Zakon o državnom odvjetništvu u kojem se navodi da glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine imenuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora i nakon isteka tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost. Nitko ne može biti imenovan na ovu dužnost više od dva puta. Postupak za imenovanje glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske pokreće Državnoodvjetničko vijeće javnim pozivom najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti glavnog državnog odvjetnika iz drugih zakonom određenih razloga.

S obzirom na to da je u odgovoru DORH-a istaknuto kako glavni državni odvjetnik ide u mirovinu nakon navršenih 70 godina, teško da će Hrvoj Šipek s ove dužnosti otići prije, osim ako Maden Bajić ne odluči drugačije.