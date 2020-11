ČOVJEK KOJI ŽELI UNIŠTITI ERDOGANA: Francuska se ujedinila da suzbije islamski napad za koji krive Tursku

Autor: Zoran Meter / 7dnevno

Dok mnogi mediji i analitičari diljem svijeta predviđaju postizborni kaos u Sjedinjenim Državama, a ima i onih koji tvrde da je ta zemlja na rubu građanskog rata, čini se, ipak, kako puno veći problemi pritišću američkog prekoatlantskog susjeda – Europsku uniju i Europu u cijelosti. EU je unutar sebe još dokraja neizgrađen i nedefiniran državno-politički okvir, s mnogo unutarnjih proturječja, nedovoljne kohezije, pa i izrazitih nacionalnih suprotnosti i različitih interesa. EU nema ni američku asimilacijsku snagu “mrvljenja” nacija i njihova pretvaranja u Europljane, a neće je nikada ni imati. Osim toga, EU je, za razliku od geografski izoliranog SAD-a koji nema agresivnih i egzistencijalno opasnih susjeda, izložen i sve većim sigurnosnim izazovima i rizicima, od kojih neki definitivno predstavljaju egzistencijalnu ugrozu: od nekontroliranih masovnih migracija s Bliskog istoka i Afrike preko terorizma do lako zapaljivih potencijalnih i već postojećih kriza i sukoba na istoku Europe – od Bjelorusije preko Ukrajine do Južnog Kavkaza, koji je samo naizgled geografski daleko, ali s velikim potencijalom da u svoju spiralu sukoba i međunacionalnog i međuvjerskog trenja vrlo brzo uvuče i glavne silnice u široj regiji, a onda i Zapad, skupa s Rusijom. Da i ne govorimo što za EU znače krize na sjeveru Afrike i Bliskom istoku.

Eskalacija sukoba

U takvim složenim geopolitičkim i sigurnosnim okolnostima, koji već dulje opterećuju EU, nad Europom se opet, kao nekada davno u srednjemu vijeku, nadvila sjena potencijalne nove opasnosti s istoka – Turske, čije današnje vanjskopolitičke ambicije možemo približno smjestiti u geografske konture slavnog Otomanskog Carstva koje je stoljećima “žarilo i palilo” velikim dijelom tadašnjeg političkog svijeta.

I dok su se donedavno brzorastuće tenzije između Turske i Zapada zadržavale u okvirima geopolitičkih i geoenergetskih nadmetanja i sukoba interesa, od Sirije i Libije do istočnog dijela Sredozemnog mora, od prošloga tjedna taj se sukob izdiže i na jednu drugu – religioznu razinu, što je puno opasnije jer se odnosi na svijest i uvjerenja običnih ljudi, a ne više samo uskog kruga političkih elita i iza njih skrivenih predstavnika financijske i poslovne oligarhije koja uvijek definira, pokreće i usmjerava procese. Jer kada se stvar iz realne politike prebaci u sferu nematerijalnog, neopipljivog, gotovo eshatološkog, gdje vjerska uvjerenja i načela preuzimaju glavnu ulogu, upravljati procesima “klikom miša” iz udobnih fotelja više nije moguće. Ljudski je um u tom smislu složeniji od bilo kojeg procesora, a kada su iskrena i duboka čovječja uvjerenja u pitanju, potrebna je puno veća sila da se ona preokrenu za elite u željenom smjeru.

“Duh panislamizma pušten je iz boce”, a pustio ga je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najprije kroz neoislamizaciju do tada većinski sekularne turske države odmah po dolasku na vlast, a onda i njegovim projiciranjem na široke prostore islamskoga svijeta. Erdoganove vanjskopolitičke ambicije i turski nacionalni interesi idu “ruku pod ruku” s njegovim religioznim ciljevima tj. spomenutim panislamizmom.

Jasan projekt

Jer iako se ponekad čini da je Erdoganu islam samo pokriće za lakše ostvarivanje nacionalnih ciljeva s obzirom na to da se on uopće žustro ne zalaže primjerice za prava ujgurske muslimanske manjine na zapadu Kine, što bi mnogi očekivali i što sada radi SAD, naravno iz svojih razloga, ili za muslimane u Ruskoj Federaciji, to je samo naizgled tako. Erdogan je geopolitički znalac i svjestan je trenutka i okolnosti. Ne pada mu na pamet sukob sa snažnom Kinom ili Rusijom po vjerskim pitanjima, koje su na te stvari vrlo osjetljive zbog svoje unutarnje sigurnosti, ali zato ta pitanja itekako poteže kada je riječ o nekim drugim državama s kojima će rado ući u sukob zbog njihova odnosa prema svojim muslimanskim manjinama. Poput dvomilijunskog naroda Rohingya u Mjanmaru ili muslimana u indijskom Kašmiru. Pritom Erdogan i ne skriva želju da postane lider svih muslimana svijeta, tj. da Turska postane predvodnica svih zemalja sunitskog smjera učenja islama. U tom mu smislu najveću zapreku stvara Saudijska Arabija koja te iste ambicije ima za sebe, koristeći se s dva bitna elementa: ona je čuvarica dviju od tri najveće islamske svetinje, u Meki i Medini, i drugo, raspolaže golemim financijskim bogatstvom stečenim na nafti, kojim je u stanju pomagati brojnim režimima diljem Bliskog istoka i šire, čija su gospodarstva na izdisaju i koji nemaju previše mogućnosti osim za pokoravanje Rijadu u zamjenu za spas. Zbog sve agresivnije turske vanjske politike na Bliskom istoku Saudijska Arabija je krajem rujna pokrenula i klasični trgovinski rat protiv Turske i bojkot njezinih proizvoda, nastojeći još više uzdrmati ionako loše stanje turskog gospodarstva, još više pogođenog pandemijom koronavirusa.

Dalekosežni planovi

Ali Erdogan je upravo učinio nešto dalekosežno, za što još nitko ne zna čime će u konačnici rezultirati. Pokrenuo je klasični vjerski rat na tlu Europe, čime zadaje udarac i Europskoj uniji, itekako osjetljivoj kada je riječ o islamističkom terorizmu, ali i Saudijskoj Arabiji, čiji je prestolonasljedni princ Muhammed bin Salman nastoji prometnuti u kooperativnu i za Zapad “friendly” državu, i kojoj je zato sada teško parirati uzavrelim emocijama naraslog islamskog radikalizma, masovno pokrenutog na Erdoganov bojni poklič. Tako se, umjesto bojkota turskih proizvoda, muslimani svijeta, uključujući i Saudijce, okreću bojkotu onih francuskih. Sve je počelo višemjesečnom zaoštrenom francusko-turskom retorikom, poglavito onom između predsjednika Emmanuela Macrona i Recepa Tayyipa Erdogana koja je nedavno prešla u sferu potpuno neprimjerenog diplomatskog ponašanja kroz javno upućivanje uvreda na osobnoj razini, prije svega od Erdogana. Ta otvorena netrpeljivost počela je nakon turskog aktivnog političkog i vojnog angažiranja u Libiji na strani vlade u Tripoliju, čime je ta zemlja direktno nagazila francuske nacionalne interese na libijskom terenu, da bi se sve to zaoštrilo turskim pretenzijama prema Grčkoj i Cipru u akvatoriju Egejskog mora vezano uz teritorijalne sporove i naftna istraživanja. Ali odnedavno, ovaj se sukob prebacio na europsko tlo, prije svega na samu Francusku, koja se sada suočava s rijetko viđenom eskalacijom radikalnog islamizma. Pritom itekako treba imati na umu da svoj dio odgovornosti za to snosi i sam Pariz i da je nerazumnih provokacija bilo i s francuske strane u objavama neprimjerenih karikatura proroka Muhameda. Uslijedio je nedavni brutalni teroristički čin odrubljivanja glave francuskom 47-godišnjem profesoru Samuelu Patyju u predgrađu Pariza koji je počinio 18-godišnji islamski radikal čečenskog porijekla koji je od svoje treće godine živio u Francuskoj nakon dobivenog azila, zbog profesorove “zaigranosti” spomenutom karikaturom koju je koristio na nastavi u edukativne svrhe, u sklopu programa građanskog odgoja učenicima osmog razreda kao jasan primjer važnosti zaštite prava na slobodu izražavanja, čije je razumijevanje i prihvaćanje nužno u sprečavanju nasilja kojega su žrtve bili novinari lista Charly Hebdo 2015. U opisu događaja poslužit ću se izvatkom iz analize francuske dopisnice hrvatskog analitičkog portala Geopolitika News dr. sc. Sanje Vujačić pod naslovom “Dekapitacija profesora – francuski 11. rujna”, u kojem kaže sljedeće: “Međutim, ovaj je put naišao na učenike čiji su roditelji zadojeni islamizmom. Najglasniji među njima, potpomognut radikalnim imamom Sefriouijem koji djecu uči da je šerijat iznad zakona Republike, podnio je protiv predavača svoje kćeri tužbu zbog ‘širenja pornografskih slika’, kako je nazvao karikaturu – crtež golog i čučećeg proroka sa zvijezdom na stražnjici. Sve to usprkos činjenici da je profesor prakticirao autocenzuru iz straha da bi mogao biti prozvan za islamofobiju od brojnih organizacija civilnog društva za zaštitu prava manjina i od političke ljevice…”

Kobni potez

“… Ponudio je djeci muslimanske vjeroispovijesti da, ako ih karikature proroka šokiraju, nakratko i u pratnji odrasle osobe napuste učionicu. Štoviše, kako bi smirila duhove, ravnateljica škole je u svom uredu primila ne samo evidentno radikaliziranog roditelja, nego i njegova pratitelja – imama koji je pod prismotrom obavještajnih službi. Što je moglo biti shvaćeno kao znak slabosti ili podrške državne uprave ‘borcima protiv islamofobije’. Netom nakon toga počele su cirkulirati jasno formulirane videoprijetnje nastavniku i lažna videa prostituirane djevojčice. Potom su nastavnikova hijerarhija i obavještajne službe obavile krivu procjenu sigurnosne situacije. Poslale su obavijest da se tenzije smiruju, neposredno prije nego što je predavač građanskog odgoja doslovno izgubio glavu jer je učenicima pokušao objasniti kako pravo na slobodu izražavanja, koje – prema francuskim zakonima – uključuje i pravo na bogohuljenje – spašava glave svih autora, onih s kojima se slažemo, jednako kao i onih koje kontestiramo. Samuel Paty nije bio bolje sreće ni s djecom čijem je prosvjećivanju posvetio život. Za sitan su novac čečenskom krvniku prodali podatke koji su mu omogućili da prepozna i locira svoju žrtvu. Tri Anzorovljeva prijatelja i ‘suborca’ u džihadu pomogla su mu pri kupnji noža i bodrila ga do izvršenja terorističkog čina. Kako ga je poučio rusofonski džihadist stacioniran u Siriji s kojim je bio u vezi, Čečen Abdoullah je kriknuo: Alahu ekber pa profesoru odrubio glavu.”

Francuska je javnost ovim događajem bila potpuno šokirana i država je reagirala objavom rata radikalnom islamizmu, radikalnim imamima, “islamskom separatizmu” na francuskom teritoriju. Međutim, kada su oni naivniji pomislili da se stanje smiruje, uslijedio je novi i još veći šok, kada je terorist nožem usmrtio i jednoj ženi odrubio glavu usred vjerskog obreda u katoličkoj crkvi u središtu Nice. Francuska država ovaj je put priznala da je u ratu s islamističkim terorizmom. Predsjednik Macron objavio je kako će se zaštititi sva vjerska mjesta, prije svega crkve, a također i škole. Bit će mobilizirani dodatni vojnici, čiji će se broj u sklopu protuterorističke operacije Sentinelle povećati s tri na sedam tisuća. Premijer Jean Castex izjavio je kako se u Francuskoj objavljuje maksimalna razina terorističke ugroze i da je pokrenut plan za protuterorističko djelovanje Vigipirate. Taj plan uključuje jačanje nadzora nad džamijama i muslimanskim molitvenim prostorima. Poglavito važan nadzor bit će uspostavljen u odnosu na potencijalne islamističke radikale.

Sivi vukovi

Francuski veliki sigurnosni problem snažno se odražava na cijelu Europsku uniju, prije svega na njezin zapadni dio u kojemu žive brojne muslimanske zajednice, ponajviše u velikim gradovima, od skandinavskih zemalja, preko Njemačke, Nizozemske i Belgije pa sve do Italije. Već idući dan nakon krvoprolića u crkvi u Nici, na ulice francuskog Lyona izišli su turski nacionalisti iz radikalne organizacije “Sivi vukovi” u hajku za Armencima koji žive u obližnjem naselju udaljenom 30-ak kilometara. Njemačka policija ulazi u džamije u kojima se propovijeda radikalni islam, u Nizozemskoj se radikalna desnica na čelu s Geertom Wildersom verbalno i karikaturama obračunava s Erdoganom, a u Wildersovu zaštitu od Erdoganova podizanja sudskih tužbi stao je čak i osobno nizozemski premijer, iako je njemu i svim nizozemskim vladama Wilderosva politika uvijek bila odbojna jer je ovaj uporno ukazivao na opasnost za nizozemsko društvo od nekontrolirane migracije s Bliskog istoka i Afrike. Duh puštenog islamizma osjetio se istoga dana i u Nikoziji – glavnom gradu Cipra, gdje je grupa muslimana skinula francuski stijeg s veleposlanstava te zemlje.

Nezadovoljstvo i masovni prosvjedi zbog nove francuske politike i osobno predsjednika Macrona izbili su u brojnim islamskim zemljama – od Sjeverne Afrike preko Arapskog poluotoka, preko Irana i Afganistana, gdje su u masovnim prosvjedima u Kabulu paljene francuske zastave i Macronove fotografije, isto kao i u Pakistanu i dalekom Bangladešu, pa još dalje – do Malezije i Indonezije.

A onaj za kojega se može reći da je iza svega ovog stajao upravo je Recep Tayyip Erdogan. Njegov obračun s Francuskom i Europom u cijelosti kroz izjave o sadašnjem fašizmu i nacizmu, koji, prema njemu, u Europi neometano djeluje upravo protiv muslimana, kao i njegov poziv na sveopći bojkot francuskih proizvoda – nije mogao proći neopaženo kod radikalnih islamističkih predvodnika na europskom tlu, kojima je najmanji problem pronaći luđake koji će masakrirati nevine ljude u crkvi i drugdje “u ime Alaha”.

Nakon svega ovoga bit će zanimljivo sačekati odgovor EU-a prema Turskoj. Dosad se Bruxelles i prije svega Njemačka opirao uvođenju bilo kakvih značajnijih protuturskih sankcija zbog politike Ankare prema Grčkoj i Cipru, pri čemu su Francuska i Macron, skupa s Atenom, ostajali usamljeni u zahtjevima za strogim kažnjavanjem Turske. Nakon najnovijih uvreda turskog čelnika, on na sankcije Turskoj de facto direktno i sam poziva, pa je teško da će Bruxelles moći i dalje zadržati istu razinu suzdržanosti i trpljenja turskih “nestašluka” u ime mira u kući i činjenice da je Turska također članica NATO-saveza – i to jedna od ključnih.

Ali ako EU uvede stroge sankcije, Erdogan će sebe proglasiti mučenikom, predvodnikom i zaštitnikom islamskoga svijeta pred “pomahnitalom” Europom koja je “pokrenula rat” protiv islama. Vrlo lukava igra turskog vođe kojemu europski političari današnjice jednostavno nisu dorasli. Oni ne samo da nisu mogli ili željeli prepoznati “što se iza brda valja” već su dopustili da ih Sjedinjene Države prije toga zavade s i velikom Rusijom i tako Europi “otvore dva fronta”, s juga i istoka, i gdje ona nije u stanju pobijediti. Tu će onda htjeti uskočiti europski “zaštitnici” Amerikanci, napraviti reda i dovesti svima slobodu na gusjenicama svojih tenkova. Samo je pitanje hoće li i oni više biti u stanju za takav čin, ne samo zbog promijenjenih globalnih odnosa snaga nego i zbog velikih problema s kojima se susreću u svom dvorištu, o čemu je bilo riječi na početku teksta.

Nezrelu vanjsku politiku EU-a upravo je posljednjih tjedana i mjeseci najbolje na svojoj koži osjetio Emmanuel Macron, ostavši potpuno izoliran na fronti prema Turskoj. Vjerojatno je i zato 28. listopada, nakon sastanka s estonskim premijerom Jürijem Ratasom u Prizu, izjavio nešto što je do jučer u EU-u bilo “bogohulno” a u dobroj je mjeri i dalje: sigurnost u Europi ne može biti jamčena bez uspostave povjerenja u odnosima s Rusijom.

Odgovor stiže

Samo, i ovdje se postavlja pitanje koliko će Rusija, nakon tolikih poniženja od svojih zapadnih partnera proteklih sedam godina, biti spremna na spašavanje Francuske i Europe pokretanjem ruskog “rata” s Turskom u ime zaštite europskih interesa. Puno više mi se čini da će Putin s Erdoganom i dalje pokušavati balansirati interesima obiju zemalja koji su od važnosti za Rusiju i Tursku, a kako to njih dvojica čine od Sirije, preko Libije, a vjerojatno će tako biti i oko Nagorno Karabaha. Ako Erdogan ne zaigra “na sve ili ništa” i produlji rat na strani Azerbajdžana unedogled. Ali on za to više nema nikakve potrebe, ali ni gospodarske snage za direktno uvlačenje Turske u bilo kakav otvoreni vojni sukob.

Drugim riječima, europski dužnosnici na kraju će ipak morati sami preuzeti odgovornost za politiku koju su proteklih godina vodili, a što je, realno gledajući, i najpoštenije. Koliko će u tome uspjeti, sasvim je drugo pitanje s obzirom na to da će se vrlo brzo zapitati “prijatelji stari, gdje ste”? A prijatelji će biti zaokupljeni svojim poslom i svojim brigama.