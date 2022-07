ČOVJEK KOJI PLENKOVIĆU KADROVIRA IZ SJENE: U igru ga je ubacio Tuđman! Glava je moćne obitelji koja se smatra kremom hrvatske gospodarske scene

Autor: Iva Međugorac

Oduvijek se u Hrvatskoj vode polemike o onome neimenovanom nekomu tko iza kulisa domaće političke scene vuče sve konce i na taj način rukovodi državom. Taj netko, prema tvrdnjama naših dobro upućenih sugovornika, prisutan je i u Vladi premijera Andreja Plenkovića, a riječ je o Ivanu Mišetiću i njegovoj menadžerskoj skupini koja ima ogroman utjecaj na HDZ, a preko toga utjecaja vrši se ogroman pritisak na premijera Plenkovića koji time gubi mogućnost samostalnog upravljanja svojom vladom jer ga, kako to figurativno tumače naši sugovornici, Mišetić i njegova ekipa drže u šaci i mimo njega lobiraju za svoje kadrove te na taj način provode vlastitu kadrovsku križaljku kako u Vladi, tako i u državnim tvrtkama.

Spašeni ministar

Naravno da Plenković nije naivac i amater, i on je sam svjesno i iz nekog samo njemu znanog razloga pristao na takvu vrstu igre, uostalom, ne treba zaboraviti da je do prije desetak dana kao jedna od najvažnijih karika u njegovu timu sjedila Mišetićeva kći Tena s kojom Plenković svjesno i samovoljno godinama surađuje. Mlada Tena Mišetić nedavno se otisnula u briselske vode, ali to ne bi trebalo označiti kraj utjecaja obitelji Mišetić na Plenkovićevu vladu jer su oni ti koji premijera navodno povezuju s raznim i još utjecajnijim inozemnim fondovima, dok istovremeno pod kontrolom drže dobar dio domaćih medija, što nije nemoguće s obzirom na to da se otac Mišetić skrasio u Atlantic grupi Emila Tedeschija koja doista ima utjecaja na hrvatsku medijsku scenu, ako ništa drugo barem zbog količine oglasa, pa je stoga i sam Plenković pravodobno spoznao da se takvima ne treba zamjerati.

Da Mišetić ima određenog utjecaja na Plenkovićevu vladu i kadrove koji u njoj sjede, moglo bi se zaključiti i iz toga što se s njim prilično često sastaje ministar obrane Mario Banožić, koji je s njim u središtu Zagreba kavu popio i u vrijeme svojih najvećih konflikata s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Iako je izgledno da je Banožić nakon provedene rekonstrukcije u Plenkovićevoj vladi ostao baš zbog tih sukoba, nije nemoguće da je Mišetić u to upleo svoje prste, govore naši sugovornici te napominju da su u posljednje vrijeme u Plenkovićevu timu iz kojega je otišla vojska ministara napredovali uglavnom miljenici tog samozatajnog menadžera. Tako je uz njegovu kćer Tenu Mišetić, poziciju ministra gospodarstva mjestom viceguvernera Hrvatske narodne banke zamijenio Tomislav Ćorić, taj napredak i tu poziciju Ćorić navodno može zahvaliti svojim kvalitetnim odnosima s Mišetićem, baš kao što ocu premijerove donedavne suradnice svoju poziciju predsjednice Uprave Podravke može zahvaliti Martina Dalić.





Todorićeva sumnja

No naši sugovornici tvrde da su Dalić i Ćorić tek djelić kadrovske križaljke koju po Plenkovićevoj vladi slaže Mišetić koji navodno svoje ljude ima i u ministarstvima, ali i na svim drugim razinama unutar vladajuće strukture. Nije Mišetićev utjecaj ništa neobično, naši sugovornici podsjećaju kako je s tim predsjednikom Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca konzultacije svojedobno odrađivao i Plenkovićev prethodnik Tomislav Karamarko, s čijom se suprugom Anom Mišetić često sastajao u jednoj poznatoj zagrebačkoj slastičarnici. Kada je Karamarko ostao bez pozicije predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Vlade, Mišetić je napokon došao na svoje jer je s Plenkovićem u timu na čelo države stigla Tena Mišetić, premijerova briselska asistentica i čelična dama Banskih dvora, kako ju je svojedobno pomalo bahato nazvao posrnuli Ivica Todorić, koji je također svojedobno progovarao o tome kako Tedeschi preko obitelji Mišetić ima utjecaj na Plenkovićevu vladu te da je on zapravo taj koji drži sve konce države u rukama i da se zbog toga Mišetić i jest skrasio u njegovu poslovnom carstvu.

Koliko su te Todorićeve teze točne, teško je reći, međutim, nema dvojbe da Mišetić ima respektabilnu karijeru i zavidan životopis. Govorimo, naime, o nekadašnjem direktoru Croatia Airlinesa iz kojega je stigao na Pantovčak nakon što ga je pokojni predsjednik Franjo Tuđman imenovao šefom protokola sa statusom veleposlanika u svojem nekadašnjem Uredu predsjednika, kojega napušta 1997. godine da bi se ponovno vratio u nacionalnu aviokompaniju koju je bez zapaženijih uspjeha vodio godinama, sve dok se nije zaposlio u Atlantic grupi, no i prije te suradnje obitelj Mišetić smatrana je kremom hrvatske gospodarske scene, što i nije čudno s obzirom na to da je Ivan Mišetić uz Croatia Airlines staž stjecao i u Zračnoj luci Zagreb, Hrvatskoj gospodarskoj banci, Jadrankamenu, Kutjevu i brojnim drugim tvrtkama, a do prije nekoliko godina bio je i zamjenik predsjednika i član Nadzornog odbora Hrvatskog telekoma.

Moćne skupine

Uza sve svoje poslovne aktivnosti, otac Mišetić pronađe vremena za predavanja na Experti i Bernaysu, a ujedno je i suvlasnik obiteljske tvrtke F. M. Facility Management koja posluje na adresi kuće za odmor Mišetićevih u Nemiri pokraj Omiša. Uz Ivana Mišetića suvlasnici spomenute tvrtke su i njegova supruga Arina, sinovi Ivan i Fran te kći Tena koja je taj podatak objavila i u vlastitoj imovinskoj kartici, uz napomenu da je upravljačka prava prenijela na fizičku osobu. Inače se spomenuta tvrtka bavi ugostiteljstvom, a oko nje su uglavnom angažirana braća Mišetić, dok se majka Ariana Bazala Mišetić usredotočila na svoju karijeru u Hrvatskom telekomu.

U svakom su slučaju Mišetići na glasu kao jedna od najutjecajnijih obitelji u Hrvatskoj, a taj glas bije ih i u HDZ-u, u kojem se uvelike govori o tome kako Ivan Mišetić ima veliki utjecaj na Plenkovića koji zbog toga i ne može početi graditi svoju stranku i svoju politiku na zdravim temeljima kako bi se i tim putem pokušao boriti za svoj treći uzastopni mandat, jer umjesto da stranku i Vladu kreira po vlastitim preferencijama, on mora podilaziti menadžerskim skupinama i poduzetnicima koje predvodi Mišetić, koji je i članove svoje obitelji odlično rasporedio što po političkim, što po menadžerskim foteljama, preko kojih otvoreno lobiraju kod Plenkovića igrajući takozvanu igru prijestolja u kojoj Mišetić i danas sudjeluje pa se tako svojedobno upleo u izbore čelnih ljudi CA-u, čime je u neugodnu situaciju doveo ministra prometa Olega Butkovića. Potpis Mišetićeva lobiranja vidljiv je i u Nadzornom odboru Hrvatskog telekoma koji je dogovorio nakon više susreta čelnih ljudi HT-a s premijerom Plenkovićem, a po kuloarima se jedno vrijeme pričalo kako je Mišetić kao generalni tajnik Atlantic grupe lobirao za angažman odvjetnika Borisa Šavorića u izradi “lex Agrokora”, a on je navodno angažiran kako bi se Tedeschi doveo u povoljniju situaciju pri naplati dugova.

Krupni kapital

Cinici bi rekli kako je Mišetić zapravo lobist krupnog kapitala, za koji odrađuje posao pritišćući Plenkovića koji u tom slučaju ima oskudan prostor za manevar, posebice kada se zna da Mišetić nije jedini koji u vladajućim strukturama ima svoje interese, da bi opstajao, Plenković mora popuštati kako tipovima poput njega, tako i kojekakvim tipovima iz svoje stranke koji su, doduše, već neko vrijeme nezadovoljni tim što je Plenković Vladu odlučio graditi s nestranačkim kadrovima. To nezadovoljstvo zasad nije jako izraženo, no vrlo bi brzo moglo prerasti u ozbiljan problem za predsjednika Vlade, koji se u svom tom košmaru hladne glave mora pripremiti za kampanju i parlamentarne izbore na koje izlazi u želji da osvoji treći mandat, što je ujedno jedan od najvećih izazova za političku karijeru Andreja Plenkovića.