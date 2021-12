ČETIRI AMBICIOZNA PLANA ANDREJA PLENKOVIĆA: Nakon što ih ostvari, spreman je napustiti hrvatsku političku scenu!

Autor: Iva Međugorac

Otvaranje Pelješkog mosta, uvođenje eura, obnova potresom porušenih područja i ulazak u Schengen, četiri su velike reforme na kojima Andrej Plenković zasniva svoj premijerski mandat, to su ciljevi koje planira dostići i ciljevi nakon čije je realizacije spreman napustiti hrvatsku političku scenu. No kako to obično biva kada nešto planirate, ni u ovoj Plenkovićevoj računici ne odvija se baš sve po zamislima.

U prilog prvom čovjeku Vlade definitivno idu političke okolnosti u našoj zemlji, u kojoj on objektivno nema konkurencije, bez obzira na povremene ratove s Pantovčakom i paljbe predsjednika Zorana Milanovića, kojega limitirane ovlasti ostavljaju tek na razini kritičara bez ikakve konkretne odgovornosti. No ono što Plenkoviću ne ide u prilog njegovi su kadrovi i ministri koji ne znaju pripremiti teren za velike Plenkovićeve proeuropski orijentirane planove.

I radovi kasne

Otvaranje Pelješkog mosta nije problem, taj je projekt ljetos predstavljen kao praktički gotov premda se pristupne ceste još grade. I uvođenje eura je u procesu pripreme, međutim, obnova potresom pogođenih područja već više od godinu dana tapka u mjestu opterećena papirologijom i međusobnim trzavicama između ministra Horvata i donedavnog ravnatelja Fonda Damira Vanđelića. Do te smo se mjere zapetljali u te procese, da nam sada nad glavom visi ono što bi svakom suvislom zvučalo kao prijetnja. Naime, kao što je poznato, Hrvatska, kako zasad stvari stoje, neće moći potrošiti sve milijune koji su nam odobreni iz europskog Fonda solidarnosti jer papirologiju za to nismo pripremili u propisanim rokovima.

Kada je pak posrijedi ulazak u Schengen, tu je situacija nešto složenija, premijer Plenković evidentno tu računa na francusku potporu, pri čemu mu vjetar u leđa daje nabava francuskih borbenih aviona. Iako Plenković javno nerado povezuje te dvije teme, u Vladi ipak priznaju kako računaju na brzi ulazak u Schengen i eurozonu uz potporu francuskog predsjednika Macrona koju je on nedvosmisleno iskazao tijekom svojeg nedavnog posjeta Zagrebu. Ulazak u Schengen i eurozonu za Plenkovića predstavlja punu integraciju Hrvatske u EU-u te on zapravo i ne krije da su to naša dva strateška cilja koja se, uostalom, između redova spominju i u onom famoznom strateškom sporazumu s Parizom, odnosno s Francuskom koja nakon Njemačke postaje naš novi saveznik na razini EU-a.

Naravno da nitko naglas neće reći kako je ovdje riječ o trgovini i obostranim interesima, no sve okolnosti ukazuju upravo na to. Međutim, premda smo za avione izdvojili pozamašan iznos, upitno je hoće li Macronova potpora Hrvatskoj biti dostatna za ulazak u Schengen, bez obzira na to što je riječ o jednome od najutjecajnijih europskih političara i predsjedniku jedne od dviju vodećih zemalja EU-a.

Ključni Slovenci

Pitanje hrvatskog ulaska u Schengen u EU-u se smatra iznimno osjetljivim, posebice zbog toga što je Plenkovićeva ideja da taj plan realizira tijekom iduće godine. Da bi hrvatski premijer realizirao svoje planove, morat će slomiti Nizozemce koji navodno nisu skloni našem ulasku u Schengen te se ozbiljno kolebaju. Sreća u Plenkovićevoj neizvjesnosti je to što Macron i nizozemski premijer Rutte pripadaju istoj političkoj skupini na razini EU-a pa premijerovi suradnici uvjeravaju kako bi Macron uskoro trebao slomiti svojeg nizozemskog kolegu i nagovoriti ga da se prikloni hrvatskoj strani kojoj nisu skloni ni susjedi Slovenci koji u ovom trenutku predsjedaju Vijećem EU-a i koji od Hrvatske prije ulaska u Schengen očekuju rješenje graničnih pitanja.

Ranijih godina, u prošlom Plenkovićevu mandatu, tvrdilo se kako će Hrvatska tijekom slovenskog predsjedanja biti u Schengenu, no to se očito prolongiralo, ali je svejedno slovensko predsjedništvo Vijećem EU-a stavilo na provizorni dnevni red sljedećeg sastanka ministara unutarnjih poslova zaključke o spremnosti hrvatskog ulaska u Schengen, no riječ je o zaključcima koji ne označavaju finalnu odluku o primanju Hrvatske u šengensku zonu, nego njima Vijeće EU-a pisanim putem potvrđuje ono što je na razini Europske komisije već rečeno.

Naime, prema tezama iz EK, Hrvatska je ispunila sve tehničke preduvjete za ulazak u zonu bez granica, međutim, finalna odluka još je na čekanju i ona se usvaja po specifičnom protokolu te će to ujedno biti posebna odluka Vijeća koja se usvaja nakon što ono o odluci o hrvatskom primanju provede konzultacije s Europskim parlamentom. Slovenska vlada taj proces kani okončati do kraja ovog mjeseca, kada ujedno završava njihovo predsjedanje EU-om, nakon čega na scenu stupaju Francuzi, koji su nam po svemu sudeći naklonjeniji.









Nepredvidljivi scenariji

Pojednostavljeno rečeno, koliko je realno iduće godine očekivati hrvatski ulazak u Schengen, toliko se ovdje mogu dogoditi i nepredvidljivi scenariji, no u svakom slučaju, naša je zemlja pod velikim povećalom, a poseban naglasak razumljivo se stavlja na zaštitu granica, pri čemu se na razini EU-a nerijetko potencira priča o nasilju nad migrantima. Iako razne europske udruge, pa i sama Europska komisija od nas očekuje humaniji pristup migrantima, s druge se strane od Hrvatske očekuje da se pokaže kao pravi i vjerodostojan čuvar europskih granica, što je golem izazov za ministra Božinovića, koji se uza sve to više od godinu dana bori s koronakrizom koja ne jenjava.

U Božinovićevu resoru uvjereni su kako je iduća godina ujedno i godina našeg ulaska u šengensku zonu, napominju i kako je usvajanje rezolucije Europskog parlamenta veliki posao, ali naglašavaju kako je naša situacija, kad je riječ o zaštiti granica, iznimno složena. Premda smo mi mala zemlja, imamo najdužu vanjsku kopnenu granicu u EU-u, a to predstavlja svojevrsni izazov jer treba pokriti više od 1300 kilometara.

U rezoluciji koja je usvojena stoji da je Hrvatska ispunila sve uvjete, međutim, ono što Božinoviću zadaje glavobolje zapravo je stav europarlamentaraca zabrinutih zbog izvještaja o kršenju ljudskih prava na hrvatskim granicama, a to od ministra iziskuje da se pobrine za odgovarajuću razinu educiranog osoblja te nadzor u policijskim operacijama. No Božinović takve generalne optužbe, prema tvrdnjama njegovih suradnika, odbacuje i tvrdi kako je riječ o individualnim slučajevima, koji su sankcionirani.

U ovom trenutku Hrvatska raspolaže s više od 6500 graničnih policajaca, a kada uđemo u Schengen, te će kadrove povući na granicu prema državama koje nisu članice pa bi i to trebalo jamčiti sigurnost granica.









Nema realizacije

Do kraja svojeg mandata 2024., Plenković će vjerojatno uspjeti realizirati dobar dio svojih ideja, obnovu u cijelosti do tada ne možemo očekivati, izgledno je da bi se prvog dana 2023. eurom trebala zamijeniti kuna, a iduće godine stići će i francuski borbeni avioni, no upitno je je li, sve i da se ostvare planovi za Schengen, sve to dovoljan razlog za zadovoljstvo jer su očekivanja građana od Plenkovićeve vlade nešto veća od njegovih želja, a ta očekivanja bazirana su, uz ostalo, i na HDZ-ovu predizbornom programu u kojem se najavljivala reforma pravosuđa, zdravstva i lokalne uprave.

Sve su to dobro osmišljene ideje koje zasad stoje samo na papiru, a čija je realizacija prijeko potrebna da bi se država pomakla s europskog začelja te da bi se, uza sve beneficije koje nose ulazak u Schengen i eurozonu, to vidjelo i na standardu hrvatskog naroda, kojega sve manje zanimaju briselski, a sve više domaći Plenkovićevi planovi, koji u velikoj mjeri stoje u mjestu jer Plenković, uz izuzeće Zdravka Marića i još pokojeg ministra, nema kadrove koji mogu sudjelovati u reformskoj Vladi te iznjedriti rješenja s kojima bi se država pomakla s mrtve točke.

A da su nam ministri reformatori zaista potrebni te da Plenkovićev utjecaj u Bruxellesu nije dostatan, jasno je i iz toga što je Hrvatska nedavno dobila dvije službene opomene iz Europske komisije u sklopu paketa o kršenju prava EU-a, s tim da se jedna od njih odnosi na odlaganje otpada.

Ujedno su utvrđeni nedostaci na svih pet analiziranih odlagališta, kao i to da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. Odlagališta na koja se EK fokusirala i koja i jesu bila predmet istrage nemaju potrebne infrastrukturne kapacitete, a to isto vrijedi i za županije u kojima su odlagališta locirana. Drugim riječima, iz te opomene, bez obzira na sav Plenkovićev trud na europskoj sceni, jasno je kako ovdje na nacionalnoj i lokalnoj razini naša politika i naše strategije uvelike kaskaju za onim što bi se očekivalo od jedne proeuropski orijentirane zemlje.