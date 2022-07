ČOVJEK KOJI JE STVORIO MOST KREĆE U VELIKU OSVETU! Sprema se velika koalicija koja će pomesti ljevicu i desnicu: Plenkoviću treći mandat pada u krilo

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Ivica Puljak apsolutni je pobjednik izvanrednih izbora u Splitu. Taktika njegova tima da ovlada Gradskim vijećem potpuno je upalila. Potpuno je eliminirao konkurenciju na ljevici, a HDZ-u je zadao takav udarac da će se oporavljati do idućih izbora. Istodobno je pokrenuo i procese izbora unutar HDZ-a koji su neminovni nakon ostavke Vice Mihanovića. Sve u svemu, Ivica Puljak danas ima situaciju kao ni jedan gradonačelnik u proteklih desetak godina. Do apsolutne većine u Gradskom vijeću nedostaje mu jedna ruka, a nju će vrlo lako naći u redovima SDP-a ili Mosta. Vrlo vjerojatno i kod jednih i kod drugih.

S dvostrukom pobjedom u samo godinu dana Puljak ima i legitimitet kao malo koji političar u zemlji. No Puljak je nakon netom održanih izbora izgubio i glavni alibi na temelju kojeg je egzistirao – političke konkurente koji mu stvaraju probleme u realizaciji projekata! Nakon drugog kruga izbora ne postoji ni jedna jedina zapreka da stabilna gradska vlast pokrene dugo očekivane projekte. Barem kada je riječ o vanjskim preprekama u vidu nestabilne većine u Gradskom vijeću. Potpuno druga priča su unutarnje prepreke koje će za Puljka biti mnogo izazovnije od ovih koje smo nazvali vanjskima. Te unutarnje prepreke su nedostatak iskustva u upravljanju javnim sustavima, nepostojanje stručnih timova, ideja i na koncu – sredstava nužnih za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata.

Političke ambicije

Splićani su po prirodi nestrpljivi ljudi i u gradu pod Marjanom ne vrijede one fraze o sto dana poštede i mira za novu administraciju. Već idući tjedan, dan nakon što se ponovno vrati u fotelju gradonačelnika, Puljku će na vrata pokucati roditelji djece koja se nisu upisala u vrtić – njih više od 500. Na vrata će pokucati nezadovoljni mladi parovi koji ne mogu riješiti stanarsko pitanje u gradu, branitelji, zaposlenici gradskih službi… Vrhunac je sezone, grad se odavno već guši u prometnim gužvama. Od gradonačelnika će se očekivati konkretna rješenja, a ne demagogija.





Nažalost, Puljak nema ni sposobne suradnike ni ideje kako riješiti goruće gradske probleme. On je dosad u političkoj areni egzistirao na podlozi žrtve slavnog znanstvenika kojem sustav ne da realizirati velike planove za Split. Kako bi realizirao svoje političke ambicije, koje nisu male, ni njegove ni njegove supruge, hitno im je potrebna nova meta za projiciranje odgovornosti za vlastite propuste. Ovaj put bi to mogla biti Vlada, pa i sam premijer Andrej Plenković. Dan nakon drugog kruga izbora Puljak je dao izjavu kako “želi status županije za Split”. To nije prvi put da Puljak traži status kakav imaju županije i Zagreb, ali zanimljivo je kako je to rekao odmah ujutro nakon izborne noći.

To može značiti samo da će Puljak i njegov glavni savjetnik Ivica Relković izgovore za Puljkove promašaje tražiti u “nedostatnim” ovlastima gradonačelnika Splita. Sputavanje Splita, ali i drugih sredina, od središnje vlasti mogao bi biti glavni moto kampanje Puljka i Relkovića u pohodu na Banske dvore. Nije tajna da Relković već dulje slaže koaliciju Puljka, šibensko-kninskog župana Marka Jelića i pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića. To bi bila još jedna Relkovićeva kombinacija za stvaranje famoznog trećeg puta koji bi trebao, prema njemu, presuditi iduće parlamentarne izbore.

No ključno je pitanje za koga Relković slaže budući treći put. Za blok SDP-Možemo ili za HDZ? Nije tajna da je Relkovićev razvod od Mosta bio dosta buran. Sadašnje vodstvo Mosta čini baš sve kako bi osiguralo svoje sudjelovanje u eventualnoj vladi SDP-a i Možemo. Relković sasvim sigurno neće graditi platformu koja će Most ponovno dovesti u državnu vlast. S druge strane, Ivica Relković nikada nije krio svoje oduševljenje Andrejem Plenkovićem. Njegove kritike uvijek su bile uperene protiv HDZ-a, ali nikada protiv Andreja Plenkovića. Baš kao što Ivica Puljak redovito tuče po HDZ-u, ali nikada po njegovu predsjedniku.

Treći mandat

HDZ-u kronično nedostaje koalicijski potencijal za iduće izbore. Dok ljevica, uključujući i Most, već slaže obrise buduće vlade, HDZ sa sadašnjim programskim pravcem nema prirodne partnere na desnici. Stoga će koalicijski potencijal tražiti u liberalnom Centru koji se tek treba afirmirati i preko Splita, Šibenika i Pule donijeti toliko potrebne mandate Andreju Plenkoviću. Tako bi se moglo dogoditi da su Splićani, koji su redom glasali protiv HDZ-a, a ne za Puljka, svojim izlaskom na izbore napravili prvi korak u osiguravanju trećeg mandata Andreja Plenkovića. Čudni su putovi Gospodinovi, a još čudniji oni koje gradi politika!