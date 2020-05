BOŽINOVIĆ NAŠAO SNAGU U BOGU Zabranio rad nedjeljom i ignorirao ispade don Josipa Delaša

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Da smo vam prije mjesec dana rekli kako će Davor Božinović biti strateški partner premijera Andreja Plenkovića koji će se na parlamentarnim izborima boriti za naklonost desnog, konzervativnog biračkog tijela, vjerojatno biste pomislili da ste zalutali na stranice rubrike Planet X.

No, vjerovali ili ne, upravo se to događa u sjeni kraja borbe s prvom fazom pandemije koronavirusa, unutar koje se upravo potpredsjednik Vlade i ministar policije profilirao u glavnog operativca i stratega, a čije su odluke i javni nastupi izazivali nevjericu među onima koji ga dobro poznaju. Božinović je, naime, u samo nekoliko tjedana sa sebe skinuo stigmu krutog operativca, a oni koji ga dobro poznaju svjedoče kako njegova transformacija ima dublju pozadinu.

Kako kažu, Božinović se počeo okretati vjeri, a kroz religiju prolazi preobraženje koje iznenađuje i njegove najprisnije suradnike.

Spokojan tip

Nitko od njih ne zna u kojem je točno trenutku ministar odlučio krenuti tim smjerom ni što ga je na to nagnalo, ali opisuju Božinovića kao neprepoznatljivog, opuštenog i nadasve spokojnog tipa, što nije ni nalik na Božinovića s početka mandata, a vjera u tom kontekstu igra značajnu ulogu. Odražava li se religija i na Božinovićev posao u stožeru, nije lako reći, međutim, niz njegovih posljednjih poteza daje naslutiti da takvo što nije nemoguće. Tako je, primjerice, kao voditelj nacionalnog stožera civilne zaštite nedavno predstavio odluku o zabrani rada trgovina nedjeljom, naglašavajući da je ona donesena na temelju preporuka epidemiološke struke, odbivši odgovoriti na kritike da se situacija s koronom koristi u političke svrhe.

I dok se ljevica na aparatima odlučila sprdati s Božinovićem, pitajući se je li to korona ne radi nedjeljom, njegovu odluku s odobravanjem je dočekala najpoznatija hrvatska konzervativka Željka Markić: “Kakva divna vijest za više od 180 tisuća zaposlenih u hrvatskim trgovinama. Nakon četiri godine zalaganja ‘U ime obitelji’ i mnogih drugih trgovci, najvećim dijelom žene, oni koji ionako rade šest dana u tjednu, sad će konačno imati nedjelju i blagdane za zajedničko vrijeme sa svojim obiteljima”.

“U svakom zlu ili u svakoj krizi ima nešto dobro, a bude li pameti i poštenja, tako će i ostati. Čestitke stožeru”, napisala je Markić na društvenim mrežama, dok se Božinović promišljeno povukao odbijajući ulaziti u polemike sa SDP-ovcima koji su, uz ostalo, nacionalni stožer nazivali HDZ-ovim predizbornim stožerom koji, ignorirajući Ustav i Sabor, donosi populističke odluke. Božinović nije previše polemizirao ni kada je njegov stožer dao zeleno svjetlo hvarskoj crkvenoj procesiji, a negodovanje je među oporbenim zastupnicima izazvalo i predstavljanje prvog paketa relaksacijskih mjera jer je jedna od prvih mjera uključivala i mogućnost odlaska u crkve.

Kritičari su Božinovićevu stožeru zamjerili to što se u crkvama broj ljudi nije ograničio, dok se istodobno građanima sugeriralo da se na roštilju za Praznik rada ne skupi njih više od pet. U ckrvama, koje su među prvima otvorile svoja vrata, Božinović uistinu jest napravio presedan, savjetovao je da vjernici među sobom drže razmak od dva metra, ali primjenu tih savjeta nitko nije nadgledao. Koliko je čudno to što se među prvima otvaraju upravo crkve, toliko je dežurne dušobrižnike začudila i Božinovićeva argumentacija toga poteza.

Ostao dosljedan

“Nema razloga sumnjati jer se pokazala disciplina kad su u pitanju vjernici i svećenici svih konfesija. Nema sumnje da će se svi, kad to krene, držati pravila”, objasnio je ministar policije, zanemarujući pritom protuargumente kojima su ga ubrzo potom obasuli, uspoređujući vjernike i posjetitelje kazališta i kina. Ministar je, unatoč tim prozivkama, ostao dosljedan pa su doista prije svih vjernici diljem Lijepe Naše pohitali na mise, u većini crkava pravila se doista jesu pridržavali, no istini za volju, upravo su crkve postale prva mjesta na kojima se održavaju nešto veći skupovi od onih preporučenih.

Oni koji Božinovića dobro poznaju tvrde da njega trenutno populizam ne zanima pa je slijedom epidemioloških preporuka odlučeno da se dopuste vjerska slavlja, a trgovine zatvore na jedan dan u tjednu. Božinović je navodno među prvima sugerirao da taj dan bude upravo nedjelja kako bi se umorne blagajnice odmorile i posvetile svojim obiteljima. Božinovićev prijedlog ubrzo je prihvaćen, a dobro je sjeo i premijeru Plenkoviću koji, po svemu sudeći, sudjeluje u kampanji za parlamentarne izbore pa je shodno tome prije nekoliko dana dao do znanja da on nema ništa protiv neradne nedjelje.

Dok se Plenković svrstao uz Božinovića i njegove sugestije, popularni ministar zdravstva Vili Beroš otvorio je prostor za kalkulacije pa je tako prije nekoliko dana izjavio kako razmišljaju o tome da neradni dan bude neki drugi u tjednu, a ne nedjelja koja je mnogima sporna. No, dok Beroš kalkulira i razmatra kako se svidjeti svima, kod Božinovića toga nema, rekao je što je mislio i ostao pri tome, bez ulaženja u daljnje rasprave.

S kojim god ciljem da je mjera donesena, neosporno je da je na desnici dočekana s oduševljenjem te da je ona mali, ali značajan korak za Božinovićevo zbližavanje s tom HDZ-ovom biračkom bazom koju je na predsjedničkim izborima zauzeo Miroslav Škoro, koji od politike nije odustao, štoviše, punim se intenzitetom sprema i za parlamentarne izbore pa će u tom smislu HDZ-ovcima doista trebati strategija kako im se opet ne bi dogodio crni labud.

Preobračenje ili populizam

Zanimljivo, dio strategije, a prema upućenima i Božinovićeva preobražaja, mnogi su prepoznali i u njegovu komentaru misnih slavlja osebujnog dalmatinskog svećenika Josipa Delaša, koji je mise održavao unatoč preporukama da se one ne održavaju. Naime, na novinarsko pitanje što policija može poduzeti prema svećeniku koji je, unatoč upozorenjima, pozivao vjernike na misu, Božinović je poručio kako je pregledao policijsko izvješće te nije našao da je zabilježen incident ni od civilne zaštite ni od policijske uprave. Drugim riječima, ministar policije i voditelj nacionalnog stožera stao je u obranu don Delaša, okončavši tako napade na njega koji su dolazili s ljevice.

U probleme je Božinovića ovaj osebujni svećenik dovodio i prije ovog istupa. “Uskrs je Uskrs, misa treba biti, a koga će oni pustiti od svijeta, to ja ne mogu odrediti, ali misa treba biti uskrsna misa, to je normalno”, govorio je župnik nekoliko dana prije najvećega kršćanskog blagdana, ne negirajući da će za Uskrs održati misu u svojoj crkvi, unatoč preporukama biskupije, pa i stožera. Najavljeno – učinjeno, misa se u crkvi održala, a medijski prostor preplavili su napisi o napadima na novinare koji su došli popratiti događaj. No, iako su se novinari ispred crkve pojavili, policije koja bi eventualno pokušala zaustaviti najavljenu Delaševu misu ondje nije bilo. Prema ministrovim riječima, policija nije znala da će se misa održati. “Policija nije imala dojavu da će se danas dogoditi takvo nešto”, komentirao je, uz ostalo, Božinović, najavljujući retrogradno organizaciju nadzora, koji za crkve ionako više nije potreban jer prema preporuci stožera, mise se mogu nesmetano održavati.

Napade s ljevice Davor Božinović doživljavao je i nakon incidenta u Okučanima, gdje je i sam bio, svjedočeći pritom demonstrativnom odlasku predsjednika Zorana Milanovića koji je obilježavanje akcije Bljesak napustio nakon što se dio sudionika ondje pojavio s HOS-ovim obilježjima i napisima “Za dom spremni”. Iako je ministar policije tom skupu nazočio, policija na ekipu koja je isprovocirala Milanovića nije reagirala, a Božinović je poslije u televizijskim nastupima objasnio zašto. “Kako mi je glavni ravnatelj policije rekao, nije utvrđeno nikakvo kršenje zakona”, poručio je Božinović, stajući tako diskretno u obranu hrvatskih branitelja na koje je predsjednik s karakterom burno reagirao.

Možda je teško, s obzirom na Božinovićevu socijalističku biografiju, pa i suradnju s Mesićem, povjerovati da bi na njegove odluke moglo utjecati bilo što osim populizma i borbe za vlast, no da ništa nije nemoguće, potvrđuje cijeli niz javnih osoba koje su otvoreno svjedočile o svojem preobraćenju.

Brojni preobraćenici

Najpoznatiji primjer takvog naglog i neočekivanog zaokreta svakako je pokojni profesor Zdravko Tomac koji je, prema vlastitom svjedočenju, prošao transformaciju od vjerski solidno odgojenog dječaka preko mladog čovjeka duboko involviranog u ateistički marksistički svjetonazor do čovjeka koji je na dubok način prepoznao katoličku vjeru u kojoj je izvorno bio odgojen. Kako stoji u njegovoj biografiji, on je, tražeći crvenu nit, našao vjeru, a na istom tom putu našao se i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko koji se do te mjere preobratio da se sa svojom današnjom suprugom Anom vjenčao kod jednog od članova karizmatskog pokreta fra Smiljana Dragana Kožula.

Niz je poznatih Hrvata koji ne kriju da su mir i sreću pronašli nakon okretanja vjeri i Crkvi, a među njima je i naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić koja je, prema svjedočenju, Boga upoznala kada je zbog ozljede proživljavala najteže trenutke u karijeri. Bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa obraćenje je doživio u Međugorju, a i Dario Šimić svojedobno je izjavio kako se vjeri okrenuo na vrhuncu karijere. Robert Knjaz se nakon smrti dvogodišnje kćerkice također okrenuo vjeri, ali voditelj o svom novom životnom putu nije često govorio. Stazama tih ljudi, ako je vjerovati njegovim suradnicima, kreće i Davor Božinović, a u kojoj će se to mjeri i na koji način odraziti na njega, vidjet ćemo.

No jedno je sigurno – Božinović kojega gledamo ovih dana doista odudara od onog Davora Božinovića kojega smo svih ovih godina imali prilike gledati i slušati.