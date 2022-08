BOŽINOVIĆ JE U BLATU DO GRLA: Očajnički traži policajce, a mladi ne žele plavu uniformu: Plaće su tako mizerne da im ne pada na pamet prijaviti se za posao

Autor: Mirko Jozić/7Dnevno

Nema nikakve dvojbe da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jedna od najstabilnijih karika u Vladi premijera Andreja Plenkovića. Prvi čovjek policije pozornost javnosti privukao je ponajviše u vrijeme pandemije koronavirusa kao vođa Nacionalnog stožera, ali i kao racionalan i trijezan političar iza kojega nije ostala ni jedna blamaža. Za razliku od ostalih članova Stožera, Božinović se trudio da njegove izjave budu oprezne, što ga je dovelo do toga da danas ne spada u skupinu omraženih stožeraša.

Jedno se vrijeme po HDZ-ovim političkim kuloarima govorilo kako premijer Plenković i ministar Božinović nisu u dobrim odnosima te da su se udaljili zbog toga što je Božinović u jeku optužbi na račun pograničnih policajaca koji su prozivani zbog navodnog nasilja nad migrantima zauzeo njihovu stranu, što se Plenkoviću nije svidjelo jer je smatrao da se takvim stavom ugrožava hrvatski ulazak u Schengen. Nije se Plenkoviću svidjela ni istraga koja je provedena nakon napada na Banske dvore koji je počinio Danijel Bezuk pa je otvoreno prozvao i policiju i Državno odvjetništvo.

Napad na vozačke

Te prozivke Božinović je shvatio osobno, baš kao što je predsjednik Vlade osobno shvatio teorije da se Božinović u diskreciji u svojem Zaprešiću sastaje s poznatim menadžerom Damirom Vanđelićem, u kojem premijer Plenković vidi ozbiljnog konkurenta. Odnedavno su Božinović i predsjednik Vlade odnose ipak izgladili, Božinovićeva pozicija u Vladi ostaje neupitna, no dok se resorni ministar bavio raznim drugim aktivnostima i vodio bitku s pandemijom, u policiji su se problemi nagomilali. Prema riječima naših dobro upućenih sugovornika, stanje u policiji je na rubu očaja, sve je manje onih koji se tim teškim poslom žele baviti, a takav stav među mladim ljudima ne iznenađuje kada se zna da prosječna plaća prometnog policajca iznosi oko 4000 kuna.





Osim plaća, naši sugovornici progovaraju i o nehumanim uvjetima rada te kažu da dodatke na plaće dobivaju uglavnom po broju oduzetih prometnih dozvola, stoga se u posljednje vrijeme sve učestalije provode akcije u kojima se vozači testiraju na alkohol, međutim, pijanih vozača u prometu u današnje je vrijeme sve manje pa su i dodaci na plaću policijskih službenika sve rjeđi. Oni pak takav pristup smatraju paradoksalnim, a jedan od njih otkriva nam kako nikada svojoj djeci ne bi preporučio da krenu njegovim putem.

O tome da je stanje u policiji očajno možda ponajviše govori to što je nedavno raspisan natječaj na kojem se u policijsku službu primalo čak 600 službenika, no na njega se javilo samo 16 ljudi, što je i više nego dovoljan pokazatelj toga da je policiji po hitnom postupku potrebna ozbiljna i opsežna reforma. Znaju u Ministarstvu unutarnjih poslova vrlo dobro za taj problem kadrovske naravi, ali kako tvrde, ruke su im vezane, jedino što su uoči trenutne turističke sezone koja iziskuje veći angažman policije mogli poduzeti jest to da se razmotri povratak umirovljenih policajaca koji su i u jeku pandemije koronavirusa služili kao ispomoć mladim kolegama.

No naš sugovornik iz policije napominje kako je sve to kratkoročan manevar te da policijski službenici od svojeg ministra očekuju da se zauzme za povećanje plaća, ali i za bolje uvjete rada. Kako se godinama nije ni pokušala provesti reforma u policiji, tako danas samo u Zagrebu nedostaje gotovo tisuću policajaca, što je još dobro, govori naš sugovornik te napominje da policajci u glavnome gradu imaju nešto bolje uvjete nego oni u kontinentalnom dijelu zemlje. Na nacionalnoj razini, naglašava naš sugovornik, Hrvatskoj nedostaje oko 5000 policajaca, zbog čega je i na ulicama diljem zemlje sve teže sresti policijske patrole. Manjak koji je već sada opipljiv uskoro bi mogao biti još veći jer se, prema riječima našeg sugovornika, u tom resoru baš ništa ne mijenja.

Stari kadar

Ne samo da se ništa ne mijenja nego interes za policiju kod mladih opada, a kada se zna da je plaća za početnike 3800 kuna, tada je posve jasno da ne žele obavljati taj posao. Uz to treba znati da mlade ljude koji pristaju na policijsku službu nerijetko šalju u dalja mjesta, gdje su su sami prisiljeni podmirivati troškove stanovanja i hrane, što je još jedan od argumenata za neulazak u policijsku službu u kojoj je kadar sve stariji, no za razliku od liječnika i drugih javnih službenika, o čijoj se kadrovskoj krizi uvelike govori, o krizi u policijskim redovima ne govori se gotovo ništa, premda je riječ o podjednako važnoj službi koja se brine za sigurnost i red. Za tu istu sigurnost i red uskoro će se morati pobrinuti ministar Božinović konkretnom reformom koja će biti usmjerena na kadrovsko osnaživanje policije koja se u posljednje tri godine, kad je riječ o opremi, solidno osvježila, no kada nedostaje ljudi koji bi koristili tu istu opremu, tada je jasno da je vrijeme za još konkretnije i još opsežnije promjene koje se očekuju ne samo od Božinovića nego i od premijera Andreja Plenkovića.